 Економічне зростання і формування середнього класу дозволять повернути заробітчан в Україну, - Гройсман

Про це в ефірі одного з телеканалів сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Кожен із мільйонів заробітчан має отримати можливість знайти своє місце в нашій державі. Коли я говорю про формування середнього класу, то маю на увазі те, що середня зарплата в Україні (за умови продовження реформ та курсу на економічне зростання) стане достатньою для того, щоб не виїжджати, - сказав Гройсман. - Великий біль, коли мама і тато за кордоном, а діти - тут, із бабусями.
Наш виклик - створити умови, щоб українці поверталися в Україну. Як? Через економічне зростання".
ви банкрути, навіть на рівні ідей.
Краще вийдіть і скажіть : ми є серйозні банкрути, навіть на рівні ідей щодо розгону економіки.
Петя обещает что Мы скоро будем жить как в Европе.
Серьезно? И что у них случится?
Он станет президентом Европы?