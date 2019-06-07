 Російський есмінець мало не зіткнувся з американським ракетним крейсером у Філіппінському морі. ВIДЕО

Есмінець "Адмірал Виноградов" і крейсер "USS Chancellorsville" рухалися паралельним курсом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Тоді як на USS Chancellorsville здійснювалась посадка вертольота, і корабель рухався стабільним курсом із постійною швидкістю, російський корабель DD572 провів маневр, рухаючись позаду праворуч від Chancellorsville, прискорився і зблизився на небезпечну відстань 50-100 футів (15-30 метрів). Ця небезпечна дія змусила USS Chancellorsville перевести всі двигуни на повний задній хід і провести маневр, щоб уникнути зіткнення", - заявив спікер Сьомого флоту США Клейтон Досс.
У США поведінку російського корабля назвали "небезпечною і непрофесійною" і на доказ своєї позиції опублікували відео інциденту.
Водночас у Тихоокеанському флоті Росії звинуватили в інциденті американську сторону.
"Американський ракетний крейсер Chancellorsville раптово змінив курс і пішов навперейми курсу есмінця "Адмірал Виноградов", пройшовши за 50 метрів від судна. По міжнародних радіочастотах командирам американських суден, яких попереджали про неприпустимість таких дій, було заявлено протест", - йдеться в повідомленні РФ.
Но вы по всей видимости судите по себе...
Как известно, на борту "Ашот-7" было почти 9 тыс. овец, которых перевозили из Румынии в Иорданию. 17 членов его экипажа не пострадали.
Пока НАТа не присечет такие выходки, т.е. разок закуярит кацапсячее корыто или дельтаплан, кацапсячие свиньи и дальше будут быковать на широку ногу
Сначала был удивлен, как парашное корыто сумело двигаться на такой же скорости, как и американский корабль.Наверно, связано с посадкой вертолета?
КГБ-КВН95 квартала.
Он гораздо маневреннее крейсера.
Первый мог маневрировать, опережая и отставая от американцев, как ему захочется.
Задачи разные у кораблей.
Это как гончая и волкодав. Разные собаки.
Вооружение БПК составляют: Две 100-мм АУ АК-100 с боекомплектом 1200 выстрелов;Две 45-мм полуавтоматические универсальные пушки 21-КМ;Четыре зенитных 30-мм шестиствольных установки АК-630;Восемь модулей по восемь ракет ЗРК «Кинжал»;Побортно две пусковые установки на 4 ракеты ПЛУР «Раструб-Б» с боекомплектом из восьми ПЛУР 85-РУ;Две бомбомётные установки РБУ-6000 «Смерч-2»;Два 533-мм ТА ПТА-53-1155 с боекомплектом из восьми торпед 53-65К, или СЭТ-65, или ПЛУР 83РН;Два вертолёта типа Ка-27ПЛ.
С 1 апреля 2019 года совершает дальний морской поход с заходами в порты государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Примет участие в российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие-2019»[9]. 7 июня «Адмирал Виноградов» чуть не столкнулся с американским крейсером. Kораблю пришлось экстренно маневрировать, находясь в 50 м. от американского корабля Chancellorsville
https://www.youtube.com/watch?v=gI63GMyM5Vs&feature=youtu.be
Кацапы бубенцами всё звенят, даиграюцца.
Видимо, они сами в шоке были от тупости хахлов.
Поставили пижонов в "обгоняющие" т.е. в нарушители.
где Red-Rite-Return...,
тогда у вас "случай" может быть любой))
Везде, где оставили свой след большевики, эта ненависть превыше всего. С этой точки зрения даже Иран менее опасен для планеты Земля, чем вечно пьяные голодранцы в 1\8 части суши.
Все просто: разделяй и властвуй, только активное содействие дальнейшему развалу этой большевистской преступной берлоги поможет выжить всему миру, и вам в том числе.
Ничего не напоминает?
Просто подлежит истреблению, как штамм оспы или стадо тараканов.
Все, кто платит налоги в банде "рф", однозначно имеют отношение к
тому что творитсяагрессии расиси в Украине. И те, кто не платит, но с двух лет надевает "военную форму" и читают стишки про "дядю вову", тоже представляют смертельную опасность для человечества, возможно,пока без своей вины в этом, как и штамм оспы, который просто поедает организм, подыхая потом и сам вместе с этим организмом...
И из-за таких, как ты, планета Земля все ближе и ближе к смерти от этой "оспы".
А больше некому. Европа сама в себе. Брекзит и всё такое, и другие проблемы.
Германия вообще забила🤬
За каждую борзость вседа прилетает ответка.
Что с "Курском?" Он утонул.
Не было такого события.