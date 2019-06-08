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Все про:Італія (273) посол (523) економіка (274)

 Україна може стати наступним "економічним дивом", - посол Італії

Посол Італії Давіде Ла Чечіліа назвав Україну "маленьким Китаєм" і заявив, що вона може стати наступним "економічним дивом".

Про це він сказав в інтерв'ю виданню KyivPost, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що Україна - це чергове економічне диво. Це дійсно маленький Китай з точки зору ресурсів, талантів і простору", - сказав Ла Чечіліа. "Наші (італійські. - Ред.) компанії мають заздалегідь підготуватися, щоб максимально використовувати момент, коли почнеться цей економічний бум", - додав він.

При цьому італійський посол зазначив, що розвитку туристичного потенціалу в Україні заважають погані дороги, а іноземним інвестиціям - корупція.

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"Україні потрібно краще працювати над забезпеченням верховенства закону і боротьбою з корупцією, щоб побачити значне зростання італійських інвестицій. Наразі в Україні працюють близько 300 італійських фірм, а в країні проживають кілька сотень італійців", - сказав посол.

"Україна - зовсім не та країна, що два або чотири роки тому. Багато чого було зроблено з точки зору законодавства. Тепер слід зосередитися на його реалізації", - підсумував  Ла Чечіліа.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131320
 
   
 Топ коментарі
 
У нас уже есть одно чудо на должности президента
Спасибо, больше чудес не нужно
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уже слышали от кравчука шо будем жить як у франции
недавно шо Польшу догонми через 50 лет
щас правильно писать что Гондурас догоним через 50 лет
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без зели бы точно было бы - но и после парламентских выборов и с нормальным премьером так и будет и только попробует зеля быковать - враз в отставку попадет
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Украина и так уже - экономическое чудо. Просто не станет, а уже стала. Но знак отрицательный, хотя это детали.
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перефразирую посла: "фекаломойский вымыл из Украины 450 млрд долларов! а Украина продолжает жить, ну разве не чудо"
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Да, и уже даже посчитали когда чудо произойдет - через 120 лет. А получудо уровня Польши - через 50 лет.
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..."Наши (итальянские. - Ред.) компании должны заранее подготовиться, чтобы максимально использовать момент, когда начнется этот экономический бум", - добавил он....

ну так момент уже идет - видели уже ентот бум -
пастроили завод на электропровода для бмв-мерсов на западной украине,

зарплата 200 евро - круто, в италии-немеции нада платить 2000.

чем не выгодно??
и ишо хотят,

нахрен им платить китайцам 500, если в киеве можно 200,

еще и тарабанить с китая 100500 км.

им выгоДно.
патамушта - Дно.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУкраїна може стати наступним "економічним дивом", - посол Італії
 
 
 
 
 
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