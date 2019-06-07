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Все про:Freedom House (18) демократія (44)

 Freedom House заявив про зниження рівня демократії у світі. Україну віднесено до "частково вільних" країн

5 червня міжнародна правозахисна організація Freedom House опублікувала щорічну доповідь "Свобода у світі 2019", згідно з якою глобальний рівень демократії у 2018 році знижується тринадцятий раз поспіль.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Гордон.

Україну у звіті визначено як "частково вільну" країну із загальною оцінкою свободи 60 зі 100 можливих балів. Схожі бали дістали Мексика (63) і Колумбія (66). Країни Західної Європи та деякі країни Східної Європи одержали в рейтингу не менше ніж 80 балів.

Водночас Україна випередила за рівнем свобод Казахстан (22 бали), Росію (20 балів), а також Венесуелу, Іран, Китай і Саудівську Аравію, які одержали від 19 до 7 балів.

Рівень політичних прав в Україні правозахисники оцінили у три бали із семи, цивільних – у чотири бали із семи.

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Занепокоєння Freedom House викликає понад 50 нападів на українських активістів протягом перших дев'яти місяців року, розслідування яких відбувалося тільки під тиском громадянського суспільства. Також вони засудили напади на ромів.

Серед головних тенденцій в Україні Freedom House назвали:

Створення Антикорупційного суду на тлі сумнівів міжнародних і внутрішніх спостерігачів щодо процесу добору його суддів;
Продовження нерегулярних бойових дій на Донбасі;
Введення воєнного стану в 10 регіонах на 30 днів.
Вибори президента України Петра Порошенка і парламентські вибори Freedom House оцінила як конкурентні й чесні, за винятком неможливості голосування на окупованих територіях Криму і Донбасу. Водночас правозахисники вважають змішану систему виборів у Верховну Раду вразливою до маніпуляцій та підкупу.

Зазначено, що новим політичним силам важко конкурувати з уже відомими, які мають підтримку олігархів.

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За оцінкою правозахисників, російський вплив в Україні після відсторонення від влади експрезидента Віктора Януковича зменшився, проте Москва має вплив у деяких східних і південних регіонах. Люди, які живуть на окупованих частинах України, перебувають під потужним впливом російської пропаганди й інших форм контролю. Приблизно 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб має законодавчі та практичні перешкоди до голосування.

Серйозною проблемою України названо корупцію.

"Не вистачає політичної волі для боротьби з нею, незважаючи на сильний тиск із боку громадянського суспільства. Антикорупційні агентства неодноразово потрапляли в політично небезпечні конфлікти з іншими державними структурами та виборними посадовими особами", – ідеться у звіті.

Зазначено, що Україна досягла певного прогресу в підвищенні прозорості, однак недостатньо розвинені інститути не здатні повністю ідентифікувати та карати порушників.

На думку Freedom House, український медіа-простір демонструє суттєвий плюралізм, а журналісти нерідко критикують владу. Проте значну кількість ЗМІ контролюють бізнес-магнати, які мають свої політичні інтереси.

Незалежний Інститут масової інформації зареєстрував 201 випадок порушення свободи ЗМІ в Україні в період із січня до листопада 2018 року, зокрема 28 фактів побиття або нападів на журналістів.

Зафіксовано також заборону на в'їзд в Україну російським журналістам і щораз більший тиск для обмеження публікацій іншими мовами, окрім української.

У звіті також згадано рішення суду, який на запит Генеральної прокуратури дозволив одержати інформацію з телефона журналіста, зокрема переписку та дані про місцезперебування за 17 місяців.

Правозахисники зазначають, що зросла кількість нападів на цивільних активістів у 2018 році. Під загрозою опинилися борці з корупцією та захисники прав ЛГБТ. Генеральний прокурор у вересні висловив думку про те, що громадські активісти самі спровокували напад на себе через критику влади. Також у звіті згадано невдалі спроби скасувати або послабити вимоги щодо подання декларацій про доходи членами неурядових організацій, які фокусуються на боротьбі з корупцією.

У квітні 2018 року Freedom House зазначили, що в Україні вперше з часів революції 2014 року фіксують спад показників демократичних процесів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131283
 
 
 Топ коментарі
 
Если бы пэте под зад не дали ,то через пару лет стали бы Северной Кореей..
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Двох учасників мітингу за імпічмент зеленського забрали до поліції і склали адмінпротоколи:

https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/25/7216136/
Freedom House заявил о снижении уровня демократии в мире. Украину отнесли к "частично свободным" странам - Цензор.НЕТ 4187
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Чому, олігархи ііз власними ЗМІ ніде з УККраїни не поділися.
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Типичная ватная реакция. "рейтинги неправильные", если они мне не нравятся. Точь-в-точь как расейское быдло реагирует.
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подтверждаю - именно так, когда его загонишь в угол, оно предлагает верить ему, а не сомнительным рейтингам.
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Говно все эти рейтинги! Параша проплачивает, что мол Киев один из опаснейших городов, но зато в масквабаде, где чурки режут кого хотят - все норм!
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Если бы пэте под зад не дали ,то через пару лет стали бы Северной Кореей..
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Двох учасників мітингу за імпічмент зеленського забрали до поліції і склали адмінпротоколи:

https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/25/7216136/
Freedom House заявил о снижении уровня демократии в мире. Украину отнесли к "частично свободным" странам - Цензор.НЕТ 4187
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І тни дні гвалтували корову!! Доколє будєт длітся етот біспрідєл!!
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благодаря зеле Украина стала хуже колумбии... успех...)))))
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Зебени пришли....дерьмократы...😀
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Соєвий ватан трошки затупив)) Це данні за 2018 рік))
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здесь они явно поскомничали, украина -это полностью свободная и демократичная страна, ото всего, шо популярно в остальном мире
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А, Вам шашечки нужны
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Ну после того, как Порохатому свинокондитеру дали увесистого стусана под жирную задницу, ситуация улучшится.
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Также они осудили нападения на ромов ...

желаю каждому осуждающему почаще встречаться с ромами...а под штабом организации табор и работающих ромов по карманам
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Окрім крадіжок, роми ще спеціалізуються на торгівлі наркотиками. Тож природньо, що ті хто "засуджує", насправді захищає своїх постачальників та дилерів.
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+++
Задолбали уже с этими ромами.
Ещё рейтинги из за цыган снижают.
Какие нафиг ромы вообще? Это цыгане. Они ими были, есть и останутся. Ворье и разносчики заразы и наркотиков.
Рейтинги у них(((
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что правда, простому человеку у нас пока сложно отстоять свои права, частично можно, а иногда совсем нельзя, даже убить могут, где замешаны большие деньги, больших людей у власти
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Такое случается везде . Даже в так называемых демократических странах .
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Случается, но чем чаще случаи, тем ниже рейтинг
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це тільки в мене відчуття, що це напряму пов'язано з претензіями фашиської ********* на світове господство?
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"..возросло количество нападений на гражданских активистов в 2018 году. Под угрозой оказались борцы с коррупцией и защитники прав ЛГБТ."

Попри всі перепони рівень соціальної культури українців росте. Люди починають розуміти хто їх справжній ворог.
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Звичайно, що Freedom House є авторитетною організацією. Вважаю, що при початку репресій проти українців рейтинг зеленої влади зрівняється з рейтингом КНДР.
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поки є тілівізор, зебілоїди будуть вірити в телеефір, а не реальність
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Твій пост десь виглядає, як цитата з відомого фільму :

Знаешь что, Доцент, ты, конечно, вор авторитетный, но зачем ты при Мишке ?
Але
Правда світліша за сонце.

Топчи правду в калюжу, а все чиста буде.

Правду не сховаєш. До цього владу
в Україні
узурпував саме парашенко, тиранію впроваджував лише Мародер !
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Нам намагаються закрити рота, звинувачуючи у всіляких бідах, у профінансованій діяльності. Такі дії ведуть до толітаризму.
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кінець епохи демократії! зебільйо зробило це разом!
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Демократические показатели в Украине снизились впервые с 2014 года, - Freedom House

Международная неправительственная организация Freedom House отмечает, что в Украине впервые со времени Революции Достоинства 2014 года зарегистрирован спад показателей демократических процессов.Источник: https://censor.net.ua/n3060601



Политическое и экономическое давление заставляет украинские СМИ избегать критических тем, - Freedom House
Freedom House заявил о снижении уровня демократии в мире. Украину отнесли к "частично свободным" странам - Цензор.НЕТ 5938Политическое и экономическое давление заставляет украинских журналистов избегать критических тем, заявил 5 марта директор представительства правозащитной организации Freedom House в Украине Мэтью Шааф во время дискуссии в Национальном союзе журналистов Украины.и тут что шоколадное потекло из штанов
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Шо ж так ?!! Поця ж обіцяв життя по-новому ! Збудувати нову, демократичну країну ! Це напевно знову пукін завадив чи агенти кремля чинили беззаконня останні 5 років

Порошенко про
зміни, швидкість реформ

"Я хочу категорічно заперечити цьому: зміни або відбуваються швидко,
або не відбуваються ніколи. Люди або відчувають зміни за лічені місяці або за
перший-другий-третій рік, або вони переконані в тому, що тут змін чекати марно.І
подібний повільний темп лише консервує відсталість, хабарництво,
неефективність, непрозорість..."

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Чушь собачья . Украина пока одна из самых свободных стран в мире . Не знаю как долго продержится такая ситуацуя при шаурмене .
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Фридом хауз использует другие атрибуты при выставлении оценок . Им важно чтобы соблюдались права гомосексуалистов пропагандировать свои сексуальные пристрастия публично без какой-либо критики со стороны гетеросексуалов , несовершеннолетние дети могли решать какого они пола , женщины обладали абсолютным превосходством в правах перед мужчинами , нелегальные мигранты имели преимущества перед гражданами страны .
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***** Зєлєнский, менше місяця президент, а вже в 2018 притісняв свободу сслова. Доколє!!!
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Данные за 2018 год, а виноват Зеленский Freedom House заявив про зниження рівня демократії у світі. Україну віднесено до "частково вільних" країн - Цензор.НЕТ 5587 Всё время Петру мешают или попередники или наступники.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоFreedom House заявив про зниження рівня демократії у світі. Україну віднесено до "частково вільних" країн
 
 
 
 
 
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