EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, За кордоном
  405  12
Все про:G-7 (155) електронне декларування (599)

 Посли країн G7 вітають скасування електронного декларування для активістів

За словами дипломатів, це рішення зміцнює верховенство права і громадянське суспільство в Україні.

Посли країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) вітають рішення Конституційного суду України про визнання неконституційним положення законодавства за поданням електронних декларацій активістами, які борються з корупцією. Про це йдеться в повідомленні французького головування в G7 у Twitter Групи підтримки України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Посли країн G7 вітають рішення Конституційного суду, який визнав неконституційним введення е-декларування для антикорупційних активістів. Це довгоочікуване рішення зміцнює верховенство права і громадянське суспільство в Україні", - йдеться в повідомленні.

Напередодні, 6 червня Конституційний суд визнав незаконним обов'язкове електронне декларування майна громадських активістів.

Читайте також: Порошенко на зустрічі з послами G7 і ЄС закликав продовжувати підтримку реформ в Україні. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131292
 
 
 Топ коментарі
 
тепер "активісти" ще більше елітних квартир та інших ніштяків придбають!
 показати весь коментар
 
і ховати не треба в ничках і офшорах,на коханок і батьків переписувати ! вдвічі інтенсивніше актівнічать можна.
 показати весь коментар
 
Іноземній агентурі у нас - зелена дорога.
Цікаво, що в тих же США за ухил від сплати податків можна заїхати на п'ять років (на негритянську зону).
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
тепер "активісти" ще більше елітних квартир та інших ніштяків придбають!
 показати весь коментар
 
 
і ховати не треба в ничках і офшорах,на коханок і батьків переписувати ! вдвічі інтенсивніше актівнічать можна.
 показати весь коментар
 
 
Так єэо хорошо -будет развиватся строительство .
 показати весь коментар
 
Іноземній агентурі у нас - зелена дорога.
Цікаво, що в тих же США за ухил від сплати податків можна заїхати на п'ять років (на негритянську зону).
 показати весь коментар
 
 
Это декларирование был просто троллинг от нашей власти, которые безмежно воруют, хотя если критикуешь кого-то, то сам должен быть честным прежде всего, для меня такое верховенство права, что все должны быть равны перед законом, но у нас это проблема для всех
 показати весь коментар
 
тепер соєві кацапи будуть писати , що країни G-7 нічого не розуміють , а праві лише провладні крадуни ! ..))
 показати весь коментар
 
Это те, кто покупает индульгенцию, объявив что у них есть "плёнки Онищенко"...
 показати весь коментар
 
ахтывысты это такие патрыоты,которые не хотят работать, но имеют желание бороться с коррупцией и постоянно находиться у корыта
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПосли країн G7 вітають скасування електронного декларування для активістів
 
 
 
 
 
 вгору