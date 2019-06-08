 Парубій: Україна може вступити до ЄС в 2025-2027 роках

Про це спікер парламенту заявив на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".
"Ключовий документ, який був нами підписаний – це наша спільна резолюція і наш план дій на наступний період. Для нас було дуже важливо, що серед того плану дій ми узгодили, що будемо дотримуватись стратегії "2025-2027". Це стратегія плану на шляху України до ЄС", – заявив на брифінгу Парубій.
Він додав, що було визначено – в цей період є вікно можливостей для вступу України в Євросоюз. Тож була спільно розроблена стратегія щодо того, які кроки необхідно зробити, щоб "вийти на кінцеве і заключне рішення".
Голова Верховної Ради підписав резолюцію за підсумками проведення 10-ї сесії Міжпарламентської асамблеї Україна-Литва-Польща.
"Ми спільно визначили, що цей період ми бачимо як період великих шансів для України на шляху до ЄС. Адже у 2025 році головуватиме Польща, а з 2025 по 2027 рік головуватиме Литва",– сказав Парубій.
Именно потому ты и смотришь г+г, паРаша тв и повторяешь стенания киселева-скабеевой на цензоре.
Только три недели на посту, а уже надоел...
Это своего рода сигнал украинским еврофанатикам, продолжать еврогеноцид в Украине, интегрировать Украину в Европу не эволюционно, как это делает к примеру Турция, а революционно, ломая украинцев через колено.
5 лет назад кацапы на пену исходили что "Украина НИКОГДА безвиза НЕ получит - потому что законы не изменит!"
Если будут продолжать в том же духе, то вполне вероятно, что реванш будет.
ну, какай, какай, моя ясочко!
а шаурмою медіаповій нагодував?
какашнікови етава ні дапустят!
а нашо???
потім нюхнула тунця
тут горілки для тебе нема
Верующие регулярно проводят строевые учения («муштру») и некое подобие военных маршей, используя ветки вместо винтовок и рисуя на теле ордена и надписи «USA».
Потому ты выглядишь здесь лохом, даже среди любителей вазелина, со своими "стоит копейки"..
вітаю!
Цікаво, на кого цей відвертий звіздьош розрахований, адже повірити в таку брехню здатні лише глибоко невтаємничені та натхненні?
Зрештою, такі тут вже відзначилися...