 Жодної заборони на вогонь у відповідь не існує, - ОТГ "Північ"

Про це повідомили в прес-групі ОТГ "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
"ОТГ "Північ" у складі ООС виконує бойові завдання на лінії розмежування, керується Конституцією України і діє відповідно до вимог статутів Збройних сил України.
Кожен солдат і офіцер має право на відкриття вогню при відбитті нападу противника, відкриття вогню у відповідь. Жодної заборони на відкриття вогню не існує. Жодного наказу про те, щоб не відкривати вогонь ніхто і ніколи не давав. Жоден ворожий обстріл не залишається без адекватної вогневої відповіді з боку ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
В ОТГ "Північ" нагадали, що армія - поза політикою, тому закликали "соціальні мережі і деякі ЗМІ" не вплутувати Збройні сили "в різного роду інформаційні баталії".
Видео.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1137011052552564736
Представитель украинской аналитической группы InformNapalm Михаил Макарук пишет что потери от попадания в блиндаж на самом деле больше.
Трошки не зручної правди для фанатів новообраного президента.
З троьх абсолютно різних джерел, яким я довіряю стало відомо наступне. Насправді, 4 - 200-х, 10 - 300-х результат прямого попадання в бліндаж ствольного 152-го калібру.
Але, переміщення цієї батареї фіксували та відстлідковували три дні, і було декілька реальних можливостей її знищити.
Та з Києва була дана категорична команда - не стріляти, оскільки це може негативно вплинути на переговори в Мінську.
А тепер живіть з цим .
Просто исходя из логики и человеческой психологии....
Просто потому что воякам всегда не хватает огня - огня поддержки всегда мало...
Даже если бы не запрещали.... - они бы просто промолчали...
Просто для того, что бы такой приказ не появился в будущем...
Почему Зеленая Сопля в своем обращении (на Цензоре ниже) не опровергла наличие такого приказа?
Об этом кричит вся Украина уже сутки...
Почему ничего не сказал?
А потому что такой приказ он отдал... - вот почему...
"Это военное преступление в который раз демонстрирует, что любые договоренности с Россией и ее марионетками "Л/ДНР" ничего не стоят. Этим извергам неизвестны понятия воинской чести и достоинства. Хотим заверить и поставить перед фактом весь мир - мы отомстим за гибель наших побратимов во сто крат", - говорится в сообщении подразделения. Источник: https://censor.net.ua/p3131140
Как раз накануне этой бойни...
Совпадение? Не думаю!
"Это военное преступление в который раз демонстрирует, что любые договоренности с Россией и ее марионетками "Л/ДНР" ничего не стоят. Этим извергам неизвестны понятия воинской чести и достоинства. Хотим заверить и поставить перед фактом весь мир - мы отомстим за гибель наших побратимов во сто крат", - говорится в сообщении подразделения. Источник: https://censor.net.ua/p3131140
"Это военное преступление в который раз демонстрирует, что любые договоренности с Россией и ее марионетками "Л/ДНР" ничего не стоят.
Тут прямо по солдатски , без дипломатии Не веришь мне обратись в пресс службу Азова откуда это взято
А обратиться непосредственно в пресс службу Азова не хочешь , если мне не веришь ?
"Это военное преступление в который раз демонстрирует, что любые договоренности с Россией и ее марионетками "Л/ДНР" ничего не стоят. Этим извергам неизвестны понятия воинской чести и достоинства. Хотим заверить и поставить перед фактом весь мир - мы отомстим за гибель наших побратимов во сто крат", - говорится в сообщении подразделения. Источник: https://censor.net.ua/p3131140
И из "Минска" и из ВСУ ?
Потому что он создает шум....
Старается что бы говорили о чем то другом...
Старается отвлечь скандалом в другом месте...
Могу спросить:
Пачему парасенко ещё не в растове? Хотя прогнозировали отправку 22 апреля?
Даже если,у какого-то командира арты,ответку не запрещали, звонок родственников:
- слышал запрет на ответный огонь?
- нет, а кто, что?
- зеля сумму главным по Минску, а тот и сказал - запрет ответки...
И начали стрелять орки, и начали гибнуть люди. Наши Люди!
Но какой-то командир, имея возможность подавить орков, потратит время( минут 30, если не больше), размышляя: а вдруг мне приказ на запрет забыли прислать, а потом крайним сделают....а неизвестно, что ещё забыли.... Ой ссыкотно то, как зеленскому в олимпийский, ой накажут.... В ппд отправят .. а тут бабло и т.п.....
Вот так, вполне вероятно люди и погибли.
Спасибо жителям экрана....
Со всех стволов нас кроют метко,
Уже который час подряд,
Где ваш приказ, давать "ответку"?
А в штабе, ****, всё молчат.
Несём потери мы большие,
Два побратима за каких то полчаса,
Рукой, со взглядами пустыми,
Я закрываю их глаза.
Семь вражьих огневых позиций,
Пересчитать, нам удалось,
Мы ждем приказа, чтоб ответить,
Чтоб этих мразей завалить.
У нас есть цель, координаты,
Но мы всё терпеливо ждем,
Когда дадут приказ,
Когда накроем их огнем?
Приказ мы всё же получили,
Но чтоб им всем там посдыхать,
Вместо "ответки" этим гнидам,
Нам приказали - НАБЛЮДАТЬ.
Автор: Олег Федотов (АТО)