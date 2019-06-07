 Двері в ЄС і НАТО мають залишатися для України відкритими - маршалок Сенату Польщі Карчевський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Досвід прибалтійських країн і Польщі показує, що безпеку може гарантувати тільки Північноатлантичний Союз і розвиток може дати тільки ЄС, тому двері в НАТО і ЄС мають залишатися відкритими для України", - сказав Карчевський на відкритті десятої сесії міжпарламентської асамблеї Верховної Ради, Сейму Литви, Сейму і Сенату Польщі "Безпека. Розвиток. Демократія. Сильні разом" у п'ятницю в Києві.

Він також зазначив, що історичний досвід Литви, Польщі та України вчить - "у безпеці ми можемо бути тільки разом".

"Будь-які суперечності між нами, тим більше історичні, знижують здатність співпраці на користь загальної безпеки і служать на користь Москві, уникати їх - це наш обов'язок", - підкреслив Карчевський.

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