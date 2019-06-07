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 Економіка
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Все про:ринок (90) Плачков (4) Електрика (245)

 Уряд має взяти під жорсткий контроль координацію запровадження ринку електроенергії, – ексміністр Плачков

На думку колишнього міністра енергетики, голови "Всеукраїнської енергетичної асамблеї" Івана Плачкова, технічні різночитання між Кабінетом Міністрів України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з приводу механізму публічних спецзобов'язань (ПСЗ) не повинні стати приводом для зриву запуску нового ринку електроенергії 1 липня. Для цього уряд має взяти під жорсткий контроль і координацію реформу ринку.

"Я вважаю, що уряд ще раз на рівні прем'єра має провести організаційну, може, не одну нараду, тому що це дуже важлива реформа для країни. Її треба запроваджувати. Тому що ми розуміємо, що не буде вже проголосований закон про перенесення запровадження цього ринку. Тому зараз треба зосереджуватися і врегулювати ці питання", - прокоментував Плачков зауваження НКРЕКП щодо механізму ПСЗ у новому ринку електроенергії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

Позитивний результат можливий у тому випадку, якщо консультації між Кабміном і регулятором будуть проходити в оперативному режимі.

"У нього (Кабміну) є всі повноваження для того, щоб врегулювати проблемні питання, що виникли. Тому треба з завтрашнього дня, не чекаючи понеділка, проводити 2 рази на день організаційну, координуючу роботу уряду з запровадженню реформи ринку електроенергетики", - підкреслив він.

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Нагадаємо, 2-й етап нового ринку електроенергії відповідно до Закону України "Про ринок електроенергії" повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Запуск ринку електроенергії є умовою програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ), згідно з якою планується отримати в поточному році 2,5 млрд доларів кредиту, а також надання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу (ЄС) в розмірі 500 млн євро.

У середу, 5 червня, Кабмін схвалив постанову, якою поклав публічні спецзобов'язання (ПСЗ) з постачання електроенергії для потреб населення з 1 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року на "Енергоатом", "Укргідроенерго" та оператора системи передачі "Укренерго". Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик зазначив, що завдяки цій постанові з запровадженням з 1 липня нової моделі ринку електроенергії ціни не зростуть.

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В Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) вважають, що новий ринок електроенергії в Україні повинен вводитися своєчасно. Така позиція була озвучена на робочій нараді представників енергетичної галузі "Впровадження в Україні нового ринку електричної енергії. Виклики та шляхи вирішення", що була присвячена запуску ринку з 1 липня 2019 року.

Сьогодні, 7 червня, НКРЕКП оприлюднила свої розрахунки, згідно з якими, модель запропонована Кабміном потребує доопрацювання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131266
 
 
 Топ коментарі
 
грядет большая гра в электрические наперстки
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Правительство должно взять под жесткий контроль координацию введения рынка электроэнергии, - экс-министр Плачков

оооо плачков выполз - известный деятель киево-дэтеко-энергетических наук,

известен тем, что захапал базу отдыха киевэнерго за 3 коп под киевом и устроил там элитный спа-курорт для илиты.

.....так оно и взяло под кантроль-на последнем тайном заседвнии кабмина после заявы гросмана про отставку
отдало ахметову
ишо 2 облэнерго.
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Ринку про який написано в підручниках з економіки, в реальності не існує. Це лише наукова абстракція, як би це хотілося бачити деяким вченим. Насправді ринок - це різні шахрайські схеми грабунку населення. Після запровадження ринку електроенергії тарифи зростуть в 2 рази. Треба взагалі скасувати закон про ринок електроенергії.
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это правительство на мыло......хозяйственное.
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Уряд на шаурму, а не на мило. Ті копійки, що вони заробили в уряді, це копійки які вони тримають в жого за 300% прибуткуза вкладений капітал.
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грядет большая гра в электрические наперстки
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Правительство должно взять под жесткий контроль координацию введения рынка электроэнергии, - экс-министр Плачков

оооо плачков выполз - известный деятель киево-дэтеко-энергетических наук,

известен тем, что захапал базу отдыха киевэнерго за 3 коп под киевом и устроил там элитный спа-курорт для илиты.

.....так оно и взяло под кантроль-на последнем тайном заседвнии кабмина после заявы гросмана про отставку
отдало ахметову
ишо 2 облэнерго.
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эх как у свиносое горит этот вопрос. ну прямо в воздухе стойкий запах горелой щетины.
путена вам на воротник реформаторы мыролюбные, чтобы голова не шаталась.
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Ринку про який написано в підручниках з економіки, в реальності не існує. Це лише наукова абстракція, як би це хотілося бачити деяким вченим. Насправді ринок - це різні шахрайські схеми грабунку населення. Після запровадження ринку електроенергії тарифи зростуть в 2 рази. Треба взагалі скасувати закон про ринок електроенергії.
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Не дай бог ,не в тот карман поток попадет.....только жесткий контроль...
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаУряд має взяти під жорсткий контроль координацію запровадження ринку електроенергії, – ексміністр Плачков
 
 
 
 
 
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