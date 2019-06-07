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 Військовим не потрібно отримувати дозвіл на вогонь у відповідь, - Генштаб. ВIДЕО

Українські військові не мусять просити дозволу відкривати вогонь у відповідь на агресію з боку окупантів.

Про це на брифінгу у п'ятницю ввечері заявив заступник командувача ООС, керівник безпекової групи Тристоронньої контактної групи з питань мирного врегулювання на Донбасі генерал-майор Богдан Бондар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Відповідно до розпорядження начальника Генштабу, головнокомандувача, командувача ОС і командирів бригад дозволяється самостійно застосовувати техніку та озброєння в разі загрози життю або втрати території. Після цього не проводиться якихось каральних заходів, розбірок, тому що від цього залежить життя та здоров'я наших військовослужбовців, від цього залежить, у тому числі, моральний клімат у тих колективах, які виконують бойові завдання", - сказав Бондар.

Він нагадав, що сьогодні окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил у районі Новолуганського із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, внаслідок чого два військовослужбовці загинули, четверо зазнали поранення і шестеро військових дістали бойове травмування.

Читайте також: Генштабом керуватимуть серйозні чинні генерали, але я поки не маю права їх називати, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131282
 
   
 Топ коментарі
 
ми вже ці помилки пройшли.
чому Зе тупо повторює і ризикує життями військових ?
це навмисне робиться.
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в генштабе косят под вазелина)) мол, стрелять из автоматов - запрета не было!
ага.. а ПРЕВЕНТИВНЫЙ удар из 152мм, и тем более из 203мм - фиг добьешься.. пока оттуда не убьют бойцов ВСУ.. потом полчаса согласование "ответки".. из 60-80мм минометов)
Когда расейская САУ давно уехала...
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Набалакалися і Зє і Кучмо. А нашим воякам потрібно тримати отвєтку..
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Важке озброєння відвів ******. Хоча обіцяв, що поверне при загрозі. В ЗМІ такої інформацйії потім не було. З чого відповідає наше військо?
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дурик.. 5 лет "отвода" не мешало наносить превентивные удары из тяжелого вооружения.
Но тут пришел вазелин - и кучма официально начал требовать "запретить ответный огонь", а зебилам в ботоферы спустили ЦУ - "отмазать вову, во всем виноват Порох!"
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При Пете сепаратисты, даже с отведенным нашим тяжелым вооружением, дрожали от страха.
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шо, всралися вже в "оновленому" штабі зрадників? почали сліди замітати? типу я- не я, і хата не моя??? ДУЖЕ СПОДІВАЮСЬ, що НЕ ВИЙДЕ!!! Там цей сипло-гундявий бєнін кукаріка щось про "бізнес на крові" вякало??? Нехай тобі і твоїм поплічникам з Зєкаманди кожної миті обличчя загиблих наших воїнів, що загинули за вашим злочинним наказом, та крики родин їхніх, їхня кров ввижаються!!! Вбивці!!!
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А почему тогда запретили превентивно уничтожить кацапскую батарею из-за обстрела которой погибли украинские военнослужащие?☹️
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Пруфы будут, кроме больной фантазии дегенерата Доника? Там если что Азов стоит, они вряд ли бы замалчивали такое.
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Сообщат тебе дату похорон. Может без пруфа.
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не ожидали такой реакции. У ПИСЮАНИСТА считают, что войну поддерживал Алексеевич.
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Это да ! У писюаниста руки не болят - Народная мудрость .
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Сейчас ЗЕсепар проведёт в Раду в партии "слуга Бабломойского" всех прокремлёвских колаборантов, ещё Медведчук пролезет, а ещё и Бойко. Следующая Рада будет полностью прокацапская состоящая на 73% и кремлёвских манкуртов, потому что 73% устали от войны, устали от Украины, они хотят рузький язик, они хотят Сватов, и выберут всю сепарню. И тогда точно запретят стрелять в ответ. К этому явно всё идёт.
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"Вибачте", але я вже не витримав тупого піз...жу від хрєнєрала і вилию тут емоції. Звичайно, коли на тебе йде ДРГ або м'ясо ОРДЛО під прикриттям броні, то якраз ніякий клоун в погонах в тилу не може заборонити відбиватись. Але давайте увімкнем логіку: розвідка побачила розгортання артилерії десь за 15км від передка (Д-30) - інфа секретна і йде в штаб. Начальник контрбатарейного розрахунку про це не знає, хлопці на яких наводять приціл також про це не знають. Знає лише Богдан Бондарь і просто чекає, бо Кучма висвітив позицію ЗЄбені. І от як ***** - вриваються житті і калічаться наші захисники. Тоді звичайно можна відпрацювати по координатах і без кінця співати мантри в пресі. А хлопці зроблять висновок, що вони тепер переговорне м'ясо.
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Так неумело сколько БК просто неба держали, ЯО отдали,и людей скольких на небеса отправили,кому это нужно было и кто ответит?
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Александр Кушнарь
Вчера в 16:04

24 июня может стать днем предательства Совета Европы в отношении Украины. А может и не стать. Это зависит от нас с Вами. Переходите на страницы Парламентской ассамблеи СЕ в Facebook и Twitter и оставляйте в комментариях призывы к тому, чтобы европейские парламентарии ни в коем случае не проголосовали за возврат голоса Москве. Путинская администрация - людоед, не имеющий право находиться в этой организации. ПАСЕ - символ демократических стандартов, а путинская Россия - страна, уничтожившая эти стандарты в бомбардировках Грузии, Украины и Сирии. Москва не выполнила ни единого условия для снятия санкций, которые Совет Европы наложил на нее за аннексию Крыма. Крым все еще аннексирован, на Донбассе не стихают бои, российские базы по-прежнему стоят на грузинских территориях, а российская авиация в эти дни снова бомбит Сирию. В случае, если путинская Россия получит голос в ПАСЕ, это станет концом ПАСЕ и началом разрушения современного миропорядка, который пытается разрушить агрессивная Россия. Давайте заставим европейских парламентариев предотвратить новый "мюнхенский сговор" прежде, чем станет слишком поздно. Переходите по этим ссылкам и выскажите свою позицию на страницах ПАСЕ. Особая надежда - на украинцев: ребята, я знаю, что вы умеете делать виртуальный флэш-моб. Вспомните, как вы "опустили" рейтинг ФИФА. Вперед! Выкинем агрессора из ПАСЕ.

Ссылка на страницу ПАСЕ в Facebook: https://www.facebook.com/ParliamentaryAssembly/
Ссылка на страницу ПАСЕ в Twitter: https://twitter.com/pace_news
Страница Совета Европы в Facebook (здесь можно писать в личку): https://www.facebook.com/SovetEvropy/
PS. Писать желательно на английском. Лично я сформулировал так: Russia should not be in the PACE. Do not appease the aggressor who attacked Georgia, Ukraine and Syria. Remember the lessons of the Second World War. 24 of June vote AGAINST Russia's return in PACE. ("России не должно быть в ПАСЕ. Не умиротворяйте агрессора, который напал на Грузию, Украину и Сирию. Помните об уроках Второй мировой войны. 24 июня голосуйте ПРОТИВ возвращения России в ПАСЕ").
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... но подумалось - когда смотришь на зелю , то до того противно , что тянет на рвоту .
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Кивають один на одного і хрен знайдеш крайнього.
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....Военным не нужно получать разрешение на ответный огонь, - Генштаб. ВИДЕО.....

овтетный огонь из чего аткрывать, из тех антаматов,что у них были в окопах на передовой??
там пушек нет на передовой.

а пушки есть в тылу, а вот пушки не дали использовать.
3 часа данецкие снаряды летели, разрешения не давали 3 часа, те сидели в блиндаже -прятались. от антаматов толку мало.
ждали, пока кучма давал предложения, как начинать вазить макароны в данецк.

но **** военная штабная говорит, да не все, как всегда-недоговаривает про пушки и разрешения на пушки.

уже новая штабная.
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не понял. а как же продолжение свиномыролюбных перемирий? а как же мыролюбная сучма?
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не обосрались а пустили по ляшкам соевый мыролюбный шыкалад.
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ПИСЮАНИСТЫ обосрались. Ещё вроде дело уголовное завели по госизмене. На Кучму. Может фейк, нужно дождаться завтра.
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это хорошо что сучму сразу к ответу.
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читаем прессу Израиля....
Не высокого они о нем мнения прямо скажем... Військовим не потрібно отримувати дозвіл на вогонь у відповідь, - Генштаб - Цензор.НЕТ 2076

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/210216

Президент Украины Зеленский либо глупец, либо предатель

Військовим не потрібно отримувати дозвіл на вогонь у відповідь, - Генштаб - Цензор.НЕТ 5649

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вполне может...
Да так и есть скорее всего...
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"Ночью, ствольной артиллерией противника из застройки, были обстреляны наши позиции. Прямое попадание в блиндаж. Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Да, я знаю, что ООС подало 7. Но еще троих с контузиями увезли в госпиталь.
Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения.
Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных.
Многие не знают, что от ствольной артиллерии крупного калибра, в подавляющем большинстве случаев, защиты нет. 152 мм разносит блиндажи в три и более наката, как домик из спичек. На "Зените", под Донецком, подземная станция РЛС все в бетоне. Выдержала несколько прямых попаданий, но треснула стена в бункере. Еще несколько попаданий и последствия могли быть самыми печальными. Когда работает ствольная артиллерия противника, люди просто сидят в блиндажах и молятся чтобы не было прямого попадания. Прямое попадание - это гарантированные погибшие, раненые и тяжело контуженные. Молятся и ждут, когда, в ответ, начнет работать на подавление наша артиллерия. Другого не бывает. Еще можно начать работать по артиллерии противника, когда она перемещается на позиции. Но из Киева запретили это делать.
Вот и все. Вот так это и работает. Война - это когда люди стреляют и убивают. Если не стреляем мы, убивают нас. Но нынешней власти плевать. Там никто не служил, не воевал, не хоронил близких. Для них война - это что-то виртуально. Для нас нет. Кроме артиллерии активизировались снайпера противника. Видимо им уже рассказали, знают, что им теперь можно все. Отстрел укропов как в тире.
На спостережні пункти нужна камеры видеонаблюдения. Пока это единственная профилактика" ©
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Судя по числу опровержений приказ таки был .. Військовим не потрібно отримувати дозвіл на вогонь у відповідь, - Генштаб - Цензор.НЕТ 4207
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Ну звичайно ! Коли в Зєлі й Хомчака дупа запалала,тепер вже можна !
а тут ще й Луценко невгамовний,зареєстрував три кримінальні виробництва - про підготовку до фінансування тероризму, про підготовку до перешкоджання діяльності Збройних сил України в особливий період та за фактом державної зради - після закликів заборонити вогонь і відновити торговельні відносини.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВійськовим не потрібно отримувати дозвіл на вогонь у відповідь, - Генштаб. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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