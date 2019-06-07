 Збірна України впевнено переграє Сербію в домашньому матчі відбіркового турніру на Євро-2020

Україна: Пятов, Кривцов, Миколенко, Караваєв, Матвієнко, Степаненко (Шепелєв), Малиновський, Коноплянка (Коваленко), Циганков, Зінченко, Яремчук (Кравець)
Сербія: Дмитрович, Міленкович, Спаіч, Коларов, Максимович, Тадич, Гачіновіч Костич, Ляїч (Фейса), Прійовіч (Мітровіч), Йович (Лазович).
Гол: Циганков, 26, 28, Коноплянка, 46, 75, Яремчук, 59.
Но сейчас надо болеть за липецкие посадки и ***** на спортсменов.
Особенно на фоне имбецила мэра-клячка.
PS. Вас, гнид, если ты с Украины пишешь, а не из за поребрика в городе-мертвеце, сажать скоро будут на пятёрик с конфискацией.
Вот и думай, тварь.
Геть це не гей
Гей - это пи#ар мускорта
А твои братушки сегодня отгребли 5:0 , практически что кацапам натыкали
Молодці хлопці!! Кваліфікація нЄвро майже у кармані!!!👍😄🥳🎉🥳🎉🥳
Гадаю, що не помиляюся, якщо скажу, що це була найкраща ГРА за всі часи збірної України!
Браво!
Вітання збірній !
Не знаю, які такі страшні речі перешкоджають редактору подати одночасно ситуацію у групі.