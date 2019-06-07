 Загиблого на Донбасі воїна полку "Азов" Максима Олексюка поховають 9 червня у Вінницькій області. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі Нацгвардії.

Максим Олексюк (позивний Максон) сержант, військовослужбовець окремого загону спеціального призначення "Азов" Національної Гвардії України.

Він загинув 7 червня вночі у результаті нічного прицільного артилерійського і мінометного обстрілу позицій підрозділу на околиці селища Новолуганське на Світлодарській дузі. У результаті поцілення 122-мм снаряда в бліндаж двоє бійців дістали несумісні з життям поранення і померли в медичному закладі, ще 11 гвардійців дістали поранення, бойові травми, контузії.

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Разом із Максимом Олексюком загинув Дмитро Пругло (позивний Круглий) з Полтави.

На офіційному сайті, зокрема, сказано: "Два герої Національної гвардії України приєднались до Небесної варти.

Ворожий обстріл обірвав життя двох воїнів окремого загону спеціального призначення "Азов" військової частини 3057. У районі проведення операції Об’єднаних сил загинули старший лейтенант Дмитро Пругло та сержант Максим Олексюк.

Незаконні збройні формування РФ цієї ночі застосували заборонену Мінськими угодами 122 мм ствольну артилерію по передових позиціях українських нацгвардійців, які мужньо боронять Батьківщину. Через влучання снаряду двоє воїнів отримали несумісні з життям травми і померли в медичному закладі.

Дмитро Пругло у свої 28 років у складі батальйону "Азову" повоював у найгарячіших точках та найскладніших військових операціях. Молоде поповнення щодня брало з нього приклад.

Максим Олексюк. Йому було лише 23 роки. До лав "Азову" прийшов в 2017 році. Його побратими згадують , що більш щирої людини, напевно, не знайдеш.

Весь особовий склад Національної гвардії України висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблих воїнів! У нашій пам’яті вони навічно живі!"