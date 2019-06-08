 Охоронець Медведчука - журналісту Ткачу: "У вас багато ризиків. Колег ваших недавно в Африці вбили"

Про це Ткач розповів у себе в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Щойно зустрічали літак Медведчука з Росії. Далі недослівний діалог з охоронцем Медведчука:
- От не сидиться вам.
- У кожного своя робота
- Так. Але у вас ризиків більше.
- Що ви маєте на увазі?
- Колег ваших недавно в Африці вбили
- Це погроза?
- Ні. Просто кажу що у вас багато ризиків", - написав він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ 31 липня стало відомо, що в Центральноафриканській Республіці загинув російський журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв, які хотіли потрапити на базу ПВК Вагнера за 60 км від міста Бангі на території маєтку Беренго - резиденції президента й імператора. Журналістів знайшли за 32 кілометри від міста Сібю.
ПВК Вагнера пов'язують з кухарем президента РФ Путіна Євгеном Пригожиним.
не олигарх он- не олигарх
Зе слабо!
В общества домовлдельцев.Оно будет легкой добычей бандитов и местной власти что одно и тоже.Только эти обьединения могут создовать суспильный договор как им жить сколько платить и кому.Местная власть она не плохая и не хорошая она феодальная.Союз королей и
горожан уничтожили феодализм. Любая значимая должность должна быть выборна и по договору.