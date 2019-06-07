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 Політика України
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Все про:Луганщина (1727) Міноборони (2603) перемир'я (382) Тристороння контактна група (101)

 Розведення сил біля Станиці Луганської розпочнеться 10 червня, за умови дотримання тиші впродовж 7 днів, - Міноборони

Якщо будуть дотримані всі необхідні умови, розведення сил і засобів на узгодженій ділянці у Станиці Луганській розпочнеться 10 червня. Якщо ж продовжаться обстріли, розведення автоматично буде перенесено.

Про це повідомив під час брифінгу заступник командувача ЗСУ, керівник безпекової групи Тристоронньої контактної групи, генерал-майор Богдан Бондар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо розведення. Якщо будуть дотримані всі необхідні умови, тобто сім днів тиші в районі ділянки розведення, якщо все це буде верифіковано СММ ОБСЄ, то тоді створюються умови для розведення сил і засобів", - заявив Бондар.

Водночас він зазначив, що здебільшого російська сторона не дотримується домовленостей, здійснює провокаційні обстріли, через що терміни розведення постійно переноситься.

"Подивимось що буде на цей раз. Якщо будуть обстріли, то розведення автоматично буде переноситись на певний термін", - пояснив керівник безпекової групи. Він також нагадав, що домовленості від 2014 року щодо розведення сил і засобів так і не були реалізовані в повному обсязі.

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"У нас є певні домовленості про розведення сил і засобів на визначених ділянках. Частково вони були виконані, частково незавершені. У 2016 році, коли всі ці питання прописувались, була більша ймовірність того, що ми зможемо в короткі терміни вирішити їх, в тому числі із застосуванням Мінського формату. Надалі, на жаль, відбулось загострення та захоплення додаткових територій. Якщо взяти "мінську лінію" від 19 вересня 2014 року, то противник просунувся та зайняв територію більше ніж 1700 кв. км", - повідомив Бондар.

Він також запевнив, що українська сторона у своїх діях послідовно змушує російську сторону повернутися на лінію розведення, визначену в мінських домовленостях.

Нагадуємо, робоча група з безпеки Тристоронньої контактної групи 5 червня обговорила перспективи відновлення режиму припинення вогню та розведення сил у Станиці Луганській 10 червня.

Як відомо, у 2016 році на засіданні ТКГ було підписано рішення про початок розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках. У Петрівському і Золотому воно відбулося, проте в районі Станиці Луганської ці спроби впродовж майже трьох років були безрезультатними.

Читайте також: Введення на Донбас миротворців у Мінську не обговорювалося, - Кучма

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131296
 
   
 Топ коментарі
 
Это ты про госслужащего, дававшего Присягу и стоявшего на сепарских баррикадах - Кернеса?
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категорически против! Это неправильно! Нельзя так писать! Не знаю, кем надо быть, чтоб так написать!
Слово Родина пишется с большой буквы.
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Если верхушка ВСУ имеет яйца- народ будет только ЗА. Не сдавать рубежи и упрятать в клетку всю прорасийскую мразь!
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Мдааа... Язык тонкой иронии Вам непонятен....
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2. Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий, -

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Ст. 109 УК Украины
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Это ты про госслужащего, дававшего Присягу и стоявшего на сепарских баррикадах - Кернеса?
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Какой военной хунте? Во главе с шоколадным экс-главнокомандующим? Что-то Путина на Цензор.нете никто не ругает? Путин - ху*ло, или нет? Даже в последних обстрелах, чуть ли не президент Украины виноват!
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Уважают только сильных, а не шаурменов.
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Дуракам, вроде тебя, без силы никак не обойтись! Иди, пососи шоколадный на сладкой плитке, заслужил! И почитай о прямом президенстском правлении, что б не молол чепухи в Интернете, на которую и статья есть!
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Педро сильный? Расмешил. Сцыкуняра твой силач. За 5 лет начитался и насмотрелся на твоего тяжеловеса.
Трусливое дерьмо.
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много тот морячок знает. он даже Украину не сразу на карте найдет
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разведка ОТУ Донецк имела данные о развертывании батареи и имели возможность подавить, но не сделали это из-за приказа с Киева. Офицеры прямо говорит, что сегодняшние смерти - эти предательство руководства страны
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Зеб, это почему Зелемойский не виноват, а Порошенко был виноват? :D
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а почему не упомянуты свиньи и свиновальцман и прочая реформаторская мразь в этом посте?
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СБУ проверит с какого айпи ты это сейчас накалакало.
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то знову "НЕ СТРІЛЯТИ у відповідь", товарісч псевдоголобородько, псевдопрезиденте???
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От нічому життя не вчить. Підтягуйте озброєння. Кацапи "мирні плани" ******* вертіли як хотіли. І фабрика працювала.
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Кацапы думали, что на кривой козе объедут "петрика", но петрик всё повернул так, что их вертят.
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От завжди виникало питання, навіщо ти тут звиздиш? Йди виборюй свою незалежність. В своїй країні. Що, бацька і ЦУ від міністерства інформполітики не дозволяє покинути свій пост? Ну реально закумарив. Переїзжай, будемо вирішувати проблеми разом. Або не відсвічуй.
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Ты утверждаешь, как и *****, что санкции по Минским соглашениям - незаконны?
Может ты ещё утверждаешь, что Порошенко вместе с Турчиновым разрушили самую сильную армию, как это утверждают нацжены, и вместо Минских соглашений могли дойти до Камчатки?
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Ти взагалі читати вмієш? Якесь звіздануте на всю голову створіння.
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Я не умею, по-кацапски, читать между строк, а читаю о санкциях против паРаши, о разваленных ВСУ при и до убийцы-Януковича. Уж прости, что не такой как ты.
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Яке курва розведення яке пєрємириє????У сто двадцать п,ятий раз ?Який сенс в тому ??Таке враження що вони курва грають у якусь тупу гру
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хуже. это 3003 прикрытие мыролюбства и гешефта с русней.
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разводи... не разводи... все равно не договоримся... Крым это Украина...
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хреново у меня с ЗЕрифметикой - идут обстрелы-гинут люди - до 10го двое суток...Какие 7 дней?
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шо за розвод? Шоп тєрарістам здати території
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Розведення сил та ремонт мосту дозволить сепаратистам захопити Станицю Луганську. Ніякого розведення сил бути не може. Українська армія на своїй землі і нікуди відходити не повинна.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРозведення сил біля Станиці Луганської розпочнеться 10 червня, за умови дотримання тиші впродовж 7 днів, - Міноборони
 
 
 
 
 
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