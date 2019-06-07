 Марш за сімейні цінності відбудеться в Києві 8 червня

В програмі заходу заплановано концерт у парку імені Тараса Шевченка та марш центральними вулицями міста.
До учасників маршу мають приєднатися представники духовенства різних релігій, політики, гості з-за кордону, лідери думок.
Такий марш став уже традиційним для Києва й інших міст України.
Організатори та учасники заявляють, що всупереч усім складнощам і проблемам сім'я - це:
- початок життя кожної людини, його перший і важливий досвід спілкування
- місце любові, сили, взаємопідтримки й емоційної безпеки.
- основа для формування поваги, єдності, солідарності.
Адже на цих поняттях будується будь-яке цивілізоване суспільство.
Як запевняють організатори заходу в усі часи за положенням сім'ї в суспільстві робили висновки про розвиток країни. Адже міцні і здорові сім'ї вирішують багато соціальних проблем, серед яких: сирітство, бездомні, бандитизм, ВІЛ/СНІД, алкоголізм, наркоманія тощо.
Таким чином, забезпечити прогрес і розвиток країни можна завдяки благополуччю сімей.
Доказывают что их ценности ценнее
ст. 2
1. Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові
та майнові відносини між подружжям, між батьками та дітьми,
усиновлювачами та усиновленими, між матір'ю та батьком дитини щодо
її виховання, розвитку та утримання.
достатньо ?
а тепер покажи свідоцтво шлюбу між неповноцінними хворими одностатевими ..!
а їх неіснує в Україні - бо це країна для Людей
Порохососи будуть засмучені.