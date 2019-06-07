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Все про:Вакарчук (93) мажоритарний округ (9) Голос партія (15)

 Кандидати "Голосу" будуть представлені в більшості мажоритарних округів, - Вакарчук

У більшості одномандатних виборчих округів будуть представлені кандидати від партії "Голос".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфаксу" повідомив лідер політичної сили Святослав Вакарчук.

"(Кандидати-мажоритарники) будуть не на всіх округах, бо ми не встигнемо за такий короткий проміжок часу знайти багато гідних людей. Але їх буде досить багато. У більшості округів ми будемо представлені", - сказав він.

Як розповів Вакарчук, серед мажоритарників від "Голосу" будуть львівський підприємець і меценат Ярослав Рущишин, в Тернопільській області - мер Заліщиків Алла Квач, у Хмельницькій області - активіст Віктор Артеменко.

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За його словами, для "Голосу" неприйнятні домовленості з іншими політичними силами про не висунення своїх кандидатів, щоб не конкурувати з іншими партіями на деяких округах.

"Є питання в іншому. Якщо до кінця виборів бачиш, що твій кандидат не набирає достатньої кількості голосів, а кандидат прогресивної сили набирає, і якщо ти йому не допоможеш, то пройде якийсь шахрай, зрозуміло, що потрібно підставляти плече", - сказав лідер "Голосу".

"Але прямо сідати і малювати карту поділу ніхто не збирається", - резюмував він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131269
 
   
 Топ коментарі
 
Не вистачить у Славка ні часу , ні ресурсів щоб вдало пройти вибори 21-го липня.. Може й помиляюся, щиро бажаю Славкові доброго полювання на електоральному полі "сивочолого гетьмана та батька нації".. Кандидаты "Голоса" будут представлены в большинстве мажоритарных округов, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 1956
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Пєдіки від Пєтрухи чомусь побоюються Вакарчука. А даремно. Чим менше голосів у Раді у бариги, тим більше він платить своїм прихильникам.
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"Голос" и с натяжкой "Солидарность "это что все проукраинские силы которые будут представлены в новом парламенте и будут защищать Украину . А всё остальное продажное антиукраинское шобло слуг не украинского народа а продажных слуг кремлёвских фашистов. Позарез нужны в таком парламенте продажных Иуд патриоты националисты чтобы жёстко остановить кремлёвских холуёв из перекрашенных бандитов рыгоАналов сбежавшего ЗЭКА продажных украинофобов ЗЕбилов и ставшей антиукраинской прокремлёвской продажной " Батькивщины"
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Удар - від боксера, голос - від співака. Фантазії у вас..
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> Кандидаты "Голоса" будут представлены в большинстве мажоритарных округов
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Кто бы сомневался.
Липецкая мафия расплодилась до неприличных каких то размеров.
Их и за год не перевешать.
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Пєдіки від Пєтрухи чомусь побоюються Вакарчука. А даремно. Чим менше голосів у Раді у бариги, тим більше він платить своїм прихильникам.
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Боятся то не зря: платить то офшорный будет не всем вшам, что сейчас у корыта, а остаткам.
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- Вовочка, кто разбил окно?
- Я, но виноват Изя.
- Как так?
- Ну, я запустил камнем в его наглую рожу, а он пригнулся.
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шарий и надя заткнут за пояс пациента американских университетов
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Правильно.Всех на показ.А то тут порохня зелю разрывает.Покажите будет вас распинать.
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тепер кожен випуск голосу країни на 1+1, нагадуватиме, про цю партію
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А Славик то полезный. У него вроде и рейтинг подрос, но и у Зели тоже, а за счет кого тогда? За счет рошена, у которого упал... Да и Пинчук вроде скентовался с Зеленским, так что пусть Голос отжирает голоса у ПЕС-а!
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Не вистачить у Славка ні часу , ні ресурсів щоб вдало пройти вибори 21-го липня.. Може й помиляюся, щиро бажаю Славкові доброго полювання на електоральному полі "сивочолого гетьмана та батька нації".. Кандидаты "Голоса" будут представлены в большинстве мажоритарных округов, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 1956
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..Ой щось ..здається Конституційний суд задумав !? Кандидати "Голосу" будуть представлені в більшості мажоритарних округів, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 9677
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"Партии-однодневки-одновыборники".И этот мажоритарщиков-перебежчиков собирает.
Все эти попавшие в ВР набранные мажоритарщики на следующий же день после выборов побегут продавать свои голоса тому, кто больше даст.

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Если не будет процедуры ОТЗЫВА депутата ПАРТИЕЙ его выдвинувшей - этот ВР будет в сто раз большей КЛОАКОЙ перебежчиков, чем вы когда-либо видели!
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"Голос" и с натяжкой "Солидарность "это что все проукраинские силы которые будут представлены в новом парламенте и будут защищать Украину . А всё остальное продажное антиукраинское шобло слуг не украинского народа а продажных слуг кремлёвских фашистов. Позарез нужны в таком парламенте продажных Иуд патриоты националисты чтобы жёстко остановить кремлёвских холуёв из перекрашенных бандитов рыгоАналов сбежавшего ЗЭКА продажных украинофобов ЗЕбилов и ставшей антиукраинской прокремлёвской продажной " Батькивщины"
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Це сили не проукраїнські, а ліберальні. Вони виступають за продовження ліберальних реформ. Тобто, за знищення економіки та населення України.
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так теперь всегда -голосуй ртом,пой - сердцем
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Это украинское ноу-хау:кандидаты от партий, которых, по сути и нет! Люди, что с нами происходит? Профукаем мы страну с такими понтами.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКандидати "Голосу" будуть представлені в більшості мажоритарних округів, - Вакарчук
 
 
 
 
 
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