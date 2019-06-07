 Жодної заборони на вогонь у відповідь не існує, - ОТГ "Північ"

Про це повідомили в прес-групі ОТГ "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"ОТГ "Північ" у складі ООС виконує бойові завдання на лінії розмежування, керується Конституцією України і діє відповідно до вимог статутів Збройних сил України.

Кожен солдат і офіцер має право на відкриття вогню при відбитті нападу противника, відкриття вогню у відповідь. Жодної заборони на відкриття вогню не існує. Жодного наказу про те, щоб не відкривати вогонь ніхто і ніколи не давав. Жоден ворожий обстріл не залишається без адекватної вогневої відповіді з боку ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

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В ОТГ "Північ" нагадали, що армія - поза політикою, тому закликали "соціальні мережі і деякі ЗМІ" не вплутувати Збройні сили "в різного роду інформаційні баталії".

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