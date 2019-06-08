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Все про:ДТП (2340) Нацполіція (7667) Херсон (240)

 Поліцейський в Херсоні збив двох пішоходів

Напередодні ввечері поліцейський на особистому автомобілі збив двох пішоходів. Постраждалих доставили в лікарню, загрози їхньому життю немає. Поліцейського відсторонили від служби на час проведення розслідування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області.

Поліцейський сам повідомив про ДТП, зателефонувавши за номером 102.

"Поліцейський повідомив, що на території Дніпровського району, перебуваючи поза службою, особистим автомобілем скоїв наїзд на двох пішоходів, які в темний час доби переходили проїжджу частину на ділянці дороги на вул. Іллі Кулика. Постраждалих доставлено в лікарню. Загрози їхньому життю немає", - сказано в повідомленні поліції.

Те, що сталося, попередньо кваліфікували як порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом.

Дивіться також: Поліцейський автомобіль збив на пішохідному переході дитину в Конотопі, - прокуратура. ФОТО

"Алкотестер "Драгер" в організмі поліцейського ознак алкогольного сп'яніння не виявив. У працівника поліції також взято аналізи на вміст алкоголю в крові в медичній установі", - повідомили в поліції.

Поліцейського на час проведення розслідування відсторонили від служби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131337
 
 
 Топ коментарі
 
Складається враження, що Аваков хоче перебити всіх українців.
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"Дави их, плять!".
А.Аваков.
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Президентское удостоверение Зеленского не зря упало на инаугурации,скоро на Ростов вместе с роялем и мешками поедет к своим "сватам".
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Складається враження, що Аваков хоче перебити всіх українців.
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"менты" они же полицаи давили и давят.... ЭТО тип касты неприксаемых...а вот введите уточнение в закон судья-прокурор-полициейский-нардеп-чинуша- министр совершает ДТП к сроку ОБЫЧНОГО гражданина- применяем добавочный 3, т.е. если-5 10- лет обычным - то им 15-30 лет лишения свободы... будут ездить так что сами колесом будут заглядывать за каждый поворот- а переходы или над или под пролезать шепотом...
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а при чому тут Авакян? це ж не він зробив!
ну, якось так
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Гуня,при том. Шо он их начальник. И таких боков много.
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На твой счет хвалы не будет )) Я же тебе не кукушка ,которая хвалит петуха ) Петуха-порохобота ))
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І що тепер він повинен їх панькати поза службою? Ти таку маячню несеш, просто жах.
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Глупец. На Западе и за меньшие провины люди идут в отставку. Потому и порядок.
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шота господь бок о чем то намекает авакяну...видать не по плану тот шота делает
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ну, хоть етот нє на пєрєходє наєхал???
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Не желай другим того
,чего себе не пожелаешь.
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А как вы теперь живете
Ну с новым вофкай?
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Президентское удостоверение Зеленского не зря упало на инаугурации,скоро на Ростов вместе с роялем и мешками поедет к своим "сватам".
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скоро начнется посадка шоколадной шоблы вместе с их большим другом бандитом ахметовым!!!
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мало того, что полиция бездействует на беспредел всякой пьяни на дорогах, так еще и сами регулярно беспредельничают..
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пороблено в україні...був такий серіал 95 кварталу на 1+1
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после своеобразного прохождения тестов кандидатом владимиром, стало понятно - в новых условиях это процедура станет не важной...полиция уже отказывается...как было в переяславе
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Раньше было много новостей про то, что сказал и сделал президент Украины - Порошенко, а сейчас - больше новостей о происшествиях. В Украине уже другой президент или его в Украине нет?
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Переймайся своїм бацкай та інфантом Колею.. Ми в Україні зі своїми Президентами якось розберемось , на справиться - підсрачник.. А ти своєму бацкє можеш виписати підсрачник на виборах, чи й думати про це боїшся?
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Ой, а я и не заметил, что Украина далеко впереди Беларуси по уровню жизни, после всех подсрачников президентам.
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І цей фактор теж був одним з тих, через який ми дали підсрачника так тобою обожнюваному тут на форумі петі.. Переймайся бацкай, не встрявай в наші внутрішні справи - цим ти дуже уподоблюєшся кацапам - своїм співгромадянам по союзному государству.. Переймайся Білоруссю, виходь на протести проти бацки, проти поглинання Білорусі кацапнею.. В скількох акціях протесту в Білорусі проти поглинання кацапнею Білорусі ти приймав участь?
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Ты уже забыл, что я поднял тему о том, что раньше было что публиковать о делах президента?
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Слідкуй за публікаціями своєї преси про звершення бацки та інфанта Колі.. Ти вже забув , що я тебе запитував про те в скількох акціях проти поглинання Білорусі ти приймав участь..
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В скольких акциях в Украине ты принимал участие, чтобы в Украине ничего не изменилось и она была более отсталой, чем Беларусь с инфантом Колей?
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Про що можна говорити з особиною, котра на запитання відповідає запитанням? Бувай, кацапе..
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Не слазь с темы! Научи беларусов, как в результате твоей непримиримой борьбы ты ничего не достиг, бегая за мессиями. :D
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нет, просто Зе пытается быть Порошенко, но неуклюже и навыворот.
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Точнее - пытается выглядеть и Порошенко и Голобородько...
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пешеходы тоже разные бывают, есть вообще не смотрят куда идут
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Я как-то перед перекрёстком притормозил одну даму, которая шла и кого-то зло обсуждала, разговаривая сама с собой...
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Приказ Хомчака о присвоении Баканову звания "лейтенант" закрыт грифом "совершенно секретно "
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Я конечно знал, что Хомчак не шибко вумный, но что он идиот, я не знал...
Объясните кто то Хомчаку, что теперь этот документ и все ему сопутствующие должны храниться десять лет
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Потверждаю. За рулем был начальник полиции Конотопа. Водитель в это момент сидел в курилке.
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ничего нового, мусора которые застрелили Кирилла обвинили родителей в неправильном воспитании. Мальчик бегал возле площадки где они бухие стреляли по пузырям.
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они как с цепи сорвались от безнаказанности.
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А не здається вам, що це ЗМІ цілеспрямовано підігрівають?
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а вы считаете, что пресса должна скрывать убийства полицейскими украинцев по пьяни?
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По п'яні ні, да і взагалі не повинні ховати. Але не тільки поліцейській збивають людей, можна статистику зібрати і показати, де буде вказано, скільки поліцейські збили і скільки інші люди і все це перевести в процентне співвідношення до кількості поліцейських за кермом і звичайних людей. Тоді буде зрозуміла вся картина, і якщо поліцейській дійсно більше попадають в аварії тоді робити якісь кроки. А ця стаття ні про що не говорить, одна подія відібрана із десятка інших, яка тільки негатив принесла і нічого інформативного.
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ну насколько я помню, как даже в Днепре по ночам освещались улицы, кроме центра- 100 метров в сторону и уже глаз выколи, а в жилых массивах тем более
то если представить что в Украине жили бы одни черные- то каждую ночь урожай сбитых был бы 100- 200 человек
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Начался месячник убийства пешеходов полицейскими! Ибо, нефиг шастать!
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"Полицейский в Херсоне сбил двух пешеходов" - рускоязычный Авако-рюкзак вопреки очевидному факту, пытается всем втереть, что реформы прошли успешно, а на самом деде они остановились, когда офшорный Пахан вместе с Авако-рюкзаком выгнали из Украины грузинок, и это очевидно по всем подразделениям МВД, и ещё раз доказывает, что совок саботирует и будет саботировать реформы, т.е. движение Украины в Европу, их надо не уговаривать, а отправлять на нары.
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"Полицейский сообщил, что на территории Днепровского района, находясь вне службы на личном автомобиле совершил наезд на двух пешеходов, которые в темное время суток переходили проезжую часть на участке дороги по ул. Ильи Кулика. Пострадавшие доставлены в больницу. Угрозы их жизни нет", - сказано в сообщении полиции. Источник: https://censor.net.ua/n3131337\\\\\\\\\\\\\\

Пацаны, у вас было же такое что вы матерились, чуть не сбив быдло?
Ах, да, это сейчас же мент "попал".... Фас его туда и дай лапу.
Но мы с вами не быдло, и не ездим, считая зубы по ямам(если не повезло объехать).... И да, в Европу очередь можно не занимать..... Там лет 30-40 неважно. Да и то если будет потом президент Моисеенко
)валите, глупцы!(
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ну прочитал.
но чЛентаСру = пропагандонская сеть.
т.е. вы не украинец.
Но в УПА ваши воевали тоже.
По вашему базару видно кто вы..... Шевченко для вас - враг.
хуг. честь имею!
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Молодчинка
Решил закосить под дурака или не закосить
Базар у тебя
Вместо с того что бы просто поржать с кацапов съехал на пропаганду
Тебя это так зацепило?
Может ты сам кацап?
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https://www.youtube.com/watch?v=joZaJqyl2S0с кацапов ржать можно всегда....
След. песня - ответь : ты или ржешь, или сочувствуешь морякам:

Ну вставилось не после реплики, но тем не менее..... ???

И тогда даже базарить можно.
Как и о том что УПА(наша) не особо с теми(против тех) воевала.
Ты понял кто я? Я украинец, но если есть шанс съ...бнуться, отсюдова, то меня не догонишь.
И! И ты, не пиши сюда своих комментариев, не зная как тут живут. Все, кроме твоих родаков, ОК?
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ты деграднутый примитив с набором невнятных слов

ну насколько я помню, как даже в Днепре по ночам освещались улицы, кроме центра- 100 метров в сторону и уже глаз выколи, а в жилых массивах тем более
то если представить что в Украине жили бы одни черные- то каждую ночь урожай сбитых был бы 100- 200 человек
08.06.2019 17:15


Все свободен!
Общаться дальше с тобой- для меня это оскорбление
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https://www.youtube.com/watch?v=***********

Ты просто либо малолетник, либо больной.
Ибо никто меня не чмырил, но ты...... мне реально, зная как там, да, смешно. Поліцейський в Херсоні збив двох пішоходів - Цензор.НЕТ 4081
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Афигеть!!!
Не могу понять зачем всунули сюда профессию?
Вне работы! На своём автомобиле!
Что за провокация?
А если бы ехал пожарник? или слесарь? или... ...
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Я не у вас спрашивал, а у Цензора...
А с вашим высказыванием согласен...
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Менти за отаній тиждень навмисно чи ні вбили щонайменше 2 дітей. Младой мЯнистр Авакян мовчить. Гідрат Конституцій зайнятий набиванням ротяки. Країна котиться в прірву...
Поліцейський в Херсоні збив двох пішоходів - Цензор.НЕТ 9885
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Ару - Монстра создал Петручио. Именно он подчинил Сабакову погранцов, МЧСников и увеличил нац. гвардию. Пока Зеленому Сабакян явно не по зубам
Поліцейський в Херсоні збив двох пішоходів - Цензор.НЕТ 6741
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Аваков всячески помогал Зе на выборах, о чем ты шелестишь?
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Скажи спасибо модерам что мой ком удалили, шваль дешевая
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українці пишуть "Ору", а не Ару, ну навіщо ви так палитеся чи ви ара?
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Нулевая писька перднула Поліцейський в Херсоні збив двох пішоходів - Цензор.НЕТ 8539. Дурепа, орала ты, когда тебя групповухой имели. принц це що призвище, чи манька?
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Гидрант - под кайфом. Ему хорошо, тем кто с ним - тож хорошо. А все остальные - переморщатся.
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очередной недолюстрированный сабаковец - Хача на свалку!!!
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Ну херсонские мусора это отдельная тема,там упыри собрались ещё те ...
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Хотел бы почитать комменты, если бы не указали бы профессию
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Уяви собі: новини не розриваються повідомленнями типу "сантехнік застрелив дитину", "сантехнік наїхав на дитину на пішоходному переході", "сантехнік, висунувши пістолет, загрожує життю водія квадрика в Осокорках Київщини", "сантехнік у Херсоні збив двох пішоходів"?
Тобі від цього легше?
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Интересная у нас полиция какая-то.
Когда они в форме, то требуют от других соблюдения правил и законов. Но как токо они форму снимают, мгновенно превращаются в обычных гопников, которые могут устраивать тир вблизи детской площадки или сбивать пешеходов на зебре...
Аваков, кого ты туда набрал?!
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вот бы подлец порошенко мусорам под колеса попал, ото праздник был бы Поліцейський в Херсоні збив двох пішоходів - Цензор.НЕТ 4967
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Омельченко хіба зараз сам за кермом їздить? Та і Льоня косміс вже давно в Грузію звалив
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Порошенко по улицам не ходит. Он больше в метро ездит. Там нет полицейских за рулем.

Поліцейський в Херсоні збив двох пішоходів - Цензор.НЕТ 6341
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У нього >1000 гвинтівок - карабінів, для нього метро не варіянт.
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Пора Собакову дати копня в кобчик за такі рехформи і викинути на його історичну матьківщину.
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Водій збив 2 довбодятлів які уночі перебігали неосвічений участок дороги поза пішоходним переходом. Якщо забрати з новини згадку про поліцая, звучить по іншому вам?
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Аваков, да сходи ты уже в церковь. Ну видишь процесс просто так не остановить. Может молитва поможет.
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