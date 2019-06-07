EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1883  74
Матеріали за темою:
Все про:армія (2478) обстріл (5196) Донбас (12076)

 Жодної заборони на вогонь у відповідь не існує, - ОТГ "Північ"

У зоні проведення операції Об'єднаних сил кожен солдат і офіцер ОТГ "Північ" має право на відкриття вогню при відбитті нападу противника.

Про це повідомили в прес-групі ОТГ "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"ОТГ "Північ" у складі ООС виконує бойові завдання на лінії розмежування, керується Конституцією України і діє відповідно до вимог статутів Збройних сил України.

Кожен солдат і офіцер має право на відкриття вогню при відбитті нападу противника, відкриття вогню у відповідь. Жодної заборони на відкриття вогню не існує. Жодного наказу про те, щоб не відкривати вогонь ніхто і ніколи не давав. Жоден ворожий обстріл не залишається без адекватної вогневої відповіді з боку ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про повну заборону застосування зброї ЗСУ - інформаційне вкидання для посилення панічних настроїв, - заява 30-ї омбр

В ОТГ "Північ" нагадали, що армія - поза політикою, тому закликали "соціальні мережі і деякі ЗМІ" не вплутувати Збройні сили "в різного роду інформаційні баталії".

Жодної заборони на вогонь у відповідь не існує, - ОТГ Північ 01

Читайте также: Командующий ООС Сырский: "Как только вражеская батарея выявила себя огнем, были задействованы огневые средства в ответ"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131280
 
 
 Топ коментарі
 
А порохня тут визжала похлеще жинкы 3 тысячилетия...
 показати весь коментар
 
Вот те на! А соевые проститутки уже успели обвинить Зеленского в измене. Верь после этого людям...
 показати весь коментар
 
В Рівному теж не було заборони на пікет . Ага , ага , ага ... І затримання , і адмінпротоколи і штраф батькам неповнолітньої дівчини то все мабуть фейки ... Так і тут ... "не існує ніякої заборони ..." Ага , ага , ага ... Всім вірити великому ЗЕ !
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А порохня тут визжала похлеще жинкы 3 тысячилетия...
 показати весь коментар
 
 
вСРАВСЯ зЄ? тІЛЬКИ за твої замахи героїУкраїни віддали свої життя.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
и до сих пор сидят в тюрьмах,бо пэтины судьи постарались засадить по статьям сшитыми белыми нитками
 показати весь коментар
 
 
А почему Зелины судьи их до сих пор не выпустили из тюрем ?
 показати весь коментар
 
 
Там все судьи пэдры.Ты хоть раз слышал,шоб убрали хоть одного судью при Зе,посаженого при пэте
 показати весь коментар
 
 
А ты хоть раз слышал, что можно вносить апелляцию на решение судьи ? Я вот, например, не припомню ни одного случая чтобы Администрация Президента Зеленского внесла хотя бы одну апелляцию на неправильные решения. За последние несколько дней из под стражи выпустили несколько человек обвиняющихся в убийстве. Апелляция от ЗЕ есть ? Нету ?!!... значит несите за эти решения ответственность вместе с теми судьями.
 показати весь коментар
 
 
Я не оправдываю ни судей ни Зе,но если нет реальных доказательств,то ивини...тут виноваты те,кто не смог доказать их вины.А это юрик и его маладая *******
 показати весь коментар
 
Будешь "припоминать" когда Зеля хотя бы год отработает... Что еще собираешься припомнить от чувака, который еще и месяца на проработал в должности?
 показати весь коментар
 
Петя, через месяц после своей инаугурации, освободил Славянск и Краматорск. А Зе ведет себя как слон в посудной лавке - к чему не прикоснется только хуже становится.
 показати весь коментар
 
 
пэтя?освободил? Ты это только при добровольцах первых никогда не говори
 показати весь коментар
 
 
Неужели и Славянск ЗЕ-наполеон освободил ?... можешь кривляться сколько угодно, но именно Петя был главнокомандующим, когда освободили Славянск.
 показати весь коментар
 
Освобождали добробаты и всу одетые и обутые волонтерами и народом,
Жодної заборони на вогонь у відповідь не існує, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 9062
 показати весь коментар
 
Вот сразу видно, что твой язык не подключен к мозгу. Уже начал общаться с помощью картинок... А главнокомандующий у ВСУ был ? Был! И он такой же участник.
 показати весь коментар
 
Билецкий - Хомчак по приказу Зеленского отдал приказ 1,5 недели назад не стрелять в ответ, по возможности... Это что за херня?? Почему Билецкий про это 1,5 недели молчал? Ясно - что после такого приказа орки пошли в атаку и начали убивать украинцев! Зачем нужен Украине такой президент??
Видео.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1137011052552564736
Представитель украинской аналитической группы InformNapalm Михаил Макарук пишет что потери от попадания в блиндаж на самом деле больше.
Трошки не зручної правди для фанатів новообраного президента.
З троьх абсолютно різних джерел, яким я довіряю стало відомо наступне. Насправді, 4 - 200-х, 10 - 300-х результат прямого попадання в бліндаж ствольного 152-го калібру.
Але, переміщення цієї батареї фіксували та відстлідковували три дні, і було декілька реальних можливостей її знищити.
Та з Києва була дана категорична команда - не стріляти, оскільки це може негативно вплинути на переговори в Мінську.
А тепер живіть з цим .
 показати весь коментар
 
Ты это можешь расказывать кому угодно, только не мне. Еще не забудь рассказать про то, как эти петухи заняли донецк. Про галантерея не забудь. И я ужемолчу проиловайск...
 показати весь коментар
 
дурик, Славянск и Донецк были захвачены сепаратистами в апреле 2014 г. А Порошенко стал президентом в июне 2014 г. (т.е. через 2 месяца после захвата этих городов). И откуда вас таких "умных" набирают. Даже элементарных вещей не знаете.... Про Иловайск пойди с Коломойским поговори.
 показати весь коментар
 
Скоро Зе обвинят во всех барыжных косяках за 5 лет и в панамских офшорах тоже
 показати весь коментар
 
 
Уже тут уже вешают всех собак как будто петя ни при чем
 показати весь коментар
 
 
По ictv весь вечер эту рожу крутят,как-будто других партий нет.И шо интересно вокруг барыги какая-то левая молодежь,типа новые лица
 показати весь коментар
 
 
Зато вокруг ЗЕ уж точно "новые" лица. Один только Кучма чего только стоит.
 показати весь коментар
 
Потому, что Зелиных судей нет - есть реформированные Петей судьи и недореформированные Петей судьи.
 показати весь коментар
 
 
во, еще одно зебильное недоразумение отметилось Никакого запрета на открытие огня не существует, - ОТГ "Север" - Цензор.НЕТ 8122 Там выше для таких как ты слабоумных я уже ответил.
 показати весь коментар
 
 
Dnipro 75ed19bb - ни один бы нормальный командир не выступил бы с таким заявлением, если ему только не приказали, или на него бы не надавили...

Просто исходя из логики и человеческой психологии....
Просто потому что воякам всегда не хватает огня - огня поддержки всегда мало...
Даже если бы не запрещали.... - они бы просто промолчали...
Просто для того, что бы такой приказ не появился в будущем...
 показати весь коментар
 
 
Stepan Kuravlyov - ни разу не бред...

Почему Зеленая Сопля в своем обращении (на Цензоре ниже) не опровергла наличие такого приказа?
Об этом кричит вся Украина уже сутки...
Почему ничего не сказал?
А потому что такой приказ он отдал... - вот почему...
 показати весь коментар
 
 
ты хоть следишь в какой последовательности выходят новости тут и на других новостных ресурсах.Тут могут выложить то,шо на других ресурсах давно пережевали и забыли
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
...не надавили,как пэтя на бойцов азова?
 показати весь коментар
 
Тогда выходит что полк Азов с#издел
"Это военное преступление в который раз демонстрирует, что любые договоренности с Россией и ее марионетками "Л/ДНР" ничего не стоят. Этим извергам неизвестны понятия воинской чести и достоинства. Хотим заверить и поставить перед фактом весь мир - мы отомстим за гибель наших побратимов во сто крат", - говорится в сообщении подразделения. Источник: https://censor.net.ua/p3131140
 показати весь коментар
 
 
Вот те на! А соевые проститутки уже успели обвинить Зеленского в измене. Верь после этого людям...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Кучма первый объявил...
Как раз накануне этой бойни...
Совпадение? Не думаю!
 показати весь коментар
 
 
Генералисимус ЗЕ разрешил отвечать огнем из автомата на артилерийские обстрелы. Вот счастье-то какое для зебилов.
 показати весь коментар
 
 
Так и Азов обвинил- наверное наговаривают ?
"Это военное преступление в который раз демонстрирует, что любые договоренности с Россией и ее марионетками "Л/ДНР" ничего не стоят. Этим извергам неизвестны понятия воинской чести и достоинства. Хотим заверить и поставить перед фактом весь мир - мы отомстим за гибель наших побратимов во сто крат", - говорится в сообщении подразделения. Источник: https://censor.net.ua/p3131140
 показати весь коментар
 
Где здесь напиисано что бойцы погибли , потому что запретили стрелять ? Они угрожали бы руководству и обвиняли в измене , а так они клянутся отомстить кацапам .
 показати весь коментар
 
Научись складывать буквы у себя в мозгах
"Это военное преступление в который раз демонстрирует, что любые договоренности с Россией и ее марионетками "Л/ДНР" ничего не стоят.
Тут прямо по солдатски , без дипломатии Не веришь мне обратись в пресс службу Азова откуда это взято
 показати весь коментар
 
это ты научись думать сначала ! О каких договоренностях идет речь ? О том что кацапы использовали 122 мил. и 150 мил. артилерию, которая должна быть отведена и к тому же из населенного пункта .Где запрет на ответку ? Уже все в зоне ООС сказали что никакого запрета нет ! угомонись уже !
 показати весь коментар
 
Ну ну отмазывай дальше зе гидранта
А обратиться непосредственно в пресс службу Азова не хочешь , если мне не веришь ?
 показати весь коментар
 
А если ещё непосредственно к пацанам с Азова , то может они тебе пару ног и сломают Я сегодня на восточном в марике столько лестных слов о новом гидранта услышал (
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Порохососам треба зради, більше зради... А правда їх не цікавить.
 показати весь коментар
 
 
С твоих слов и полк Азов паскуды
"Это военное преступление в который раз демонстрирует, что любые договоренности с Россией и ее марионетками "Л/ДНР" ничего не стоят. Этим извергам неизвестны понятия воинской чести и достоинства. Хотим заверить и поставить перед фактом весь мир - мы отомстим за гибель наших побратимов во сто крат", - говорится в сообщении подразделения. Источник: https://censor.net.ua/p3131140
 показати весь коментар
 
 
Уточни хто конкретно,невже САМ ВСЕВИШН!Й????? Никакого запрета на открытие огня не существует, - ОТГ "Север" - Цензор.НЕТ 743То при чому тут Зе?
 показати весь коментар
 
 
Доник достаточно часто лжет. Верить ему на слово - глупо. Нужно перепроверять.
 показати весь коментар
 
 
Это тот доник, что обещал стрелять в тех кто против пороха выйдет на протест? А, ну, да, конечно верю ему
 показати весь коментар
 
І жодна свиня,з Будки Порося не зайде на цю сторінку,бо їм це не цікаво,вони сцяки Петра смакують))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
... смакують.Так два бидона насцяв,шо на всех хватит
 показати весь коментар
 
 
Зебилы , вы почему не на передовой ? Почему те, кто в большинстве своем проголосовал за ПЕтю воюют. А те кто проголосовал за ЗЕнаполеона сидят в тылу? Это вас там должны убивать, а не бойцов "Азова".
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то бойцы ВСУ на передовой в своих предпочтениях разделились пополам. Так что ты, петебил, как обычно, солгал. Ложь - ваше второе "я".
 показати весь коментар
 
 
Меня не интересует твое "вообщето"... за Порошенко проголосовало больше, чем за Зеленского. А по стране за ЗЕ проголосовало 73%. Вот и езжайте на передовую. Хватит задницы на диване греть. Пусть по вам лупят сепаратисты.
 показати весь коментар
 
 
Почему как Зеля стал преЗЕдентом, так отовсюду полился поток ПРОТИВОРЕЧИВОЙ информации?!!
И из "Минска" и из ВСУ ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Спроси у порохнявой проститутки и её минетчиков-пороховатых дебилов.
 показати весь коментар
 
 
Доктор, поаккуратнее, а то щас ябедничать побегут.
 показати весь коментар
 
 
Small Jerboa - в своем обращении, где он старался унизить ВР..., он ничего не сказал ни о Минске, ни о приказе не отвечать на огонь...

Потому что он создает шум....
Старается что бы говорили о чем то другом...
Старается отвлечь скандалом в другом месте...
 показати весь коментар
 
 
Хотя верховную раду хрен унизишь, там все слуги)))
 показати весь коментар
 
Потому что ЗЕклоун хотел предстать голубем мира перед всем миром, а россияне с сепаратистами его развели как лоха и, воспользовавшись ситуацией, открыли огонь на поражение по украинским позициям зная, что никто отвечать не будет. А теперь выпустили целую кучу зе-ботов чтобы они задницу ЗЕ-царя спасали от позора.
 показати весь коментар
 
 
Информационная война, как составляющая гибридной. Слышал такое?
Могу спросить:
Пачему парасенко ещё не в растове? Хотя прогнозировали отправку 22 апреля?
 показати весь коментар
 
 
В Рівному теж не було заборони на пікет . Ага , ага , ага ... І затримання , і адмінпротоколи і штраф батькам неповнолітньої дівчини то все мабуть фейки ... Так і тут ... "не існує ніякої заборони ..." Ага , ага , ага ... Всім вірити великому ЗЕ !
 показати весь коментар
 
 
Обосрались? Из личного оружия - да, а вот как с артой обстоит дело?
 показати весь коментар
 
 
Система работает примерно так:
Даже если,у какого-то командира арты,ответку не запрещали, звонок родственников:
- слышал запрет на ответный огонь?
- нет, а кто, что?
- зеля сумму главным по Минску, а тот и сказал - запрет ответки...
И начали стрелять орки, и начали гибнуть люди. Наши Люди!
Но какой-то командир, имея возможность подавить орков, потратит время( минут 30, если не больше), размышляя: а вдруг мне приказ на запрет забыли прислать, а потом крайним сделают....а неизвестно, что ещё забыли.... Ой ссыкотно то, как зеленскому в олимпийский, ой накажут.... В ппд отправят .. а тут бабло и т.п.....

Вот так, вполне вероятно люди и погибли.
Спасибо жителям экрана....
 показати весь коментар
 
 
Ну конечно . стрельнули и стволы быстро чистить пока начальство не примчалось с визгами кто стрелял. только и остаётся им мацать стволы горячие или нет. таки про то что запрета не было не *******
 показати весь коментар
 
Шаркуны паркетные, чтобы спасти репутацию ЗЕ, ответили, что солдаты ВСУ имеют права отвечать на огонь своими средствами (т.е. автоматами) против артиллерии врага. А про то, что наших солдат будет прикрывать наша артиллерия никто из них и слова не сказал.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
при пете такой херни не было, чуть шо и сразу остаточне пращевай савецкай ымперии, либо визит в эуропу с красной рожей, в мятом костюме и драных носках.черчилль! не то, что этот зеленявый
 показати весь коментар
 
Север , ты для порохосраких зраднык . и сеешь зраду . Они то поверили ,что отвечать нельзя . Порохоботы - зедибилы !
 показати весь коментар
 
***

Со всех стволов нас кроют метко,
Уже который час подряд,
Где ваш приказ, давать "ответку"?
А в штабе, ****, всё молчат.

Несём потери мы большие,
Два побратима за каких то полчаса,
Рукой, со взглядами пустыми,
Я закрываю их глаза.

Семь вражьих огневых позиций,
Пересчитать, нам удалось,
Мы ждем приказа, чтоб ответить,
Чтоб этих мразей завалить.

У нас есть цель, координаты,
Но мы всё терпеливо ждем,
Когда дадут приказ,
Когда накроем их огнем?

Приказ мы всё же получили,
Но чтоб им всем там посдыхать,
Вместо "ответки" этим гнидам,
Нам приказали - НАБЛЮДАТЬ.

Автор: Олег Федотов (АТО)
 показати весь коментар
 
 
Какая спец операция от кгбистов не прошла. И кому не нравится сообщения от военных ЗСУ, об отсутствии запрета на открытие стрельбы, можно увидеть по сегодняшним комментариям на цензор.нет - ольгинцам и порохоботам ..
 показати весь коментар
 
Вырвали фразу из контекста, создали фейк - и на вентилятор! Ну никак свыня не угомонится!
 показати весь коментар
 
О чем это заявление? Подняли хай и Узеленскаго присели. Приказ не отдавали, но почву прозондировали. Вне политики они. Если вы вне политики, то и не лезьте со своими мозгами туда, где не шарите со своими тупыми заявами.
 показати весь коментар
 
 
"Війна є продовженням політики іншими засобами".Яке в хєра "внє політікі"?Або це фейк,як і заява з 30-ки,або штабний щур відсмоктує.Ти ба,****,заговорили як всякі там ********** і естрадні півні.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЖодної заборони на вогонь у відповідь не існує, - ОТГ "Північ"
 
 
 
 
 
 вгору