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Все про:розвідка (1400) звільнення (545) Полторак (720) Федоров Юрій (2)

 Екс-охоронця Порошенка Федорова звільнили з посади заступника начальника ГУ розвідки Міноборони, - Бутусов

Колишнього особистого охоронця Порошенка, який лише за тиждень дослужився до звання генерал-лейтенанта військової розвідки, звільнено з посади заступника начальника ГУР.

Про це написав у Facebookголовний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. За його даними, міністр оборони Степан Полторак звільнив Федорова за поданням начальника ГУР МО Василя Бурби.

Нагадаємо, після поразки Порошенка на виборах і звільнення з посади начальника особистої охорони президента Федорова було закритим указом призначено заступником начальника ГУР МО. За даними Юрія Бутусова, це було зроблено навіть без узгодження з начальником ГУР Бурбою.

"Через тиждень новоспеченому військовому розвіднику Федорову закритим указом президента присвоїли звання генерал-лейтенанта! Таким чином, лише за тиждень кар'єри військового розвідника Федоров отримав звання, до якого військовослужбовці йдуть довгі роки, і досягають далеко не всі", - написав Бутусов.

Таке призначення і такий порядок присвоєння звання обурили багатьох військовослужбовців.

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"І треба віддати належне міністру оборони Полтораку і начальнику військової розвідки Бурбі, яких теж незабаром збираються звільняти - вони не махнули рукою на цю справу, і самі виправили цю помилку, самі звільнили Федорова, щоб не носити такої плями на своїй біографії", - пише Бутусов.

На думку головного редактора Цензор.НЕТ, історія Федорова на цьому не закінчена.

"Він отримав звання з очевидними і грубими процесуальними порушеннями, і правоохоронні органи мають перевірити законність присвоєння йому звання генерал-лейтенанта", - вважає журналіст.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131281
 
   
 Топ коментарі
 
Личного охранника - в генерал-лейтенанты и замначальники разведки?
Как же вовремя дали пинок под зад Пете, еще 5 лет с ним - и у нас в Украине возник бы свой "кооператив Озеро"
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Його судити треба,разом з його хозяїном.
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который всего за неделю дослужился до звания генерал-лейтенантаИсточник: https://censor.net.ua/n3131281

Хорошковский тоже - срочная - таможня - генерал!...
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слава богу вышвырнули нах этого мародера
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Та подожди.Оно еще "жизни" даст.Паскудить будет пока реально не начнут "крутить помидоры"
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Опять та же перепечатка сайта РФ .Бочка с российским дерьмом-источник существования пропагандиста ДНР29.04.2019 17:02

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У мокшів візьмуть на роботу із звінням вище. ЦЄННИЙ ДЛЯ кацапапердів фрукт.
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Зрада! Реванш! Рятуйте! Уси на майдан!11 захистимо здобутки пороха!11
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Личного охранника - в генерал-лейтенанты и замначальники разведки?
Как же вовремя дали пинок под зад Пете, еще 5 лет с ним - и у нас в Украине возник бы свой "кооператив Озеро"
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да,всё возможно)
но,тут другой кооперативчик вырисовывается - квартальчик 95)))
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Так один з кооперативчику - Іван Баканов теж кар'єру зробив нівроку! За три дні президентства Ще залетів у крісло цілого заступника всея СБУ. Пан Юрій Бутусов, задля справедливості, сподіваюся і про цей факт напише не менш саркастичні рядки
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а,вы,подумайте на досуге)))
как,тут,на пороха грязь лили во время предвыборной компании,помните?
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Ну, у нас політична культура низька. Це правда. На виборах відбуваються не змагання ідей і програм, а чорного піару і компромату. І це не лише вина журналістів. На жаль на такі речі є запит суспільства. Саме тому і кидаємось зі сторони у сторону, бо до влади приходять популісти. Саме вони вміють найкраще займатися і піаром, і чорним піаром.
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на этого святого человека? И что ж вы молчали? Почему не подали в суд на клеветников?
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Так в приватных разговорах его Х√йло и консультировал по этому поводу...
Плю Мертветчук давал советы...
Но тута пришёл Зе' и порох полностью отсырел Экс-охранника Порошенко Федорова уволили с должности замначальника ГУ разведки Минобороны, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8745
Теперь для ПЕСыка строит новую будку Экс-охранника Порошенко Федорова уволили с должности замначальника ГУ разведки Минобороны, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8745
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У нас 5 лет свой кооператив был - "болото-рошен"
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"Он получил звание с очевидными и грубыми процессуальными нарушениями, и правоохранительные органы должны проверить законность присвоения ему звания генерал-лейтенанта", - считает журналист.Источник: https://censor.net.ua/n3131281

бутусов,всё правильно написано и нужно привлекать к ответственности
но,почему,вы,уважаемый не затрагиваете тему о присвоение звания генерала армии небезизвестному товарищу хорошковскому???
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Там норми билі нарушени, в хорошем смислє етого слова...
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Экс-охранника Порошенко Федорова уволили с должности замначальника ГУ разведки Минобороны, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8518Бот Савчука 25%‏ @ihor108 4 ч.4 часа назад
Агенти кремля вже в ГШ на високих посадах.Зам Хомчака Колесник на нараде, он в открытую заявил:"поменьше называйте Россию агрессором"и"многие хвастаются, сколько сепаратистов убили.Но не будем забывать, что это, граждане Украины и придется за это отвечать"

https://t.co/ox94nNlYtj
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Що дупоголові зазєлі привели Україну до того що добробатівців садитимуть за вбивство кацапських іхтамнетов ? Паскудний Брехливий Педро наплодив 73% зазєлів .
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ты ОПОЗДАЛ прахоботина рыговская ЛУГАНСКАЯ. парашенко УЖЕ ПОСАДИЛ ДОБРОБАТОВЦЕВ. И ты ЖЕ МРАЗИНА ХЛОПАЛ В ЛАДОШИ НЕКОТОРЫМ СУДАМ НАД ДОБРОБАТОВЦАМИ. НАПРИМЕР НАД ,,ТОРНАДОВЦАМИ".
ИЛИ ты ВСЕРЬЁЗ ДУМАЕШЬ ЧТО ИНТЕРНЕТ НЕИМЕЕТ ПАМЯТИ????
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" Бывший личный охранник Порошенко, который всего за неделю дослужился до звания генерал-лейтенанта военной разведки, уволен с должности замначальника "

Херой кондитерский .
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Ах, який молодий, а вже генеральська пенсія!
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а шо там с новоявленим ни дня не служившим лейтенантом?
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зато теперь будет начальником разведки рошен
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Нехай зєлєбєня з лейтенантом Бакановим що рулює СБУ провернув аферу , але він ще зелений , а от сивочолий педросоя певно зовсім втратив відчуття реальності . Хоч до Глевахи здавай .
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что вы ржете , теперь у этого "генерала" в особовий справи есть отметка что мол был на посаде зам нач. ГУР, а это прчет и уважуха. я не удивлюсь что всплывет еще где то этот телохранитель! вспомните как путлер за Собчаком портфель носил - носил, носил - носил, и др носился аж до царька кацапстана! я в этой жизни уже ничему не удивляюсь!!!!
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Так регалії у нього залишаться, чи ще мідаль дадуть?
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новина ні а чьом! звільнили то звільнили! в армії немало генералів,майорів і ін. які є відкритими порохоботами. от їх потрохи будуть виживати
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В бюджет 2020 надо заложить статью на строительство тюрем для чекушников и их хозяев.
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Зеля похож на мелочного обиженку. Отомстил ..ля, - особенно на фоне получения воинских званий худруками с квартала...
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а чем же зеля отомстил? уволил кадра которы в военной разведке не в зуб ногой да еще и фейковый генерал-лейтенант! да любой бы начальник так поступил на йух такой баласт кому то нужен! вот ведь превратности службы в удо - дорвался к телу, получил все блага, тело ушло и ты иди на фиг!
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Смотри не кого уволили а кого назначили.
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если вместо этого фрика назначили на эту посаду боевого офицера професионального военнного разведчика (типа покойного ныне героя Украины полковника Шаповала) я буду страшно рад и скажу зели , что он справедлив и умен! ты это хотел от меня услышать?
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Ти сам то в єто веришь? А то что тот федоров был в охране порошенка не делает его ни плохим ни хорошим контрразведчиком. Єто вообще не имеет отношения к его возможним качествам разведчика.
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Шарлю:Зато менеджер Квартала в СБУ большой спец, да? Как же вы не поймет, поменяли шило на мыло. Страна не выдержит третью пятилетку таких экспериментов.
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т.е. все норм из охранников в генерал-лейтенанты разведки? И шо разведаем с такими разведчиками?

И потрудись озвучить, кто из квартала получил какое-нибудь воинское звание?
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какое звание присвоили? Нужно понимать разницу между должностью и званием, чучело.
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звание лейтенанта присвоили, зебилоид. Говорю ж погугли.
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Слышь, глистоед шоколадно-вафельный, целого лейтенанта присвоили? Ты случаем не пропустил перед лейтенантом слово "генерал" или "генералиссимус"?

Для тупоголовых шоколадных глистов нет разницы между лейтенантом ( офицерское звание, присваиваемое после университета с военной кафедрой) и генерал-лейтенантом.
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Прикольно как вас бомбит от зашкваров зелебени.
А может ты правда верил в "кінець епохи бідности", борьба с коррупцией отето все? Екс-охоронця Порошенка Федорова звільнили з посади заступника начальника ГУ розвідки Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 758
Так попей зеленки)
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до сих пор не прйму зачем личным охранникам воинские звания, особенно звания генерал-лейтенантов? да страна видать у нас страшно богатая! в американских спецслужбах все цивильные со званиями - агент, спецагент, старший агент, инспектор и т.д. а у нас сразу генерал - в армии этотне меньше чем командир дивизии котопый командует 12-13тыс.человек кучей техники и зброи... бред в этом уго какой то!
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а шоколадный от души постарался всем "близким" за наш счет спасибо сказать.
Что известно о садовниках и поварах?
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Генералов раздает през.
Аксиома.
Генерала лейтенант а полковнику не подарят. Процедура.
Генерал-майора видимо имел.
Сроков выслуги эти звания вроде не имеют.
Более того, луцик дал погоны водителю в свое время и квартирку в столице. Заробитчане, которые возвращаются и судили луцика, не смогли вменить ни погоны водителю, ни квартирку.
Логично - информационный "пук" прошел. Как с мониторами )))
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"Чужой чувак в своей команде". Идет тотальная замена всех. Вопрос в том, поможет ли это стране? Меня берут сомнения.
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Меня не покидает вопрос - эти "лУдИ") хоть иногда бывают в реальном мире?
Охранник - генерал !!! Вы совсем оторвались от земли на своих "препаратах" ? В Китае этих "лУдЕй" давно бы расстреляли. Они же выключают "дЭбила". Нахера нам вообще какая либо КОНТР-разведка, когда вот так, тупо какому-то "ахоронцю члена" дают генерала !!! ????
Вы не обнаглели и даже не "ах..." - это что-то новое.
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Таня, он жлоб и этим все сказано. Жаба задавила в нем все хорошее.
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Когда бывший президент, тесно сотрудничавший с медведчуком, отправляет своего охранника на жирный пост в военную разведку, то все ли дело тут только в благодарности за наш счет?
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первый заместитель главы СБУ Баканов должен был пройти медкомиссию, подать декларацию, пройти детектор, как работник спецслужбы и только потом иметь право на получение воинского звания лейтенанта К Баканову не выставлялись никакие требования, он просто получил звание. По мнению Ляшко, это унижение, когда скоморохам с барского плеча бросают военные звания в то время, когда наши военные эти звания зарабатывают своей кровью на Донбассе, защищая страну. Зеленский повторяет «подвиги» Кучмы, который незаконно присвоил Табачнику звание полковника./ СБУ подтвердила, что Табачник вернулся в Израиль. Дмитрий Табачник: музейный вор и казнокрад. АРГУМЕНТ
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Пытруччо наклепал генералов, шо тортиков "рошен"
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЕкс-охоронця Порошенка Федорова звільнили з посади заступника начальника ГУ розвідки Міноборони, - Бутусов
 
 
 
 
 
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