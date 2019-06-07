 Freedom House заявив про зниження рівня демократії у світі. Україну віднесено до "частково вільних" країн

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Гордон.

Україну у звіті визначено як "частково вільну" країну із загальною оцінкою свободи 60 зі 100 можливих балів. Схожі бали дістали Мексика (63) і Колумбія (66). Країни Західної Європи та деякі країни Східної Європи одержали в рейтингу не менше ніж 80 балів.



Водночас Україна випередила за рівнем свобод Казахстан (22 бали), Росію (20 балів), а також Венесуелу, Іран, Китай і Саудівську Аравію, які одержали від 19 до 7 балів.



Рівень політичних прав в Україні правозахисники оцінили у три бали із семи, цивільних – у чотири бали із семи.





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Занепокоєння Freedom House викликає понад 50 нападів на українських активістів протягом перших дев'яти місяців року, розслідування яких відбувалося тільки під тиском громадянського суспільства. Також вони засудили напади на ромів.



Серед головних тенденцій в Україні Freedom House назвали:



Створення Антикорупційного суду на тлі сумнівів міжнародних і внутрішніх спостерігачів щодо процесу добору його суддів;

Продовження нерегулярних бойових дій на Донбасі;

Введення воєнного стану в 10 регіонах на 30 днів.

Вибори президента України Петра Порошенка і парламентські вибори Freedom House оцінила як конкурентні й чесні, за винятком неможливості голосування на окупованих територіях Криму і Донбасу. Водночас правозахисники вважають змішану систему виборів у Верховну Раду вразливою до маніпуляцій та підкупу.



Зазначено, що новим політичним силам важко конкурувати з уже відомими, які мають підтримку олігархів.





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За оцінкою правозахисників, російський вплив в Україні після відсторонення від влади експрезидента Віктора Януковича зменшився, проте Москва має вплив у деяких східних і південних регіонах. Люди, які живуть на окупованих частинах України, перебувають під потужним впливом російської пропаганди й інших форм контролю. Приблизно 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб має законодавчі та практичні перешкоди до голосування.



Серйозною проблемою України названо корупцію.



"Не вистачає політичної волі для боротьби з нею, незважаючи на сильний тиск із боку громадянського суспільства. Антикорупційні агентства неодноразово потрапляли в політично небезпечні конфлікти з іншими державними структурами та виборними посадовими особами", – ідеться у звіті.



Зазначено, що Україна досягла певного прогресу в підвищенні прозорості, однак недостатньо розвинені інститути не здатні повністю ідентифікувати та карати порушників.



На думку Freedom House, український медіа-простір демонструє суттєвий плюралізм, а журналісти нерідко критикують владу. Проте значну кількість ЗМІ контролюють бізнес-магнати, які мають свої політичні інтереси.



Незалежний Інститут масової інформації зареєстрував 201 випадок порушення свободи ЗМІ в Україні в період із січня до листопада 2018 року, зокрема 28 фактів побиття або нападів на журналістів.



Зафіксовано також заборону на в'їзд в Україну російським журналістам і щораз більший тиск для обмеження публікацій іншими мовами, окрім української.



У звіті також згадано рішення суду, який на запит Генеральної прокуратури дозволив одержати інформацію з телефона журналіста, зокрема переписку та дані про місцезперебування за 17 місяців.



Правозахисники зазначають, що зросла кількість нападів на цивільних активістів у 2018 році. Під загрозою опинилися борці з корупцією та захисники прав ЛГБТ. Генеральний прокурор у вересні висловив думку про те, що громадські активісти самі спровокували напад на себе через критику влади. Також у звіті згадано невдалі спроби скасувати або послабити вимоги щодо подання декларацій про доходи членами неурядових організацій, які фокусуються на боротьбі з корупцією.



У квітні 2018 року Freedom House зазначили, що в Україні вперше з часів революції 2014 року фіксують спад показників демократичних процесів.