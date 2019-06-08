 Ворог за минулу добу 28 разів атакував позиції ЗСУ: 2 воїни загинули, 12 зазнали поранень і травм

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр ООС у facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 21 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – з артилерії 152 мм, мінометів калібру 82 мм та гранатометів;
п’ять разів у районі міста Павлопіль – з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї;
чотири рази в районі населеного пункту Водяне– з озброєння бойових машин піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,
Новоселівка Друга – артилерії 152 мм, мінометів 82 мм,
двічі поблизу Мар'їнки – з 82 мм мінометів та стрілецької зброї,
два рази Новогригоріка– гранатомети та кулемети,
поблизу населеного пункту Гнутове – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя,
Миколаївка– протитанкові гранатомети,
Авдіївка – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні сім разів :
поблизу населеного пункту Новолуганське – з 122 мм артилерії та 120 мм мінометів 120 гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Станиця Лугунська – стрілецьке озброєння.
Один раз Кримське – 82 мм міномети, гранатомети різних систем, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя,
двічі Травневе– з озброєння бойової машини піхоти, автоматичних гранатометів,
Зацеве- гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя.
Унаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, п’ять мають поранення та 7 осіб зазнали бойових травм. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 6 червня двох окупантів було знищено та ще 1 поранено.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту Широкине – з великокаліберних кулеметів.
Бережіть себе і посилайте тих, хто посміє віддати вам наказ =нє стрєлять= дуже далеко.
А про зе - що говорити ? Лише ідіотам ще щось незрозуміло.
найскорішого одужання пораненим воїнам
ГОРІТЬ У ПЕКЛІ МОСКАЛІ (с)... і вата-дурнувата, яка закликала в наш дім чужого солдата
ПС ..Взагалі то в таких повідомленнях потрібно закривати коментування .