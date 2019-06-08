 Україна може стати наступним "економічним дивом", - посол Італії

Про це він сказав в інтерв'ю виданню KyivPost, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що Україна - це чергове економічне диво. Це дійсно маленький Китай з точки зору ресурсів, талантів і простору", - сказав Ла Чечіліа. "Наші (італійські. - Ред.) компанії мають заздалегідь підготуватися, щоб максимально використовувати момент, коли почнеться цей економічний бум", - додав він.
При цьому італійський посол зазначив, що розвитку туристичного потенціалу в Україні заважають погані дороги, а іноземним інвестиціям - корупція.
"Україні потрібно краще працювати над забезпеченням верховенства закону і боротьбою з корупцією, щоб побачити значне зростання італійських інвестицій. Наразі в Україні працюють близько 300 італійських фірм, а в країні проживають кілька сотень італійців", - сказав посол.
"Україна - зовсім не та країна, що два або чотири роки тому. Багато чого було зроблено з точки зору законодавства. Тепер слід зосередитися на його реалізації", - підсумував Ла Чечіліа.
недавно шо Польшу догонми через 50 лет
щас правильно писать что Гондурас догоним через 50 лет
ну так момент уже идет - видели уже ентот бум -
пастроили завод на электропровода для бмв-мерсов на западной украине,
зарплата 200 евро - круто, в италии-немеции нада платить 2000.
чем не выгодно??
и ишо хотят,
нахрен им платить китайцам 500, если в киеве можно 200,
еще и тарабанить с китая 100500 км.
им выгоДно.
патамушта - Дно.