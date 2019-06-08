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Все про:Притула Сергій (3) Голос партія (17)

 Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" і попросив 30-е місце в списку. ВІДЕО + ФОТО (оновлено)

Відомий шоумен і волонтер Сергій Притула приєднався до партії музиканта Святослава Вакарчука "Голос".

Про це повідомила прес-служба політсили, інформує Цензор.НЕТ.

"У команді "Голосу" Сергій Притула", - йдеться в повідомленні.

Шоумен Притула приєднався до партії Голос і попросив 30-е місце в списку 01

"Якби мені подобалося все, що відбувається в українській політиці останнім часом, а зараз і поготів, я б, мабуть, цього не робив. Виходити з власної зони комфорту - це не дуже приємно, але я хотів би бути корисним цій країні і її людям. І маючи певний кредит довіри від вас, я думаю, що я можу на це зважитися", - пояснив він.

Водночас Притула повідомив, що попросив лідера партії Святослава Вакарчука поставити його на тридцятому місці в списку, хоча той пропонував включити його в першу десятку.

"Для того, щоб я потрапив до парламенту, партія має набрати трохи більше 10%. Це моя з вами угода. Я не проти, я за, але це означає, що всі ви, хто говорив мені "йди", мають не полінуватися, а прийти на дільницю і проголосувати. Якщо ви це зробите, то повірте, за мене вам в парламенті соромно не буде", - заявив телеведучий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я буду першим номером у списку. Наш список вас здивує, - Вакарчук

У прес-службі "Голосу" також повідомили, що про інших кандидатів до парламенту від партії "Голос" розкажуть сьогодні на заході #GolosParty на Старокиївській горі біля Національного музею історії України, який розпочнеться о 20:00.

Шоумен Притула приєднався до партії Голос і попросив 30-е місце в списку 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131319
 
 
 Топ коментарі
 
Притула нічим не дурніший за Зє. Класний чувак. Міняти політичну еліту , так міняти. Сім футів під кілем Вакарчуку і його команді.
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Притула патріот який доказав свій патріотизм ділами,а не тільки словами
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Замечательно!!! Притула настоящий национал- патриот. Столько ВСУ помогает как волонтер. Неоднократно посещал передовую. Він, безперечно додасть голоса Голосу!
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Кто-то наносит ответный удар! Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" і попросив 30-е місце в списку - Цензор.НЕТ 9134
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Тобі ж все одно. Чому тоді ніяк срати не перестанеш? Так злякала ця новина?
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Нисколько. Просто интересно. Получается какай-то галичанский голос. Как будто остальной Украины не существует.
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шо? лаври зєлєнського не дають покоя? славік! ти вже просрав свій шанс! чого ото було зніматись з виборів прєзідєнта шоп тепер отак гопки скакати до кнесету?
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Это супер!!!Неужели в Раде будут новые лица,а нети обрыдлевшие хари
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Было бы у меня гражданство Украины голосовал за голос .
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А ми нашу Украйну развеселемо. Зато скучно не будет.
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Нострадамус писал про Украину: "благодаря языку и талантам"
если примерить эти слова на Зеро, то как-то слабовато выходит - ни языка, ни тем более таланта
а вот Славко с Притулой - совсем другая команда!
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Я никогда не смотрю дебильные шоу, в т.ч. с Зелей и Притулой. Но одну цитату Притулы (со слов жены) здесь приведу (возможно, не на 100% точно, но смысл её останется).
Когда на отборе "Евровидения" какая-то курица сказала, что в параше живёт 4 млрд., Притула ей ответил, что 4 млрд. это мечта Ху*ла, а 4 млн.- наша. Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" і попросив 30-е місце в списку - Цензор.НЕТ 5018
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Хороша людина,патріот,100 % волонтер,освічений,розумний.Взагалі-на дві голови вищий за Вовчика.
Тільки одне питаннячко- Чи велика різниця між маріонетками Пінчука і Коломойського ?
Звичайно,місце непрохідне.Але чи варто було замазувати своє ім"я заради реклами партії свого боса,де лідером,-аналог Зеленського ? Не розумію...
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В те, що Славік попре проти Пінчка за ради інтересів України я легко можу уявити, чого не скажеш за Вовчика. До того ж їх зв'язок не такий вже й очевидний як Бені та Зелі.
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Вважаю,що його наполегливо попросили.









ȠpuŦyƛA-С

@PrytSLU Я колись писав, що маю в знайомих дуже відому людину, в якої контракт з ТБ каналом. І я знаю, що цей контракт - рабство. Попри те, що людина в шоколаді, вона не належить сама собі. Думаю, що у випадку з Притулою, такий самий контракт зіграв вирішальну роль.
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Вакарчук когда то говорил, что у нас гражданская конфликт, много ездил выступать в РФ и увиливает от прямого ответа чей Крым, у него позиция приблизительно как у Усика.
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Не я не за Зебила, я всегда был и буду за Тимошенко.
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А яка різниця , Юля в 14 боялася Рашку с провокувати ..закликала всім оставатися в казармах ..
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Подивіться відео в інтернеті, там в програмі Савіка Шустера, Юлю, ловлять на брехні, і вона не виправдовується. Я розумію що ті хто за Юлю голосують знають про її брехню і всеодно голосують. Скажіть будь ласка, ви як її виборець, як ви виправдовуєте її брехню?
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притулился в топ 30. число балбесов растет Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" і попросив 30-е місце в списку - Цензор.НЕТ 7690
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І це каже той, хто топить за ЗЕ. Чи я б корова мичала...
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какое твое соевоего дело, что я говорю? ты что от моих слов леденцом подавился?
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А яке твоє зебілоїдне діло до України?
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это свободный форум ли ты соевый глист его прихватизировал? как твой кумир мародер порошенко Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" і попросив 30-е місце в списку - Цензор.НЕТ 9811 эта сволочь полрошенко тоже любила хапать все и на офшоры выводить
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Чому ти мені рота затикаєш? Це ж вільний форум?

А офшори - це ти про Зелю і Беню?
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Кто тебе затыкает рот? скули и дальше Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" і попросив 30-е місце в списку - Цензор.НЕТ 3235 здорово 73% граждан Украины дали пинка негодяю порошенко Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" і попросив 30-е місце в списку - Цензор.НЕТ 8070
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У вас в кацапии что, математика какая-то особенная? 73% от принявших участие в голосовании, но не от всех граждан.
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повторяю для тех, кто на бронепоезде, 73% граждан Украины дали пинка подлецу порошенко и этот негодяй ещё ответит по закону, портнов его обязательно посадит Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" і попросив 30-е місце в списку - Цензор.НЕТ 5692
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это да, мародер и подлец потрошенко, так прямо и сказал, кто не за меня те агенты москвы Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" і попросив 30-е місце в списку - Цензор.НЕТ 5593 73% приехало из тайги проголосовать против мерзавца потрошенко Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" і попросив 30-е місце в списку - Цензор.НЕТ 223
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Соевый, так говорят только из за поребрика.
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про лахту ещё напиши, для пущей убедительности Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" і попросив 30-е місце в списку - Цензор.НЕТ 9823
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ви шо, кацапа?? Притула патріот і ви точно кацап за те лайно що тут бриськаїте!!!!
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соевый балбес, громче про кацапов верещи, а то не поверят
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Шоубіз так шоубіз! Притула -гідний чоловік. Патріот, волонтер. А щей розумний, високий та красівий.) Я вже не кажу, шо він без папірця трьома мовами затроліт кого хош. На відміну від хрипатого кловуна.
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в иебе тампон випав Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" і попросив 30-е місце в списку - Цензор.НЕТ 9121
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А от такий старт політичної кар'єри вартий уваги і поваги.
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Нарешті Узеленського на виборах у ВР з'явилась конкуренція.
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Голосувати за Зе .?))., коли е реальні патріоти .,люди які доказали на фактах свое відношення до України ...,
Це ким треба бути , щоб відати свій голос чи зе чи бе .., чи му ..?))
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Интервью Вакарчука в 2014 году. Рекомендую послушать.
https://www.youtube.com/watch?v=5HgjrfT1xcU
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люди Які не побоялися вийти на майдан .., коли народ требував змін.., які не раз побували на передовій ,.. які своїми вчинками підкреслювали прозахідний вектор розвитку ...в любому випадку заслуговують ПОШАНУ..
.. побільше таких , е шанс що Україна зможе розвиватися , а не деградувати ...
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Хм.. У Голосу шанси стають вищими, це без сумніву.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниШоумен Притула приєднався до партії "Голос" і попросив 30-е місце в списку. ВІДЕО + ФОТО (оновлено)
 
 
 
 
 
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