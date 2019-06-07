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 Поліцейський автомобіль збив на пішохідному переході дитину в Конотопі, - прокуратура. ФОТО

У місті Конотоп Сумської області поліцейський автомобіль наїхав на 10-річного хлопчика, який ішов по пішохідному переходу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці прес-секретарка прокурора Сумської області Наталія Науменко.

Вона зазначила: "Сьогодні, 7 червня 2019 року, близько 18.30 у м. Конотоп водій, який працює у Конотопському відділі поліції, на службовому авто здійснив наїзд на 10-річного хлопчика, що рухався по пішохідному переходу на вул. Успенсько-Троїцькій.

Дитина госпіталізована. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Слідство проводять слідчі ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області. Водій пройшов освідування, він тверезий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє водіїв, зокрема поліцейський, загинули в ДТП на Миколаївщині, пасажирку госпіталізовано

Наразі він затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Тривають слідчі дії".

Поліцейський автомобіль збив на пішохідному переході дитину в Конотопі, - прокуратура 01
Поліцейський автомобіль збив на пішохідному переході дитину в Конотопі, - прокуратура 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131297
 
 
 Топ коментарі
 
в украине открыт сезон охоты полицейских на детей
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Авакова есть за что посадить, но не за это, конечно.
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патроны денег стоят, а служебная машина для маньяков подарок судьбы И таких потенциальных детоубийц 3100 из тех, которых сперва выгнали из мусарни, а потом обратно приняли с повышением и выплатой компенсации
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" Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия "

За шо задержан ? С каких это пор , полиции нельзя наезжать на детей ? Нам же втирали , шо мы должны доверять полиции и подчиняться . Раз наехал на ребенка , значит на то были причины .
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Да, детишки страдают, а полицейские борзеют. Сейчас посмотрим, как этого будут отмазывать. С убийцами Кирилла уже такого намутили, что слушать невозможно о том, как идёт расследование. Почему-то вспомнился фильм Юрия Быкова " Майор ". Там про кацапскую мусорню, но судя по последним событиям, то мы не так уж далеко от них ушли.
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в украине открыт сезон охоты полицейских на детей
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а никто и не говорит, что это смешно
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прям наваждение какое-то...или трагическое стечение обстоятельств... Полицейский автомобиль сбил на пешеходном переходе ребенка в Конотопе, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6748
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налицо "потужна реформа полиции" от брехуна и мародера петушенко
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ПОЛІЦІЯ !!! НА ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДІ !!!ДИТИНУ !!! Аваков !??Ти заіпав своіми кадрами !
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А где новость про победу сборной Украины,спим ? Полицейский автомобиль сбил на пешеходном переходе ребенка в Конотопе, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8391
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В третьем туре отборочного цикла на Евро-2020 сборная Украины по футболу со счетом 5:0 разгромила команду Сербии.

https://nv.ua/sport/football/ukraina-serbiya-schet-matcha-otbora-na-evro-2020-50025984.html
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Алєкс, ти насправді дурнувате чи прикидаєшся?
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нерегулируемые пешеходные переходы созданы что бы убивать.
на регулируемых людей сбивают в разы меньше.
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"В городе Конотоп Сумской области полицейский автомобиль наехал на 10-летнего мальчика"

Ви що там курите? який автомобіль к ху@м, можливо водій на поліцейському авто, або працівник правоохороних органів?
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Надоели эти импотентские вопли в интернете. Всего 200 человек вышло под мусарню с протестами. Остальные или молчат, или вопят в интернете.
200 человек.,,
Миллионы - терпилы. Да румыны бы уже вывернули мусаров наизнанку.
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поліцай поспішав, ну з ким не буває... на фронт його відправте, там користь буде від нього...
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Резулятивная часть решения суда: Виноват однозначно ребенок, т.к. ПЕРЕБЕГАЛ дорогу по переходу ОЧЕНЬ БЫСТРО и ехавшие НА СРОЧНОЕ УБИЙСТВО ублюдочные ментяры просто не успели и НЕ ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТИ остановиться... Ну и с родителей ребенка взыскать за авто и поломанную психику ментяр... Ну гдето так...
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Резолютивная часть решения суда: Виноват однозначно ребенок, т.к. ПЕРЕБЕГАЛ дорогу по переходу ОЧЕНЬ БЫСТРО и ехавшие НА СРОЧНОЕ УБИЙСТВО ублюдочные ментяры просто не успели и НЕ ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТИ остановиться... Ну и с родителей ребенка взыскать за авто и поломанную психику ментяр... Ну гдето так...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПоліцейський автомобіль збив на пішохідному переході дитину в Конотопі, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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