 Військовим не потрібно отримувати дозвіл на вогонь у відповідь, - Генштаб. ВIДЕО

Про це на брифінгу у п'ятницю ввечері заявив заступник командувача ООС, керівник безпекової групи Тристоронньої контактної групи з питань мирного врегулювання на Донбасі генерал-майор Богдан Бондар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Відповідно до розпорядження начальника Генштабу, головнокомандувача, командувача ОС і командирів бригад дозволяється самостійно застосовувати техніку та озброєння в разі загрози життю або втрати території. Після цього не проводиться якихось каральних заходів, розбірок, тому що від цього залежить життя та здоров'я наших військовослужбовців, від цього залежить, у тому числі, моральний клімат у тих колективах, які виконують бойові завдання", - сказав Бондар.

Він нагадав, що сьогодні окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил у районі Новолуганського із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, внаслідок чого два військовослужбовці загинули, четверо зазнали поранення і шестеро військових дістали бойове травмування.

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