 Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" і попросив 30-е місце в списку. ВІДЕО + ФОТО (оновлено)

Про це повідомила прес-служба політсили, інформує Цензор.НЕТ.
"У команді "Голосу" Сергій Притула", - йдеться в повідомленні.
"Якби мені подобалося все, що відбувається в українській політиці останнім часом, а зараз і поготів, я б, мабуть, цього не робив. Виходити з власної зони комфорту - це не дуже приємно, але я хотів би бути корисним цій країні і її людям. І маючи певний кредит довіри від вас, я думаю, що я можу на це зважитися", - пояснив він.
Водночас Притула повідомив, що попросив лідера партії Святослава Вакарчука поставити його на тридцятому місці в списку, хоча той пропонував включити його в першу десятку.
"Для того, щоб я потрапив до парламенту, партія має набрати трохи більше 10%. Це моя з вами угода. Я не проти, я за, але це означає, що всі ви, хто говорив мені "йди", мають не полінуватися, а прийти на дільницю і проголосувати. Якщо ви це зробите, то повірте, за мене вам в парламенті соромно не буде", - заявив телеведучий.
У прес-службі "Голосу" також повідомили, що про інших кандидатів до парламенту від партії "Голос" розкажуть сьогодні на заході #GolosParty на Старокиївській горі біля Національного музею історії України, який розпочнеться о 20:00.
если примерить эти слова на Зеро, то как-то слабовато выходит - ни языка, ни тем более таланта
а вот Славко с Притулой - совсем другая команда!
Когда на отборе "Евровидения" какая-то курица сказала, что в параше живёт 4 млрд., Притула ей ответил, что 4 млрд. это мечта Ху*ла, а 4 млн.- наша.
Тільки одне питаннячко- Чи велика різниця між маріонетками Пінчука і Коломойського ?
Звичайно,місце непрохідне.Але чи варто було замазувати своє ім"я заради реклами партії свого боса,де лідером,-аналог Зеленського ? Не розумію...
ȠpuŦyƛA-С
@PrytSLU Я колись писав, що маю в знайомих дуже відому людину, в якої контракт з ТБ каналом. І я знаю, що цей контракт - рабство. Попри те, що людина в шоколаді, вона не належить сама собі. Думаю, що у випадку з Притулою, такий самий контракт зіграв вирішальну роль.
А офшори - це ти про Зелю і Беню?
Це ким треба бути , щоб відати свій голос чи зе чи бе .., чи му ..?))
https://www.youtube.com/watch?v=5HgjrfT1xcU
https://www.youtube.com/watch?v=a3SSTVh6TVM
https://www.youtube.com/watch?v=BsXCG7thZ04
Забыли?
.. побільше таких , е шанс що Україна зможе розвиватися , а не деградувати ...