 Парубій: Україна може вступити до ЄС в 2025-2027 роках

Про це спікер парламенту заявив на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

"Ключовий документ, який був нами підписаний – це наша спільна резолюція і наш план дій на наступний період. Для нас було дуже важливо, що серед того плану дій ми узгодили, що будемо дотримуватись стратегії "2025-2027". Це стратегія плану на шляху України до ЄС", – заявив на брифінгу Парубій.

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Він додав, що було визначено – в цей період є вікно можливостей для вступу України в Євросоюз. Тож була спільно розроблена стратегія щодо того, які кроки необхідно зробити, щоб "вийти на кінцеве і заключне рішення".

Голова Верховної Ради підписав резолюцію за підсумками проведення 10-ї сесії Міжпарламентської асамблеї Україна-Литва-Польща.

"Ми спільно визначили, що цей період ми бачимо як період великих шансів для України на шляху до ЄС. Адже у 2025 році головуватиме Польща, а з 2025 по 2027 рік головуватиме Литва",– сказав Парубій.





