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 Антимонопольний комітет зірвав ремонт "дороги смерті" Н-14 (Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв), - дані Prozorro

Зруйнована дощенту автотраса Н-14 "Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв", названа автомобілістами "дорогою смерті", залишиться у вибоїнах, оскільки Адміністративна колегія АМКУ розпорядилася скасувати тендер на капітальний ремонт за скаргою компанії "Полтавабудцентр" бізнесмена Араїка Амірханяна.

Як пише видання Апостроф, про це повідомляється на сайті системи Prozorro.

Тендер на ремонт 37 км дороги було оголошено наприкінці лютого. З п'яти учасників торгів замовник робіт Служба автомобільних доріг у Миколаївській області дискваліфікувала трьох: ТОВ "Альтіс-Констракшн", ТОВ "Автомагістраль-Південь" і ПП "Полтавабудцентр". Останнє підприємство, що належить скандальному бізнесмену Араїку Амірханяну, оскаржило в АМКУ допуск до аукціону пропозицій ТОВ "Альтком" і ТОВ "Ростдорстрой" через неточності в тендерній документації.

Так, "Альтком" не надав свідоцтво про держреєстрацію бурової установки BAUER BG-40, а "Ростдорстрой" не вказав марку бетоноукладчика для будівництва автотраси. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області двічі письмово підтвердила, що заявлені в скарзі "Полтавабудцентру" неточності в тендерній документації підрядників не є порушенням умов проведення торгів. Але адміністративна колегія АМКУ ухвалила рішення на користь компанії.

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Незважаючи на виділені з держбюджету понад 1,1 млрд гривень, дорогу Н-14 не ремонтують - провести торги до завершення будівельного сезону дорожники не встигнуть.

Це не перший тендер, зірваний компанією Араїка Амірханяна. "Полтавабудцентр", тендерні пропозиції якої обласні САДи відхиляють через відсутність техніки, заводів із виробництва асфальтобетону і досвіду роботи, систематично подає скарги в АМКУ і вже заблокувала проведення торгів у дорожньо-будівельній галузі на суму понад 10 млрд грн. Компанія входить в ТОП скаржників АМКУ.

Антимонопольний комітет зірвав ремонт дороги смерті Н-14 (Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв), - дані Prozorro 01

"Торік "Полтавабудцентр" 72 разів скаржився в АМКУ, і задовольнили 45 скарг. Було зупинено реконструкцію важливих трас у країні. Це цілеспрямована робота АМКУ на знищення дорожньої інфраструктури і злочин проти українців, які змушені користуватися неякісними дорогами, ризикуючи життям. Більш того, компанія "Полтавабудцентр", яка з держуповноважених АМКУ блокує закупівлі дорожньо-будівельних робіт, може бути причетна до фінансування терористичних формувань на непідконтрольних територіях", - заявив член правління громадської організації "Антикорупційний блокпост" Назарій Плервак.

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За його словами, активісти направили в САП вимогу відкрити кримінальне провадження за фактами корупційних дій у сфері тендерів на проведення дорожніх ремонтів.

Наприкінці травня 2019 року жителі п'яти сіл у Миколаївській області перекрили автотрасу Н-14, вимагаючи ремонту зруйнованої дороги. Власника "Полтавабудцентру" Араїка Амірханяна з весни 2017 року було оголошено в розшук за заподіяння тілесних ушкоджень голові "Укравтодору" Андрію Батищевк. У квітні 2019 року Амірханян з озброєними тітушками спробував захопити приміщення Служби автомобільних доріг в Одеській області.

Низка обласних служб автодоріг припинили співпрацю з компанією Амірханяна. Так, від послуг "Полтавабудцентру" відмовилися на Буковині через критичне порушення СтройСтандарт при ремонті. Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко називав Араїка Амірханяна "шахраєм".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131271
 
 
 Топ коментарі
 
Ари, ви що страх втратили? Коли армяни роблять дороги то це страх господній! Знайшли собі лакомий кусочок в Україні?! Пора вам до дому!
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выйдет Зеля взахнет смартфоном и будет там ато-БАНАН Антимонопольный комитет сорвал ремонт "дороги смерти" Н-14 (Александровка-Кропивницкий-Николаев), - данные Prozorro - Цензор.НЕТ 5299
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А ты зелесрань знаешь что в Украине 170тыс. км дорог
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стоп. а где свиносоя с ее 3000 км. построеных мыролюбно дорог в Украине?

Где потужно отреформированный ремонт дорог?
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Вжe зeбeня почав рeмонтувати)
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Да конечно, ваш же Пэдря все дороги отремонтировал с Гросей, а чего теперь на Зе перекладывать?)
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А ты зелесрань знаешь что в Украине 170тыс. км дорог
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Полтавские дороги , это как Подол в Киеве
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на юге дороги такие же. а свиномразь емельян и гнойный ося все блеют о каком то ремонте.
за 5 лет никто не отремонтировал ни сантиметра дорог. Вот оно мыролюбство и реформизм.
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Да, пусть новая власть поинтересуется деятельностью коррумпированного Антимонопольного комитета и привлечет его деятелей к ответственности.
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выйдет Зеля взахнет смартфоном и будет там ато-БАНАН
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Ари, ви що страх втратили? Коли армяни роблять дороги то це страх господній! Знайшли собі лакомий кусочок в Україні?! Пора вам до дому!
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Кто мешает украинцам строить качественные дороги ?
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зато мацкали не пройдут вборзе, а на волах вполне проехаца можно
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Араик Амирханян -- чистокроввний українець , що ви розумієте, він все для блага українців старається)))))
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а что не так с этой арой? он точно такой же украинец как и яйценюк, гнойсман вальцман , брохман и прочие.
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Армянин дороги будет строить, всё ясно. Точнее еврей с армянином.
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Зеля з Амірханяном? Чи Беня з Амірханяном?
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Армяне а вы не ох..ели, чтобы украинцам свои права качать.
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"Но административная коллегия АМКУ приняла решение в пользу компании."
"члени колегії АМКУ: Загребельська Агія Аббасівна та Панаіотіді Світлана Миколаївна."

Зрозуміло, що подібні люди ніколи не будуть вирішувати на користь інтересів Держави.
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Жаль что ремонт не сделали, с Черкасс на море самая короткая дорога.
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А нельзя у этого дятла лицензию отобрать?
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Этот дятел в розыске находится, но все равно подает иски, а АМКУ их удовлетворяет почему-то...
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Этого урода выпустили в Одессе , почему пишут что в розыске по 125 ч.1?
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скучно жить в государстве, в котором не действует ни закон, ни здравый смысл...
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Это точно Украина ? Я думал такие "дороги" только на рашке бывают
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Млин, ну взять эту АМКУ и сделать выездное заседание, в одном из сел..и соседям сообщить....даже если и искать начнут - все равно местные райотделы...они чай то же по этим дорогам соваются...
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Азербота задерживают в Одессе 2 апреля, при том что он в розыске с 2017 года , и опа на Фейсбуке он снова то на яхте, то на бентли
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаАнтимонопольний комітет зірвав ремонт "дороги смерті" Н-14 (Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв), - дані Prozorro
 
 
 
 
 
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