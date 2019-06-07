 Автобус "Сарни-Київ" згорів дощенту в Житомирській області

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Управління ДСНС у Житомирській області.
Автобус зайнявся на 135 км траси Київ-Ковель, поблизу с. Новачки Коростенського району. Водії, які проїжджали повз, зателефонували в ДСНС.
Коли пожежники прибули на місце, вони побачили, що автобус повністю охоплений полум'ям. Шестеро пасажирів і водій не постраждали.
На те, щоб загасити автобус, сімом пожежникам знадобилося більш ніж годину.
За попередніми даними, причина НП - коротке замикання в електромережі автобуса. Зараз остаточні обставини надзвичайної події з'ясовують фахівці.