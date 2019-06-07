 Поліцейський автомобіль збив на пішохідному переході дитину в Конотопі, - прокуратура. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці прес-секретарка прокурора Сумської області Наталія Науменко.
Вона зазначила: "Сьогодні, 7 червня 2019 року, близько 18.30 у м. Конотоп водій, який працює у Конотопському відділі поліції, на службовому авто здійснив наїзд на 10-річного хлопчика, що рухався по пішохідному переходу на вул. Успенсько-Троїцькій.
Дитина госпіталізована. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Слідство проводять слідчі ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області. Водій пройшов освідування, він тверезий.
Наразі він затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Тривають слідчі дії".
За шо задержан ? С каких это пор , полиции нельзя наезжать на детей ? Нам же втирали , шо мы должны доверять полиции и подчиняться . Раз наехал на ребенка , значит на то были причины .
https://nv.ua/sport/football/ukraina-serbiya-schet-matcha-otbora-na-evro-2020-50025984.html
на регулируемых людей сбивают в разы меньше.
Ви що там курите? який автомобіль к ху@м, можливо водій на поліцейському авто, або працівник правоохороних органів?
200 человек.,,
Миллионы - терпилы. Да румыны бы уже вывернули мусаров наизнанку.