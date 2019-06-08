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Все про:сім'я (63) Турчинов (816) традиції (15)

 Сім'я формує світоглядні пріоритети сучасних і майбутніх поколінь українців, - Турчинов

Сім'я формує світоглядні, ціннісні пріоритети сучасних і майбутніх поколінь українців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав координатор об'єднання релігійних і громадських організацій "Всеукраїнський Собор" Олександр Турчинов під час Всеукраїнського маршу на захист сімейних цінностей, прав дітей та родин.

Зі слів Турчинова, тисячі українських сімей сьогодні пройшли центральними вулицями Києва, щоб "вголос заявити, що саме щаслива, повноцінна і міцна сім'я є тим центром, який формує потенціал, силу і забезпечує розвиток нації і країни".

Турчинов зазначив, що Україна посідає одне з перших місць у рейтингах країн з найстрімкішим скороченням працездатного населення і старіння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відбулася Всеукраїнська хода на захист родинних цінностей, прав дітей та сімей. ФОТОрепортаж

"Стрімке зростання смертности та зниження народжуваності, міграційні хвилі вимивають із країни величезні трудові та інтелектуальні ресурси - це вже не демографічна криза, це демографічна катастрофа!" - зазначив він, додавши, що на тлі цих небезпечних процесів "неприпустимо нав'язування ззовні нашій країні неомарксистської  гендерної ідеології", що суперечить Конституції України та традиційним для нашої країни християнських цінностей.

Олександр Турчинов переконаний, що розвиток і захист сім'ї мають стати ключовою складовою стратегії нацбезпеки України.

"Державним пріоритетом має стати створення умов для повноцінного існування та захисту сім'ї, сімейних цінностей, підтримки і виховання дітей", - сказав він, додавши, що необхідно відновити функціонування центрального органу державної влади, який буде займатися цими стратегічними для країни проблемами.

Також, на його думку, необхідно значно посилити державні програми, спрямовані на підтримку молодих сімей, допомога при народженні і вихованні дітей.

"Сьогодні необхідно захистити життя і права кожної дитини до і після народження, припинити законодавчо неврегульовану практику сурогатного материнства, яка знецінює життя дитини до рівня товару і знищує гідність жінки як матері, посилити кримінальну відповідальність за насильство і жорстокість, особливо проти дітей і жінок" , - сказав Турчинов, висловивши переконання, що нова влада, "яка отримала значну підтримку, почує мільйони своїх громадян".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Важливо, щоб у нових облич були реалістичні ідеї та програми і здатність їх реалізувати

"Без сім'ї не буде України! Бог, Україна, сім'я - такі пріоритети здатні забезпечити розвиток України як заможної, незалежної і європейської держави", - резюмував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131331
 
 
 Топ коментарі
 
Аве, пастор!
От одного твоего имени у кремлевских ботов, зрадофилов, бомбит пукан)
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кацапью и помидоры враги...не зря же катками давят Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов - Цензор.НЕТ 20вот ужо ,погоди,узнает эрдоган,как ты помидоры не любишь...
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некоторые ни мешки ворочать,ни языком...только ужимки на сцене.
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І залишається політичному пенсіонеру - Кривавому пастору розповідати про вічні сімейні цінності.
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Все про:семья (210) Турчинов (3152) традиции (24)08.06.19 15:24 Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов
Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5063Семья формирует мировоззренческие, ценностные приоритеты современных и будущих поколений украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал координатор объединения религиозных и общественных организаций "Всеукраинский Собор" Александр Турчинов во время Всеукраинского марша в защиту семейных ценностей, прав детей и семей.
По словам Турчинова, тысячи украинских семей сегодня прошли по центральным улицам Киева, чтобы "вслух заявить, что именно счастливая, полноценная и крепкая семья является тем центром, который формирует потенциал, силу и обеспечивает развитие нации и страны".
Турчинов отметил, что Украина занимает одно из первых мест в рейтингах стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения и старения.
"Стремительный рост смертности и снижение рождаемости, миграционные волны вымывают из страны огромные трудовые и интеллектуальные ресурсы - это уже не демографический кризис, это демографическая катастрофа!" - отметил он, добавив, что на фоне этих опасных процессов "недопустимо навязывание извне нашей стране неомарксистской гендерной идеологии", что противоречит Конституции Украины и традиционным для нашей страны христианским ценностям.
Смотрите также: Состоялось Всеукраинское шествие в защиту семейных ценностей, прав детей и семей. ФОТОрепортаж
Александр Турчинов убежден, что развитие и защита семьи должны стать ключевой составляющей стратегии нацбезопасности Украины.
"Государственным приоритетом должно стать создание условий для полноценного существования и защиты семьи, семейных ценностей, поддержки и воспитания детей", - сказал он, добавив, что необходимо возобновить функционирование центрального органа государственной власти, который будет заниматься этими стратегическими для страны проблемами.
Также, по его мнению, необходимо значительно усилить государственные программы, направленные на поддержку молодых семей, помощь при рождении и воспитании детей.
"Сегодня необходимо защитить жизнь и права каждого ребенка до и после рождения, прекратить законодательно неурегулированную практику суррогатного материнства, которая обесценивает жизнь ребенка до уровня товара и уничтожает достоинство женщины, как матери, усилить уголовную ответственность за насилие и жестокость, особенно против детей и женщин", - сказал Турчинов, выразив убеждение, что новая власть, "которая получила значительную поддержку, услышит миллионы своих граждан".
Читайте также: Турчинов: Важно, чтобы у новых лиц были реалистичные программы и способность их реализовать
"Без семьи не будет Украины! Бог, Украина, семья - такие приоритеты способны обеспечить развитие Украины как состоятельного, независимого и европейского государства", - резюмировал он.

Политики не должны перекладывать возвращение Крыма на будущие поколения, - СенченкоУ нас был "достаточно мировоззренческий разговор", - Садовый о встрече с ЗеленскимДостойное денежное обеспечение военнослужащих должно быть приоритетом для государства, - Турчинов. ВИДЕОУсиление ПВО - приоритет военно-технического сотрудничества Украины с партнерами, - ТурчиновЖурналистка Мотрич уволилась со "112 канала" из-за "мировоззренческих противоречий"Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5063

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+2Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5063 Гундяй Крестовоздвиженский
якщо поєднати єврейську маму і вілкулофільного тата, то вийде та ще сімейка!
08.06.2019 15:28


+2Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5063 Игорь Хирскл
Позор тебе. За гиркина,выпущенного из славянского котла. Война - это твоих рук дело.
08.06.2019 15:33


+1Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5063 Василь Довганенко 7230397a
І залишається політичному пенсіонеру - Кривавому пастору розповідати про вічні сімейні цінності.
08.06.2019 15:28


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Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5063 Василь Довганенко 7230397a

І залишається політичному пенсіонеру - Кривавому пастору розповідати про вічні сімейні цінності.
08.06.2019 15:28
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якщо поєднати єврейську маму і вілкулофільного тата, то вийде та ще сімейка!
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та то еврей однозначно признанный - вы так это тихо на кого то у нас намекаете?)))
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кровавый пастор превратился в тухлый помидор Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3299
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кацапью и помидоры враги...не зря же катками давят Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов - Цензор.НЕТ 20вот ужо ,погоди,узнает эрдоган,как ты помидоры не любишь...
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ну тебе лучше знать историю своей родины, кто с кем там враги
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кацапа,не юли...чо ты тут вдруг отрекаться от расеюшки вздумал?думаешь кто то заценит? Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8078предатель-он и есть предатель...
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ты в курсе, что эрдоган у россии С400 покупает? настоящий патриот нато это эрдоган. то про него вспомнил, твой куратор ***** тебе полсказал про эрдогана писать только хорошее Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6019
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не покупает,а обменивает на помидоры Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3228.ну,как малайзия истребители на пальмовое масло.
молодец эрдоган.потом перепродаст штатам за настоящие ф-35
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это тебе в лахте твой такую легенду подсказали? Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1815
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где тут написано про помидоры? Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1036 ты обычное брехло как и мародер порошенко, обтекай молча вместе с ************** эрдоганом, который покупает у россии с400, а ф-35 он хер получит в таком случае Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9271
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А не зрадив би бабцю Юлю, то був би у першій 5 списку Батьківщини, був би депутаном. За все потрібно платити.
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Ну в принципе конешно да, но хотелось-бы шоб Турчинов хоть 2 минуты погутарив с моей жинкой ---- и опустит и "на сраку посадит" и тощо... И всё это за 2 минуту --- от это есть "высокий класс"....
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цікавий нікнейм у вас, а шо в Америці є Кримські афаліни?
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"Одинокий Мужчина желает познакомиться" --- ну от чесно и без вранья, Вы первая на всем форуме хто спросил za "нык" ---- Ценю и обожаю.... Да был такой дельфинчик "в свое время"...
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Ніхто ще в світі, не стикавсья, з подальшою реакцією суспільства, після такого масштабного, нелюдського соціального експерименту, що тривав з 1917 по 1992 рік.
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В 1992 році почався новий нелюдський експеримент, який триває й досі.
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Позор тебе. За гиркина,выпущенного из славянского котла. Война - это твоих рук дело.
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Тогда хоть уворачивайся от неё, а не обтекай.
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Ветер в твоей голове не мешает полёту струи в твоём направлении. :D
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Аве, пастор!
От одного твоего имени у кремлевских ботов, зрадофилов, бомбит пукан)
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А гиркин ему за здравие ставит каждый день ))
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Угу! Прикрываясь гражданскими и нашими пленными!
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Откуда в котле пленные ? Гражданские там все сепары. Даже сейчас. Это сказки-отмазки.
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Ты читаешь то, что тебе дают про отход из Славянска или у тебя задание тупо постить против Турчинова?
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Никто не сомневается, что блины ты не отбиваешь.
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И блины отбиваю. И харю твою запростьо могу ))
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Не мешай телепузику, у него там котел был!
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Где был котел в Славянске? Или на тебя так фейк повлиял, про распятого мальчика в трусиках? Или ты свидетелт секты распятого снегиря?))
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Окруженин врага,называется котлом,бестолочь ))
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А без оскорблений нельзя?
А кто тебя там окружил? Распятые снегири в трусиках?
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некоторые ни мешки ворочать,ни языком...только ужимки на сцене.
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Да ещё умудряются две клавиши рояля не нажать, хотя их ширина всего 2 сантиметра...
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В комсомоле закалился и пошёл дальше лохов разводить. Вырос конечно, Крым просрать не каждому дано.
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Это важная деталь. В его авантюрной жизни.
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весь мир признает воровство крыма раиськой,незаконную оккупацию и аннексию...и только кацапня завывает-мол невинаватые мы,он сам ушел.ничо,придет время гааги-за все платить надо будет.там уже не покричишь,шо то пастор виноват Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов - Цензор.НЕТ 605
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Они рассказывают о ценности семьи, а в кармане держат фигу, создавая невыносимые усллвия для тех же семей, подстегивая их расставаться и выезжать на заработки в благополучные страны.
Лицемеры, хуже оккупантов.
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А кем кончая?
Ты почему порошенко боишься?
Или - боготворишь? Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4535
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Я вижу ты пострадал от невыносимых условий бытия. Займись чем-нибудь полезным и не страдай дурней.
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В советах от свиноботов-вылизывателей панских поросячих сапогов, не нуждаюсь.
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Нуждаешься. Тем более, что ничего дурного не советовал. Если нет, то пожалуйста поясни, чем тебя так обидели и кто тебе создал невыносимые условия жизни. Интернет есть, кушать-спать - наверняка тоже не обделен. Многое от тебя самого зависит(не все, это правда), но многое. Поспроси у бабушек-дедушек как они жили, историю почитай. Там есть с чем сравнить твою "невыносимую" жизнь.
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Спроси у миллионов, выехавших из Украины, что им тут не хватало.
А советы все же засунь куда-нибудь подальше.
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Эти миллионы зарабатывают деньги и кормят семьи. Ну и про хамство. Хамить тоже нужно уметь, видимо тебе это пока не по уму. А ты пока не превосходишь в этом вопросе амебу. Но него все-же лучше.
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Чего они зарабатывают и кормят семьи не в родной стране, если по твоим словам нет причин для недовольства?
Чтобы тебе не замили, не нужно совать свое свиное рыло с ненцжными советами. Все просто.
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Когда открыты границы - это неизбежный процесс. Это все страны проходит. Но очень легко все исправить, отменить безвиз и вернуть тебя на казарменное положение. Тогда тебе будет очень легко: забот нет, думать не надо. И так и будет, если не поумнеешь.
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"г+г" куда более эффективно калечит "...мировоззренческие приоритеты...украинцев". И довольно круто калечит, хоть гипс на голову заболевшим накладывай.
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Будущие Украинцы выезжают за кардон и забывают Украину и таких орков как турчинов.
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це ж як ті майбутні українці виїздять за кордон втікаючи від Турчинова, в сімейніках батьків чи яйцеклітинах матерів?
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Турчинов отметил, что Украина занимает одно из первых мест в рейтингах стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения и старения.
"Стремительный рост смертности и снижение рождаемости, миграционные волны вымывают из страны огромные трудовые и интеллектуальные ресурсы - это уже не демографический кризис, это демографическая катастрофа!" - отметил он, добавив, что на фоне этих опасных процессов "недопустимо навязывание извне нашей стране неомарксистской гендерной идеологии", что противоречит Конституции Украины и традиционным для нашей страны христианским ценностям. Источник: https://censor.net.ua/n3131331\\\\\\\\\\\

Возможно не все хотят ссуществовать в полуправослабном халифате, не?
Шлепер - иди лучше на.... должность главного д.вор.ника.
Нету правослабной успешной страны в мире. Только Греция, что обосралась от скуления по кредитам и Рашка, которая на нас напала. Или нет? Или это как их, "бунтари"? Как Гиркин, например был. Дебилы бл.
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"Турчинов отметил, что Украина занимает одно из первых мест в рейтингах стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения и старения."

От жешь .... гад, этот зеленский!
Довел страну до цугундера!
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Семьи тоже бывают очень разные. Есть семьи не классические, только мама и сын, например. У меня есть такая знакомая семья. Там ребёнок получает максимум от одного родителя.
Есть семьи , в которых просто нет детей.
Есть один папа на две семьи.
Никогда нельзя быть ханжой.
Нужно любить жизнь- и тогда только будет счастье.
Можно жить в семье и быть несчастным человеком
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Оце цирк - дурчло вже " координатор объединения религиозных и общественных организаций "Всеукраинский Собор" Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8364 Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8364 Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8364

Сподіваюсь що це його не врятує від відповідальності за скоєні ним злочини протягом останніх п'яти років.
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вот правильно.украинские мировоззренческие приоритеты общегуманистические.а не так как на расейке Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8713

Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7507
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Сегодня -позорный день для украинской демократии.Маршировать в пику празднику ЛГБТ- всё равно,что преследовать Свидетелей ИЕГОВЫ.А Турчинову,как баптисту-вообще полный позор!!Двуличные.Чтобы не подумали-у меня 6(шесть )внуков и это не предел!!
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а ты при чем к шести внукам? если у тебя и 6 детей , не гарантия , что ты там при чем...разве что ты баптист и жинка твоя баптистка, тогда да...
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***
Де сонце засинає вечорами
Під тихі колискові давніх літ,
У спогадах живе разом з піснями
Родинного буття безмежний світ.

Примножить щастя й радість із роками
Тепло сімейне, вишите добром,
Якщо плекають діти із батьками
У ******** серцях його разом.

Літа гайнуть у вирій за птахами,
Минуле перейде у спогад-дим,
Та вічно залишатиметься з нами
Любов, яку нам дав батьківський дім.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСім'я формує світоглядні пріоритети сучасних і майбутніх поколінь українців, - Турчинов
 
 
 
 
 
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