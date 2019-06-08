 Смешко представив першу десятку партії "Сила і честь". СПИСОК

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Так, другим номером у списку заявлена нардеп Олена Сотник ( "Самопоміч"), за якою йде лідер Меджлісу і нардеп від БПП Рефат Чубаров і ще один депутат від "Самопомочі" Іван Мірошниченко.
Під п'ятим номером у списку партії Смешка - екс-начальника Генштабу Володимир Замана, якого звинувачують у державній зраді.
Далі йдуть колишня заступник міністра ЖКГ Ольга Романюк, економіст і екс-заступник голови ФДМ Андрій Гайдуцький, депутат від "Самопомочі" Ірина Сисоєнко, екс-перший заступник голови СБУ Володимир Тимошенко і екс-глава Державної митної служби Анатолій Макаренко.
Нагадаємо, Смешко очолював СБУ в 2003-2005 роках. З жовтня 2014 по березень 2015 року очолював комітет із питань розвідки при президенті України. У першому турі виборів президента України 31 березня 2019 Смешка підтримали 6,04% українців. Він посів 6 місце.
но говорит уже совсем противоположное тому, что говорил раньше
Считаю, Чубаров в списке мутной команды - хорошая спец. операция.
Народу надо побольше попов и цирка.
Проверить всех нужно на полиграфе..., да кто это сделает?
СБУ под буратиной сейчас уже...
Под пятым номером в списке партии Смешко - экс-начальника Генштаба Владимир Замана, которого обвиняют в государственной измене.
Источник: https://censor.net.ua/n3131322
Сумно, скоро окрім бариги не залишиться більш-менш притомних партій. Знову доведеться за якогось маргінала голосувати.
Следующая партия- Кучма и Ко.
Всі його шестьорки... Всі гамно... А от про саму ригобанду і кума путькіна мовчок...
Очкує падла.
Це з 16 річним стажем Державної служби... Вже "відчув" покращення...
- голова Державної служби України з контролю за наркотиками. Звільнений з посади з підстав, передбачених Законом України «Про очищення влади»
экс-глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко.
Макаренка А. В. було засуджено до 4 років позбавлення волі умовно. 3 березня 2014 року згідно з рішенням Печерського районного суду Києва Макаренка Анатолія Вікторовича звільнено від кримінальної відповідальності і визнано несудимим
пусть смешко выдаст список расиских консервов сбушных - начиная с 2000 - все знает, но малчит как рыбаоблед.
ну и кто там ющенка отравил на званом обеде на даче смешка в 2004??
Сила и честь - кагебешники - и кгбешники уже счас правят в маскве -результаты налице.