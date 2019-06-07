 Двері в ЄС і НАТО мають залишатися для України відкритими - маршалок Сенату Польщі Карчевський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Досвід прибалтійських країн і Польщі показує, що безпеку може гарантувати тільки Північноатлантичний Союз і розвиток може дати тільки ЄС, тому двері в НАТО і ЄС мають залишатися відкритими для України", - сказав Карчевський на відкритті десятої сесії міжпарламентської асамблеї Верховної Ради, Сейму Литви, Сейму і Сенату Польщі "Безпека. Розвиток. Демократія. Сильні разом" у п'ятницю в Києві.
Він також зазначив, що історичний досвід Литви, Польщі та України вчить - "у безпеці ми можемо бути тільки разом".
"Будь-які суперечності між нами, тим більше історичні, знижують здатність співпраці на користь загальної безпеки і служать на користь Москві, уникати їх - це наш обов'язок", - підкреслив Карчевський.
але ж таки, може, він ще не зовсім єдарас?
нажаль, порадувати нічим
як
і .
А так, все по делу и правильно говорит👍
Для поляков на их родном языке не унизительно. А в переводе, наверное, лучше было написать маршал.
Двери в ЕС и НАТО должны оставаться для Украины открытыми
Беручи участь в ефірі одного з
телеканалів, екс-депутат
Держдуми Російської Федерації
Ілля Пономарьов зазначив, що
легко може спілкуватися з
іншими учасниками ефіру
українською мовою.
Решта гостей, які приєднались до
ефіру, радісно привітали такий
крок від російського політика.
Подія мала місце в ефірі програми
Остапа Дроздова «Прямим
текстом» на телеканалі ZIK.
Представляючи гостя студії,
ведучий Остап Дроздов пригадав,
як приблизно півроку тому Ілля
Пономарьов зізнавався, що бере
уроки української. Відтак, запитав,
якими є результати. «Якщо ви
бажаєте, можемо поспілкуватися
українською мовою», - відповів
росіянин українською. Екс-голова
МЗС Володимир Огризко
підкреслив, що ще у спілкуванні
перед ефіром пан Ілля перейшов
на державну мову. Крім того,
успіхи росіянина у вивченні
української мови відзначив
народний депутат України Ігор
Гузь.