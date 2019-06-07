 Російський есмінець мало не зіткнувся з американським ракетним крейсером у Філіппінському морі. ВIДЕО

Есмінець "Адмірал Виноградов" і крейсер "USS Chancellorsville" рухалися паралельним курсом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Тоді як на USS Chancellorsville здійснювалась посадка вертольота, і корабель рухався стабільним курсом із постійною швидкістю, російський корабель DD572 провів маневр, рухаючись позаду праворуч від Chancellorsville, прискорився і зблизився на небезпечну відстань 50-100 футів (15-30 метрів). Ця небезпечна дія змусила USS Chancellorsville перевести всі двигуни на повний задній хід і провести маневр, щоб уникнути зіткнення", - заявив спікер Сьомого флоту США Клейтон Досс.

У США поведінку російського корабля назвали "небезпечною і непрофесійною" і на доказ своєї позиції опублікували відео інциденту.





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Водночас у Тихоокеанському флоті Росії звинуватили в інциденті американську сторону.

"Американський ракетний крейсер Chancellorsville раптово змінив курс і пішов навперейми курсу есмінця "Адмірал Виноградов", пройшовши за 50 метрів від судна. По міжнародних радіочастотах командирам американських суден, яких попереджали про неприпустимість таких дій, було заявлено протест", - йдеться в повідомленні РФ.