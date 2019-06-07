 Екс-охоронця Порошенка Федорова звільнили з посади заступника начальника ГУ розвідки Міноборони, - Бутусов

Про це написав у Facebookголовний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. За його даними, міністр оборони Степан Полторак звільнив Федорова за поданням начальника ГУР МО Василя Бурби.
Нагадаємо, після поразки Порошенка на виборах і звільнення з посади начальника особистої охорони президента Федорова було закритим указом призначено заступником начальника ГУР МО. За даними Юрія Бутусова, це було зроблено навіть без узгодження з начальником ГУР Бурбою.
"Через тиждень новоспеченому військовому розвіднику Федорову закритим указом президента присвоїли звання генерал-лейтенанта! Таким чином, лише за тиждень кар'єри військового розвідника Федоров отримав звання, до якого військовослужбовці йдуть довгі роки, і досягають далеко не всі", - написав Бутусов.
Таке призначення і такий порядок присвоєння звання обурили багатьох військовослужбовців.
"І треба віддати належне міністру оборони Полтораку і начальнику військової розвідки Бурбі, яких теж незабаром збираються звільняти - вони не махнули рукою на цю справу, і самі виправили цю помилку, самі звільнили Федорова, щоб не носити такої плями на своїй біографії", - пише Бутусов.
На думку головного редактора Цензор.НЕТ, історія Федорова на цьому не закінчена.
"Він отримав звання з очевидними і грубими процесуальними порушеннями, і правоохоронні органи мають перевірити законність присвоєння йому звання генерал-лейтенанта", - вважає журналіст.
Хорошковский тоже - срочная - таможня - генерал!...
Как же вовремя дали пинок под зад Пете, еще 5 лет с ним - и у нас в Украине возник бы свой "кооператив Озеро"
но,тут другой кооперативчик вырисовывается - квартальчик 95)))
как,тут,на пороха грязь лили во время предвыборной компании,помните?
Плю Мертветчук давал советы...
Но тута пришёл Зе' и порох полностью отсырел
Теперь для ПЕСыка строит новую будку
бутусов,всё правильно написано и нужно привлекать к ответственности
но,почему,вы,уважаемый не затрагиваете тему о присвоение звания генерала армии небезизвестному товарищу хорошковскому???
Агенти кремля вже в ГШ на високих посадах.Зам Хомчака Колесник на нараде, он в открытую заявил:"поменьше называйте Россию агрессором"и"многие хвастаются, сколько сепаратистов убили.Но не будем забывать, что это, граждане Украины и придется за это отвечать"
https://t.co/ox94nNlYtj
ИЛИ ты ВСЕРЬЁЗ ДУМАЕШЬ ЧТО ИНТЕРНЕТ НЕИМЕЕТ ПАМЯТИ????
Херой кондитерский .
И потрудись озвучить, кто из квартала получил какое-нибудь воинское звание?
Для тупоголовых шоколадных глистов нет разницы между лейтенантом ( офицерское звание, присваиваемое после университета с военной кафедрой) и генерал-лейтенантом.
А может ты правда верил в "кінець епохи бідности", борьба с коррупцией отето все?
Так попей зеленки)
Что известно о садовниках и поварах?
Аксиома.
Генерала лейтенант а полковнику не подарят. Процедура.
Генерал-майора видимо имел.
Сроков выслуги эти звания вроде не имеют.
Более того, луцик дал погоны водителю в свое время и квартирку в столице. Заробитчане, которые возвращаются и судили луцика, не смогли вменить ни погоны водителю, ни квартирку.
Логично - информационный "пук" прошел. Как с мониторами )))
Охранник - генерал !!! Вы совсем оторвались от земли на своих "препаратах" ? В Китае этих "лУдЕй" давно бы расстреляли. Они же выключают "дЭбила". Нахера нам вообще какая либо КОНТР-разведка, когда вот так, тупо какому-то "ахоронцю члена" дают генерала !!! ????
Вы не обнаглели и даже не "ах..." - это что-то новое.