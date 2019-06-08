 Ворог за минулу добу 28 разів атакував позиції ЗСУ: 2 воїни загинули, 12 зазнали поранень і травм

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр ООС у facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 21 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – з артилерії 152 мм, мінометів калібру 82 мм та гранатометів;

п’ять разів у районі міста Павлопіль – з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї;

чотири рази в районі населеного пункту Водяне– з озброєння бойових машин піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,

Новоселівка Друга – артилерії 152 мм, мінометів 82 мм,

двічі поблизу Мар'їнки – з 82 мм мінометів та стрілецької зброї,

два рази Новогригоріка– гранатомети та кулемети,

поблизу населеного пункту Гнутове – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя,

Миколаївка– протитанкові гранатомети,

Авдіївка – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні сім разів :

поблизу населеного пункту Новолуганське – з 122 мм артилерії та 120 мм мінометів 120 гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Станиця Лугунська – стрілецьке озброєння.

Один раз Кримське – 82 мм міномети, гранатомети різних систем, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя,

двічі Травневе– з озброєння бойової машини піхоти, автоматичних гранатометів,

Зацеве- гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

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Унаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, п’ять мають поранення та 7 осіб зазнали бойових травм. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 6 червня двох окупантів було знищено та ще 1 поранено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Широкине – з великокаліберних кулеметів.







