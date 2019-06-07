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Все про:випробування (158) Одеська область (1002) ракети (464)

 Доступ до двох мисів і коси в Одеській області обмежать через випробування ракет

З 12 по 14 червня буде обмежено доступ до мисів "Калфа", "Льодовики" і частини морської коси від населеного пункту Лебедівка Татарбунарського району Одеської області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Татарбунарської РДА.

"Командування Державного випробувального полігону повідомляє про проведення з 12 по 14 червня 2019 року випробувань з бойовими стрільбами. У цей період буде обмежено доступ до мисів "Калфа", "Льодовики" і 1-10 кілометри морської коси від н.п. Лебедівка. Перебувати на цій території в цей час заборонено!" - йдеться в повідомленні.

У повідомленні підкреслили, що уламки ракет і безпілотних літальних апаратів вибухонебезпечні, тому при їх виявленні необхідно негайно повідомити про це командуванню полігону і до прибуття фахівців обмежити доступ людей до згаданих предметів.

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Командування Державного випробувального полігону вибачається перед жителями Одеської області за тимчасові незручності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131293
 
   
 Топ коментарі
 
Давайте, рідненькі, зробіть кацапні подаруночок!
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Сразу в дырляндию едь, там все твои, кацапа
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Хлопці, про всяк випадок пристріляйте будинок профспілок та куликове поле.
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Добра новина. .хоч якась радісна звістка.
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по ходу пляжному сезону в одессе хана,придеца ехать месить лечебные грязи в бердяньськ и мариуполь
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Сразу в дырляндию едь, там все твои, кацапа
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а у тебя то,позволь спросить, все дома?
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давно уже пора не на одещщине а на крысме эти ракеты испытывать. там на севере есть несколько интересных места где русня сконцентрирована.
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Ничего страшного,испытайте на здоровье
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Як що ракета не може долетіти до кремля,то не ракета,то пітарда.
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После того, как разорван договор о ракетах средней и малой дальности можно за пару недель разработать такие ракеты или восстановить технологию?
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