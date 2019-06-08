EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  11650  77
Матеріали за темою:
Все про:війна (1524) 30 окрема механізована бригада (24)

 Бійці 30-ї бригади зафіксували момент знищення російських БМП і машини з боєприпасами - потужна детонація. ВIДЕО

Один із підрозділів 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищив камаз противника, який намагався довезти боєприпаси до ворожого "опорника". Після невдалої спроби ворог намагався евакуювати догоряючі останки колісної техніки бронемашиною типу БМП, яка стала наступною жертвою професійних дій українських бійців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку підрозділу в YouTube.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові в зоні ООС мають і постійно використовують право стріляти у відповідь, - Сирський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131314
 
   
 Топ коментарі
 
Вова хочет шоу ....
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_32.html

В пятницу, 7 июня Зеленский встретился с представителями СМИ. приглашенными по личным приглашениям, в лесу, в формате "никому ничего не говорите" - новая эпоха открытости и демократичности
Потому ограничения информационных потоков, выставление вместо себя подставных фигур типа Кучмы, вся эта "шаурма на лужайке" - это отчаянная попытка Зеленского увернуться в спасительный формат "шоу ".
Не получится, г-н Зеленский. "Не стрелять" - уже привело к гибели наших воинов и эту кровь вам не смыть.
И Кучма демонстративно умывший руки, заявив что он сказал то что хотел Зеленский - это первый ворон каркнувший над вашим "шоу"
 показати весь коментар
 
Не переставайте стрелять пожалуйста
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вова хочет шоу ....
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_32.html

В пятницу, 7 июня Зеленский встретился с представителями СМИ. приглашенными по личным приглашениям, в лесу, в формате "никому ничего не говорите" - новая эпоха открытости и демократичности
Потому ограничения информационных потоков, выставление вместо себя подставных фигур типа Кучмы, вся эта "шаурма на лужайке" - это отчаянная попытка Зеленского увернуться в спасительный формат "шоу ".
Не получится, г-н Зеленский. "Не стрелять" - уже привело к гибели наших воинов и эту кровь вам не смыть.
И Кучма демонстративно умывший руки, заявив что он сказал то что хотел Зеленский - это первый ворон каркнувший над вашим "шоу"
 показати весь коментар
 
 
А що су сликів та клопів лісових всіх виловили, щоб не підслуховували Бійці 30-ї бригади зафіксували момент знищення російських БМП і машини з ************ - потужна детонація - Цензор.НЕТ 7913 Це нова ситуаційна камната, пардон, Зелена Галявина Бійці 30-ї бригади зафіксували момент знищення російських БМП і машини з ************ - потужна детонація - Цензор.НЕТ 4317
 показати весь коментар
 
 
Тих хто пропонує не стріляти потрібно виштовхувати у сіру зону й хай домовляється їде з загарбниками.... без броніка навіть.
 показати весь коментар
 
 
Да...шокопараша за такой же срок уже стал богаче на много миллионов, а Зелёный не украл ещё ничего ... шо це за прэзидэнт ?
Да, шокодупонюхи ?
 показати весь коментар
 
 
У параши бизнес который он сам открыл и на нем заработал деньги
 показати весь коментар
 
 
Не ври, его папаша прихапал предприятие у государства.
 показати весь коментар
 
Ха-ха-ха...Что, брехливый порохобот, крыть нечем ?
Развивай мозг, а-то так и будешь выбирать брехливую аморальную шокопарашу, да мокрожопого опущенца ляшка.

 показати весь коментар
 
Как это ничего? А миллионы долларов на офшорах? А миллионы гривен неуплаченных в Украине налогов? А куча квартир с оформленной субсидией? Шлимазл профессиональный воришка! Бійці 30-ї бригади зафіксували момент знищення російських БМП і машини з ************ - потужна детонація - Цензор.НЕТ 9896
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Когда это было? Подача сладких новостей, чтобы замять промохи вчера?
 показати весь коментар
 
 
разве тебе не понравилось как твои российские соотечественники красиво сгорели в БМП?
 показати весь коментар
 
Прикольно. Солдикам подкинут премиальных, а собакам подкинут пару кусков поджаренных русскоглазых бурят))
 показати весь коментар
 
 
а як чиїсь тапочки на 1 хв підкинуло! Прямо полетіли на "истерическую родину"Бійці 30-ї бригади зафіксували момент знищення російських БМП і машини з ************ - потужна детонація - Цензор.НЕТ 536
 показати весь коментар
 
 
Интересно, сейчас нашим хлопакам тоже можно так стрелять или "надо просто перестать стрелять"?
 показати весь коментар
 
 
так иди запишись в ВСУ - и помоги кончить кацапов...!
 показати весь коментар
 
 
можна й піти . але шось сумніваюсь в командувані . хрен знає під кого вони ляжуть .
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Семен Семенченко

Вся стрічка в прокльонах, все групи заляпані картинками з написами про «заборону стріляти», тих хто голосував проти «батька нації» звинувачують у смертях наших бійців. А ось реальність. Причому спеціально взяв з логотипом 5 каналу. "... дозволяється самостійно застосовуваті техніку та озброєння в разі загрози життю або втрати территории. После цього НЕ проводітімуть ніякіх каральніх ЗАХОДІВ, розбірок, тому что від цього залежить життя та здоров'я наших військовослужбовців ...».

Вчора спеціально з'ясовував в Генштабі віддавав Зеленський наказ Хомчаку «Не стріляти»? Ні - не віддавав. Не письмового не усного. Якби такий наказ був би відданий і його почали ретранслювати вниз то однозначно б залишилися сліди. Прізвище та посада того хто заборонив. Хоч одного в цьому ланцюжку. Однак все посилання у Доніка, Бірюкова та сотень тих хто пише мені «ось мені тільки що сказав побратим по телефону» тільки на «знайомих, побратимів, волонтерів». Безіменних.

Хлопці та дівчата - вас обманюють ті ж люди які брехали в Іловайську «допомога йде», що в Іловайськ «добробати затягли себе самі», «що Семенченко написав пост і видав розташування наших військ в Іловайську і дебальцево», що в ДАП «достатньо сил», що «немає оточення в Дебальцеве», що «Вуглегірськ не втрачений » та інше, інше, інше. І нажаль в цей обман втягнуто багато звичайних людей які навіть не намагаються в чомусь розібратися, перевірити факти, уточнити посади. Чи можлива команда «Не стріляти»? Теоретично можлива. Порошенко віддавав її 19 разів під час «припинення вогню». Саме тому і прибрали добробати з передової в 2016. Щоб не стріляти.

І якщо така команда надійде - я особисто не буду мовчати. Як не мовчав про Іловайськ і Дебальцеве, про Мінськ, демілітаризацію Широкино, торгівлю на крові і злодійство в оборонці. Але відрізняйте реальну зраду від його її імітації. А саме на цій імітації добре набила собі руку банда мародерів Порошенка.
 показати весь коментар
 
 
сьома, сьома... А як відносно "торгівлі на крові" та зняття заборони переміщення антажів?
Сьома-фраєр здав назад? Бійці 30-ї бригади зафіксували момент знищення російських БМП і машини з ************ - потужна детонація - Цензор.НЕТ 5742
 показати весь коментар
 
 
не треба ля-ля. Коли вони організували блокаду торгівлі з окупантом - я це підтримував. Я і зараз за повну блокаду ОРДЛО. А от сьома скурвився. Бійці 30-ї бригади зафіксували момент знищення російських БМП і машини з ************ - потужна детонація - Цензор.НЕТ 8081
 показати весь коментар
 
Сёма всегда ей\курвой...\ был, всё остальное - это твои желания хорошего...!
 показати весь коментар
 
сэмен как был дубом-так и остался...
шоб была ответка на 152 мм-нужна дальнобойная артиллерия или ракетные войска,которую нужно вывести из отведенных райнов на позиции.а это солдат.комроты или даже батальона не может сделать.для этого нужно разрешение вышестоящего командования.а то развешивает лапшу на уши.
 показати весь коментар
 
 
Грішин, розкажи як ти бійців під Іловайськ завів, а потім так драпав з простреленою дупою, що ще одного бійця в аварії вбив.

 показати весь коментар
 
 
Сьома, ти с початку дай усі відповіді с привіду торгівлі зброєю, я дуже сподіваюся що твоя недоторканіст як і парламентарство на цій каденціі скінчиться
 показати весь коментар
 
 
​Пресс секретарь Зеленского на весь мир озвучила что украинские военные ведут огонь по жилым домам, школам, детским садам, больницам, если оттуда стреляли боевики. То есть - фактически она утверждает, что ВСУ умышленно и сознательно стреляют по гражданским, по детям и больным в больницах. Что запрещено категорично. Не только приказами в ЗСУ, но и международными законами.
Это позиция Зеленского которую они озвучили на весь мир. Они убеждают что ЗСУ на Донбассе, как в порядке вещей стреляют по гражданским в больницах и детских садах. Это не тревожный звоночек. Это предпосылки для того, чтоб завтра назвать каждого военнослужащего и ветерана преступником и судить. Никогда на моей памяти не стреляли по больницам, школам и тем более детским садам. Никогда. Даже если оттуда работали боевики. Скрипели зубами, но никогда это не делали.
Более того в 14 и 15 годах, боевики специально стреляли из серой зоны на две стороны. По нашим бойцам и по застройке. Чему есть масса подтверждений в интернете.
И никогда, я повторю - никогда, ни один человек в ЗСУ не отдавал приказ на открытие огня по детским садам, школам и больницам. Это провокация со стороны администрации Зеленского для дальнейшей возможности привлечения военнослужащих к уголовной ответственности.Відеоhttp://rusjev.net/2019/06/08/press-sekretar-zelenskogo-zayavila-chto-vsu-obstrelivayut-shkolyi-i-bolnitsyi-na-donbasse-video/
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Станом на ранок 4 загинуло, 10 поранено. Арта, про яку знали, але Генштаб не дозволив стріляти! Саботаж з самої верхушки, з Києва. Донік коментує: "Ночью, ствольной артиллерией противника из застройки, были обстреляны наши позиции. Прямое попадание в блиндаж. Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Да, я знаю, что ООС подало 7. Но еще троих с контузиями увезли в госпиталь.
Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения.
Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных.
Многие не знают, что от ствольной артиллерии крупного калибра, в подавляющем большинстве случаев, защиты нет. 152 мм разносит блиндажи в три и более наката, как домик из спичек. На "Зените", под Донецком, подземная станция РЛС все в бетоне. Выдержала несколько прямых попаданий, но треснула стена в бункере. Еще несколько попаданий и последствия могли быть самыми печальными. Когда работает ствольная артиллерия противника, люди просто сидят в блиндажах и молятся чтобы не было прямого попадания. Прямое попадание - это гарантированные погибшие, раненые и тяжело контуженные. Молятся и ждут, когда, в ответ, начнет работать на подавление наша артиллерия. Другого не бывает. Еще можно начать работать по артиллерии противника, когда она перемещается на позиции. Но из Киева запретили это делать.
Вот и все. Вот так это и работает. Война - это когда люди стреляют и убивают. Если не стреляем мы, убивают нас. Но нынешней власти плевать. Там никто не служил, не воевал, не хоронил близких. Для них война - это что-то виртуально. Для нас нет. Кроме артиллерии активизировались снайпера противника. Видимо им уже рассказали, знают, что им теперь можно все. Отстрел укропов как в тире."
 показати весь коментар
 
 
Про то, что "знали, но не разрешали стрелять" - это слова Доника.
Доник - известный брехун-порохобот и просто включился в предвыборную гонку.
 показати весь коментар
 
 
Ціль яка? Щось довести соєвому боту? Для цього я маю кудись їхати?
 показати весь коментар
 
В кожного такого рішення - заборони є ім'я і прізвище.
Маємо злочинний наказ, який спричинив тяжкі наслідки, чого можна було уникнути, або хоча би мінімізувати ризики.

Де військова прокуратура? Що за злочинна бездіяльність? Хто відповість за смерть і поранення наших героїв-захисників?
 показати весь коментар
 
 
багряний, ти з початку тут гнав на Порошенка, тепер переключився на Зеленського.
у вас на фесебе всі такі дєбіли?
 показати весь коментар
 
гнав на порошенка - значить порошенко того заслужив. в результаті "діяльності" порошенка прийшло ще більше зло - гівно ЗЕлене. Що спитати хотіло, ботяро?
 показати весь коментар
 
Дивився б та дивився такі відео. Чудове відео. Удачі Вам Захистники, знищуйте окупантів та зрадників нещадно БЕЗ втрат!!!
 показати весь коментар
 
 
Настане час і слідство розбереться - хто і куди стріляв............
 показати весь коментар
 
Андруша - не с твоим щастям...!\просто передали привет кацапам - пламенный...!)))\
 показати весь коментар
 
 
Кожен росіянин, котрий загине у війні проти України потрапить в рай!
Російський рай.Де його щоранку будуть любити без лубрикантів 72 цнотливих кадирівця.
 показати весь коментар
 
 
Слава Україні! Смерть москалським окупантам,та мєртвєчукам,бойкам,шуфрічям,гєпам смерть.
 показати весь коментар
 
Похавали укропчика? Не лезь на чужую грядку.
 показати весь коментар
 
Уничтожено минимум 8 российско-фашистский оккупантов.
 показати весь коментар
 
Смерть рашистко-фашистским захватчикам ! Бійці 30-ї бригади зафіксували момент знищення російських БМП і машини з ************ - потужна детонація - Цензор.НЕТ 5071Слава Украине !
 показати весь коментар
 
 
по больше такого - ПО БОЛЬШЕ, стрелять в ответ не надо, надо стрелять до того "как" - так сказать на упреждение
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїБійці 30-ї бригади зафіксували момент знищення російських БМП і машини з боєприпасами - потужна детонація. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору