EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  1727  39
Матеріали за темою:
Все про:війна (1524) Донбас (12076) втрати (1352) операція Об'єднаних сил (1254)

 Ворог за минулу добу 28 разів атакував позиції ЗСУ: 2 воїни загинули, 12 зазнали поранень і травм

7 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 та 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр ООС у facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 21 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – з артилерії 152 мм, мінометів калібру 82 мм та гранатометів;
п’ять разів у районі міста Павлопіль – з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї;
чотири рази в районі населеного пункту Водяне– з озброєння бойових машин піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,
Новоселівка Друга – артилерії 152 мм, мінометів 82 мм,
двічі поблизу Мар'їнки – з 82 мм мінометів та стрілецької зброї,
два рази Новогригоріка– гранатомети та кулемети,
поблизу населеного пункту Гнутове – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя,
Миколаївка– протитанкові гранатомети,
Авдіївка – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли житлову багатоповерхівку в Майорську, - СЦКК. ФОТОрепортаж

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні сім разів :
поблизу населеного пункту Новолуганське – з 122 мм артилерії та 120 мм мінометів 120 гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Станиця Лугунська – стрілецьке озброєння.

Один раз Кримське – 82 мм міномети, гранатомети різних систем, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя,
двічі Травневе– з озброєння бойової машини піхоти, автоматичних гранатометів,
Зацеве- гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодної заборони на вогонь у відповідь не існує, - ОТГ "Північ"


Унаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, п’ять мають поранення та 7 осіб зазнали бойових травм. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 6 червня двох окупантів було знищено та ще 1 поранено.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту Широкине – з великокаліберних кулеметів.

Ворог за минулу добу 28 разів атакував позиції ЗСУ: 2 воїни загинули, 12 зазнали поранень і травм 01
Ворог за минулу добу 28 разів атакував позиції ЗСУ: 2 воїни загинули, 12 зазнали поранень і травм 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131312
 
 
 Топ коментарі
 
Цаство Небесне загиблим Героям...
найскорішого одужання пораненим воїнам
ГОРІТЬ У ПЕКЛІ МОСКАЛІ (с)... і вата-дурнувата, яка закликала в наш дім чужого солдата
 показати весь коментар
 
Герої не вмирають, вмирають вороги
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
152 мм артилерія, нормально. Рижий лис розповідає, що відбувся ЗНАЧНИЙ прогрес у Мінських домовленостях. Далі що, Іскандери в хід підуть?
 показати весь коментар
 
 
Молодці, 30-тка. Так і продовжуйте, земляки.
Бережіть себе і посилайте тих, хто посміє віддати вам наказ =нє стрєлять= дуже далеко.

А про зе - що говорити ? Лише ідіотам ще щось незрозуміло.
 показати весь коментар
 
 
Цаство Небесне загиблим Героям...
найскорішого одужання пораненим воїнам
ГОРІТЬ У ПЕКЛІ МОСКАЛІ (с)... і вата-дурнувата, яка закликала в наш дім чужого солдата
 показати весь коментар
 
 
Співчуття родинам полеглих Героїв України!!! ((( Пораненним воїнам та травмованним скорішого одужання!!! смерть расіянським окупантам!!!! Нищить ворога жерстко, щоб маскавітські біси відправились до пекла!!!!
 показати весь коментар
 
 
Такм образом ***** намекает, что нужно договариваться с бандитами.
 показати весь коментар
 
 
Пресс секретарь Зеленского на весь мир озвучила то, что все и так знают.

+++++++
+++++++
Прошу форумчан читати назву теми перш ніж її коментувати.
Подивіться скільки видалено коментарів не по темі.
Знайдіть інші темі форуму для своїх обговорювань
Адміністратор форуму.

 показати весь коментар
 
Земля пухом воїнам- захисникам України.
ПС ..Взагалі то в таких повідомленнях потрібно закривати коментування .
 показати весь коментар
 
 
К, сожалению, еще раз подтверждена простоя истина Хочешь мира, готовся у войне. Всем нормальным уже понятно, что хватит трепаться про безальтернативный Минск и бред про политико дипломатическое освобождение. Не будет мира, если к нему не принудят с помощью оружия. Всем уже понятно, что Украине делать в Минске уже нечего......
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїВорог за минулу добу 28 разів атакував позиції ЗСУ: 2 воїни загинули, 12 зазнали поранень і травм
 
 
 
 
 
 вгору