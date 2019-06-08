 "Програли фейковій державі! Зніміть із себе майки із зображенням великого герба древніх сербських князівств", - російський журналіст Малосолов про поразку сербів у відборі Євро-2020

Про це він написав у себе у twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Соромно за збірну Сербії. У вас залишки честі і гідності залишилися ще? Кому ви зараз пролетіли 0:5? Команді фейкової держави, яку очолюють алкаші, дебіли, бджолярі та клоуни? Чиї фанати кричать: "Сербів на вербу". Здайте майки збірної і щезніть, виродки. Ганьба вам, курки", - написав Малосолов.

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"Це не ви програли українцям. Це ми разом із вами вляпалися, вболіваючи за вас. Зніміть із себе майки із зображенням великого герба древніх сербських князівств і королівств, ви їх не гідні. Сербські герої, які тисячу років будували сербську державу, зараз перевертаються в гробах, бачачи потуги багатеньких футболістів, готових порвати дупу за європейський клуб, але не за Матір Сербію", - не вгамовувався Малосолов і додав у фейсбуці.