 Саакашвілі заявив, що піде на вибори самостійно: "Ми не можемо, як і раніше, вибирати з різних сортів, вибачте, лайна". ВIДЕО

Про це Саакашвілі сказав у зверненні, опублікованому на його сторінці в facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Подивившись на всіх цих старих політиків, подивившись на всі ці старі партії. Подивившись на ці договорняки. Подивившись на те, що багато хто з них, незалежно від мого особистого ставлення, ще більше підмочили свою репутацію, ніж яка була навіть в них 1,5 року тому, коли мене захоплювали, висилали. Ми прийшли до висновку, що треба йти на вибори самостійно", - заявив Саакашвілі.

За його словами, "Рух Нових сил" піде на вибори самостійно, тому що відрізняється від всіх інших політсил ідеями, і драйвом, і енергією, і тим, що ми представляємо".

"Ми не можемо йти на компроміси. Ми не можемо, як і раніше, вибирати з різних сортів, вибачте, лайна", - пояснив політик.

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Саакашвілі стверджує, що його партія хоче потрапити в парламент, щоб "підтримати загальну хвилю, яка настала з обранням Володимира Зеленського, щоб генерувати великі ідеї, реально, які приведуть до того, що Україна має зробити стрибок вперед".

Ексглава Грузії підкреслив, що повернувся в Україну не для того, щоб грати в політичні ігри або ганятися за посадами.

"Але не можна, Україна зараз - країна третього світу, просто стала зараз схожа на Субцукрову Африку. Просто реально серце кров'ю обливається, коли на це дивлюся", - сказав він.

Нагадаємо, 4 червня лідер партії УДАР Віталій Кличко запропонував Міхеілу Саакашвілі пост голови політсили. Але той відммовився.

Наступного дня Саакашвілі звернувся до своїх прихильників з проханням допомогти з прийняттям рішення.

28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської ОДА прибув до Києва 29 травня.