 Марш за сімейні цінності відбудеться в Києві 8 червня

В програмі заходу заплановано концерт у парку імені Тараса Шевченка та марш центральними вулицями міста.

До учасників маршу мають приєднатися представники духовенства різних релігій, політики, гості з-за кордону, лідери думок.

Такий марш став уже традиційним для Києва й інших міст України.

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Організатори та учасники заявляють, що всупереч усім складнощам і проблемам сім'я - це:

- початок життя кожної людини, його перший і важливий досвід спілкування

- місце любові, сили, взаємопідтримки й емоційної безпеки.

- основа для формування поваги, єдності, солідарності.

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Адже на цих поняттях будується будь-яке цивілізоване суспільство.

Як запевняють організатори заходу в усі часи за положенням сім'ї в суспільстві робили висновки про розвиток країни. Адже міцні і здорові сім'ї вирішують багато соціальних проблем, серед яких: сирітство, бездомні, бандитизм, ВІЛ/СНІД, алкоголізм, наркоманія тощо.

Таким чином, забезпечити прогрес і розвиток країни можна завдяки благополуччю сімей.