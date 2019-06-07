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 Близько 50 побратимів "Сармата" прийшли до Печерського суду вимагати взяти під варту підозрюваного в його вбивстві Сигиду

Побратими Віталія Олешка ("Сармата") вимагають знову взяти під варту підозрюваного в його вбивстві Михайла Сигиду. Вони прийшли до Печерського суду столиці вимагати пояснень від судді Павла Вовка, який відпустив Сигиду під домашній арешт.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Протестувальники заявляють, що суддя випустив людину, яка особисто погрожувала дружині "Сармата". Вони вимагають викликати прокурора, заслухати його і взяти Сигиду під варту.

Зі свого боку суддя Вовк наполягає, що прокурор Юрій Грицай не довів у суді, що є ризики звільнення Сигиди. Він заявив, що наразі єдиний варіант — внесення клопотання зі сторони обвинувачення.

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"Прокуратура скоро має внести нове клопотання. Якщо система розподілить, на мене розгляд я його розгляну. Нове рішення скасує попереднє" — зазначив Вовк.

"Сигиду, ймовірно, везуть вже сюди", — додав він.

Запобіжний захід підозрюваному в убивстві Олешко Михайлу Сигиді змінили 6 червня. Замість утримання під вартою його відправили під цілодобовий домашній арешт. ГПУ пообіцяла оскаржити це рішення суду.

Наступного дня, 7 червня, під домашній арешт з-під варти відпустили другого підозрюваного у вбивстві "Сармата" - Євгенія Бродського. Вдова Олешка припустила, що це рішення пов'язане з тим, що Бродський дружить з народними депутатами Валентіровим і Пономарьовим.

Нагадаємо, 31 липня в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.


У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Також читайте: Підозрюваного у вбивстві "Сармата" Сігіду переводять у СІЗО СБУ, щоб він до виборів не дав свідчення на соратників Порошенка, - Седлецька

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131278
 
 
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Лучше бы хату спалили и инвалидом тварь сделали,как Кернеса
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курву судейско-************** катапультировать из того ******* суда!
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побратым за 300 грывен,наверно,продешевили... Около 50 побратимов "Сармата" пришли в Печерский суд требовать взять под стражу подозреваемого в его убийстве Сигиду - Цензор.НЕТ 4579
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ПРОСТО НЕОБХОДИМО УБИТЬ ВСЕХ ВИНОВНЫХ !!!
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Що знову , той самий суддя Вовк ?! Котрий набивав зеленими кишені...?
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"подозреваемого в его убийстве Сигиду"

мастера заголовка в чьем убийстве? печерского суда?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїБлизько 50 побратимів "Сармата" прийшли до Печерського суду вимагати взяти під варту підозрюваного в його вбивстві Сигиду
 
 
 
 
 
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