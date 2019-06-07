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Все про:Велика Британія (1001) відставка (508) Мей Тереза (145)

 Тереза ​​Мей офіційно пішла у відставку

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей залишила пост лідера Консервативної партії. Вона залишиться на посаді голови уряду, поки партія не обере її наступника.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

У своїй заяві так званий Комітет 1922 року, парламентська група консерваторів у Палаті громад, підтвердила, що Мей склала з себе повноваження партійного лідера.

Мей очолювала Консервативну партію з середини 2016 року. Вона залишиться керівником політсили, поки їй не знайдуть заміну.

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Також Мей залишиться на посаді прем'єра доти, доки партія не обере її наступника. Претенденти на пост лідера консерваторів представлять свої кандидатури 10 червня. Голосування по кандидатурах серед депутатів-консерваторів почнеться в парламенті 13 червня. Очікується, що нового прем'єр-міністра оберуть до 20 червня.

Мей оголосила про те, що йде у відставку, 24 травня. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні й уряді через вихід Британії з Європейського союзу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131272
 
 
 Топ коментарі
 
В Украине премьеры свободно в отставку не подают, только пинком под сраку надо выбивать.
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як з деякими на цензорі. дякую за порозуміння. ну не всім.

Тереза Мэй официально ушла в отставку - Цензор.НЕТ 7076
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Барига Гройша - бери прімєр.
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Лучше бы Британия вышла из "союза барыг", т.е. "ЕС". Для Британии лучше.
А чем для страны (стран) кончается власть барыг = можно увидеть на нашем украинском примере. ЕС туда же стремительно скатывается, только по другому склону.
Но не срослось у Британии. Ещё поплачет походу.
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Гонг! Зеленский умисно подав недостовірну інформацію у деклараціях 2017 та 2018 рр спочатку забувши про кредит з офшору на 1,7 млн фунтів стерлінгів,а потім забув розповісти на що використані ці гроші,що підпадає під статтю 366-1 ККУ! Датальніше Тереза Мэй официально ушла в отставку - Цензор.НЕТ 7362 https://www.facebook.com/408149063103887/posts/415456945706432/ …
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Бігуси, "Гроші", агов, Ви де? Чи нема команди папіньки?
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британии срочно нужен черчилль...украинский Тереза Мэй официально ушла в отставку - Цензор.НЕТ 4775
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як з деякими на цензорі. дякую за порозуміння. ну не всім.

Тереза Мэй официально ушла в отставку - Цензор.НЕТ 7076
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тебе, подполковнику в дырявых трусах и твоему ваЗелину с трусами вместо скипетра больше подходит этот кадр.
Тереза ​​Мей офіційно пішла у відставку - Цензор.НЕТ 6304
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в мене все добре забанений! труси гарні. форма файна. а тобі - піпєц кацик!
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В книгах истории она запомнится, как человек подведший свою страну к самому идиотскому решению в её современной истории.
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Брекзиту кранты, и Мэй как порядочный политик обязана подать в отставку
Дикие нравы
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за доведения страны до дефолта своим идиотизмом ей светит тюрьма, а не отставка. Рукожопые олигофрены везде одинаковые Что наш ********** что их тупая ****.
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А навіщо приходила? Так, заради експерименту, що жінки щось можуть.... Помітили, як зараз це пропихається по всіх засобах комунікації. Сильна жінка - майбутнє людства Тереза Мэй официально ушла в отставку - Цензор.НЕТ 6631
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Так, бувають винятки із правил, але це всього лише винятки......
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Жаль, вона була на своєму місці. Зараз часи шокуючих змін, можливо англійцям також не вистачає екшину.
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ви, як справжній кацап краще за англійців знаєте, як воно їм)))
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Шановна Каралева Тамбову,до Англії їдуть навіть Рошенівські підсвинки на навчання,і чого це вони не навчаються у Ліпецьку?
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ви ж по ерефіх спец, то скажіть нам чому у Тамбові і Липецьку вишів немає. Тому що неуки ви
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Головне що у козлостані Рошен є))А у Англії,одні підсвинки у футболках "РАСЄЯ"))
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В Украине премьеры свободно в отставку не подают, только пинком под сраку надо выбивать.
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Наївні люди в коментах. В Британії вирішує не Мей, а королева та аристократи.
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ггрося даже представить себе не может, как это взять и самое хлебное место на базаре у входа без звездюлей покинуть..
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Ходят слухи , что ***** здохло .
Интерестно , какой из двойников ?
Их там штук пять ...
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Та не вірте. Воно там щотижня здихає. Нового призначать.
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_Туда ей и дорога, твари! Она очень старалась довести до финала задуманный в кремле брекзит - на радость путлеру и на ослабление и раскол Европы.
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Включи мозг и читай, пока до тебя не дойдёт, плужара.
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пропадет теперь Британия без Терезы Мей)) как и Украина без Пети))
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