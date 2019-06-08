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Все про:Сербія (87) футбол (669) "русский мир" (189)

 "Програли фейковій державі! Зніміть із себе майки із зображенням великого герба древніх сербських князівств", - російський журналіст Малосолов про поразку сербів у відборі Євро-2020

Російський журналіст і спортивний функціонер Андрій Малосолов із гіркотою прокоментував розгромну поразку Сербії від України (0:5) у відборі Євро-2020.

Про це він написав у себе у twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Соромно за збірну Сербії. У вас залишки честі і гідності залишилися ще? Кому ви зараз пролетіли 0:5? Команді фейкової держави, яку очолюють алкаші, дебіли, бджолярі та клоуни? Чиї фанати кричать: "Сербів на вербу". Здайте майки збірної і щезніть, виродки. Ганьба вам, курки", - написав Малосолов.

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"Це не ви програли українцям. Це ми разом із вами вляпалися, вболіваючи за вас. Зніміть із себе майки із зображенням великого герба древніх сербських князівств і королівств, ви їх не гідні. Сербські герої, які тисячу років будували сербську державу, зараз перевертаються в гробах, бачачи потуги багатеньких футболістів, готових порвати дупу за європейський клуб, але не за Матір Сербію", - не вгамовувався Малосолов і додав у фейсбуці.

Програли фейковій державі! Зніміть із себе майки із зображенням великого герба древніх сербських князівств, - російський журналіст Малосолов про поразку сербів у відборі Євро-2020 01

Програли фейковій державі! Зніміть із себе майки із зображенням великого герба древніх сербських князівств, - російський журналіст Малосолов про поразку сербів у відборі Євро-2020 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131332
 
   
 Топ коментарі
 
Как этого ублюдка плющит. И вот с этими гандонами Зебилы хотят дружить?
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О, так наші не тільки сербам, а виявляється й рассєянцам пердаки аорвали!
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и это говорит существо с фейковой идентичностью "руцкий", с фейковым государством Рашка"(на старо славянском "домашнее помойное ведро для бытовых отходов); это говорит моральный уродец, насаживающий дидов на палку, чей стадион "Зенит" склевали бакланы, чья сборная по футболу известна только пьяными дебошами и позорными проигрышами..
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Это ж какое упоротое существо, чтоб в проигрыше чужой сборной увидеть вот это всё, что этот глист увидел.

Бомбите Воронеж, упорыши! Ни забудим ни правтим!
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Ещё один аргумент для наших в пользу того, чтобы вообще выиграть это евро 2020.
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Украины,как таковой, уже для кацапов как бы нет, а победа Украины есть и еще будет.
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По шайбе лица ,этого Малосольного . сразу видно ,что это потомок В Тартарии ,а именно монголоидной его части .чьи предки обуздали славянское наречие и нареклись русскими .Белый негр - Малосольный кругляш !
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Якщо відійти від політики, то збірна виглядала дуже симпатично і дуже потішила грою. А Львів, як завжди, не перевершений! Це було свято. "Програли фейковій державі! Зніміть із себе майки із зображенням великого герба древніх сербських князівств", - російський журналіст Малосолов про поразку сербів у відборі Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3402І, мало не забув: дякую Богу, що я не кацап! Амінь.
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как можно прекратить стрелять,вот в это вот всё вот это?их травить нужно как паразитов,а не только стрелять,беня сваливай пока жив...
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Вонючка кацапская.
Кстати, если у сербов есть хоть какое то чувство собственного достоинства, им следует переломать ноги этому кацапскому козлу.
Чтобы приятные воспоминания о пребывании в сербской больнице, сгладили "горечь от поражения".
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Не понял, ...это фейковый двухглавый генно-модифицированный бройлерный петух говорит? Ускоренного 30 дневного созревания?
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Нет. Это идеологическая установка что "никакой Украины нет и никогда не было".
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Кого-то это косорылое мне напоминает из Зелиных дружбанов. Совпадение? Не думаю.
"Програли фейковій державі! Зніміть із себе майки із зображенням великого герба древніх сербських князівств", - російський журналіст Малосолов про поразку сербів у відборі Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6820
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Тупая жирная свинья. Твоя свинская московия вот истинно фейковая страна. Страна созданная на крови Киевской Руси. Страна раззорившая и разрушившая Киев. Страна у которой нет ничего кроме ворованных земель, ворованных богатств. Страна, которая вечно поклоняется кровавым упырям - Ивану IV, Петру I, Сталину, пупкину. Высокомерные ничтожества, сами ни на что не способные. Посмотри в зеркало и докажи хотя бы себе что ты не абориген самого вонючего, кровавого, рвотного болота на земле...
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Кацапские кацапы - генетические отбросы человечества. От же попало славянам жить с этими агрессивными дегенеративными репоедами!
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Примечательно, что именно фейковые империи устами фейковых журналистов любят называть бывшие свои колонии фейковыми государствами.
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Кстати, Сербия - это мини-Россия в масштабах Балканского полуострова. Типа, "империя". Приятно её взуть.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Програли фейковій державі! Зніміть із себе майки із зображенням великого герба древніх сербських князівств", - російський журналіст Малосолов про поразку сербів у відборі Євро-2020
 
 
 
 
 
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