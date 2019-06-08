 Конфлікт біля ТЦ "Барабашово" у Харкові: постраждали 9 осіб, оператор місцевого каналу - в лікарні у важкому стані

Інформація про зібрання громадян на території торгового центру в Харкові надійшла 7 червня близько 19:20, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"Група невідомих у кількості 50 осіб зайшли на територію ринку для з’ясування спору майнового характеру з підприємцями. Згодом перемови перейшли у конфліктну ситуацію.

За розпорядженням начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Валерія Сокуренка, який особисто прибув на місце події, для припинення протиправних дій були направлені посилені наряди спецпідрозділів поліції. На місці події також працюють слідчо-оперативні групи Московського і Київського відділів поліції.

Наразі із заявами до поліції ніхто з громадян не звертався. Інформація про подію зареєстрована в Журналі заяв і повідомлень Московського відділу поліції. Зараз правоохоронці встановлюють обставини конфліктної ситуації.

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Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Наразі на місці події громадський порядок забезпечують близько 100 співробітників батальйону особливого призначення та спецпідрозділу патрульної поліції з охорони громадського порядку ТОР. Два десятка підприємців перекрили рух транспорту в районі торговельного центру. Працівники патрульної поліції забезпечують безперешкодний об’їзд транспортних засобів на вказаній ділянці дороги.

Крім того, в Московському відділі поліції за фактом групового порушення громадського порядку відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 293 Кримінального кодексу України.

Також за заявою громадянина відкрито кримінальне провадження за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", постраждалий в результаті конфлікту оператор - Вадим Макарюк. За словами журналістки місцевої служби новин "Вести", у оператора стався крововилив у мозок, але він у свідомості. Лікарі оцінюють його стан як важкий.

"Йому залили очі газом, розбили обличчя, розбили камеру. Зараз він в реанімації в "невідкладній" (лікарні швидкої та невідкладної допомоги. - Ред.)", - сказала Черненко.

За інформацією прес-служби ТЦ "Барабашово", конфлікт стався між представниками "Національного корпусу" і підприємцем, ветераном АТО, який на законних підставах орендував магазин і вів торговельну діяльність.

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"Група бійців "Національного корпусу" захопила магазин ... Речі були просто виставлені. Коли орендар прийшов і його не пустили, він звернувся до ветеранських організацій, побратимів, щоб допомогли. Адміністрація ринку викликала поліцію. Представники Нацкорпусу не реагували на документи орендодавця і блокували вхід. Пізніше, після прибуття чергової групи в спортивних костюмах від Нацкорпусу, представники радикалів стали провокувати силовий конфлікт із ветеранами АТО із застосуванням арматур, тупих і колючих предметів", - повідомляє пресслужба.