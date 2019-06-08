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Все про:Литва (432) Парубій (1100) Польща (1810) Євросоюз (2499)

 Парубій: Україна може вступити до ЄС в 2025-2027 роках

Глави парламентів України, Литви і Польщі задекларували в резолюції Міжпарламентської асамблеї терміни вступу України в Євросоюз. "Вікно можливостей" припадає на 2025-2027 роки, заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Про це спікер парламенту заявив на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

"Ключовий документ, який був нами підписаний – це наша спільна резолюція і наш план дій на наступний період. Для нас було дуже важливо, що серед того плану дій ми узгодили, що будемо дотримуватись стратегії "2025-2027". Це стратегія плану на шляху України до ЄС", – заявив на брифінгу Парубій.

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Він додав, що було визначено – в цей період є вікно можливостей для вступу України в Євросоюз. Тож була спільно розроблена стратегія щодо того, які кроки необхідно зробити, щоб "вийти на кінцеве і заключне рішення".

Голова Верховної Ради підписав резолюцію за підсумками проведення 10-ї сесії Міжпарламентської асамблеї Україна-Литва-Польща.

"Ми спільно визначили, що цей період ми бачимо як період великих шансів для України на шляху до ЄС. Адже у 2025 році головуватиме Польща, а з 2025 по 2027 рік головуватиме Литва",– сказав Парубій.



Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131333
 
 
 Топ коментарі
 
когда-то зебилы орали что "никакого безвиза быть не может!"..
сейчас зебилы орут то же самое о Украине в ЕС...
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Шо значит косить? А он хто?
Парубий: Украина может вступить в ЕС в 2025-2027 году - Цензор.НЕТ 8576
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Они просто не совсем в курсе какой тлпйоп управляет нашей радой. А значит какие тлпойопские обещания он готов выкидывать в массы. Глянули бы хоть раз как он законы на голосование ставит по двадцать раз или засчитывает кворум присутствующих, когда там 70 человек вместо минимум 226-ти. Они бы онемели от такого состояния тлпйопских дел в Украине и глаза на лбу оказались.
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ну, конечно же рузький чукча им ближе.. правда спросить они у него забыли, да? А то бы узнали всё Парубій: Україна може вступити до ЄС в 2025-2027 роках - Цензор.НЕТ 5086
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Желомордый нацик с вытаращенными как у лошади зубами. Я гражданин Украины. А Украина многонациональная страна и здесь все национальности равны. Хоть чукча, хоть вальцман, хоть украинец, хоть русский. Так что нечего мне тыкать в мою национальность.
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кацап, ты можешь быть любой нации, но мозг у тебя - "скрепнорузький, ватный" Парубій: Україна може вступити до ЄС в 2025-2027 роках - Цензор.НЕТ 2833
Именно потому ты и смотришь г+г, паРаша тв и повторяешь стенания киселева-скабеевой на цензоре.
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кстати. а с зубами ты того.. в зеркало поменьше смотрись)Ведь тебя так раздражает то, что ВИДИШЬ)
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Естественно, что окно возможностей не может быть раньше, чем Зе покинет, наконец, пост президента.
Только три недели на посту, а уже надоел...
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"паРаша, начни контролировать повстанцев и прекрати гражданскую войну", "Украина теперь начнёт выполнять Минские соглашения", "ВСУ стреляет по детсадам и больницам"...
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может .а может и не может ? Любит не любит ..! Палубий - иди ты нах!
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Очередной меморандум, все равно, что высказать озабоченность.
Это своего рода сигнал украинским еврофанатикам, продолжать еврогеноцид в Украине, интегрировать Украину в Европу не эволюционно, как это делает к примеру Турция, а революционно, ломая украинцев через колено.
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при вступлении в ЕС важно соответствие юридических норм и правил, законодательства и т.д.. Т.е. именно нормы законов - во всех сферах. А не уровень зп.
5 лет назад кацапы на пену исходили что "Украина НИКОГДА безвиза НЕ получит - потому что законы не изменит!"
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Реванша кацапского в Украине не будет!
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Кто знает, еврофанатики уже добились того, что их на выборах поддерживают меньшинство.
Если будут продолжать в том же духе, то вполне вероятно, что реванш будет.
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"Еврофанаты" это те, кто хочет вырваться из объятий паРаши? Может Украина на столько финансово самостоятельна, что может в одиночку противостоять паРаше?
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Порошенковский вертеп прячется за популизм. Сидеть то не хочется ))
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Парубію похвала, а Зелебенські ще абсолютно нічого для України не зробили, одна п...здьож!
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Что сделал Парубий? Только вред....и сплошные нарушения регламента, Конституции....обслуживалка Банковой со справкой, полезный идиот.
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як же ж таке можна казати?
а шаурмою медіаповій нагодував?
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Это ОНО в своих видениях увидело......Пора бы уже ложится в клинику на пол годика.....
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НЕ СМОЖЕТ! 73% лохо-тыпилов все обломали.
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Вступ в ЄС означає втрату Україною державного суверенітету. ЄС це СРСР -2.
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таке саме кацапня постила і з приводу безвізу
потім нюхнула тунця
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Просто имеет место быть "культ безвиза". Погугли по фразе "культ карго". И ты меня поймёшь.
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Вот это вообще жесть и намёк про карго-культ:

Верующие регулярно проводят строевые учения («муштру») и некое подобие военных маршей, используя ветки вместо винтовок и рисуя на теле ордена и надписи «USA».


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Больше еще больше. Эта сказка про ЕС украинцам никогда не надоест.
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Это как строительство коммунизма. Зато безвиз! Правда виза всегда стоила копейки. Но Томас!
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кацапу не понять в чем суть безвиза)
Потому ты выглядишь здесь лохом, даже среди любителей вазелина, со своими "стоит копейки".. Парубій: Україна може вступити до ЄС в 2025-2027 роках - Цензор.НЕТ 5716
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Не може. Тим більше, за "підтримки Падубія" і йому подібних дефодматодів.
Цікаво, на кого цей відвертий звіздьош розрахований, адже повірити в таку брехню здатні лише глибоко невтаємничені та натхненні?
Зрештою, такі тут вже відзначилися...
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Для недодибилов: ставим БЕТОННЫЙ забор на востоке и на западе , потом со всеми сторонами договариваемся. Парубій: Україна може вступити до ЄС в 2025-2027 роках - Цензор.НЕТ 5022
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