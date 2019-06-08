 Саакашвілі заявив, що піде на вибори самостійно: "Ми не можемо, як і раніше, вибирати з різних сортів, вибачте, лайна". ВIДЕО

Про це Саакашвілі сказав у зверненні, опублікованому на його сторінці в facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Подивившись на всіх цих старих політиків, подивившись на всі ці старі партії. Подивившись на ці договорняки. Подивившись на те, що багато хто з них, незалежно від мого особистого ставлення, ще більше підмочили свою репутацію, ніж яка була навіть в них 1,5 року тому, коли мене захоплювали, висилали. Ми прийшли до висновку, що треба йти на вибори самостійно", - заявив Саакашвілі.
За його словами, "Рух Нових сил" піде на вибори самостійно, тому що відрізняється від всіх інших політсил ідеями, і драйвом, і енергією, і тим, що ми представляємо".
"Ми не можемо йти на компроміси. Ми не можемо, як і раніше, вибирати з різних сортів, вибачте, лайна", - пояснив політик.
Саакашвілі стверджує, що його партія хоче потрапити в парламент, щоб "підтримати загальну хвилю, яка настала з обранням Володимира Зеленського, щоб генерувати великі ідеї, реально, які приведуть до того, що Україна має зробити стрибок вперед".
Ексглава Грузії підкреслив, що повернувся в Україну не для того, щоб грати в політичні ігри або ганятися за посадами.
"Але не можна, Україна зараз - країна третього світу, просто стала зараз схожа на Субцукрову Африку. Просто реально серце кров'ю обливається, коли на це дивлюся", - сказав він.
Нагадаємо, 4 червня лідер партії УДАР Віталій Кличко запропонував Міхеілу Саакашвілі пост голови політсили. Але той відммовився.
Наступного дня Саакашвілі звернувся до своїх прихильників з проханням допомогти з прийняттям рішення.
28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.
Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської ОДА прибув до Києва 29 травня.
«Результаты выборов 2013 года [ в Грузії] ? Ну давай попробуем. Маргвелашвили - 62,11%, Бакрадзе - ставленник Саакашвили 21,73%.»
то є неправда.
пруф.
Вашадзе (Саакашвілі)?
Все дуже просто. Уявіть, що Україну очолив непримиренний реформатор, який не тільки підняв країну з гівна, а ще посадив у тюрми корупціонерів. Ви цього порадієте? Так звісно. А корупціонери і їх родичі - ні.
На Кавказі дуже розвинена тейповой, кланово-родинна система. Аж до кровної помсти. І які в даних умовах можуть бути шанси у політика, який організував масові посадки суддів, прокурорів, поліцейських? А взагалі Саакашвілі, в першу чергу, почав тиснути грузинських злодіїв в законі. (В Одесі, до речі, теж).
І ось уявіть маленьку Грузію. Кримінальну. Корумповану зверху до низу. Пов'язану тейповой узами до десятого коліна.
Ось таку Грузію розчавив Михайло Саакашвілі. Так, у нього є безперечні успіхи. Так, Грузія стала еталоном реформ, перетворення і розвитку. Так, у Грузії лідируючі рейтинги в світі за свободою ведення бізнесу. Але хто йому це пробачить в тейповой системі? У кожному грузинському клані є родичі злочинців, посаджених Михайлом Саакашвілі в тюрму. Ображені і незадоволені. Кого-то він посадив за корупцію, кого-то за бандитизм, але в підсумку його ненавидить більшість країни.
Ось таку Грузію розчавив Михайло Саакашвілі. І створив нову. Саме таку Україну йому не дозволили розчавити Порошенко і Ко. При нашому злагоді. Адже нам не потрібні гастарбайтери-реформатори - нехай краще свої грабують ...
Свое дерьмо приятней пахнет.
Но попасть в парламент вряд ли сумеют почти все. Зато сделают доброе дело оттянут - отберут голоса у продажных перекрашенных бандитов рыгоАналов сбежавшего ЗЕКА кремлёвских холуёв Иуд ( жоппозиции и жыття сепаратистов) И таких же продажных непонятно чих слуг но не украинского народа украинофобов ЗЕбиллов.
Опубликовано: Суббота, 08 июня 2019 12:36
В Сети появилось несколько сообщений из разных регионов Украины о том, что на местах за выдвижение по мажоритарным одномандатным округам или по списку партии "Слуга народа" в штабах "Зе!Команды" требуют от 300 тысяч до 2 миллионов долларов.
Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
Предприниматель из Днепра, волонтер Александр Редька рассказал о том, что хотел выдвигаться по мажоритарной системе от партии "Слуга народа", но за это с него потребовали 300 тысяч долларов.
"Вызвали в штаб Днепра на собеседование. Летел с эйфорией, ждал встречу с кем-то важным... но куратор по факту (имя этого серого кардинала днепровского штаба "Зе!Команды" сообщу позже, так как меня попросили "дать еще шанс команде и узнать имена кандидатов") сообщил мне, что мажоритарщики за выдвижение от партии "Слуга народа" платят по 300 тысяч долларов. Я не поверил (думал, проверяют на совесть) и сказал, что взяток давать не буду, только открытые официальные платежи на предвыборную кампанию, если платят все мажоритарщики. Ко мне быстро потеряли интерес, хоть я и пытался рассказать мои идеи, видение, поделиться опытом жизни в более развитых странах…" - написал он.
Также Редька написал, что от своих знакомых слышал о том, что за место в партийном списке в "Зе!Команде" требуют по 2 миллиона долларов.
...
https://bykvu.com/bukvy/119585-vybory-v-radu-ot-slugi-naroda-ot-kandidatov-trebuyut-ot-300-tys-do-2-mln
Как и дублирует высеры в Фейспуке....
Мне кажется что предки, запуская варягов, запустили вирус "меншовартости" и панщины.
Мне кажется что: Хавайте, господа хорошие, но только своей кровью не о.***.пай.те.сь.
Петке привет - тоже "вумный", пригласив разных ..... православных сюда., 3.14.(Щедрий дар)
Угадал?
Ну что Зеленский впустил в страну дауна, вернул гражданство.
Это то грузинское тело, которое обещало не лезть в политику.
Помните как Саакашвили загнали на крышу ?
В попытке его унизить, любители шокодупы решили поднять на смех Мишу, показать свои способности поюморить с пользой для затюкивания и гавномётства.
И придумали для этого ...называть его "карлсоном"...
Вдумайтесь: залез на крышу - стал "карлсоном",
по аналогии этих тупых "юмористов", поднял ногу или руку - "робокоп", так что ли ?
Точно, дебилов сплотила любовь к брехне, воровству и шоколаду...
Запомните, шокодупники, юмор - это игра ума, а вам играть -то нечем :
то брехунец-березовец пошутит насчёт пожара в Париже, да так что получит ответку с обсером, то губашлёп-гончаренко напряжёт свой холуйский "сфинктр в мозгу" и захолуит явную тупость...во где корни шокооблома...
К стати, Зеленский писал юморески для "Квартала", это факт, а значит, в отличии от шоколузеров, ум у него есть, и это тоже факт...
Тот, кто решился по кускам страну свою раздать,
Пусть приобщится к дуракам - он будет мне под стать,
Мы станем с ним, рука к руке, два круглых дурака:
Один - в дурацком колпаке, другой - без колпака!
когда уже зеЛя барыгой будет!после выборов?ок
И правильно сделал что отказал. Узнаете персонажей на фотке?
керувавграбував укарїнців? Ставайте в чергу!
А те, що людина на нашій мові, не те що заяву написати не може, але й своє прізвище не прочитає - то не біда! Зате він «порядний» і готовий стригти наш лохторат (Грузія вже не ведеться).
Люди, отямтесь!