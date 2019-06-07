 Доступ до двох мисів і коси в Одеській області обмежать через випробування ракет

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Татарбунарської РДА.

"Командування Державного випробувального полігону повідомляє про проведення з 12 по 14 червня 2019 року випробувань з бойовими стрільбами. У цей період буде обмежено доступ до мисів "Калфа", "Льодовики" і 1-10 кілометри морської коси від н.п. Лебедівка. Перебувати на цій території в цей час заборонено!" - йдеться в повідомленні.

У повідомленні підкреслили, що уламки ракет і безпілотних літальних апаратів вибухонебезпечні, тому при їх виявленні необхідно негайно повідомити про це командуванню полігону і до прибуття фахівців обмежити доступ людей до згаданих предметів.

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Командування Державного випробувального полігону вибачається перед жителями Одеської області за тимчасові незручності.