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Все про:Польща (1810) членство в НАТО (230) членство в ЄС (133) Карчевський (5)

 Двері в ЄС і НАТО мають залишатися для України відкритими - маршалок Сенату Польщі Карчевський

Євросоюз і НАТО мають залишатися для України відкритими, переконаний маршалок Сенату Польщі Станіслав Карчевський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Досвід прибалтійських країн і Польщі показує, що безпеку може гарантувати тільки Північноатлантичний Союз і розвиток може дати тільки ЄС, тому двері в НАТО і ЄС мають залишатися відкритими для України", - сказав Карчевський на відкритті десятої сесії міжпарламентської асамблеї Верховної Ради, Сейму Литви, Сейму і Сенату Польщі "Безпека. Розвиток. Демократія. Сильні разом" у п'ятницю в Києві.

Він також зазначив, що історичний досвід Литви, Польщі та України вчить - "у безпеці ми можемо бути тільки разом".

"Будь-які суперечності між нами, тим більше історичні, знижують здатність співпраці на користь загальної безпеки і служать на користь Москві, уникати їх - це наш обов'язок", - підкреслив Карчевський.

Читайте також: "Україна має ще багато зробити, щоб відповідати критеріям членства в НАТО", - екс-посол США Пайфер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131288
 
   
 Топ коментарі
 
А почему звучит немного унизительно 'маршалок'? Что это значит? Просветите.
А так, все по делу и правильно говорит👍
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Marszałek_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej

Для поляков на их родном языке не унизительно. А в переводе, наверное, лучше было написать маршал.
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Що за кіпіш? Ніхто на кацапетовку не збирається.
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що, мабуть, означає: це чмо виглядає, як єдарас, говорить, як єдарас, чинить, як єдарас...
але ж таки, може, він ще не зовсім єдарас?
нажаль, порадувати нічим
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Тєорєтіки блін. Показують нам морковку як ішакові, А МИ ВІРИМО ЯК ЛОХИ.

як
і .
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А почему звучит немного унизительно 'маршалок'? Что это значит? Просветите.
А так, все по делу и правильно говорит👍
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Marszałek_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej

Для поляков на их родном языке не унизительно. А в переводе, наверное, лучше было написать маршал.
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Ждем приглашения из этих дверей ! Будем счастливы быть вместе!
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Шел 2359 год ...

Двери в ЕС и НАТО должны оставаться для Украины открытыми
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....двери должны быть открыты...*. Они то открыты---да сквозняк у вас господа сильный, то хлопнет дверью то откроет! Уже больше 10 лет---с Бухарестского саммита в 2007г.
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Исторический опыт отношений Польши и Украины действительно поучителен...
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еще более поучителен в отношениях немцев и французов
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Предлагаю Новинкого заменить на человека>>>

Беручи участь в ефірі одного з
телеканалів, екс-депутат
Держдуми Російської Федерації
Ілля Пономарьов зазначив, що
легко може спілкуватися з
іншими учасниками ефіру
українською мовою.
Решта гостей, які приєднались до
ефіру, радісно привітали такий
крок від російського політика.
Подія мала місце в ефірі програми
Остапа Дроздова «Прямим
текстом» на телеканалі ZIK.
Представляючи гостя студії,
ведучий Остап Дроздов пригадав,
як приблизно півроку тому Ілля
Пономарьов зізнавався, що бере
уроки української. Відтак, запитав,
якими є результати. «Якщо ви
бажаєте, можемо поспілкуватися
українською мовою», - відповів
росіянин українською. Екс-голова
МЗС Володимир Огризко
підкреслив, що ще у спілкуванні
перед ефіром пан Ілля перейшов
на державну мову. Крім того,
успіхи росіянина у вивченні
української мови відзначив
народний депутат України Ігор
Гузь.
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А не хоче розповісти цей поважний маршалок, хто і за що хоче ці двері прикрити, без всяких мутних натяків.
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Можете тримати відкритими до скону віку . Запізно . Потяг вже розвернуто на Схід , до брацкагонарота . Зазєлі в масі 73% проголосували на курс України до *** та в ТС , очевидно в рамках реалізації плану "Малоросія" за пактом Путєна-Бєніціона . Десь так .
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Дупоголові зазєлі вже розвернули потяг на Схід . Це коли на нараді заст. Хомчака вимагає ; " Ви там мєньше гаваріте что Рассія агрессор " та " Мєньше гаварите кто сколько сєпаров убил , придется атвєчать " . А переговори Кучми безпосередньо з сєпарами , чого давно добивався путєн і нарешті добився , а шіферове :" еті гадкіє квоти на ТВ " та заява Зє про перегляд Закону про мову . А жартики зєлєбєня про Україну , про Ющенка - сеньйор Голодомор , про ********* палички . І ще купа подібних а.....,а....,а...,а.... . і загалом повна зневага до України і всього українського . Ви цього хотіли зєлєбєні , мало було брехуна дон Педро ?
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Я не прихильник Кучми, але Тузлу він відстояв, і скоріше йго вислови перекручують, а окремі люди можуть молоти чуш. Назад вороття немає. Не переживайте.
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Він тоді пропав десь на тиждень і загалом була дуже каламутна історія .
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тока убогим,нищим с протянутой рукой в европе делать нечего
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДвері в ЄС і НАТО мають залишатися для України відкритими - маршалок Сенату Польщі Карчевський
 
 
 
 
 
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