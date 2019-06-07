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Все про:Львів (1041) футбол (668) Євро-2020 (2)

 Збірна України впевнено переграє Сербію в домашньому матчі відбіркового турніру на Євро-2020

7 червня у Львові збірна України приймала сербів у матчі кваліфікації Євро-2020 і перемогла з великим рахунком 5-0.

Україна: Пятов, Кривцов, Миколенко, Караваєв, Матвієнко, Степаненко (Шепелєв), Малиновський, Коноплянка (Коваленко), Циганков, Зінченко, Яремчук (Кравець)

Сербія: Дмитрович, Міленкович, Спаіч, Коларов, Максимович, Тадич, Гачіновіч Костич, Ляїч (Фейса), Прійовіч (Мітровіч), Йович (Лазович).

Гол: Циганков, 26, 28, Коноплянка, 46, 75, Яремчук, 59.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131295
 
   
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Рад за сборную.
Но сейчас надо болеть за липецкие посадки и ***** на спортсменов.
Особенно на фоне имбецила мэра-клячка.
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Посмотри народ проголосовал лайками , у тебя 0 Будь честен застрелись сам
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Його давно вже вирахували. І навіть в бубон били.
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Ты вообще какое-то тупое ватное чучело, вы рыги уже не палитесь, вот .....такой болт вы получите рашисткие твари Украину, как уничтожали вам, уничтожаем и даже зеленский вам не поможет, все равно будем уничтожать, путин *****, россияне твари, и так лет на 100...
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Так пройдися по посадках, конфіскуй у бомжів порожню тару, здай у магазин, похмелися, може, попустить? 😁
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О, сразу видно кремлёвских хозяев: в ход пошло "а ты шо, гей"?
PS. Вас, гнид, если ты с Украины пишешь, а не из за поребрика в городе-мертвеце, сажать скоро будут на пятёрик с конфискацией.
Вот и думай, тварь.
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Все нарики голосовали за ЗЕ, вот этот по ходу уже ширнулся..пятница как никак
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ЗЕбіл, Зеленський перший президент в історії України у кого на сторінці президента / АП в фейсбуці видаляють коментарі українців
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Кацапчик ну ты и дебил
Геть це не гей
Гей - это пи#ар мускорта
А твои братушки сегодня отгребли 5:0 , практически что кацапам натыкали
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Треба петицію , що матчі збірної грати тільки в славетному місті Льва
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Какая боль, какая боль, Украина-Сербия 5-0
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Ну просто шикантос! Спасибо, ребята, от всей души!
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Двадцать минут прошло Цензор ,спать надо меньше а Украина красавчики - БРАВО !!! Сборная Украины уверенно обыгрывает Сербию в домашнем матче отборочного турнира на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 5105
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Шо це було? Сербам потрібно подати заяву про згвалтування до прокурора ЄС.😄
Молодці хлопці!! Кваліфікація нЄвро майже у кармані!!!👍😄🥳🎉🥳🎉🥳
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Чому ЦН не пише що наші юнаки в півфіналі ЧС по футболу?
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СПАСИБО за праздник ! Порадовали от души !
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Распяли биндерофашисты сербских мальчиков в трусиках пять раз.
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веселый ник у тебя и пост соответствующий
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Мордва як тобі сьогоднішнє засідання Ради Національної Безпеки по загостренню ситуації на Донбасі?

Збірна України впевнено переграє Сербію в домашньому матчі відбіркового турніру на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6982
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нет, ты не подумай что я гомофоб, но не пиши мне больше, хорошо?
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Собачка Коломойши. Що треба, то i гавкае. За косточку в офшорi.На нього компромату вже стiльки, що гавкати на замовлення буде до кiнця життя.
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Кацапский ******* ты чего сейчас рот то открыл???? Забудь, рашки здесь нет и уже никогда не будет...
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Если пархатые скоты продолжат ставить палки в колеса федерации футбола, надо будет посадить их на кол!
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иди нах с ветки со своим путиным и зеленским , - здесь победу Украины празднуют !
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Готовься к импичменту ЗЕбіл?)

Збірна України впевнено переграє Сербію в домашньому матчі відбіркового турніру на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6470
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Устал чувак, он уже 19 дней преЗЕдент, перетрудился..пора и в отпуск .. Збірна України впевнено переграє Сербію в домашньому матчі відбіркового турніру на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 7177
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Феєрічна гра!
Гадаю, що не помиляюся, якщо скажу, що це була найкраща ГРА за всі часи збірної України!
Браво!
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фантастика. хто були ті люди в жовтій формі? а якщо серйозно, на законодавчому рівні затвердити, щоб збірна грала тільки у Львові.
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Молодцы, и обыграла молодежь, без всяких недоумков в составе типа рахицкого
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Хоч якась позитивна новина.
Вітання збірній !

Не знаю, які такі страшні речі перешкоджають редактору подати одночасно ситуацію у групі.
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"Збірна України чудом уникнула позорної нічиї з збірною Сербії. Ну і шо, що 5:0 ? Всьо равно у нас всьо хєрово, чудом нє проігралі." - Отакий заголовок я чекав. Цензор починає приємно дивувати
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Я вже мовчала, щоб не зариватися. Бо знову б знесли комент. Може, інша людина писала.
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Ось за що ми любими футбол ,такий футбол хочется дивитись .Молодці!
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Ничего так просто не делается. Годы кропотливого труда понадобились А. Шевченко,чтобы создать настоящую сборную команду,готовую решать, как мы сегодня увидели, самые серьезные задачи. Спасибо тем,кто поверил в Шевченко-тренера.
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Я уважно вдивлявся, та не знайшов майбутної зірки Реалу на стороні Сербів. Циганкова бачив, а зірки, нє. А він там був?🤔
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приятно смотреть такой футбол! не снижать обороты с Люксембургом!!!
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Цензор.НЕТНовиниСпортЗбірна України впевнено переграє Сербію в домашньому матчі відбіркового турніру на Євро-2020
 
 
 
 
 
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