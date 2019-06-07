 Перша смертельна ДТП за участю Tesla сталася на трасі Київ-Житомир. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.
Попередньо, компанія з трьох осіб їхала на захід, присвячений електрокарам, у Житомир.
"Водій і пасажир електрокара, який сидів ззаду, стверджують, що комунальники здавали назад по правій смузі і це стало причиною аварії. Обоє чоловіків з Tesla не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Пасажирка, яка сиділа на передньому сидінні Tesla, від отриманих травм загинула ще до приїзду медиків. Удар припав на її сторону. Дівчині було близько 30 років.
"Це перший випадок в Україні, коли в аварії загинув хтось, хто був у салоні Tesla. За словами водія, розпіарений автопілот у цьому кросовері в момент зіткнення був відключений", - зазначає видання.
Через ДТП на трасі з Києва до Житомира вишикувалася величезна пробка. На місці працювала дорожня поліція і слідчо-оперативна група. Обставини з'ясовуються.
Обычная машина на батарейках. Но уже с более менее достаточным километражем пробега с зарядки. Ну и цена в 2 раза выша.
Но по соевой версии за рулем теслы сидели проклятые евробляхеры.
В газоні також сиділи євробляхери (котрим не вистачило коштів на мито). Подалися в комунальники - перейшли у підпілля.
Машина на фотке просто в хлам, в смятку, а они не пострадали?? Это как так?? Не могу себе представить шоб машина была полностью раскурочена , а пасажиры не пострадали, удар был бешеной силы....Брехня..не верю.
Судя по тому, во что превратилась Тесла - коммунальщики двигались назад на скорости 250 км/ч
И пусть только рада не проголосует за это.
У нас нет этого
Могу поспорить, что и в данном случае тоже
Судя по следу шин развернутого грузовика - он стоял на обочине, а летун решил протиснуться и... что-то пошло не так.
бачили хто вони є. Уних явно був регістратор.
Вы никогда не встречали на дороге яму , например, прямо в которую воткнуты железные трубы со знаком дорожные работы?
Я встречала. Просто в Одессе я их в основном знаю наизусть. А тут трасса.
Вы видели дорожные работы заграницей? Я пару раз вообще думала, что там какое- то дтп - столько всяких прибамбасов. Подъезжаешь - нет, просто латают или красят или ещё там что- то улучшают и так , по нашим меркам, прекрасное
Речь об этом
Надеюсь, я не доживу до этого времени 🙈
Но лучше об этом не думать, согласна.
Но судя по тому, что женщине пытались оказать первую медицинскую помощь до приезда скорой и никто не говорил о том, что её зажало, то не было никакой необходимости что либо раскурочивать. Плюс судя по обломкам возле теслы и вдоль дороги - эта версия ещё более сомнительная.
Удар пришёлся бы в бампер, раму и колесо, будь брус по госту прикручен и в тесле б все выжили.
2. ***** было "девушке" разъезжать с мажорами (у которых в головах пустота в 99% случаев).
3. 2 охламона не пострадали, вывернув руль, что характерно, в сторону "девушки", которой захотелось сладкой жизни. Ну, за что и заплатила по полной.
А зависти у меня отродясь не было.
Не суди по себе, сволочь и завистник.
А если в Тесле в командировку ехали директор, зам., и они обязали ехать бухгалтера?
Но было не совсем так.
Ты ничтожество, тупой чмошный уродец.
Ты ко всему еще и идиёт? Гагарин в автокатастрофе погиб? Матчасть учи, чучело
Что могу сказать: походу 80% водителей воспринимают эту дорогу как автобан
Если едешь в левой полосе со скоростью 120км/ч через пару минут сзади появляется низко летящий и начинает истошно мигать чтобы его пропустили
В правой полосе при скорости 110км/ч тебя обгоняют вроде бы едешь 40км/ч
А в самом Житомире, и дорога на Хмельницкий жесть)
в тюрьму тех кто обеспечивал безопасность работ
ЗиЛ подставил жёсткую раму и полную цистерну для хорошей разницы масс.
Так делают спецслужбы при подставных авариях - лёкая машина в тяжёлую.
Кто владелец Теслы ?
Удар пришёлся бы в бампер, раму и колесо, будь брус по госту прикручен и в тесле б все выжили.