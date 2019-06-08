 Бійці 30-ї бригади зафіксували момент знищення російських БМП і машини з боєприпасами - потужна детонація. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку підрозділу в YouTube.
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+36
Вова хочет шоу ....
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_32.html
В пятницу, 7 июня Зеленский встретился с представителями СМИ. приглашенными по личным приглашениям, в лесу, в формате "никому ничего не говорите" - новая эпоха открытости и демократичности
Потому ограничения информационных потоков, выставление вместо себя подставных фигур типа Кучмы, вся эта "шаурма на лужайке" - это отчаянная попытка Зеленского увернуться в спасительный формат "шоу ".
Не получится, г-н Зеленский. "Не стрелять" - уже привело к гибели наших воинов и эту кровь вам не смыть.
И Кучма демонстративно умывший руки, заявив что он сказал то что хотел Зеленский - это первый ворон каркнувший над вашим "шоу"
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_32.html
В пятницу, 7 июня Зеленский встретился с представителями СМИ. приглашенными по личным приглашениям, в лесу, в формате "никому ничего не говорите" - новая эпоха открытости и демократичности
Потому ограничения информационных потоков, выставление вместо себя подставных фигур типа Кучмы, вся эта "шаурма на лужайке" - это отчаянная попытка Зеленского увернуться в спасительный формат "шоу ".
Не получится, г-н Зеленский. "Не стрелять" - уже привело к гибели наших воинов и эту кровь вам не смыть.
И Кучма демонстративно умывший руки, заявив что он сказал то что хотел Зеленский - это первый ворон каркнувший над вашим "шоу"
+20
Не переставайте стрелять пожалуйста
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_32.html
В пятницу, 7 июня Зеленский встретился с представителями СМИ. приглашенными по личным приглашениям, в лесу, в формате "никому ничего не говорите" - новая эпоха открытости и демократичности
Потому ограничения информационных потоков, выставление вместо себя подставных фигур типа Кучмы, вся эта "шаурма на лужайке" - это отчаянная попытка Зеленского увернуться в спасительный формат "шоу ".
Не получится, г-н Зеленский. "Не стрелять" - уже привело к гибели наших воинов и эту кровь вам не смыть.
И Кучма демонстративно умывший руки, заявив что он сказал то что хотел Зеленский - это первый ворон каркнувший над вашим "шоу"
Да, шокодупонюхи ?
Развивай мозг, а-то так и будешь выбирать брехливую аморальную шокопарашу, да мокрожопого опущенца ляшка.
До зеленського ?
Вся стрічка в прокльонах, все групи заляпані картинками з написами про «заборону стріляти», тих хто голосував проти «батька нації» звинувачують у смертях наших бійців. А ось реальність. Причому спеціально взяв з логотипом 5 каналу. "... дозволяється самостійно застосовуваті техніку та озброєння в разі загрози життю або втрати территории. После цього НЕ проводітімуть ніякіх каральніх ЗАХОДІВ, розбірок, тому что від цього залежить життя та здоров'я наших військовослужбовців ...».
Вчора спеціально з'ясовував в Генштабі віддавав Зеленський наказ Хомчаку «Не стріляти»? Ні - не віддавав. Не письмового не усного. Якби такий наказ був би відданий і його почали ретранслювати вниз то однозначно б залишилися сліди. Прізвище та посада того хто заборонив. Хоч одного в цьому ланцюжку. Однак все посилання у Доніка, Бірюкова та сотень тих хто пише мені «ось мені тільки що сказав побратим по телефону» тільки на «знайомих, побратимів, волонтерів». Безіменних.
Хлопці та дівчата - вас обманюють ті ж люди які брехали в Іловайську «допомога йде», що в Іловайськ «добробати затягли себе самі», «що Семенченко написав пост і видав розташування наших військ в Іловайську і дебальцево», що в ДАП «достатньо сил», що «немає оточення в Дебальцеве», що «Вуглегірськ не втрачений » та інше, інше, інше. І нажаль в цей обман втягнуто багато звичайних людей які навіть не намагаються в чомусь розібратися, перевірити факти, уточнити посади. Чи можлива команда «Не стріляти»? Теоретично можлива. Порошенко віддавав її 19 разів під час «припинення вогню». Саме тому і прибрали добробати з передової в 2016. Щоб не стріляти.
І якщо така команда надійде - я особисто не буду мовчати. Як не мовчав про Іловайськ і Дебальцеве, про Мінськ, демілітаризацію Широкино, торгівлю на крові і злодійство в оборонці. Але відрізняйте реальну зраду від його її імітації. А саме на цій імітації добре набила собі руку банда мародерів Порошенка.
Сьома-фраєр здав назад?
шоб была ответка на 152 мм-нужна дальнобойная артиллерия или ракетные войска,которую нужно вывести из отведенных райнов на позиции.а это солдат.комроты или даже батальона не может сделать.для этого нужно разрешение вышестоящего командования.а то развешивает лапшу на уши.
Это позиция Зеленского которую они озвучили на весь мир. Они убеждают что ЗСУ на Донбассе, как в порядке вещей стреляют по гражданским в больницах и детских садах. Это не тревожный звоночек. Это предпосылки для того, чтоб завтра назвать каждого военнослужащего и ветерана преступником и судить. Никогда на моей памяти не стреляли по больницам, школам и тем более детским садам. Никогда. Даже если оттуда работали боевики. Скрипели зубами, но никогда это не делали.
Более того в 14 и 15 годах, боевики специально стреляли из серой зоны на две стороны. По нашим бойцам и по застройке. Чему есть масса подтверждений в интернете.
И никогда, я повторю - никогда, ни один человек в ЗСУ не отдавал приказ на открытие огня по детским садам, школам и больницам. Это провокация со стороны администрации Зеленского для дальнейшей возможности привлечения военнослужащих к уголовной ответственности.Відеоhttp://rusjev.net/2019/06/08/press-sekretar-zelenskogo-zayavila-chto-vsu-obstrelivayut-shkolyi-i-bolnitsyi-na-donbasse-video/
Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения.
Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных.
Многие не знают, что от ствольной артиллерии крупного калибра, в подавляющем большинстве случаев, защиты нет. 152 мм разносит блиндажи в три и более наката, как домик из спичек. На "Зените", под Донецком, подземная станция РЛС все в бетоне. Выдержала несколько прямых попаданий, но треснула стена в бункере. Еще несколько попаданий и последствия могли быть самыми печальными. Когда работает ствольная артиллерия противника, люди просто сидят в блиндажах и молятся чтобы не было прямого попадания. Прямое попадание - это гарантированные погибшие, раненые и тяжело контуженные. Молятся и ждут, когда, в ответ, начнет работать на подавление наша артиллерия. Другого не бывает. Еще можно начать работать по артиллерии противника, когда она перемещается на позиции. Но из Киева запретили это делать.
Вот и все. Вот так это и работает. Война - это когда люди стреляют и убивают. Если не стреляем мы, убивают нас. Но нынешней власти плевать. Там никто не служил, не воевал, не хоронил близких. Для них война - это что-то виртуально. Для нас нет. Кроме артиллерии активизировались снайпера противника. Видимо им уже рассказали, знают, что им теперь можно все. Отстрел укропов как в тире."
Доник - известный брехун-порохобот и просто включился в предвыборную гонку.
Маємо злочинний наказ, який спричинив тяжкі наслідки, чого можна було уникнути, або хоча би мінімізувати ризики.
Де військова прокуратура? Що за злочинна бездіяльність? Хто відповість за смерть і поранення наших героїв-захисників?
у вас на фесебе всі такі дєбіли?
Російський рай.Де його щоранку будуть любити без лубрикантів 72 цнотливих кадирівця.