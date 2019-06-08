 NASA відправить туристів на МКС

Американське космічне агентство (НАСА) оголосило про намір дозволити платні польоти приватних осіб на Міжнародну космічну станцію. Таким чином управління з аеронавтики намагається комерціалізувати частину своєї діяльності, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Плата за перебування на станції, включаючи користування комунальними послугами, становитиме на добу 35 тисяч доларів з одного пасажира. Це, не рахуючи польоту на станцію і повернення, про які мандрівник має домовлятися окремо зі спеціалізованим турагентством. Очікується, що одним із перевізників стане приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX.
35 тисяч – це орієнтовна ціна, фактична вартість буде варіюватися в залежності від ринкової кон'юнктури.
Ініціатива НАСА є відповіддю на плани адміністрації Трампа, оголошені в минулому році, завершити до 2024 року державне фінансування Міжнародної космічної станції і поступово знайти їй комерційні альтернативи. Представники НАСА заявляють, що їхньою кінцевою метою є створення системи орбітальних поселень.
Ще один напрямок комерційної діяльності – продаж на Землі предметів біжутерії, що побували в космосі. НАСА, як і раніше, забороняє своїм астронавтам отримувати гроші за рекламу вузлів і деталей МКС. Разом з тим астронавтам дозволено брати участь в закадровому монтажі рекламних роликів, зроблених на орбіті.
Раніше керівники американської космонавтики енергійно пручалися ідеї комерціалізації космічних досліджень.
НАСА витрачає на Міжнародну космічну станцію від 3 до 4 мільярдів доларів на рік, і доходи від задуманих комерційних проектів не покриють істотної частки цих витрат.
Отже, "Хаббла" на орбіті нєтутя.
Наразі мене цікавить, що там з "Кеплером" та іншими орбітальними обсерваторіями.
К огромному сожалению, урон Штатам от правления Трампа будет очень и очень существенным... Олигарх у власти - это беда любой страны. Это мрази без принципов, морали и видения будущего...
Для штатов , безусловно, решающим есть высер пригожинского бота Мико из Лахта 2 и они его уволят без выходного пособия. А то, что в штатах сейчас небывалый экономический подъем и минимальная безработица, так сие свиннорылому быдлу аз-за поребрика не известно.
Ага, а на Станции бабка из ЖЭК-а всем заглянет в лапти и стянет штраф за непокрашенный шлем) Плюс неуважение к мощам, ыконкам и прочим атрибутам страны мракобесия)
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І так, Україна - не тоталітарна Растікова Федераска і не Казахстан. Навіть не авторитарна Біларусь. Культи особистості сонцеликих єлбаси несумісні з українським "геном махновщини". Тож громадянин має повне конституційне право ставитись як хоче до чинного топ-менеджера держави - і відкрито обкладати його зуями, якщо треба. А воно наразі треба.
Ось цей solution краще:
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Напомнило недавнюю историю,когда оператор интернет компании требовал чтоб я дал "хоть что-то" мастеру за установку.Я просто спросил-смогу ли я получать услугу за которую должен платить,если мастер не установит оборудование?
Тут та же фигня.35т $. Но добираться нужно на попутках или..ну как обычно-10 лямов +35т за сутки.Шапочка NASA в подарок.
А как же ЮжМаш? Думаю я что... Впрочем я лучше промолчу.
Мальдивский камандующий гулял за 500 000евро деля на мальдивах -7 дней как гаварится 7 начей. Источник: https://censor.net.ua/n3131321