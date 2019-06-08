 Поліцейський в Херсоні збив двох пішоходів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області.
Поліцейський сам повідомив про ДТП, зателефонувавши за номером 102.
"Поліцейський повідомив, що на території Дніпровського району, перебуваючи поза службою, особистим автомобілем скоїв наїзд на двох пішоходів, які в темний час доби переходили проїжджу частину на ділянці дороги на вул. Іллі Кулика. Постраждалих доставлено в лікарню. Загрози їхньому життю немає", - сказано в повідомленні поліції.
Те, що сталося, попередньо кваліфікували як порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом.
"Алкотестер "Драгер" в організмі поліцейського ознак алкогольного сп'яніння не виявив. У працівника поліції також взято аналізи на вміст алкоголю в крові в медичній установі", - повідомили в поліції.
Поліцейського на час проведення розслідування відсторонили від служби.
А.Аваков.
ну, якось так
ги
,чего себе не пожелаешь.
змирися
Ну с новым вофкай?
Объясните кто то Хомчаку, что теперь этот документ и все ему сопутствующие должны храниться десять лет
то если представить что в Украине жили бы одни черные- то каждую ночь урожай сбитых был бы 100- 200 человек
Пацаны, у вас было же такое что вы матерились, чуть не сбив быдло?
Ах, да, это сейчас же мент "попал".... Фас его туда и дай лапу.
Но мы с вами не быдло, и не ездим, считая зубы по ямам(если не повезло объехать).... И да, в Европу очередь можно не занимать..... Там лет 30-40 неважно. Да и то если будет потом президент Моисеенко
)валите, глупцы!(
главное что бы потом до такого не опустились
Сбитый полицейским россиянин сбежал с места ДТП
но чЛентаСру = пропагандонская сеть.
т.е. вы не украинец.
Но в УПА ваши воевали тоже.
По вашему базару видно кто вы..... Шевченко для вас - враг.
хуг. честь имею!
Решил закосить под дурака или не закосить
Базар у тебя
Вместо с того что бы просто поржать с кацапов съехал на пропаганду
Тебя это так зацепило?
Может ты сам кацап?
След. песня - ответь : ты или ржешь, или сочувствуешь морякам:
Ну вставилось не после реплики, но тем не менее..... ???
И тогда даже базарить можно.
Как и о том что УПА(наша) не особо с теми(против тех) воевала.
Ты понял кто я? Я украинец, но если есть шанс съ...бнуться, отсюдова, то меня не догонишь.
И! И ты, не пиши сюда своих комментариев, не зная как тут живут. Все, кроме твоих родаков, ОК?
ну насколько я помню, как даже в Днепре по ночам освещались улицы, кроме центра- 100 метров в сторону и уже глаз выколи, а в жилых массивах тем более
то если представить что в Украине жили бы одни черные- то каждую ночь урожай сбитых был бы 100- 200 человек
08.06.2019 17:15
Все свободен!
Общаться дальше с тобой- для меня это оскорбление
Ты просто либо малолетник, либо больной.
Ибо никто меня не чмырил, но ты...... мне реально, зная как там, да, смешно.
Не могу понять зачем всунули сюда профессию?
Вне работы! На своём автомобиле!
Что за провокация?
А если бы ехал пожарник? или слесарь? или... ...
А с вашим высказыванием согласен...
Тобі від цього легше?
Когда они в форме, то требуют от других соблюдения правил и законов. Но как токо они форму снимают, мгновенно превращаются в обычных гопников, которые могут устраивать тир вблизи детской площадки или сбивать пешеходов на зебре...
Аваков, кого ты туда набрал?!