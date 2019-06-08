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Все про:бійка (442) конфлікт (312) Нацполіція (7662) рейдерство (164) Харків (1364) Національний корпус (199)

 Конфлікт біля ТЦ "Барабашово" у Харкові: постраждали 9 осіб, оператор місцевого каналу - в лікарні у важкому стані

Напередодні ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Більше за всіх постраждав оператор місцевого телеканалу: камера розбита, сам - у лікарні.

Інформація про зібрання громадян на території торгового центру в Харкові надійшла 7 червня близько 19:20, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"Група невідомих у кількості 50 осіб зайшли на територію ринку для з’ясування спору майнового характеру з підприємцями. Згодом перемови перейшли у конфліктну ситуацію.

За розпорядженням начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Валерія Сокуренка, який особисто прибув на місце події, для припинення протиправних дій були направлені посилені наряди спецпідрозділів поліції. На місці події також працюють слідчо-оперативні групи Московського і Київського відділів поліції.

Наразі  із заявами до поліції ніхто з громадян не звертався. Інформація про подію зареєстрована в Журналі заяв і повідомлень Московського відділу поліції. Зараз правоохоронці встановлюють обставини конфліктної ситуації.

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Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Наразі на місці події громадський порядок забезпечують близько 100 співробітників батальйону особливого призначення та спецпідрозділу патрульної поліції з охорони громадського порядку ТОР. Два десятка підприємців перекрили рух транспорту в районі торговельного центру. Працівники патрульної поліції забезпечують безперешкодний об’їзд транспортних засобів на вказаній ділянці дороги.

Крім того, в Московському відділі поліції за фактом групового порушення громадського порядку відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 293 Кримінального кодексу України.

Також за заявою громадянина відкрито кримінальне провадження за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", постраждалий в результаті конфлікту оператор - Вадим Макарюк. За словами журналістки місцевої служби новин "Вести", у оператора стався крововилив у мозок, але він у свідомості. Лікарі оцінюють його стан як важкий.

"Йому залили очі газом, розбили обличчя, розбили камеру. Зараз він в реанімації в "невідкладній" (лікарні швидкої та невідкладної допомоги. - Ред.)", - сказала Черненко.

За інформацією прес-служби ТЦ "Барабашово", конфлікт стався між представниками "Національного корпусу" і підприємцем, ветераном АТО, який на законних підставах орендував магазин і вів торговельну діяльність.

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"Група бійців "Національного корпусу" захопила магазин ... Речі були просто виставлені. Коли орендар прийшов і його не пустили, він звернувся до ветеранських організацій, побратимів, щоб допомогли.  Адміністрація ринку викликала поліцію. Представники Нацкорпусу не реагували на документи орендодавця і блокували вхід. Пізніше, після прибуття чергової групи в спортивних костюмах від Нацкорпусу, представники радикалів стали провокувати силовий конфлікт із ветеранами АТО із застосуванням арматур, тупих і колючих предметів", - повідомляє пресслужба.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131328
 
 
 Топ коментарі
 
титушня нации не имеет. який в биса "нац.корпус"?
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Титушня под крылом ублюдка кернеса занимаеться беспределом а мусора делают вид что так и нужно Конфликт возле ТЦ "Барабашова" в Харькове: пострадали 9 человек, оператор местного канала - в больнице в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 407
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Вот нацкорпус и засветился вчистую... Титушня сабаковская.
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титушня нации не имеет. який в биса "нац.корпус"?
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Титушня под крылом ублюдка кернеса занимаеться беспределом а мусора делают вид что так и нужно Конфликт возле ТЦ "Барабашова" в Харькове: пострадали 9 человек, оператор местного канала - в больнице в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 407
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на. нічого не забула
Конфликт возле ТЦ "Барабашова" в Харькове: пострадали 9 человек, оператор местного канала - в больнице в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 5370
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кого ведуть ?

ти ж не забув, як його прізвище і де він воював ?
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Я просила ссылку на верхний пост с Вакарчуком. А по этому фото - вопросы к Авакову, не ко мне. .
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а чого ж ти зараз виниш увсьому зеленського а не авакова та інших! може питання тоді до порошенка?
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Где я обвинила Зеленского в событиях в Барабашово?
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При Порошенко Аваков и Кернес сидели тихо... Что в Украине произошло, кроме смены президента?
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Сорян, если уж пригласил меня в палату, то скажи в какой ты хоть больнице лежишь? Палату твою я уж как-нибудь найду.
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Звернення до Святослава Вакарчука.
Андрій Полтава ВАТА ШОУ
https://www.youtube.com/watch?v=bGGki-zEwqs
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само себе пишешь,само себе лыбишься,зебил-что тут поделать
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Самолоайкание некоторых особей вышло на новый уровень!
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Лозунг : «Бєй порохоботов, спасай совок !», претворяєтся в дєло?
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ні.ти нумерний не вгадав. ми все помнимо....

Конфликт возле ТЦ "Барабашова" в Харькове: пострадали 9 человек, оператор местного канала - в больнице в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 696
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если ты всё помнишь, то назови фамилию того, кого ведут на фото
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назви прізвища які на фото пласмасмасових спершу. відповідь надіюсь на твій розвиток відповідна
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а я повинен знати прізвища на фігурантів на тому фото, яке ти виклав і про події на якому ти пам'ятаєш ?

Це ти виклав фото

Це ти пам'ятаєш

Назви прізвища
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не відмазуйся . ти все зрозумів. дурачка кожен вміє включить. що ти і зробив доречі.
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фото виклав ти ?
про те, що пам'ятаэш події на цьому фото писав ти ?

ну так назви, шо конкретно ти пам'ятаєш,
тобто прізвище того, кого скрутили на фото.
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ось...а повинен пам'ятати замість помнити
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Сэстра, я узнал в какой ты палате. 100% в палате номер 6.

Осталось узнать в какой именно специализированной больнице.
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ну я не помилився з висновками на твій рахунок. добре так і бути будеш спати разом із порошенком.
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Ох нифига себе у вас в палате люди лежат? Даже порошенко? А ты кто там среди них ? Не Наполеончик? Или ты себя главврачём считаешь?
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Понятно, что не "Наполеон", только "Санитар" может считать себя врачом и ставить неописуемые диагнозы.
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треба казати "не твоя справа" Конфликт возле ТЦ "Барабашова" в Харькове: пострадали 9 человек, оператор местного канала - в больнице в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 3331або "яке тобі діло"
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Нема такого слова «помнимо» в українській мові, запам'ятай це гебнявий раз і назавжди....
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Судя по последним событиям, те, кто не жрет шаурму на лужайке с ЗЕ, когда гибнут наши солдаты, те и есть порохоботы.
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Не. Порохоботы это те, которые орут "Дякую".
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Сепар, ты сознательно лифты игнорируешь?
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Гепа (Хервнос) не раз говаривал - ,Доверяй делам,, !
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Вот нацкорпус и засветился вчистую... Титушня сабаковская.
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так це ж другани пєті і юлі.
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я тебе открою тайну - оба они почитатели ЗЕ и друзья КО
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за этим торчат уши гепы.
повторение один в один бойни на Клочковской. , если кто помнит, его почерк.
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нацкорпус ???? говоришь ((((( ходят толпой , все АКЦИИ только для росСМИ !!!! ловить и ....дить !!!
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Пацаны мерялись писюнами?
Типа, кто кому морду набьет, тот и патриот.
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Дайте крысе яду,задержалась она в этом мире
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вмешалась полиция,

потому что для одних - єто работа за деньги,

а вторые просто убивают
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ага, пришел лесник и выгнал партизан и немцев из леса
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ну трупы полиции зачем, согласись ?

Если нацкорпусу нужно было на камеру нарисовать драку,
то атошникам на камеру ничего не надо было.

атошники драться на камеру разучились.
атошники научились убивать
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Шо ж ви сюди малописьменні ходите?
Картінкі пасатрєть?
Попроси когось, щоб тобі прочитав:
«Как сообщает "Интерфакс-Украина", пострадавший в результате конфликта оператор - Вадим Макарюк. По словам журналистки местной службы новостей "Вести", у оператора произошло кровоизлияние в мозг, но он в сознании. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Источник: https://censor.net.ua/n3131328»
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а он за кого был, за бальшавяков яли за коммунистов?
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"в Московском отделе полиции....", "По словам журналистки местной службы новостей "Вести"..." у Харкові совковий заповідник😟
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Сколько это будет продолжаться???
Уверен, что полиция даже имена знаетг
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сабаков и гепа всё Харьков дерибанят,уроды
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Россияшкинский интерфакс уже сообщает нам украинцам про события происходящие в Украине,бутусик,крысёнок,ты ничего не попутал?
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от скажіть мені заради бога: якщо на територію ринку організовано заходить 50 молодиків " для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями", то це ще не конфліктна ситуація???
вона потім настає?
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Интересная версия правды)
В реале все совсем иначе. Уже полгода администрация Фельдмановского барабашово силами свой службы безопасности( а это больше сотни охранников и нанятых бойцов-титушек) под руководством бывших сбушников выкидывают предпринимателей из их собственных магазинов, взламывает двери и вывозит товар, вынуждая покинуть места.
Полиция и прокуратура не реагируют, зачастую даже защищая это фельдмановское ОПГ.
Инициативные группы торговых площадок заключили договора о поддержке нацпорпусом предпринимателей, поскольку противостоять титушкам, когда их больше сотни крйне сложно.
Вчера предприниматель, собственик разграбленного накануне магазина отдал его под пункт-штаб нацкорпусу. На это быстро отреагировала администрация, нагнала своего титушечного сброда в камуфляже и разбила стекла вырезала болгаркой двери в магазине. Приехал владелец магазина, титушки с адмнистрации поранили его стеклом. И понеслась. Естественно приехал на помощь нацкорпус и слегка разогнал этот сброд.
Полиции куча была, смотрели тупо стояли как взламыаают магазин непонятные личности.
Сейчас предприниматели перекрыли дороги и протестуют против таких действий со стороны администрации не существующего ТЦ Барабашово.
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Да, в Харькове есть Московский район города
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Вместо Европы страна вернулась в пещерные 90-е.
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мацковський відділ поліції... це просто фініш...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїКонфлікт біля ТЦ "Барабашово" у Харкові: постраждали 9 осіб, оператор місцевого каналу - в лікарні у важкому стані
 
 
 
 
 
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