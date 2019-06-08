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 Політика України, Суспільство
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 Військові в зоні ООС мають і постійно використовують право стріляти у відповідь, - Сирський

Командування операції Об'єднаних сил спростовує поширену інформацію про заборону підрозділам ООС вести вогонь на попередження в разі виникнення загрози життю особовому складу та цивільному населенню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресс-центр ООС у facebook.

"Повідомляємо українському суспільству, що трагічні події нічного бою 7 червня стали приводом для брудних спекуляцій та безпідставних звинувачень командування об’єднаних сил у начебто забороні підрозділам ООС вести вогонь на упередження, що не відповідає дійсності.
Командування об’єднаних сил зі всією повнотою відповідальності заявляє, що командири підрозділів об’єднаних сил мають та постійно використовують право застосовувати зброю по противнику за своїм рішенням в разі виникнення загрози життю особовому складу та цивільному населенню, а також виникнення загрози втрати нашої території.
Зброя застосовується адекватно, з  огляду  характеру та ступеня загрози.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за минулу добу 28 разів атакував позиції ЗСУ: 2 воїни загинули, 12 зазнали поранень і травм


Наголошуємо на тому, що вогонь російських окупантів ніколи не залишається безкарним.
Нагадуємо, 7 червня після півночі противник відкрив артилерійський вогонь по позиціях підрозділів Національної гвардії в районі населеного пункту Новолуганське.
Внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє воїнів та одинадцять бійців зазнали бойових травм та поранення різної важкості.
Ми маємо беззаперечні докази застосування ворогом артилерії 122 мм, забороненої Мінськими домовленостями.
За всіма ознаками дій противника, це була заздалегідь спланована операція.
Ворожа батарея у складі 4-х САУ 2С1 "Гвоздика" вийшла на заздалегідь підготовлені позиції поблизу житлових будинків.
Протягом 5-ти хвилин противник випустив близькох 30-ти снарядів по наших позиціях та одразу, по закінченні вогню перемістився в житлову зону Горлівки.
За даними розвідки, вогонь ворожої батареї корегувався з використанням БПЛА та радіолокаційного комплексу розвідки і контролю стрільби "Зоопарк".
Вогнева позиція ворожої батареї була зафіксована за допомогою технічних засобів артилерійської розвідки об’єднаних сил одразу з першими пострілами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли житлову багатоповерхівку в Майорську, - СЦКК. ФОТОрепортаж


Також, противник застосував інші вогневі засоби, які було виявлені та подавлені.
З метою придушення вогню противника, об’єднаними силами було відкрито вогонь із мінометів та інших вогневих засобів по виявлених та планових цілях.
До 3.50 всі ворожі цілі були знищені, або змушені припинити вогневу діяльність, що свідчить про постійну готовність та спроможність об’єднаних сил надавати гідну та своєчасну відсіч ворогу.

Отже, сили та засоби ООС перебувають у повній бойовій готовності і дають негайну відсіч агресору", - резюмували в штабі ООС.

уВійськові в зоні ООС мають і постійно використовують право стріляти у відповідь, - Сирський 01
Військові в зоні ООС мають і постійно використовують право стріляти у відповідь, - Сирський 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131313
 
 
 Топ коментарі
 
избыточное стремление отмазать зелю настораживает
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А Бутусов все воює з Порошенком. І він занадто високої думки про розумові здібності Зеленського.
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Чем ответили на 122мм? Калашами? Что было задействовано, брыхуны?
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Кому нужно обвинение ЗСУ в начале военных действий, в виде обстрела на упреждение террористов, к которому так активно подталкивают "активисты"- Пу . .
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Ты считаешь что убитые и раненые это выход из ситуации?
В таком случае нужно просто уходить.
Это капитуляция.
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ідєйних мало - тому якшо властям пох, то і воїнам воно скоро стане нах. Нова влада пацифістів-пофігістів, або патріотів Великої Імперії есесесер заведе нас в московський полон та до загибелі нації
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Конгрес США пропонує посилити підтримку оборонного комплексу України і зробити її головним військово-політичним союзником поза НАТО. У разі ухвалення законопроекту, українська армія зможе отримати додаткові види озброєнь для ефективнішого протистояння російській агресії. https://www.obozrevatel.com/ukr/society/ukraina-stane-golovnim-vijskovim-soyuznikom-ssha-yaki-perevagi.htm
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Если не запрещено стрелять, то почему такие потери ??? Или стрелять не умеем, или команда запаздывает, или командование безграмотное ??? А командующего ООС назначал ,кстати, Порошенко ...??? А он ничего хорошего не сделал, мягко говоря, особенно, когда понял, что песня его спета... Уходя, делал одни гадости и создавал проблемы для новой власти...
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Порошенко уже Не президент, армия так не работает, это новый гарант играет в миролюбие ценой наших солдат
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сегодня уже с опаской ожидаем новостей с фронта
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ох відчувається брехня штабних пацюків....
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Давно пора разочек так в ответ стрельнуть,чтобы там уже некому было стрелять .. Військові в зоні ООС мають і постійно використовують право стріляти у відповідь, - Сирський - Цензор.НЕТ 4032
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и все таки огня на предупреждение не последовало ибо ждали реакцию общества на Не стрелять......предупредили бы артобстрелом орков, то и гибели украинских солдат не последовало. Это и есть профилактика жертв, а не пустые слова.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВійськові в зоні ООС мають і постійно використовують право стріляти у відповідь, - Сирський
 
 
 
 
 
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