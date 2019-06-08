 Поліцейському, який наїхав на дитину в Конотопі, повідомлено про підозру. Його начальника відсторонено від служби

Про це повідомила поліція Сумської області на сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Підозру оголосили за частиною другою статті 286 Кримінального кодексу, тобто "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки".

За наказом керівника поліції Сумщини, на період проведення службової перевірки начальника Конотопського відділення поліції, якому належить авто, відсторонили від виконання службових обов'язків.

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Нагадаємо, 7 червня водій, що працює в Конотопському відділі поліції, на службовому автомобілі наїхав на 10-річного хлопчика на пішохідному переході на вулиці Успенської-Троїцької в Конотопі. Дитину госпіталізували.

Слідство проводять слідчі Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.