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Все про:Саакашвілі Міхеіл (1249) Рух нових сил (14)

 Саакашвілі заявив, що піде на вибори самостійно: "Ми не можемо, як і раніше, вибирати з різних сортів, вибачте, лайна". ВIДЕО

Експрезидент Грузії, колишній глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що його партія "Рух Нових сил" не стане для участі в парламентських виборах об'єднувати зусилля з якоюсь іншою політсилою.

Про це Саакашвілі сказав у зверненні, опублікованому на його сторінці в facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Подивившись на всіх цих старих політиків, подивившись на всі ці старі партії. Подивившись на ці договорняки. Подивившись на те, що багато хто з них, незалежно від мого особистого ставлення, ще більше підмочили свою репутацію, ніж яка була навіть в них 1,5 року  тому, коли мене захоплювали, висилали. Ми прийшли до висновку, що треба йти на вибори самостійно", - заявив Саакашвілі.

За його словами, "Рух Нових сил" піде на вибори самостійно, тому що відрізняється від всіх інших політсил  ідеями, і драйвом, і енергією, і тим, що ми представляємо".

"Ми не можемо йти на компроміси. Ми не можемо, як і раніше, вибирати з різних сортів, вибачте, лайна", - пояснив політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Політичних планів немає, - Зеленський про повернення громадянства Саакашвілі

Саакашвілі стверджує, що його партія хоче потрапити в парламент, щоб "підтримати загальну хвилю, яка настала з обранням Володимира Зеленського, щоб генерувати великі ідеї, реально, які приведуть до того, що Україна має зробити стрибок вперед".

Ексглава Грузії підкреслив, що повернувся в Україну не для того, щоб грати в політичні ігри або ганятися за посадами.

"Але не можна, Україна зараз - країна третього світу, просто стала зараз схожа на Субцукрову Африку. Просто реально серце кров'ю обливається, коли на це дивлюся", - сказав він.

Нагадаємо, 4 червня лідер партії УДАР Віталій Кличко запропонував Міхеілу Саакашвілі пост голови політсили. Але той відммовився.

Наступного дня Саакашвілі звернувся до своїх прихильників з проханням допомогти з прийняттям рішення.

28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської ОДА прибув до Києва 29 травня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131323
 
   
 Топ коментарі
 
Спочатку полковник очолить хоча б батальйон і покаже себе у війні з ворогом.
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Міхо, а рідну Грузію хто буде рятувати?
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Что проанализировать? Результаты выборов 2013 года? Ну давай попробуем. Маргвелашвили - 62,11%, Бакрадзе - ставленник Саакашвили 21,73%. Это первый тур. Второй не понадобился. Грузинский народ в большинстве своем тупы настолько, что не оценили сделанного великим реформатором? Так в чём я соврала, хоть в одной букве? Это голые цифры, как и тот факт, что Саакашвили бегает по всему миру, но вот в Грузию не суется, чтобы доказать в им же отреформированном суде, что он не виноват в том, что ему предъявили и за что осудили.
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ти брехуха. цим все сказано. давай *********** 25 відсоткова !
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«правдивий» пруф, що:
«Результаты выборов 2013 года [ в Грузії] ? Ну давай попробуем. Маргвелашвили - 62,11%, Бакрадзе - ставленник Саакашвили 21,73%.»
то є неправда.
пруф.
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Ссылку на результаты выборов дать 2013 года? Мне не сложно - лови Вот тут вся твоя правда.
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потому что люди всегда в штыки воспринимают любые реформы, наглядный пример - работа У. Супрун в Украине. Странно это не понимать.
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Забавно это слышать. То есть Саакашвили не хватило времени навести порядок в стране и довести реформы до логического конца, где населения с Киев+область за 2 каденции. А в Украине с населением в 10 раз больше это должны были сделать по взмаху волшебной палочки? Это еще с учетом того, что в Грузии у Саакашвили была власть в руках от слова абсолютная, включая контроль над всем, что движется.
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Чому в Грузії програв
Вашадзе (Саакашвілі)?

Все дуже просто. Уявіть, що Україну очолив непримиренний реформатор, який не тільки підняв країну з гівна, а ще посадив у тюрми корупціонерів. Ви цього порадієте? Так звісно. А корупціонери і їх родичі - ні.
На Кавказі дуже розвинена тейповой, кланово-родинна система. Аж до кровної помсти. І які в даних умовах можуть бути шанси у політика, який організував масові посадки суддів, прокурорів, поліцейських? А взагалі Саакашвілі, в першу чергу, почав тиснути грузинських злодіїв в законі. (В Одесі, до речі, теж).
І ось уявіть маленьку Грузію. Кримінальну. Корумповану зверху до низу. Пов'язану тейповой узами до десятого коліна.
Ось таку Грузію розчавив Михайло Саакашвілі. Так, у нього є безперечні успіхи. Так, Грузія стала еталоном реформ, перетворення і розвитку. Так, у Грузії лідируючі рейтинги в світі за свободою ведення бізнесу. Але хто йому це пробачить в тейповой системі? У кожному грузинському клані є родичі злочинців, посаджених Михайлом Саакашвілі в тюрму. Ображені і незадоволені. Кого-то він посадив за корупцію, кого-то за бандитизм, але в підсумку його ненавидить більшість країни.

Ось таку Грузію розчавив Михайло Саакашвілі. І створив нову. Саме таку Україну йому не дозволили розчавити Порошенко і Ко. При нашому злагоді. Адже нам не потрібні гастарбайтери-реформатори - нехай краще свої грабують ...
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Зараз стільки лідерів з'явилося,будуть кожен в свою сторону тягнути скатертину,а єдності не буде.Та й толку теж не буде,це все робиться на радість московитам.
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А робити руками на благо України не хочеш?Може підеш спочатку лопатой попрацюеш?Асфальт по дорогі розкидати чи біля корів навоз носити.Яка мерзота не приїде в Україну,руками робити не хоче,дай їм поуправляти українцями. Саакашвили заявил, что пойдет на выборы самостоятельно: "Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма" - Цензор.НЕТ 5956
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Как говорит пословица -
Свое дерьмо приятней пахнет.
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А моя бабця говорила про таких як міхо : "Дитинко ! Скільки ГІВНО не пахти- а воно смердить"!
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Миша, ты сначала ехай в Грузию, докажи суду что ты классный пацан и можешь возвращаться. В Украине своих ********* хватает.
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Сколько этих новых партий наплодилось и развелось , и все маниакально мечтают попасть в Раду до хлебной кормушки.
Но попасть в парламент вряд ли сумеют почти все. Зато сделают доброе дело оттянут - отберут голоса у продажных перекрашенных бандитов рыгоАналов сбежавшего ЗЕКА кремлёвских холуёв Иуд ( жоппозиции и жыття сепаратистов) И таких же продажных непонятно чих слуг но не украинского народа украинофобов ЗЕбиллов.
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Выборы в Раду от «Слуги народа»: от кандидатов требуют от $300 тыс. до $2 млн
Опубликовано: Суббота, 08 июня 2019 12:36

В Сети появилось несколько сообщений из разных регионов Украины о том, что на местах за выдвижение по мажоритарным одномандатным округам или по списку партии "Слуга народа" в штабах "Зе!Команды" требуют от 300 тысяч до 2 миллионов долларов.

Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
Предприниматель из Днепра, волонтер Александр Редька рассказал о том, что хотел выдвигаться по мажоритарной системе от партии "Слуга народа", но за это с него потребовали 300 тысяч долларов.
"Вызвали в штаб Днепра на собеседование. Летел с эйфорией, ждал встречу с кем-то важным... но куратор по факту (имя этого серого кардинала днепровского штаба "Зе!Команды" сообщу позже, так как меня попросили "дать еще шанс команде и узнать имена кандидатов") сообщил мне, что мажоритарщики за выдвижение от партии "Слуга народа" платят по 300 тысяч долларов. Я не поверил (думал, проверяют на совесть) и сказал, что взяток давать не буду, только открытые официальные платежи на предвыборную кампанию, если платят все мажоритарщики. Ко мне быстро потеряли интерес, хоть я и пытался рассказать мои идеи, видение, поделиться опытом жизни в более развитых странах…" - написал он.
Также Редька написал, что от своих знакомых слышал о том, что за место в партийном списке в "Зе!Команде" требуют по 2 миллиона долларов.
...
https://bykvu.com/bukvy/119585-vybory-v-radu-ot-slugi-naroda-ot-kandidatov-trebuyut-ot-300-tys-do-2-mln
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то знакомых слышала ,кто то сказал , где то слышала - все это несерьёзно - может правда но больше всего похоже на а говновброс которого сейчас валом вышивают на Зеленского - объективных причин особо как бы нет - вывод один промлаченый вброс
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Он сам дерьмо и брехло, он заявлял, что не имеет амбиций в украинской политике и не пойдет на выборы.
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И по-русски, это главное.
Как и дублирует высеры в Фейспуке....
Мне кажется что предки, запуская варягов, запустили вирус "меншовартости" и панщины.
Мне кажется что: Хавайте, господа хорошие, но только своей кровью не о.***.пай.те.сь.
Петке привет - тоже "вумный", пригласив разных ..... православных сюда., 3.14.(Щедрий дар)
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Миша - красава!
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Интересно у кого он сможет голоса отобрать???
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пролетишь как пропеллер над крышей, может и найдутся пару идиотов, кто за него проголосует, но не более.
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Пусть аккумулятор для пропеллера зарядит Карлссон фигов.
Ну что Зеленский впустил в страну дауна, вернул гражданство.
Это то грузинское тело, которое обещало не лезть в политику.
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Тобто, цей сорт лайна на вибори іде самостійно...
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ти не прохідний. бо ти і є лайно педрофільське
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Тролі ідіть краще до уборної і там серіть скільки вам схочеться.
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Михо позавчерашнюю белую рубашку постирал с красными носками. Теперь она розовенькая, как у Барби.
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Красивые, Calvin Klein - знает толк в мужском белье.
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миша, ты главное гвозди в мародера порошенко вбивай, чтобы петька висел прибитый к осине и не рыпался Саакашвілі заявив, що піде на вибори самостійно: "Ми не можемо, як і раніше, вибирати з різних сортів, вибачте, лайна" - Цензор.НЕТ 6260
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Вентилятор тебе в помощь саморезами и гойда до Грузии!
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без тебя разберусь, что мне нужно и куда гойда Саакашвілі заявив, що піде на вибори самостійно: "Ми не можемо, як і раніше, вибирати з різних сортів, вибачте, лайна" - Цензор.НЕТ 5904 приготовся наблюдать, как сволочь порошенко будет сопли пускать
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Теперь пусть Тимошенко покажет свою партейку.
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Шо, и ты уже присматриваешься к кому пристриоться?
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похоже он являет собой чёрный сорт говна ...
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Аваков свой же. Смотри а то Беня тебя по айпи вычислит
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Михо конечно политик новый! Не то, что все эти вокруг... А репутацию свою он настолько «не подмочил», что просто является реинкарнацией Архангела Михаила...
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Четыре головных дела, трусливый побег от грузинского народа, майдан против него это не подмоченность репутации? Вы блин не видите своими глазами, что его никто в мире в хрен не ставит кроме вас, лохов откровенных. Назови с кем из мировых политиков он встречался за последние три года кроме украинских лохов развесивших уши?
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Гамном не рождаются, а становятся, добравшись до корыта. Количество не прикорытных в новой Раде должно перейти в качество.
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Интересная деталь свидетельствующая о тупости любителей шоколада.
Помните как Саакашвили загнали на крышу ?
В попытке его унизить, любители шокодупы решили поднять на смех Мишу, показать свои способности поюморить с пользой для затюкивания и гавномётства.
И придумали для этого ...называть его "карлсоном"...
Вдумайтесь: залез на крышу - стал "карлсоном",
по аналогии этих тупых "юмористов", поднял ногу или руку - "робокоп", так что ли ?
Точно, дебилов сплотила любовь к брехне, воровству и шоколаду...
Запомните, шокодупники, юмор - это игра ума, а вам играть -то нечем :
то брехунец-березовец пошутит насчёт пожара в Париже, да так что получит ответку с обсером, то губашлёп-гончаренко напряжёт свой холуйский "сфинктр в мозгу" и захолуит явную тупость...во где корни шокооблома...
К стати, Зеленский писал юморески для "Квартала", это факт, а значит, в отличии от шоколузеров, ум у него есть, и это тоже факт...
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Иванов..много букофф.скучно.и ума у тебя нет.факт.
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Что, трудно читать ? Понимаю, вас таких, неразвитых - 25%., к счастью...
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Уильям Шекспир. Король Лир
Тот, кто решился по кускам страну свою раздать,
Пусть приобщится к дуракам - он будет мне под стать,
Мы станем с ним, рука к руке, два круглых дурака:
Один - в дурацком колпаке, другой - без колпака!
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Ты сам миша грузинское дерьмо! на х.й в свою страну там мечи дерьмо на вентилятор!
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Чем больше политических сил будет топтаться на электоральном поле прогнившей партейки соевого мародера, тем лучше. Главная задача - не допустить прохождения "Единства Свинарчуков" в Раду вообще. Для вора, мародера и военного преступника гражданина пораженка место не в Раде, а на нарах
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Ты болен?) У Саакашвили единое электоральное поле с Зеленским как раз) Поле БПП/ЕС это партии Гройсмана и Яценюка.
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cаака,так ты и есть говно!
когда уже зеЛя барыгой будет!после выборов?ок
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"Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма" - Это правда. На любых выборах нам стараются безальтернативно подсунуть как минимум две кучи говна и мы всегда стараемся выбрать меньшую, зная что оно говно.
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а зелебене чего снитца?крейсер "аврора"? Саакашвілі заявив, що піде на вибори самостійно: "Ми не можемо, як і раніше, вибирати з різних сортів, вибачте, лайна" - Цензор.НЕТ 2017
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Сказал как точно ! )) Дерьмо оно и есть дерьмо вокруг. Иначе бы мы с вами не жили рядом с отрыгиващимися от сытости олигархами и теми,кто жизнью платит за нашу свободу,а потом его даже в автобус не пускают. Молодчигна ! Браво ! Ты наш ЕС и наша Америка.Верим только тебе !
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Всем любителям Сссаки, Зеленского, Ляжка и Жулькиной Матерщины нужны "победы" их партий, а мне,например, нужна победа Украины и украинского народа. И я убежден,что с этими "деятелями" и "партиями" не только не будет победы Украины, но она может не сохранится,как самостоятельное,независимое государство. Почему? Потому что ни одному из этих "политиков" Украина,как государство не нужна в принципе, их коренные интересы совсем в другой области,в чем мы убеждаемся и еще не раз убедимся. Им нужно представление, цирк, "свое величие" и другие скучные вещи, абсолютно не нужные украинскому народу.
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Он болен?? Мне в принципе плевать пойдет он на выборы или нет, но неделю назад он говорил что на выборы не идет)))
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😀Выходит что и зебени это тоже какой то сорт дерьма....
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вопрос к хитрому хинкальщику. Почему свиновальцман гуляет до сих пор по воле и не пизжен как какой нибудь рыг?
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от як не кацап-обв'язково гімно приплутає у будь-яку справу
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Саакашвілі заявив, що піде на вибори самостійно: "Ми не можемо, як і раніше, вибирати з різних сортів, вибачте, лайна" - Цензор.НЕТ 47

И правильно сделал что отказал. Узнаете персонажей на фотке?
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Веселуха))))) но место твое возле гади, может обгонишь ее, захватив голоса у зебобиков, но не пройдешь
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Так низько Україна ще не падала. Хто ще не керував грабував укарїнців? Ставайте в чергу!

А те, що людина на нашій мові, не те що заяву написати не може, але й своє прізвище не прочитає - то не біда! Зате він «порядний» і готовий стригти наш лохторат (Грузія вже не ведеться).

Люди, отямтесь!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСаакашвілі заявив, що піде на вибори самостійно: "Ми не можемо, як і раніше, вибирати з різних сортів, вибачте, лайна". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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