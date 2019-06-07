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 Автобус "Сарни-Київ" згорів дощенту в Житомирській області

Пасажири і водій залишилися неушкоджені і навіть встигли врятувати багаж. Автобус повністю знищено вогнем. За попередніми даними, причина пожежі - коротке замикання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Управління ДСНС у Житомирській області.

Автобус зайнявся на 135 км траси Київ-Ковель, поблизу с. Новачки Коростенського району. Водії, які проїжджали повз, зателефонували в ДСНС.

Коли пожежники прибули на місце, вони побачили, що автобус повністю охоплений полум'ям. Шестеро пасажирів і водій не постраждали.

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На те, щоб загасити автобус, сімом пожежникам знадобилося більш ніж годину.

За попередніми даними, причина НП - коротке замикання в електромережі автобуса. Зараз остаточні обставини надзвичайної події з'ясовують фахівці.

Автобус Сарни-Київ згорів дощенту в Житомирській області 01
Автобус Сарни-Київ згорів дощенту в Житомирській області 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131265
 
 
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