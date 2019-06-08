 Поліцейському, який наїхав на дитину в Конотопі, повідомлено про підозру. Його начальника відсторонено від служби

Про це повідомила поліція Сумської області на сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Підозру оголосили за частиною другою статті 286 Кримінального кодексу, тобто "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки".
За наказом керівника поліції Сумщини, на період проведення службової перевірки начальника Конотопського відділення поліції, якому належить авто, відсторонили від виконання службових обов'язків.
Нагадаємо, 7 червня водій, що працює в Конотопському відділі поліції, на службовому автомобілі наїхав на 10-річного хлопчика на пішохідному переході на вулиці Успенської-Троїцької в Конотопі. Дитину госпіталізували.
Слідство проводять слідчі Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.
А почему? Потому, что авто - потенциальное орудие убийства и нужно ВСЕГДА быть осторожным и внимательным.
Не рули быстро - доедешь быстрее!
Ну как такое возможно что всегда виновен то? А если проезжал возле озера и слепануло солнце от воды? А если птица в лобовуху, а кто-то как раз перебегал? Что за бред то? Жабоеды ваще офонарели.
Я про себя крою благим матом падлу, которая в в темноте дождь в темной одежде кто знает где и как перебегает дорогу. Но народ-пешеход во Франции часто глуп и не понимает связи между своей сраной темной одеждой и тем, что его не видно на дороге. Да и водил много дурноватых.
А потому надо быть внимательным. А там...как судьба.
Я к тому что звучит дико - "сбил пофиг где и как = виноват(зона?)".
Это как с убийством - если убил чувака со стволом у себя в доме, это одно, а если убил на улице за деньги - это другое. По факту в обеих случаях убивший кто? правильно - убийца. Но наказание может быть - от медали и до 15-20> лет в камере.
Ну и Авакова, который когда был лоялен Петке - был добрый, а теперь - очень злым стал.
Как же это противно то - как по команде гавкают, как и киселевцы.