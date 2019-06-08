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Все про:ДТП (2336) Нацполіція (7662) Сумщина (340)

 Поліцейському, який наїхав на дитину в Конотопі, повідомлено про підозру. Його начальника відсторонено від служби

Водієві-поліцейському, який збив 10-річного хлопчика на переході в Конотопі, оголосили підозру, а його начальника відсторонили на період розслідування.

Про це повідомила поліція Сумської області на сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Підозру оголосили за частиною другою статті 286 Кримінального кодексу, тобто "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки".

За наказом керівника поліції Сумщини, на період проведення службової перевірки начальника Конотопського відділення поліції, якому належить авто, відсторонили від виконання службових обов'язків.

Також дивіться: За результатами перевірок територіальних підрозділів 10 начальників відділів поліції відсторонено від виконання службових обов'язків, - Нацполіція. ВIДЕО

Нагадаємо, 7 червня водій, що працює в Конотопському відділі поліції, на службовому автомобілі наїхав на 10-річного хлопчика на пішохідному переході на вулиці Успенської-Троїцької в Конотопі. Дитину госпіталізували.

Слідство проводять слідчі Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131318
 
 
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сейчас состояние ребенка стабильное. В ходе операции пострадавшему удалили селезенку.
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То есть почти инвалидность на всю жизнь.
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Завтра получат повышение по службе и премию.
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Во Франции автомобилист, наехавший на пешехода - на пешеходном переходе или не на пешеходном - ВСЕГДА виновен.
А почему? Потому, что авто - потенциальное орудие убийства и нужно ВСЕГДА быть осторожным и внимательным.
Не рули быстро - доедешь быстрее! Полицейскому, который наехал на ребенка в Конотопе, сообщили о подозрении. Его начальник отстранен от службы - Цензор.НЕТ 9569
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да ну, а если кто-то бросился резко? А если темно было? А если дождь, гололед? А если самоубийца? Ептиль, тогда надо везде ехать не более 20км/ч.
Ну как такое возможно что всегда виновен то? А если проезжал возле озера и слепануло солнце от воды? А если птица в лобовуху, а кто-то как раз перебегал? Что за бред то? Жабоеды ваще офонарели.
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Что значит - бросился? Самоубийца?
Я про себя крою благим матом падлу, которая в в темноте дождь в темной одежде кто знает где и как перебегает дорогу. Но народ-пешеход во Франции часто глуп и не понимает связи между своей сраной темной одеждой и тем, что его не видно на дороге. Да и водил много дурноватых.

А потому надо быть внимательным. А там...как судьба.
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Бросился = был пьян и/или быдло и/или таки самоубийца.
Я к тому что звучит дико - "сбил пофиг где и как = виноват(зона?)".
Это как с убийством - если убил чувака со стволом у себя в доме, это одно, а если убил на улице за деньги - это другое. По факту в обеих случаях убивший кто? правильно - убийца. Но наказание может быть - от медали и до 15-20> лет в камере.
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Когда же этого цепного пса кровавого режима Авакяна великий и благородный Зебил отправит в отставку? А, зелеботы?
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это злободневный вопрос, но видимо такие как А нужны всем режимам.
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Коню понятно, что за рулем был сам начальник, а подчиненный согласился прикрыть шефа. Это результат сворачивания реформ поиции, Аваков выдавил из МВД Эку Сгуладзе и Хатию Деконаидзе, которые ну очень ему мешали и имеем результат: пенты стреляют в детей и сбивают их на переходах. Ужас в том, что они должны охранять нас от такого, а не охотиться на наших детишек!
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Антиколорадос в провале реформы обвиняет Михо и его команду.
Ну и Авакова, который когда был лоялен Петке - был добрый, а теперь - очень злым стал.
Как же это противно то - как по команде гавкают, как и киселевцы.
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Авакяна самого надо поставить на плацу и пусть на него наезжают родители пострадавших детей.
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СРОЧНО НУЖНО МЕНЯТЬ СТАТЬЮ ЗА НАЕЗД НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. Надо сильно ужесточить пока не поздно!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПоліцейському, який наїхав на дитину в Конотопі, повідомлено про підозру. Його начальника відсторонено від служби
 
 
 
 
 
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