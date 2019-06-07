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Все про:ДТП (2336) Tesla (6)

 Перша смертельна ДТП за участю Tesla сталася на трасі Київ-Житомир. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 7 червня, під Києвом сталася серйозна ДТП за участю найдорожчого електрокара. На 77 кілометрі траси Київ-Житомир кросовер Tesla Model X влетів у ГАЗ дорожньої служби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Попередньо, компанія з трьох осіб їхала на захід, присвячений електрокарам, у Житомир.

"Водій і пасажир електрокара, який сидів ззаду, стверджують, що комунальники здавали назад по правій смузі і це стало причиною аварії. Обоє чоловіків з Tesla не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Пасажирка, яка сиділа на передньому сидінні Tesla, від отриманих травм загинула ще до приїзду медиків. Удар припав на її сторону. Дівчині було близько 30 років.

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"Це перший випадок в Україні, коли в аварії загинув хтось, хто був у салоні Tesla. За словами водія, розпіарений автопілот у цьому кросовері в момент зіткнення був відключений", - зазначає видання.

Через ДТП на трасі з Києва до Житомира вишикувалася величезна пробка. На місці працювала дорожня поліція і слідчо-оперативна група. Обставини з'ясовуються.


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Перша смертельна ДТП за участю Tesla сталася на трасі Київ-Житомир 01
Перша смертельна ДТП за участю Tesla сталася на трасі Київ-Житомир 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131286
 
 
 Топ коментарі
 
"Водитель и пассажир электрокара, который сидел сзади, утверждают , что коммунальщики сдавали назад по правой полосе и это стало причиной аварии."

Судя по тому, во что превратилась Тесла - коммунальщики двигались назад на скорости 250 км/ч
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Ремонт дороги...скорее всего там было ограничение скорости...50 а ир и 30 км...летели сволрчи...низко...
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какие 15 метров между хламом Тесла и Газоном цистерной там все 80-100.... а удар разворот на месте авто перпендикульярно от того что в него влетела Тесла с какими параметрами шла 140 км-час не меньше... а потом свободный полет кручение девчонку джаль СОБОЛЕЗНОВАНИЯ.. могла просто от преегрузки умереть или ударялась об частиТеслы в свободном полете... там же представляте- едет авто 120-140 км-час и вдруг удар СТОП- разворот и в салоне у людей просто мозг начинает прыгать в голове...а G выросло- а с ним и масса собственного тела в 3-4 раза.....
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Ремонт дороги...скорее всего там было ограничение скорости...50 а ир и 30 км...летели сволрчи...низко...
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судячи з відстані по якій уламки посипало до остаточного "стопа" - витиснули всю можливу швидкість з цього недомобіля. м-к водятел
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та нє...це часта звичка київських водіїв обігнати (не випередити!) по обочині з правої сторони дороги, бо спішили. Це видно так...бо чого раптом швидкісна Тесла там опинилася....
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какие 15 метров между хламом Тесла и Газоном цистерной там все 80-100.... а удар разворот на месте авто перпендикульярно от того что в него влетела Тесла с какими параметрами шла 140 км-час не меньше... а потом свободный полет кручение девчонку джаль СОБОЛЕЗНОВАНИЯ.. могла просто от преегрузки умереть или ударялась об частиТеслы в свободном полете... там же представляте- едет авто 120-140 км-час и вдруг удар СТОП- разворот и в салоне у людей просто мозг начинает прыгать в голове...а G выросло- а с ним и масса собственного тела в 3-4 раза.....
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Дурнів і у вівтарі б'ють. Навіть ультрависокий рівень безпеки не допоможе.
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кто сказал что в тесле есть какой то "ультровысокий" кровень безопасности?
Обычная машина на батарейках. Но уже с более менее достаточным километражем пробега с зарядки. Ну и цена в 2 раза выша.
Но по соевой версии за рулем теслы сидели проклятые евробляхеры.
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Я не спеціаліст. Наче ж весь інтернет забитий статтями з результатами краш-тестів.

В газоні також сиділи євробляхери (котрим не вистачило коштів на мито). Подалися в комунальники - перейшли у підпілля.
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В твітері не збрешуть)) Не вірите своїм очам, що в хлам побито?
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Всюди нашого брата дурять. Клятий маркетинг.)
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Зебил вроде тебя был за рулем.
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через більше прискорення таке авто - підвищеної небезпеки коли за кермо сідає потвора яка на ремонтній дорозі "топить"
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Оба мужчины из Tesla не пострадали", - говорится в сообщении.

Машина на фотке просто в хлам, в смятку, а они не пострадали?? Это как так?? Не могу себе представить шоб машина была полностью раскурочена , а пасажиры не пострадали, удар был бешеной силы....Брехня..не верю.
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это результат вырезания пневноножницами ты видишь.
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верхню фотку подивіться, свідок ножиць))
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Это же не ланос и не таз, а раскурочили её до такого спасатели, доставая людей.
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та в нього цих тесл було - шо гуталіну, а в гуталінах воно розбирається.
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Летели они, а не ехали, вот вам и результат на лицо.
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дівку шкода..Їй би ще жити..а тут таке паскудство...
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"Водитель и пассажир электрокара, который сидел сзади, утверждают , что коммунальщики сдавали назад по правой полосе и это стало причиной аварии."

Судя по тому, во что превратилась Тесла - коммунальщики двигались назад на скорости 250 км/ч
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кроссовер Tesla Model X влетел в ГАЗ дорожной службы - вообще то тесла для езды, если хотел модерно летать, то надо покупать Х Спаце
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Президент должен внести в раду законопроект, по которому считать не эмвеквадрат деленное на два, а эмвеквадрат деленное на 256.
И пусть только рада не проголосует за это.
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Виробникам Тесли, можна було б вже якось запам'ятати, що розпіарений автопілот ніколи не переможе іконку.
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Схоже, що для нашого ринку з Тесли взагалі можна спокійно знімати третину опціону з безпеки руху - всеодно повідключають, щоб не заважав влітати в перебігаючі стовпи з деревами та підрізаючи асфальтоукладчики.
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А прочесть, что автопилот был выключен, не?
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Спецтранспорт дорожной службы заграницей очень сильно освещён и обвешен со всех сторон предупреждающими знаками и светом.
У нас нет этого
Могу поспорить, что и в данном случае тоже
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і що? Це привід на швидкості лупитися в автівку комунальщиків?
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Нет. Но у нас вообще мало делается для безопасности на дорогах , и дороги плохие- все это плюс скорость даёт жуткий результат
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Да, это так, но лететь с такой скоростью,чтобы не отреагировать на препятствие (любое) и убить человека - это преступление.
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Мы ничего не знаем ни о дорожных знаках, ни о сигналах машины дорожников. Мы знаем факт: водитель не отреагировал на препятствие, в результате чего погиб человек. Версии могут быть разными. Но версию о том, что дорожная машина "внезапно выскочила" на проезжую часть, надо с порога отметать, как несостоятельную. А обстоятельства, как и скорость "Теслы", установят экспертизы.
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То есть здоровенная оранжевая бочка на грузовике - это ни о чем не говорит, и ни о чем не предупреждает?
Судя по следу шин развернутого грузовика - он стоял на обочине, а летун решил протиснуться и... что-то пошло не так.
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Ліхтарики потрібно почіпити на тих двох дебілів що залишилися живими що б інші
бачили хто вони є. Уних явно був регістратор.
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Вы меня не поняли. С этой аварией понятно почти все. Я говорю о превентивных мерах.
Вы никогда не встречали на дороге яму , например, прямо в которую воткнуты железные трубы со знаком дорожные работы?
Я встречала. Просто в Одессе я их в основном знаю наизусть. А тут трасса.
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12.1. При выборе в установленных пределах без­опасной скорости движения водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности перевозимого груза и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно управлять им.
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Яке вам треба вдень "світло" щоб побачити попереду немаленьку вантажівку, оранжеву цистерну?


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Понятно. А там был предупреждающий знак за 150м , если мне не изменяет память, экзамен лет 12 назад сдавала
Вы видели дорожные работы заграницей? Я пару раз вообще думала, что там какое- то дтп - столько всяких прибамбасов. Подъезжаешь - нет, просто латают или красят или ещё там что- то улучшают и так , по нашим меркам, прекрасное
Речь об этом
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Вы заплатили 40% от дохода, как за границей, чтобы требовать, как там?
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добре. А скільки платимо ми відсотків?
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Не,,Tesla,, а дебіла на автомобілі.А автомобіль тут нідочого.
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Якби загорівся, то було б 3 трупика в салоні
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Скоріше за все трусики з хімічними опіками.
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Думаю, досить скоро настане час, коли автомобілі будуть передавати онлайн місце і швидкість, з якою вони рухаються. При перевищенні дозволеної в данному місці швидкості штраф нараховуватиметься автоматично. І це зменшить кількість ДТП в рази.
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І сплачуватиметься автоматично. А якщо на картцінема грошей, то дбайлива команда хірургів чекатиме в пункті призначення на вашу нирку.
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Джерело штрафів не можна відривати від виробництва
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А ещё при задаванииив поисковик слов и словосочетаний, которые служба безопасности будет считать угрозой (как нанять киллера, как сделать бомбу) будет автоматом составляться протокол нарушений и информация передаваться в полицейский участок

Надеюсь, я не доживу до этого времени 🙈
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Такого быть не может, так как первое - нет оснований для составления протокола нарушения, второе - свободный сбор информации которая не имеет ограничений по доступу - конституционное право в любом демократическом государстве, в третьих - Coqitiationis ****** nemo patitur.
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нас обыскивают в аэропортах, заставляя снять даже обувь. Без единого основания. Кроме "так надо для безопасности".
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Аэропорт не есть место с свободным доступом, доступ там ограниченный паспортным контролем и установленными мерами безопасности. Вы по-умолчанию принимаете их правила прибегая к услугам этой организации.
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Эти меры безопасности нарушают практически все положения прав человека.
Но лучше об этом не думать, согласна.
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пешком и ездить- там пока подметки не отрывают)
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вот по умолчанию же вы принимаете и нормы ук,..
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не всё так просто, уважаемый.... клацание по клаве и поиск запрещенного по ук= не просто мысли, а оконченные действия..- размышляйте...
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А як на рахунок обгону,тут і віз щоб обігнати треба надати прискорення яке буде зафіксовано приладами які Ви пропонуєте.А не ліпше в такому разі випускати двигуни для автомобілів в одну курську силу і аварій зразу поменшає та і половина поліції можна буде ,,оптимізувати,,?
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Навіщо дурні питання? ПДД на все дають відповідь.
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Зливаєшся? Швидкість виправдано перевищити в маневрі уникнення аварії
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А що робити коли авто зовсім не покидає парковку? Можливо нараховувати бонус?
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Интересно как Тесла 5 звезд по безопасности получила... Салон раскурочен сильнее чем морда и жопа, чего не должно быть в принципе по стандартам...
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А людей как оттуда доставать? МЧСники разворотили.
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Возможно ты прав.
Но судя по тому, что женщине пытались оказать первую медицинскую помощь до приезда скорой и никто не говорил о том, что её зажало, то не было никакой необходимости что либо раскурочивать. Плюс судя по обломкам возле теслы и вдоль дороги - эта версия ещё более сомнительная.
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Просто так ножницами кромсали, из любопытства.
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Да только в роли ножниц выступал помятый бампер комуналки, а не гидравлический резак спасателей...
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Противоподкатный брус на водовозе прикручен с нарушением высоты !
Удар пришёлся бы в бампер, раму и колесо, будь брус по госту прикручен и в тесле б все выжили.
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1. В 30 лет уже не девушка.
2. ***** было "девушке" разъезжать с мажорами (у которых в головах пустота в 99% случаев).
3. 2 охламона не пострадали, вывернув руль, что характерно, в сторону "девушки", которой захотелось сладкой жизни. Ну, за что и заплатила по полной.
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Он не сволочь, он завистник и у него жигули.
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Сволочь. Не спорю.
А зависти у меня отродясь не было.
Не суди по себе, сволочь и завистник.
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Что ты мелешь, #@$#? Ты йогнулся?
А если в Тесле в командировку ехали директор, зам., и они обязали ехать бухгалтера?
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Ключевое слово "если".
Но было не совсем так.
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Загибла, труп якої ти облив брудом - скромно одягнута повнувата жінка немодельної статури. Фото є в мережі.
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Самая совершенная техника в руках дебила - груда железа...
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Так можно сказать и про Гагарина, и про Цоя, и про Марка Болана.
Ты ничтожество, тупой чмошный уродец.
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Поц, так будешь говорить своим детям. И некуй сравнивать аварию, в которую попал Цой с этой. Абсолютно разные исходные данные и безопасность авто.

Ты ко всему еще и идиёт? Гагарин в автокатастрофе погиб? Матчасть учи, чучело
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Пару дней назад ездил в Житомир и обратно
Что могу сказать: походу 80% водителей воспринимают эту дорогу как автобан
Если едешь в левой полосе со скоростью 120км/ч через пару минут сзади появляется низко летящий и начинает истошно мигать чтобы его пропустили
В правой полосе при скорости 110км/ч тебя обгоняют вроде бы едешь 40км/ч
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Это одна из немногих)
А в самом Житомире, и дорога на Хмельницкий жесть)
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Наши водятлы любой автопилот разобьют.
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Хотів сказати що на одного дибіла стало меньше але нажаль загинув пасажир Перша смертельна ДТП за участю Tesla сталася на трасі Київ-Житомир - Цензор.НЕТ 3845
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Наверняка, у них на акках на ФБ будут коммунальщиков обвинять в смерти девочки. И их гламурные друзья-подружки репостить будут, и поддакивать...
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не вижу машины ограждения с мигающей стрелкой видимой километра
в тюрьму тех кто обеспечивал безопасность работ
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Неплохо бы прояснить кто был за рулём Теслы и чем занимается.
ЗиЛ подставил жёсткую раму и полную цистерну для хорошей разницы масс.
Так делают спецслужбы при подставных авариях - лёкая машина в тяжёлую.
Кто владелец Теслы ?
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Противоподкатный брус на водовозе прикручен с нарушением высоты !
Удар пришёлся бы в бампер, раму и колесо, будь брус по госту прикручен и в тесле б все выжили.
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Если ты долб&** - даже Тесла это гроб.
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Газслужба здавала назад на якій швидкості, що рознесла тачку ?
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Надо еще проверить что в той цистерне - вода или свинцовая дробь для увеличения веса.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПерша смертельна ДТП за участю Tesla сталася на трасі Київ-Житомир. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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