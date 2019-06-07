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 Політика України, Економіка
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 Економічне зростання і формування середнього класу дозволять повернути заробітчан в Україну, - Гройсман

Економічне зростання - це той курс, який у середньостроковій перспективі дозволить повернути додому працюючих за кордоном українців.

Про це в ефірі одного з телеканалів сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Кожен із мільйонів заробітчан має отримати можливість знайти своє місце в нашій державі. Коли я говорю про формування середнього класу, то маю на увазі те, що середня зарплата в Україні (за умови продовження реформ та курсу на економічне зростання) стане достатньою для того, щоб не виїжджати, - сказав Гройсман. - Великий біль, коли мама і тато за кордоном, а діти - тут, із бабусями.

Наш виклик - створити умови, щоб українці поверталися в Україну. Як? Через економічне зростання".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131294
 
   
 Топ коментарі
 
Наш вызов - создать условия, чтобы украинцы возвращались в Украину. Как? Через экономический ростИсточник: https://censor.net.ua/n3131294 - за час існування уряду Гройсмана з України , на заробітки , виїхало більше 3-х млн людей ... багато х то з них взагалі не планує сюди повертатися !
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Гройсман хренореформатор удачно как раз подоил средний класс, а теперь строит из себя защитника, это те как раз, кто выживает сам, не получает субсидию, но тарифы и налоги больше по ним ударили
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Грося не бажає пояснити ЯК вчора опинились Бойко і Мертвечук в РФії , якщо авіасполучення між державами (начебто..) давно вже припинено ...? Економічне зростання і формування середнього класу дозволять повернути заробітчан в Україну, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7767
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пане Гройсман? конкретно що ? які ідеї для розгону економіки? немає у вас ідей!
ви банкрути, навіть на рівні ідей.
Краще вийдіть і скажіть : ми є серйозні банкрути, навіть на рівні ідей щодо розгону економіки.
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Украинцы не только из за зарплат выезжают... продукты, лечение, обучение, суды, коррупция, порядок, дороги...
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Интересно, из кого и за чей счет этот жирный пистабол собираеццо формировать "среднийкласс"? Может он причисляет к таковому всех, кто на "среднюю" зарплату вытягивает? Економічне зростання і формування середнього класу дозволять повернути заробітчан в Україну, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9366
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Моня, ты слышал?

Петя обещает что Мы скоро будем жить как в Европе.

Серьезно? И что у них случится?
Он станет президентом Европы?
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для реального экономического роста нет причин и роста нет, но можно разместить облигации на 2.5млрд и показать рост 2.5%...маленькие поросячьи хитрости от нуф-нуфа
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Пока такие, как Гройсман будут у руля Украины, не будет не среднего класса ни...я.
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Живе отакий безсоромний, безпринципний пройдисвіт та цілісінький вік у сірка очей позичає
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ахаха, Грося ты гнида знаешь сколько только моих знакомых за последних 4 года свалило из Украины? ты же с петей был у власти, самое главное что сейчас отток умных и работячих людей начнется еще больше
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЕкономічне зростання і формування середнього класу дозволять повернути заробітчан в Україну, - Гройсман
 
 
 
 
 
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