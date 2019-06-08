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 Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" і попросив 30-е місце в списку.ВІДЕО + ФОТО (оновлено)

Відомий шоумен і волонтер Сергій Притула приєднався до партії музиканта Святослава Вакарчука "Голос".

Про це повідомила прес-служба політсили, інформує Цензор.НЕТ.

"У команді "Голосу" Сергій Притула", - йдеться в повідомленні.

Шоумен Притула приєднався до партії Голос і попросив 30-е місце в списку 01

"Якби мені подобалося все, що відбувається в українській політиці останнім часом, а зараз і поготів, я б, мабуть, цього не робив. Виходити з власної зони комфорту - це не дуже приємно, але я хотів би бути корисним цій країні і її людям. І маючи певний кредит довіри від вас, я думаю, що я можу на це зважитися", - пояснив він.

Водночас Притула повідомив, що попросив лідера партії Святослава Вакарчука поставити його на тридцятому місці в списку, хоча той пропонував включити його в першу десятку.

"Для того, щоб я потрапив до парламенту, партія має набрати трохи більше 10%. Це моя з вами угода. Я не проти, я за, але це означає, що всі ви, хто говорив мені "йди", мають не полінуватися, а прийти на дільницю і проголосувати. Якщо ви це зробите, то повірте, за мене вам в парламенті соромно не буде", - заявив телеведучий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я буду першим номером у списку. Наш список вас здивує, - Вакарчук

У прес-службі "Голосу" також повідомили, що про інших кандидатів до парламенту від партії "Голос" розкажуть сьогодні на заході #GolosParty на Старокиївській горі біля Національного музею історії України, який розпочнеться о 20:00.

Шоумен Притула приєднався до партії Голос і попросив 30-е місце в списку 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131319
 
   
 Топ коментарі
 
Притула нічим не дурніший за Зє. Класний чувак. Міняти політичну еліту , так міняти. Сім футів під кілем Вакарчуку і його команді.
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Притула патріот який доказав свій патріотизм ділами,а не тільки словами
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Замечательно!!! Притула настоящий национал- патриот. Столько ВСУ помогает как волонтер. Неоднократно посещал передовую. Він, безперечно додасть голоса Голосу!
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what ? ...а как же я , я тоже хочу 30 ым
Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" і попросив 30-е місце в списку - Цензор.НЕТ 5943
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Але потрібно щоб і Порошенко тоже пройшов. 25% незмінні.
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особисто я буду за Пороха голосувати. Хай Харків, Одеса і Дніпро реабілітуються і проголосують за Голос.
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Порошенко,Тимошенко,Медведчук-это всё в прошлом
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Сравіку ще поплавського для коплекта ек хватаєт
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Притула волонтер АТО, то всі знають, хто коли небудь підтримував армію. Зараз би порівнбвати його з Зелями і Поплавськими ватниками.
Йди звідси ватан. Зразу видно, з якого ти боку.
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Ківа - друг Авакова. Так що тут ти мимо, кацапе.
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Создается устойчивое впечатление, что кроме шоу-бизнеса (о его уровне говорить не хочу), в стране больше ничего нет. Кто еще из шоу-менов/вуменов не заявил, что идет в политику?
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Это один из тех, о ком рассказывают и всего лишь...
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Уже задолбали крепкие воры-хозяйственники
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Глава Меджлісу йде на вибори з партією Смешка

До першої трійки списку партії Ігоря Смешка "Сила і честь" увійшли, крім самого Смешка, нардеп від "Самопомочі" Олена Сотник та глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Про це було оголошено на з'їзді політсили у суботу.
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Оно - должно объединяться и плыть, туда, куда .овн. плывет!
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.овн. не ориентир для выбора курса, выбранного зелекторатом. :D
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Прытула 100% патриот.
Но! мне не нравится Вакарчук, потому что он немного ватник.
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НЕ волнуйтесь, если надо он перекрасится.
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Клована нам достаточно и одного, а патриотов, как Притула, -не хватает
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Патріот. Розумний. Прямолінійний. Сильний
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Притула - классный мужик. Столько всего сделал для АТО..
Не нужно Сергея называть шоуменом.
Волонтер, прежде всего.
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Виходить що Вакарчук продає місця в списку. Нє?
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"Думаете, он владеет этим списком?"

Деякі, володіють умінням друкувати на клавіатурі слова і навіть іноді об'єднувати їх в осмислені фрази. Але це не робить їх, хоч скільки авторитетними в судженнях.
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Основний резерв Голосу - це молодь, в першу чергу яка голосувала за зе. Бо вже зараз всім зрозуміло, що зе виявився черговим олігархічним пуком, і з відсотками десятьма "слузі" доведеться розпрощатися. Всі наступні клоунські витівки "гаранта" працюватимуть тільки в мінус. В Україні, дуже швидко, всенародна любов переходить в ненависть. І зе не виняток, як би комусь не хотілося...
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Вакарчук - это голос основателя партии регионов, любителям Зе он не нужен.
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Сподіваюся, вами буде надано фактаж, за цим твердженням...
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Прытула и ранее агитировал против Зеленского за Петю. Почему вы считаете, что теперь Прытула отколет часть голосов от команды Зеленского? Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" і попросив 30-е місце в списку - Цензор.НЕТ 2114
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за Вакарчука та Притулу я проголосував би. Те, що вони без досвіду держ. управління, нічого. Тому що це не в Президенти йти, де досвід та чітке розуміння що і як робити має архіважливе значення. Як бачимо на прикладі чинного, цього і близько не має, нажаль... А в Раді ці люди точно зайвими не будуть і не нашкодять. Одне тільки побажання, щоб якщо пішли в Раду, то професійно займалися саме депутатською роботою, сиділи в Раді, в тому числі по п,ятницям, відмовилися від їх сьогоднішньої діяльності, гастролей тощо. Наскільки, наприклад, Вакарчук до цього готовий? Бо його перший похід до Ради закінчився знаємо чим. Є й інші перестороги саме до Вакарчука, але то все не смертельне, головне його бажання - саме професійно займатися депутатською роботою, повністю поринутися у цю політичну та законотворчу діяльність. У будь-якому випадку ці люди - достойні українці, щоб потрапити до Ради і будуть завжди захищати там український інтерес.
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Ну ось, відчуваю два голоси за "Голос" вже є?
Ось так і переможемо
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Достаточно взять двух толковых помощников, которые положены каждому депутату. Юриста и экономиста. Профессиональная консультация будет по законопроектам, а дальше уже будет видно как они будут этими знаниями пользоваться. И правильно сделал Вакарчук, что в 2007 ушел из Рады. Вспомните, что там творилось. Серпентарий был, Рада ни дня не работала в нормальном режиме.
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так вона (Рада) не буде нормально функціонувати і в новому складі. "Сєрпєнтарій" буде і у новому скликанні. Більш того протиріччя та конфронтація ймовірно, що тільки підсиляться з огляду на збільшення представництва зєлємойського, ригівського та ватно-реваншистського представництва. Ви готові зпрогнозувати сьогодні які розклади сил у новій Раді будуть?
І от оці помічники... ну добре. Я розумію, що таким постаттям, як Вакарчук, дійсно потрібен певний штат професійних помічників. Але ж практика наших нардепів зовсім інша, у кожного, відомого/невідомого нардепа є ці помічники, що кормляться за рахунок держ.бюджету. Який з них вихлоп, ККД який? І депутатів 450... якщо так, зі штатом оплачуваних за рахунок платників податків помічників, то депутатів повинно бути ну так зі 100, не більше.
І про заняття Вакарчуком депутатською, політичною діяльністю, мав на увазі здебільшого те, що його активність буде зосереджена саме на ній, що він перекладе та зосередить центр своїх життєвих інтересів саме на депутатській діяльності, хоч і зі штатом помічників. Головне щоб не було такого: у мене штаб помічників, які підтримують від мого імені діяльність депутата, а я сам продовжую, хоч і не в таких масштабах, але ж займатися звичною діяльністю співака-музиканта. А я вважаю, що в такому випадку ми повинні бачити Славка не в жюрі "Голосу України", а на різних політичних шоу, тусовках, де він дискутує та опонує тому ж Зєлєнському, Ляшку, Юлі чи Порошенку тощо. В українській політичній кухні він тоді повинен варитися, в той час як його помічники-професіонали роблять за нього чорнову депутатську роботу. Це було б нормально. Готовий він на це?
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Притула тоже галичанин. Прямо какой-то галичанский голос получается... Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" і попросив 30-е місце в списку - Цензор.НЕТ 9615
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Ти среш на Україну по 10 коментів за хвилину, і кажеш, що тобі все одно?
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Мне все равно. Я за них голосовать не собираюсь.
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Что то с прицелом на Львов чуть ли не половина партий выходит.. От Киева никто не идет (Ну, Боксер со своим рейтингом 0,2% не в счет)..
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Ничего не имею против Притулы, но все таки я уверен, что в парламенте должны работать люди сведущие в политике, экономике, юриспруденции, в т.ч международном праве ... Тот же козак Гаврилюк принес бы Украине намного больше пользы работая на своем огороде...
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Назви хоч щось, що зробив корисного для України Підрахуй Ківалов?
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Он просто хороший человек и настоящий патриот
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Вакарчук частый гость на форумах Пинчука, Притула работает на канале Пинчука.
Не похоже на случайное совпадение.
Хочется надеятся, что Притула, как очень активный волонтер, не будет поддерживать неадекватные предложения тестя своего работодателя Пинчука о торговле с ЛДНР и "не стрелять в ответ".
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это вы зря - они заберут подавляющие количество голосов у Слуги Бени и это просто отлично - будут строить Украину в парламенте в коалиции с теми ,кто в НАТО и ЕС и кто за реформы ,за европейские реформы - я конечно индеец - но так думаю
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Вакарчук не только гость Пинчука но и бизнес партнер!
Очень хочется надеяться, что он действительно хочет перемен и не просрет шанс для Украины!
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В Україні майже всі теле та радіо-канали - під росіянами.
Більшість українців - часті гості Фуршету, АТБ, Нової Лінії, Епіцентра, Оушн-плази, Альфа-банку, Ельдорадо, АВК, Конті, Мілленіум, Атлас, Ібіци, Саксон, Форсаж і т.д.
Кількість ватних контор в Україні просто нескінченна.
80% крупного бізнесу в Україні - це росіяни або місцева вата, напряму або через підставних осіб, в них працюють більшість українців, в т.ч. більшість із "25%". На жаль...
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Притула, не пачкайся об Вакарчука! Он уже зашкварен.
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Говорите, Зеленский - отличный комик, а игра куем на рояле - остроумный сценический номер ? Странно, что Райкин, Жванецкий и Карцев его не исполняли, то-то смеху было бы. Вовочка - пошлая бездарность с шутками ниже пояса, чей репертуар предназначен явно не для тех, кто рос на книгах Зощенко, Гашека, Джерома, Оруэлла и Бернарда Шоу. Ничего не стоит так дешево и не обойдется Украине так дорого, как юмор в сериале "Слуга народа".
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ну шо народ как думаете - сколько они заберут у - слуги бени? я так думаю если - слуга бени коломойца и попадет в парламент ,то это будет чудо))))))))
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Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" і попросив 30-е місце в списку - Цензор.НЕТ 5161
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Поздно, клоун отказавшись пописать в баночку, уже траву легализовал. И он не за браки, вот тут у него внебрачные отношения:
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Тобі ж все одно. Чому тоді ніяк срати не перестанеш? Так злякала ця новина?
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Нисколько. Просто интересно. Получается какай-то галичанский голос. Как будто остальной Украины не существует.
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шо? лаври зєлєнського не дають покоя? славік! ти вже просрав свій шанс! чого ото було зніматись з виборів прєзідєнта шоп тепер отак гопки скакати до кнесету?
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Это супер!!!Неужели в Раде будут новые лица,а нети обрыдлевшие хари
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Было бы у меня гражданство Украины голосовал за голос .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниШоумен Притула приєднався до партії "Голос" і попросив 30-е місце в списку.ВІДЕО + ФОТО (оновлено)
 
 
 
 
 
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