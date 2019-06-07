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Все про:корабель (532) крейсер (5) Росія (17384) США (5072)

 Російський есмінець мало не зіткнувся з американським ракетним крейсером у Філіппінському морі. ВIДЕО

Кораблі зблизилися настільки, що відстань між ними була 50 метрів. І Росія, і США стверджують, що їхній корабель чітко дотримувався курсу і звинувачують іншу сторону в небезпечній поведінці.

Есмінець "Адмірал Виноградов" і крейсер "USS Chancellorsville" рухалися паралельним курсом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Тоді як на USS Chancellorsville здійснювалась посадка вертольота, і корабель рухався стабільним курсом із постійною швидкістю, російський корабель DD572 провів маневр, рухаючись позаду праворуч від Chancellorsville, прискорився і зблизився на небезпечну відстань 50-100 футів (15-30 метрів). Ця небезпечна дія змусила USS Chancellorsville перевести всі двигуни на повний задній хід і провести маневр, щоб уникнути зіткнення", - заявив спікер Сьомого флоту США Клейтон Досс.

У США поведінку російського корабля назвали "небезпечною і непрофесійною" і на доказ своєї позиції опублікували відео інциденту.


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Водночас у Тихоокеанському флоті Росії звинуватили в інциденті американську сторону.

"Американський ракетний крейсер Chancellorsville раптово змінив курс і пішов навперейми курсу есмінця "Адмірал Виноградов", пройшовши за 50 метрів від судна. По міжнародних радіочастотах командирам американських суден, яких попереджали про неприпустимість таких дій, було заявлено протест", - йдеться в повідомленні РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131270
 
   
 Топ коментарі
 
рюске свині набухались
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это с вас посмеиваются. вы же посмешище
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ну, це,как посмотреть,а шо это вы вдруг на мове писать перестали?
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бо ви слів не розумієте, до вас не доходить.
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Петух "красножопий" ти чого тут кукарекаєш - ану давай назад в свою помийку жрать рєпу та дивитися ще один мультік про "вялічіє комічєскіх воєнов, які бороздят простори ніщебродной сруськой срани"!
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кизяков нанюхаешься и не такое нарисуешь Російський есмінець мало не зіткнувся з американським ракетним крейсером у Філіппінському морі - Цензор.НЕТ 1087
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та не,картина муравского чумака
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та не,це ваше -чумацкое
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В Украине скульптуры из кизяков не лепят, в отличие от Московии.
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та никто и не спорит,наверное их там употребляют заместо горячего
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Лапотнік ти може заблукав болезний ?Тут не наливають , іздуй далі
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Нет, просто удобряют почву в виде навоза.
Но вы по всей видимости судите по себе...
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Картина основана на реальных событиях. Рашистский корабль "Лиман" 27 апр. 2017 г. столкнулся с гражданским судном "Ашот-7", которое перевозило скот и, в результате получения пробоины, ушел на дно.
Как известно, на борту "Ашот-7" было почти 9 тыс. овец, которых перевозили из Румынии в Иорданию. 17 членов его экипажа не пострадали. Російський есмінець мало не зіткнувся з американським ракетним крейсером у Філіппінському морі - Цензор.НЕТ 4353
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Цих ватних свино-собак треба знищувати .... американціям це повинно бути під силу, але туреціькі помідори кріпші .... мокша про це знає
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Однозначно, что кацапсячие свиньи делали это сознательно, мол мы щя покажем этим пиндосам!!!
Пока НАТа не присечет такие выходки, т.е. разок закуярит кацапсячее корыто или дельтаплан, кацапсячие свиньи и дальше будут быковать на широку ногу Российский эсминец чуть не столкнулся с американским ракетным крейсером в Филиппинском море - Цензор.НЕТ 5092
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За один раз свинособакам не дойдет. Таджики еще кораблей наклепают, а бабы еще свинособак нарожают. Так что надо хорошенько подготовиться...
Сначала был удивлен, как парашное корыто сумело двигаться на такой же скорости, как и американский корабль.Наверно, связано с посадкой вертолета?
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трошки уточнение...таджики бабам еще свинособак наклепают
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Эта шутка стОит всех "шуток" КГБ-КВН 95 квартала.
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Эсминец движется быстрее.
Он гораздо маневреннее крейсера.
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Кто делал не знаю, но эсминец и крейсер (особенно ракетоносец) имеют разные ттх.
Первый мог маневрировать, опережая и отставая от американцев, как ему захочется.
Задачи разные у кораблей.
Это как гончая и волкодав. Разные собаки.
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Адмира́л Виногра́дов - большой противолодочный корабль проекта 1155.

Вооружение БПК составляют: Две 100-мм АУ АК-100 с боекомплектом 1200 выстрелов;Две 45-мм полуавтоматические универсальные пушки 21-КМ;Четыре зенитных 30-мм шестиствольных установки АК-630;Восемь модулей по восемь ракет ЗРК «Кинжал»;Побортно две пусковые установки на 4 ракеты ПЛУР «Раструб-Б» с боекомплектом из восьми ПЛУР 85-РУ;Две бомбомётные установки РБУ-6000 «Смерч-2»;Два 533-мм ТА ПТА-53-1155 с боекомплектом из восьми торпед 53-65К, или СЭТ-65, или ПЛУР 83РН;Два вертолёта типа Ка-27ПЛ.
С 1 апреля 2019 года совершает дальний морской поход с заходами в порты государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Примет участие в российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие-2019»[9]. 7 июня «Адмирал Виноградов» чуть не столкнулся с американским крейсером. Kораблю пришлось экстренно маневрировать, находясь в 50 м. от американского корабля Chancellorsville
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Зашибись вооружение))) - россия слепила из того что было)) Крейсера класса "тикандерога" только в "иджлисе" несут 122 томагавка - примерно на весь тихо(очень тихо)океанский флот)))Крейсеров,есле что 12 !!!
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"Слеплено" в СССР в 1987 году. БПК не оснащается ударным вооружением. У него специализация - подводные лодки.
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Хай идёт к своим подлодкам "Комсомолец", "Курск"... в подводное положение.
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На расстоянии в 30 метров томагавки бесполезны...а так да, этот крейсер может уничтожить кацапскую моську до того, как та узнает о местоположении крейсера.
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Подправил немного...интересно, сколько продержится не-кацапская версия...
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Интересно, мокшанский капитан тоже кричал "дави справа, бл@дь"??
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блин...тепер туда пассажирским судам лучше не заходить....рашенским @авном еще месяц будет там смердеть...
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Теперь кацапы будут героями, это у них называется героизм....
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Раздайся море - говно плывет! 💩
Кацапы бубенцами всё звенят, даиграюцца.
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Ще трохі позвенять і ці передавлені санкціями бубенці посиніють і відпадуть, як вони кажуть "за ненадібністю"!
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не вышло у мордвы автоподставу устроить, чтобы хоть ктото их удмуртское корыто отремонтировал потом.
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На Лайф Ньюсе вывесли статью о недавних событиях, когда российский сухогруз заплыл в украинские воды, и его с почетом проводили обратно.
Видимо, они сами в шоке были от тупости хахлов.
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В конце видео то капитан на корму поссать вышел?
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Overtaking: The vessel that wishes to overtake is the Give-Way Vessel. The vessel being overtaken is the Stand-On Vessel. The Stand-On Vessel maintains course and speed.
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почём здесь обгон?классический случай пересечения курсов
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Вы кино смотрите или только клюкаете?
Поставили пижонов в "обгоняющие" т.е. в нарушители.
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Ну, конечно, Вы может ходите не там

где Red-Rite-Return...,
тогда у вас "случай" может быть любой))
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Это не непрофессионализм. Это обычная для свинособак ненависть ко всему живому, включая самих себя. И чем быстрее вы, западные тугодумы, это поймете, тем шансов выжить у планеты будет больше.
Везде, где оставили свой след большевики, эта ненависть превыше всего. С этой точки зрения даже Иран менее опасен для планеты Земля, чем вечно пьяные голодранцы в 1\8 части суши.
Все просто: разделяй и властвуй, только активное содействие дальнейшему развалу этой большевистской преступной берлоги поможет выжить всему миру, и вам в том числе.
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"- Ты ошибаешься, если думаешь, что паназиаты плохие, - говорил Петух. - Они не плохие, они просто другие. Все их высокомерие - от комплекса расовой неполноценности. Это такая коллективная паранойя, из-за которой они постоянно убеждают самих себя, что желтый ничуть не хуже белого, а куда лучше, и стараются доказать это на нашем примере. Запомни, сынок, больше всего на свете они хотят, чтобы к ним проявляли уважение."(Р. Хайнлайн. "Шестая колонна").
Ничего не напоминает?
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Тебе не нравится цитата Хайнлайна, говорящая о народе-парноике с комплексом неполноценности? Чикатило, кстати, психиатрами тоже был признан человеком с комплексом неполноценности - я это слышал на лекции по судебной психиатрии, когда учился... (что не помешало его "поставить к стенке..." ).
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Цитата Хайнлайна мне "ничего не напоминает". ИМХО, тут больше подходит именно Чикатило, с его необъяснимой жестокостью, принесшей смерть и горе стОльким людям. И нельзя настолько опасную для всего живого нечисть - кацапье - оправдывать словом "другой".

Просто подлежит истреблению, как штамм оспы или стадо тараканов.
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И чем ты (с ИХ точки зрения), отличаешься от представителей"стада тараканов"? Психология та же - "необъяснимая жестокость" "штамма оспы"... Там масса людей, не имеющих никакого отношения к тому, что творится в Украине российскими военными... У тебя те же "штампы", применявшиеся "национал-социалистами" по отношению к евреям... И чем тогда "украинский фашист" будет отличаться от "русского фашиста"?...
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ИХ точка зрения - это точка зрения штамма оспы?
Все, кто платит налоги в банде "рф", однозначно имеют отношение к тому что творится агрессии расиси в Украине. И те, кто не платит, но с двух лет надевает "военную форму" и читают стишки про "дядю вову", тоже представляют смертельную опасность для человечества, возможно,пока без своей вины в этом, как и штамм оспы, который просто поедает организм, подыхая потом и сам вместе с этим организмом...
И из-за таких, как ты, планета Земля все ближе и ближе к смерти от этой "оспы".
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Штатам не до этого. Они занимаются "китайской угрозой"
А больше некому. Европа сама в себе. Брекзит и всё такое, и другие проблемы.
Германия вообще забила🤬
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Ох і дограються москалята ..... Российский эсминец чуть не столкнулся с американским ракетным крейсером в Филиппинском море - Цензор.НЕТ 8346 Ну як пошкарябають то буде їм а-я-яй від міжнародної спільноти.
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руССкие свиньи совсем не соображают что делают! При параллельных курсах и таком близком расстоянии,в воде появляются силы которые притягивают корабли друг к другу,и как следствие было очень вероятно столкновение судов,которое могло закончится катастрофой и гибелью огромного числа людей! Вот что значат безмозглые раССеянские холопы!
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Тут даже и обсуждать нечего. Ху..лопы известные дегенераты. Могли просто нажраться спиртугана, коего на коробках валом, если не решили быконуть.
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Московитские свинособаки не учитывают, что у американцев длинная память.
За каждую борзость вседа прилетает ответка.
Что с "Курском?" Он утонул.
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Мокшанские корыта за очередным овцевозом соскучились? На ракетный крейсер поперли эсминцем, дебилы. Как тот еще их на дно не отправил? Вот это терпение...
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При совку есмінець сесере вийожувався перед американським авіаносцем в Середземці. Довийожувався шо той своїм носом зрізав йому кормову ракетну установку наче її там і не було. Сам бачив коли він припхався до Ватостополю.
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Ну ты уморил... В 1967 году я сидел по вечерам с отцом (он очень боялся,что опять начнется мировая война) и слушали Europa Liberă,про войну на Ближнем Востоке! У меня же рядом с флагом моим написано DEDA ! Російський есмінець мало не зіткнувся з американським ракетним крейсером у Філіппінському морі - Цензор.НЕТ 7409 Російський есмінець мало не зіткнувся з американським ракетним крейсером у Філіппінському морі - Цензор.НЕТ 7217
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Выдумано. Вы правы.
Не было такого события.
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Можешь вспомнить и описать свои ощущения? За кого тогда был? За США, или за СССР? Это 1970 год? Эсминец "Бравый" и британский авианосец "Арк Ройял? Ракетные установки тогда не пострадали, но погибло 2 советских моряка.
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Необучены. Даже к стенке корабль с трудом ставят, а тут - американцы!
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.....поди тоже ИСТЕРИЧЕСКИ орали всей КОМАНДОЙ : ....баш !!! всем держаться !!!)))))
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"Тарань його суку" цей раз чомусь не пройшло!
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брехня. 32 секуда відео видно як піндоси йдуть наперері3 кацапам й підрі3ають їх, хоч мають відвертати вліво.... а вони беруть праворуч до кацапського гівноступа який чьотко йде прямо....
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Не звезди бо здохнеш! 39-40 сек видно сколько раз москальское корыто делало подвороты влево и паралеллилось подравнивая скорось. - минимум два раза . Зная что при посадке вертолета в определенный момент амер не сможет уже маневрировать. Расчет был что кеп струхнет и вертолет грохнется. Не вышло. москальня напрашивается на повтор Хашама.
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Підніміть шнурок і мило, хто вважає що кацапи були праві.
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Дємбєльський набор... та мило зі шнурком мають лежати на дошчечці. Як то по-совковому, по-скрЄпаному, по-вялікокацапєйськи.
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Я бачу, ***** вирішило іти до кінця? Ну ну... Це тобі не український буксир таранити, мразота ти плєшива
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руцкое корыто могло запросто затонуть на глазах у американцев.
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Руссо-быдло во всей красе. И ликования наверняка было, как если бы нашли ящик водки.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїРосійський есмінець мало не зіткнувся з американським ракетним крейсером у Філіппінському морі. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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