 Конфлікт біля ТЦ "Барабашово" у Харкові: постраждали 9 осіб, оператор місцевого каналу - в лікарні у важкому стані

Інформація про зібрання громадян на території торгового центру в Харкові надійшла 7 червня близько 19:20, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
"Група невідомих у кількості 50 осіб зайшли на територію ринку для з’ясування спору майнового характеру з підприємцями. Згодом перемови перейшли у конфліктну ситуацію.
За розпорядженням начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Валерія Сокуренка, який особисто прибув на місце події, для припинення протиправних дій були направлені посилені наряди спецпідрозділів поліції. На місці події також працюють слідчо-оперативні групи Московського і Київського відділів поліції.
Наразі із заявами до поліції ніхто з громадян не звертався. Інформація про подію зареєстрована в Журналі заяв і повідомлень Московського відділу поліції. Зараз правоохоронці встановлюють обставини конфліктної ситуації.
Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
Наразі на місці події громадський порядок забезпечують близько 100 співробітників батальйону особливого призначення та спецпідрозділу патрульної поліції з охорони громадського порядку ТОР. Два десятка підприємців перекрили рух транспорту в районі торговельного центру. Працівники патрульної поліції забезпечують безперешкодний об’їзд транспортних засобів на вказаній ділянці дороги.
Крім того, в Московському відділі поліції за фактом групового порушення громадського порядку відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 293 Кримінального кодексу України.
Також за заявою громадянина відкрито кримінальне провадження за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", постраждалий в результаті конфлікту оператор - Вадим Макарюк. За словами журналістки місцевої служби новин "Вести", у оператора стався крововилив у мозок, але він у свідомості. Лікарі оцінюють його стан як важкий.
"Йому залили очі газом, розбили обличчя, розбили камеру. Зараз він в реанімації в "невідкладній" (лікарні швидкої та невідкладної допомоги. - Ред.)", - сказала Черненко.
За інформацією прес-служби ТЦ "Барабашово", конфлікт стався між представниками "Національного корпусу" і підприємцем, ветераном АТО, який на законних підставах орендував магазин і вів торговельну діяльність.
"Група бійців "Національного корпусу" захопила магазин ... Речі були просто виставлені. Коли орендар прийшов і його не пустили, він звернувся до ветеранських організацій, побратимів, щоб допомогли. Адміністрація ринку викликала поліцію. Представники Нацкорпусу не реагували на документи орендодавця і блокували вхід. Пізніше, після прибуття чергової групи в спортивних костюмах від Нацкорпусу, представники радикалів стали провокувати силовий конфлікт із ветеранами АТО із застосуванням арматур, тупих і колючих предметів", - повідомляє пресслужба.
ти ж не забув, як його прізвище і де він воював ?
Андрій Полтава ВАТА ШОУ
https://www.youtube.com/watch?v=bGGki-zEwqs
Це ти виклав фото
Це ти пам'ятаєш
Назви прізвища
про те, що пам'ятаэш події на цьому фото писав ти ?
ну так назви, шо конкретно ти пам'ятаєш,
тобто прізвище того, кого скрутили на фото.
Осталось узнать в какой именно специализированной больнице.
повторение один в один бойни на Клочковской. , если кто помнит, его почерк.
Типа, кто кому морду набьет, тот и патриот.
потому что для одних - єто работа за деньги,
а вторые просто убивают
Если нацкорпусу нужно было на камеру нарисовать драку,
то атошникам на камеру ничего не надо было.
атошники драться на камеру разучились.
атошники научились убивать
Картінкі пасатрєть?
Попроси когось, щоб тобі прочитав:
«Как сообщает "Интерфакс-Украина", пострадавший в результате конфликта оператор - Вадим Макарюк. По словам журналистки местной службы новостей "Вести", у оператора произошло кровоизлияние в мозг, но он в сознании. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Источник: https://censor.net.ua/n3131328»
Уверен, что полиция даже имена знаетг
вона потім настає?
В реале все совсем иначе. Уже полгода администрация Фельдмановского барабашово силами свой службы безопасности( а это больше сотни охранников и нанятых бойцов-титушек) под руководством бывших сбушников выкидывают предпринимателей из их собственных магазинов, взламывает двери и вывозит товар, вынуждая покинуть места.
Полиция и прокуратура не реагируют, зачастую даже защищая это фельдмановское ОПГ.
Инициативные группы торговых площадок заключили договора о поддержке нацпорпусом предпринимателей, поскольку противостоять титушкам, когда их больше сотни крйне сложно.
Вчера предприниматель, собственик разграбленного накануне магазина отдал его под пункт-штаб нацкорпусу. На это быстро отреагировала администрация, нагнала своего титушечного сброда в камуфляже и разбила стекла вырезала болгаркой двери в магазине. Приехал владелец магазина, титушки с адмнистрации поранили его стеклом. И понеслась. Естественно приехал на помощь нацкорпус и слегка разогнал этот сброд.
Полиции куча была, смотрели тупо стояли как взламыаают магазин непонятные личности.
Сейчас предприниматели перекрыли дороги и протестуют против таких действий со стороны администрации не существующего ТЦ Барабашово.