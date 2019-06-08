 Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" і попросив 30-е місце в списку.ВІДЕО + ФОТО (оновлено)

Про це повідомила прес-служба політсили, інформує Цензор.НЕТ.
"У команді "Голосу" Сергій Притула", - йдеться в повідомленні.
"Якби мені подобалося все, що відбувається в українській політиці останнім часом, а зараз і поготів, я б, мабуть, цього не робив. Виходити з власної зони комфорту - це не дуже приємно, але я хотів би бути корисним цій країні і її людям. І маючи певний кредит довіри від вас, я думаю, що я можу на це зважитися", - пояснив він.
Водночас Притула повідомив, що попросив лідера партії Святослава Вакарчука поставити його на тридцятому місці в списку, хоча той пропонував включити його в першу десятку.
"Для того, щоб я потрапив до парламенту, партія має набрати трохи більше 10%. Це моя з вами угода. Я не проти, я за, але це означає, що всі ви, хто говорив мені "йди", мають не полінуватися, а прийти на дільницю і проголосувати. Якщо ви це зробите, то повірте, за мене вам в парламенті соромно не буде", - заявив телеведучий.
У прес-службі "Голосу" також повідомили, що про інших кандидатів до парламенту від партії "Голос" розкажуть сьогодні на заході #GolosParty на Старокиївській горі біля Національного музею історії України, який розпочнеться о 20:00.
Йди звідси ватан. Зразу видно, з якого ти боку.
До першої трійки списку партії Ігоря Смешка "Сила і честь" увійшли, крім самого Смешка, нардеп від "Самопомочі" Олена Сотник та глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Про це було оголошено на з'їзді політсили у суботу.
Но! мне не нравится Вакарчук, потому что он немного ватник.
Не нужно Сергея называть шоуменом.
Волонтер, прежде всего.
Деякі, володіють умінням друкувати на клавіатурі слова і навіть іноді об'єднувати їх в осмислені фрази. Але це не робить їх, хоч скільки авторитетними в судженнях.
Ось так і переможемо
І от оці помічники... ну добре. Я розумію, що таким постаттям, як Вакарчук, дійсно потрібен певний штат професійних помічників. Але ж практика наших нардепів зовсім інша, у кожного, відомого/невідомого нардепа є ці помічники, що кормляться за рахунок держ.бюджету. Який з них вихлоп, ККД який? І депутатів 450... якщо так, зі штатом оплачуваних за рахунок платників податків помічників, то депутатів повинно бути ну так зі 100, не більше.
І про заняття Вакарчуком депутатською, політичною діяльністю, мав на увазі здебільшого те, що його активність буде зосереджена саме на ній, що він перекладе та зосередить центр своїх життєвих інтересів саме на депутатській діяльності, хоч і зі штатом помічників. Головне щоб не було такого: у мене штаб помічників, які підтримують від мого імені діяльність депутата, а я сам продовжую, хоч і не в таких масштабах, але ж займатися звичною діяльністю співака-музиканта. А я вважаю, що в такому випадку ми повинні бачити Славка не в жюрі "Голосу України", а на різних політичних шоу, тусовках, де він дискутує та опонує тому ж Зєлєнському, Ляшку, Юлі чи Порошенку тощо. В українській політичній кухні він тоді повинен варитися, в той час як його помічники-професіонали роблять за нього чорнову депутатську роботу. Це було б нормально. Готовий він на це?
Не похоже на случайное совпадение.
Хочется надеятся, что Притула, как очень активный волонтер, не будет поддерживать неадекватные предложения тестя своего работодателя Пинчука о торговле с ЛДНР и "не стрелять в ответ".
Очень хочется надеяться, что он действительно хочет перемен и не просрет шанс для Украины!
Більшість українців - часті гості Фуршету, АТБ, Нової Лінії, Епіцентра, Оушн-плази, Альфа-банку, Ельдорадо, АВК, Конті, Мілленіум, Атлас, Ібіци, Саксон, Форсаж і т.д.
Кількість ватних контор в Україні просто нескінченна.
80% крупного бізнесу в Україні - це росіяни або місцева вата, напряму або через підставних осіб, в них працюють більшість українців, в т.ч. більшість із "25%". На жаль...