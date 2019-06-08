 Поліцейський в Херсоні збив двох пішоходів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області.

Поліцейський сам повідомив про ДТП, зателефонувавши за номером 102.

"Поліцейський повідомив, що на території Дніпровського району, перебуваючи поза службою, особистим автомобілем скоїв наїзд на двох пішоходів, які в темний час доби переходили проїжджу частину на ділянці дороги на вул. Іллі Кулика. Постраждалих доставлено в лікарню. Загрози їхньому життю немає", - сказано в повідомленні поліції.

Те, що сталося, попередньо кваліфікували як порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом.

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"Алкотестер "Драгер" в організмі поліцейського ознак алкогольного сп'яніння не виявив. У працівника поліції також взято аналізи на вміст алкоголю в крові в медичній установі", - повідомили в поліції.

Поліцейського на час проведення розслідування відсторонили від служби.