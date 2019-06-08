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 Охоронець Медведчука - журналісту Ткачу: "У вас багато ризиків. Колег ваших недавно в Африці вбили"

Охоронець Медведчука вирішив нагадати журналісту програми "Схеми" Михайлу Ткачу про те, що його робота пов'язана з "ризиками" і привів як приклад випадок із убитими в Африці в 2018 році російськими журналістами Орханом Джемалем, Олександром Расторгуєвим та Кирилом Радченком.

Про це Ткач розповів у себе в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щойно зустрічали літак Медведчука з Росії. Далі недослівний діалог з охоронцем Медведчука:
- От не сидиться вам.
- У кожного своя робота
- Так. Але у вас ризиків більше.
- Що ви маєте на увазі?
- Колег ваших недавно в Африці вбили
- Це погроза?
- Ні. Просто кажу що у вас багато ризиків", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ГПУ підтвердили отримання від громадян США Фрумана та Парнаса заяв про погрозу вбивством з боку Коломойського

Як повідомляв Цензор.НЕТ 31 липня стало відомо, що в Центральноафриканській Республіці загинув російський журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв, які хотіли потрапити на базу ПВК Вагнера за 60 км від міста Бангі на території маєтку Беренго - резиденції президента й імператора. Журналістів знайшли за 32 кілометри від міста Сібю.

 ПВК Вагнера пов'язують з кухарем президента РФ Путіна Євгеном Пригожиним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131315
 
 
 Топ коментарі
 
У Медведчука тоже много рисков -Березовский повесился,Кравченко три раза сам себе в голову стрелял ....
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опять ты за свою зраду- ну сколько можно
не олигарх он- не олигарх Охоронець Медведчука - журналісту Ткачу: "У вас багато ризиків. Колег ваших недавно в Африці вбили" - Цензор.НЕТ 5552
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У цуцика рісков канєшна нєт. Там тока стєрєчь і стєрєчь
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Даже боюсь представить, что этот чахлик невмирущий может сидеть в ВР. Рыгоанальные недоумки могут нам организовать этого лиса в курятнике.
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он там сидеть не будет.. только числится.. как и Ахметов + деп. неприкосновенность
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А где же возмущения Пети, бывшего гаранта-кондитера Мальдивского,и его придворной своры типа Иришки Херащенко,или жополиза Арьева?Он же(Петя) жизнь готов был отдать за журналистов и свободу слова.
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Так він такий самий тільки більш законспірований агент ***** "Лоліта".
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Може пора слугу іуди притягнути до кримінальної відповідальності за погрози вбивства? А Мертвечука за зраду держави і передачу державної інформації ворогу, пересічення лінії фронту і договорняк з ворогом про здачу України терміново арештувати і засудити на довічне.ґ
Зе слабо!
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Побажаємо новому президенту Зеленському перевішати всіх ворогів України і в першу чергу путінского очколіза - медведчука.
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медвейчук с зеленским уже делять Украину - это как понимать - летают в цапию просить за зелю - дайте подайте клоуну на рейтинг?
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Украинские СМИ это бесконечные наговоры, стукачество, поиски врагов, "разоблачение" предателей.
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Медведчук НИЧЕГО НЕ БОИТСЯ ---ОН ЖЕ КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ !!
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Только он думает, что яйцо с иглой находится в руках плешивого расиянского карлика, но это в какой-то момент может оказаться не так...
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Хай теперь обтекают журналюхи -обьелись демократии, сами и ее затоптали-та кто вам дохтор? Привыкайте обтекать, а то и чет похуже...
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Охраннику надо было сразу же задать вопрос - угражаете убийством?
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Мертвечук? Ааааа это тот который друг-партнёр Порошенко , вражина для Украины!
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Ткач в трусы чуть не лезет.Его Беня опустил донельзя.Он несколько недель мотался не за Беней,а за манекеном с охраной!!!А с него-как с гуся вода.Сосёт из пальца сЮнсации.
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помню как на ТВ тоже один говорил, вернувшись при Зе в Украину-что все кто был против будут наказаны, а то и бесследно исчезать и касалось это приверженцев Порошенко. Последовал вопрос о политическом преследовании, было подтверждено.Так что со свободой слова и ее оценки эксперты поторопились....скоро будет ниже рашки….
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мертвечук з бойко оно скільки по аналу "Україна" верищать виродки... підняли роги бісові посіпаки!!!! смерть ворогам України!!!!
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Пока населениеине не обьединится в громады,клубы по интересам,кланы, корпорации,
В общества домовлдельцев.Оно будет легкой добычей бандитов и местной власти что одно и тоже.Только эти обьединения могут создовать суспильный договор как им жить сколько платить и кому.Местная власть она не плохая и не хорошая она феодальная.Союз королей и
горожан уничтожили феодализм. Любая значимая должность должна быть выборна и по договору.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОхоронець Медведчука - журналісту Ткачу: "У вас багато ризиків. Колег ваших недавно в Африці вбили"
 
 
 
 
 
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