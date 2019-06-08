 Сім'я формує світоглядні пріоритети сучасних і майбутніх поколінь українців, - Турчинов

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав координатор об'єднання релігійних і громадських організацій "Всеукраїнський Собор" Олександр Турчинов під час Всеукраїнського маршу на захист сімейних цінностей, прав дітей та родин.
Зі слів Турчинова, тисячі українських сімей сьогодні пройшли центральними вулицями Києва, щоб "вголос заявити, що саме щаслива, повноцінна і міцна сім'я є тим центром, який формує потенціал, силу і забезпечує розвиток нації і країни".
Турчинов зазначив, що Україна посідає одне з перших місць у рейтингах країн з найстрімкішим скороченням працездатного населення і старіння.
"Стрімке зростання смертности та зниження народжуваності, міграційні хвилі вимивають із країни величезні трудові та інтелектуальні ресурси - це вже не демографічна криза, це демографічна катастрофа!" - зазначив він, додавши, що на тлі цих небезпечних процесів "неприпустимо нав'язування ззовні нашій країні неомарксистської гендерної ідеології", що суперечить Конституції України та традиційним для нашої країни християнських цінностей.
Олександр Турчинов переконаний, що розвиток і захист сім'ї мають стати ключовою складовою стратегії нацбезпеки України.
"Державним пріоритетом має стати створення умов для повноцінного існування та захисту сім'ї, сімейних цінностей, підтримки і виховання дітей", - сказав він, додавши, що необхідно відновити функціонування центрального органу державної влади, який буде займатися цими стратегічними для країни проблемами.
Також, на його думку, необхідно значно посилити державні програми, спрямовані на підтримку молодих сімей, допомога при народженні і вихованні дітей.
"Сьогодні необхідно захистити життя і права кожної дитини до і після народження, припинити законодавчо неврегульовану практику сурогатного материнства, яка знецінює життя дитини до рівня товару і знищує гідність жінки як матері, посилити кримінальну відповідальність за насильство і жорстокість, особливо проти дітей і жінок" , - сказав Турчинов, висловивши переконання, що нова влада, "яка отримала значну підтримку, почує мільйони своїх громадян".
"Без сім'ї не буде України! Бог, Україна, сім'я - такі пріоритети здатні забезпечити розвиток України як заможної, незалежної і європейської держави", - резюмував він.
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Все про:семья (210) Турчинов (3152) традиции (24)08.06.19 15:24 Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов
Семья формирует мировоззренческие, ценностные приоритеты современных и будущих поколений украинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал координатор объединения религиозных и общественных организаций "Всеукраинский Собор" Александр Турчинов во время Всеукраинского марша в защиту семейных ценностей, прав детей и семей.
По словам Турчинова, тысячи украинских семей сегодня прошли по центральным улицам Киева, чтобы "вслух заявить, что именно счастливая, полноценная и крепкая семья является тем центром, который формирует потенциал, силу и обеспечивает развитие нации и страны".
Турчинов отметил, что Украина занимает одно из первых мест в рейтингах стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения и старения.
"Стремительный рост смертности и снижение рождаемости, миграционные волны вымывают из страны огромные трудовые и интеллектуальные ресурсы - это уже не демографический кризис, это демографическая катастрофа!" - отметил он, добавив, что на фоне этих опасных процессов "недопустимо навязывание извне нашей стране неомарксистской гендерной идеологии", что противоречит Конституции Украины и традиционным для нашей страны христианским ценностям.
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Александр Турчинов убежден, что развитие и защита семьи должны стать ключевой составляющей стратегии нацбезопасности Украины.
"Государственным приоритетом должно стать создание условий для полноценного существования и защиты семьи, семейных ценностей, поддержки и воспитания детей", - сказал он, добавив, что необходимо возобновить функционирование центрального органа государственной власти, который будет заниматься этими стратегическими для страны проблемами.
Также, по его мнению, необходимо значительно усилить государственные программы, направленные на поддержку молодых семей, помощь при рождении и воспитании детей.
"Сегодня необходимо защитить жизнь и права каждого ребенка до и после рождения, прекратить законодательно неурегулированную практику суррогатного материнства, которая обесценивает жизнь ребенка до уровня товара и уничтожает достоинство женщины, как матери, усилить уголовную ответственность за насилие и жестокость, особенно против детей и женщин", - сказал Турчинов, выразив убеждение, что новая власть, "которая получила значительную поддержку, услышит миллионы своих граждан".
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"Без семьи не будет Украины! Бог, Украина, семья - такие приоритеты способны обеспечить развитие Украины как состоятельного, независимого и европейского государства", - резюмировал он.
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+2 Гундяй Крестовоздвиженский
якщо поєднати єврейську маму і вілкулофільного тата, то вийде та ще сімейка!
08.06.2019 15:28
+2 Игорь Хирскл
Позор тебе. За гиркина,выпущенного из славянского котла. Война - это твоих рук дело.
08.06.2019 15:33
+1 Василь Довганенко 7230397a
І залишається політичному пенсіонеру - Кривавому пастору розповідати про вічні сімейні цінності.
08.06.2019 15:28
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Василь Довганенко 7230397a
І залишається політичному пенсіонеру - Кривавому пастору розповідати про вічні сімейні цінності.
08.06.2019 15:28
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молодец эрдоган.потом перепродаст штатам за настоящие ф-35
По данным турецкой стороны, Эрдоган озвучил предложение о формировании совместной турецко-американской рабочей группы по вопросу С-400.
«Наш президент повторил свое предложение о создании совместной рабочей группы по системам ПВО С-400, которые планируется приобрести у Российской Федерации», - сообщил глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Выход из Славянска организационно напоминает чистую авантюру.
https://ivan-bunsha.livejournal.com/9711.html
От одного твоего имени у кремлевских ботов, зрадофилов, бомбит пукан)
А кто тебя там окружил? Распятые снегири в трусиках?
Лицемеры, хуже оккупантов.
Ты почему порошенко боишься?
Или - боготворишь?
А советы все же засунь куда-нибудь подальше.
Чтобы тебе не замили, не нужно совать свое свиное рыло с ненцжными советами. Все просто.
"Стремительный рост смертности и снижение рождаемости, миграционные волны вымывают из страны огромные трудовые и интеллектуальные ресурсы - это уже не демографический кризис, это демографическая катастрофа!" - отметил он, добавив, что на фоне этих опасных процессов "недопустимо навязывание извне нашей стране неомарксистской гендерной идеологии", что противоречит Конституции Украины и традиционным для нашей страны христианским ценностям. Источник: https://censor.net.ua/n3131331\\\\\\\\\\\
Возможно не все хотят ссуществовать в полуправослабном халифате, не?
Шлепер - иди лучше на.... должность главного д.вор.ника.
Нету правослабной успешной страны в мире. Только Греция, что обосралась от скуления по кредитам и Рашка, которая на нас напала. Или нет? Или это как их, "бунтари"? Как Гиркин, например был. Дебилы бл.
От жешь .... гад, этот зеленский!
Довел страну до цугундера!
Есть семьи , в которых просто нет детей.
Есть один папа на две семьи.
Никогда нельзя быть ханжой.
Нужно любить жизнь- и тогда только будет счастье.
Можно жить в семье и быть несчастным человеком
🤗
Сподіваюсь що це його не врятує від відповідальності за скоєні ним злочини протягом останніх п'яти років.
Де сонце засинає вечорами
Під тихі колискові давніх літ,
У спогадах живе разом з піснями
Родинного буття безмежний світ.
Примножить щастя й радість із роками
Тепло сімейне, вишите добром,
Якщо плекають діти із батьками
У ******** серцях його разом.
Літа гайнуть у вирій за птахами,
Минуле перейде у спогад-дим,
Та вічно залишатиметься з нами
Любов, яку нам дав батьківський дім.