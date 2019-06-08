EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 За кордоном
  748  25
Все про:NASA (18) космос (143) МКС (8) туризм (337)

 NASA відправить туристів на МКС

Міжнародну космічну станцію можна буде відвідати з 2020 року. Одна доба на орбіті обійдеться в $35 тис. Трансфер на МКС і назад у вартість не входить.

Американське космічне агентство (НАСА) оголосило про намір дозволити платні польоти приватних осіб на Міжнародну космічну станцію. Таким чином управління з аеронавтики намагається комерціалізувати частину своєї діяльності, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Плата за перебування на станції, включаючи користування комунальними послугами, становитиме на добу 35 тисяч доларів з одного пасажира. Це, не рахуючи польоту на станцію і повернення, про які мандрівник має домовлятися окремо зі спеціалізованим турагентством. Очікується, що одним із перевізників стане приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX.

35 тисяч – це орієнтовна ціна, фактична вартість буде варіюватися в залежності від ринкової кон'юнктури.

Ініціатива НАСА є відповіддю на плани адміністрації Трампа, оголошені в минулому році, завершити до 2024 року державне фінансування Міжнародної космічної станції і поступово знайти їй комерційні альтернативи. Представники НАСА заявляють, що їхньою кінцевою метою є створення системи орбітальних поселень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни

Ще один напрямок комерційної діяльності – продаж на Землі предметів біжутерії, що побували в космосі. НАСА, як і раніше, забороняє своїм астронавтам отримувати гроші за рекламу вузлів і деталей МКС. Разом з тим астронавтам дозволено брати участь в закадровому монтажі рекламних роликів, зроблених на орбіті.

Раніше керівники американської космонавтики енергійно пручалися ідеї комерціалізації космічних досліджень.

НАСА витрачає на Міжнародну космічну станцію від 3 до 4 мільярдів доларів на рік, і доходи від задуманих комерційних проектів не покриють істотної частки цих витрат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Створена з участю України ракета "Антарес" вивела на орбіту корабель Cygnus із вантажем для МКС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131321
 
 
 Топ коментарі
 
Тим часом на кацапії... "Как вам такое?" (с)
Отже, "Хаббла" на орбіті нєтутя.
Наразі мене цікавить, що там з "Кеплером" та іншими орбітальними обсерваторіями.

NASA отправит туристов на МКС - Цензор.НЕТ 5443
 показати весь коментар
 
А в Якутии вылепят МКС из местной, кхм, биокерамики.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А в Якутии вылепят МКС из местной, кхм, биокерамики.
 показати весь коментар
 
 
Від цієї картинки кожного разу зкріпи з екрану починають сипатися NASA відправить туристів на МКС - Цензор.НЕТ 3990NASA відправить туристів на МКС - Цензор.НЕТ 3990NASA відправить туристів на МКС - Цензор.НЕТ 3990


 показати весь коментар
 
 
А можно всех кацапов одним рейсом? И даже без возврата
 показати весь коментар
 
 
Тим часом на кацапії... "Как вам такое?" (с)
Отже, "Хаббла" на орбіті нєтутя.
Наразі мене цікавить, що там з "Кеплером" та іншими орбітальними обсерваторіями.

NASA отправит туристов на МКС - Цензор.НЕТ 5443
 показати весь коментар
 
 
беснуются козломордые ...после того как Маск поимел весь их роскосмос , а потом ещё перевернул и морально надругался , им только и остаётся , что фейки распространять
 показати весь коментар
 
 
К 2024 году финансирлвание NASA будет прекращено...
К огромному сожалению, урон Штатам от правления Трампа будет очень и очень существенным... Олигарх у власти - это беда любой страны. Это мрази без принципов, морали и видения будущего...
 показати весь коментар
 
 
А чем тебе не нравится Трампваш? Записной придурок Жирик 3 дня поил вашу госдуру лучшим шаппанским.
Для штатов , безусловно, решающим есть высер пригожинского бота Мико из Лахта 2 и они его уволят без выходного пособия. А то, что в штатах сейчас небывалый экономический подъем и минимальная безработица, так сие свиннорылому быдлу аз-за поребрика не известно.
 показати весь коментар
 
Что за чушь? Никто не собирается прекращать финансирование NASA, а Трамп даже хочет увеличить (чтобы при его правлении слетали на Луну). А вот МКС финансировать действительно перестанут. Станция и так уже отработала больше чем планировалось.
 показати весь коментар
 
 
Всю ВР туда отправить, там кнопок много, пускай кнопкодавят.
 показати весь коментар
 
 
Отправьте туда пожалуста всех ублюдков из ,,жоппаблока,, !
 показати весь коментар
 
 
включая пользование коммунальными услугами Источник: https://censor.net.ua/n3131321\\\\\\

Ага, а на Станции бабка из ЖЭК-а всем заглянет в лапти и стянет штраф за непокрашенный шлем) Плюс неуважение к мощам, ыконкам и прочим атрибутам страны мракобесия)
 показати весь коментар
 
 
Ох сколько у нас кандидатов в одну строну. Украина бы поднатужилась и оплатила ( по подписке деньги бы собрали) Тем паче что они уже и списки составили. Сначала тех кто в комплексе "Динамо" собирались, потом кто на мосту с колясочником совокуплялись, ну а потом ну совсем "шоколадно - соевых" ( для полного комплекта). Да кстати можно еще забронировать места, думаю там и из "новых лиц" можно потом будет космический "состав" формировать. Все по грехам нашим.
 показати весь коментар
 
Хотелось бы узеленского отправить нах куда нибудь на Европу или Юпитер
 показати весь коментар
 
 
и чем же тебе Президент Украины не угодил, шоколадный?
 показати весь коментар
 
 
Переглянь компіляцію новин за останні півтора місяці, особливо після інавгурації. Ось усім ОЦИМ не догодив. І ще клоунадою до виборів, з порноактрисою та "сеньйором голодомором" в анамнезі.
...
І так, Україна - не тоталітарна Растікова Федераска і не Казахстан. Навіть не авторитарна Біларусь. Культи особистості сонцеликих єлбаси несумісні з українським "геном махновщини". Тож громадянин має повне конституційне право ставитись як хоче до чинного топ-менеджера держави - і відкрито обкладати його зуями, якщо треба. А воно наразі треба.
 показати весь коментар
 
Йому там настане моментальний гаплик, але навіщо забруднювати шляхетну чистоту Юпітера або його супутника? (до того ж є ймовірність існування примітивного біологічного життя в океані під кригою Європи... раптом його рештки туди потраплять і внесуть ДНК-код... страшно уявити, які ксеноморфи можуть розплодитися) NASA отправит туристов на МКС - Цензор.НЕТ 2107
Ось цей solution краще:

NASA отправит туристов на МКС - Цензор.НЕТ 8527
 показати весь коментар
 
Это, не считая полета на станцию и возвращения, о котором путешественник должен будет договариваться отдельно со специализированным турагентством. Источник: https://censor.net.ua/n3131321
===============
Напомнило недавнюю историю,когда оператор интернет компании требовал чтоб я дал "хоть что-то" мастеру за установку.Я просто спросил-смогу ли я получать услугу за которую должен платить,если мастер не установит оборудование?
Тут та же фигня.35т $. Но добираться нужно на попутках или..ну как обычно-10 лямов +35т за сутки.Шапочка NASA в подарок.
 показати весь коментар
 
Просьба отправить тудой Рогозина, Лавроконя и Путина по программе обмена опытом, а затем дистанционно сбросить всё ракетное топливо в сферический вакуум.
 показати весь коментар
 
 
Краще відправити їх на Тау Волантіс. Щоб перетворилися на некроморфів.


 показати весь коментар
 
Отправьте пожалуйста жопоблок, а также украинофобов труханова, гепу и прочую мразь. Пусть там территории на МКС делят, зае......али на Земле.
 показати весь коментар
 
Почему украинцы так гордятся достижениями США в области освоения космоса?

А как же ЮжМаш? Думаю я что... Впрочем я лучше промолчу.
 показати весь коментар
 
Одни сутки на орбите обойдутся в $35 тыс. -сущие пустяки - как в крутом отеле презмдентский номер.
Мальдивский камандующий гулял за 500 000евро деля на мальдивах -7 дней как гаварится 7 начей. Источник: https://censor.net.ua/n3131321
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономNASA відправить туристів на МКС
 
 
 
 
 
 вгору