 Охоронець Медведчука - журналісту Ткачу: "У вас багато ризиків. Колег ваших недавно в Африці вбили"

Про це Ткач розповів у себе в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щойно зустрічали літак Медведчука з Росії. Далі недослівний діалог з охоронцем Медведчука:

- От не сидиться вам.

- У кожного своя робота

- Так. Але у вас ризиків більше.

- Що ви маєте на увазі?

- Колег ваших недавно в Африці вбили

- Це погроза?

- Ні. Просто кажу що у вас багато ризиків", - написав він.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ 31 липня стало відомо, що в Центральноафриканській Республіці загинув російський журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв, які хотіли потрапити на базу ПВК Вагнера за 60 км від міста Бангі на території маєтку Беренго - резиденції президента й імператора. Журналістів знайшли за 32 кілометри від міста Сібю.

ПВК Вагнера пов'язують з кухарем президента РФ Путіна Євгеном Пригожиним.