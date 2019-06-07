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 Суспільство
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Все про:сім'я (63) традиції (14)

 Марш за сімейні цінності відбудеться в Києві 8 червня

8 червня 2019 року в центрі Києва відбудеться марш на підтримку традиційних сімейних цінностей. Збір учасників заплановано на 10-00 в парку Шевченка, а потім учасники пройдуть вулицями столиці.

В програмі заходу заплановано концерт у парку імені Тараса Шевченка та марш центральними вулицями міста.

До учасників маршу мають приєднатися представники духовенства різних релігій, політики, гості з-за кордону, лідери думок.

Такий марш став уже традиційним для Києва й інших міст України.

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Організатори та учасники заявляють, що всупереч усім складнощам і проблемам сім'я - це:

- початок життя кожної людини, його перший і важливий досвід спілкування

- місце любові, сили, взаємопідтримки й емоційної безпеки.

- основа для формування поваги, єдності, солідарності.

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Адже на цих поняттях будується будь-яке цивілізоване суспільство.

Як запевняють організатори заходу в усі часи за положенням сім'ї в суспільстві робили висновки про розвиток країни. Адже міцні і здорові сім'ї вирішують багато соціальних проблем, серед яких: сирітство, бездомні, бандитизм, ВІЛ/СНІД, алкоголізм, наркоманія тощо.

Таким чином, забезпечити прогрес і розвиток країни можна завдяки благополуччю сімей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131263
 
 
 Топ коментарі
 
марш відбувся ... для показу неповноцінним .. хто господар у цій країні
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Я так понимаю это вместо того чтобы бить участников гей-парадов
Доказывают что их ценности ценнее
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Это марш выскажется против насилия в семье, детского алкоголизма, сотнях тысяч сирот при живых родителях и т.д? Мы по этим показателям на первых местах в мире. Или все-таки главная угроза для этих марширующих - это геи, которых никто никогда не видел?
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типа,сало спасай, а дети еще будут Марш за семейные ценности состоялся в Киеве 7 июня - Цензор.НЕТ 8898
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Марш состоялся, а результат?Семейные ценности стали ценнее?Украинские дети хоть кому -то из власти стали нужны?
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марш відбувся ... для показу неповноцінним .. хто господар у цій країні
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неповноцінні ... будете зараз щось писати про дискримінацію .. одностатевих?
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Семейные ... это типа обручальные кольца, свадебные подарки, фото, видео драки на свадьбе, пару десятков тысяч гривен подаренных гостями при бюджете свадьбы 5000 дол ... )))
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я так розумію ..неповноцінні - неють яви про сімейні ціності )) значить потрібно лікувати у ребелітаційних центрах
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Непонятно, что они пропагандируют? Неужели кто-то пртив этих ценностей?
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Я так понимаю это вместо того чтобы бить участников гей-парадов
Доказывают что их ценности ценнее
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ну одне другому не мішає ... виходь..те поспілкуємось
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так є неповноцінні які проти сімейних цінностей..
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ну ..всякі одностатеві ..та інші сбоченці
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по законодавству України - сімя це Чоловік і Дружина і діти до 18 років - все інше не є сімєю
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Ліберали проти сім'ї. Вони нав'язують гомосексуалізм та гендер.
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вони хворі ..їх потрібно в ребелітаційні центри як наркоманів та алкоголіків
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Roman Tripalyk Це не лікується,бо це не є хвороба.Колись вже пробували лікувати і ні чим хорошим це не завершилось.На планеті Земля,серед багатьох біологічних істот зустрічаються геї.
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по законодавству України - сімя це Чоловік Жінка і діти до 18 років..
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покажите це законодавство, статтю покажить
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......Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно...Сімейний кодекс України ст. 3

ст. 2
1. Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові
та майнові відносини між подружжям, між батьками та дітьми,
усиновлювачами та усиновленими, між матір'ю та батьком дитини щодо
її виховання, розвитку та утримання.
достатньо ?
а тепер покажи свідоцтво шлюбу між неповноцінними хворими одностатевими ..!
а їх неіснує в Україні - бо це країна для Людей
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не потрібно брехати ! має бути Чоловік і Дружина ! якщо немає покажи зарегістровані шлюби в Україні..готовий поспорити на 1000$ що не покажеш ! тому брехати не потрібно
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Прочитавши все вищесказане... Це гей-парад чи що?
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О. Тобто на ньому агресивно налаштовані геї та лесбі будуть дубасити традиціоналів?)
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ні просто Люди ..показали неповноцінним хто господар у цій країні
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Добре, якщо так. Я б прийшов, але лінь. Та і не жонатий...
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так це не обовязково ... і так прийде достатньо Людей
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Треба поліції тисяч двавцять, ато трансгендери гнилими помідорами закидають марш традиціоналістів.
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Людям не потрібно боятися неповноцінних бо вони вищі за них ..тому поліція не потрібна ..крім тогоо неповноцінні ..слабодухі і сцикуни ..
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А чому немає маршів "текстильників" проти "волохатих піпеток" і просто волохатих і навпаки? Курортний сезон наступив!
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Головне що не гейпарад. Марш за семейные ценности состоится в Киеве 8 июня - Цензор.НЕТ 653
Порохососи будуть засмучені.
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Это марш выскажется против насилия в семье, детского алкоголизма, сотнях тысяч сирот при живых родителях и т.д? Мы по этим показателям на первых местах в мире. Или все-таки главная угроза для этих марширующих - это геи, которых никто никогда не видел?
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типа вышли все алкоголики и те кто бунят в семьях?
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ну и смысл его проводить? приверженцев т.н. "традиционной семьи" и отношений кто-то притесняет? их бьют за ними бегают когда они проводят свои фестивали и разные мероприятия, тепилам некуда девать деньги?
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Це протест проти лібералів, які нав'язують суспільству гомосексуалізм та гендер.
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Петренко, вы мне кого-то тут напоминаете, а может показалось
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традиційна сім я - це Чоловік Жінка і діти
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традиційна сім я - це Чоловік Жінка і діти
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вона це хто? патріальнайна це як ?які критерії патріахальної ? хто буде встановлювати патріальхальність?
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Roman Tripalyk Націоналісти і православні священики кажуть,що сім'я традиційна це патріархальна.
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от мені всеодно хто що каже ... а особливо священики .. а традиційна сім я - це Чоловік Жінка і діти
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Бывают и матриархальные, зависит от устоев крнкретной семьи.
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представляю боевиков лгбт "дружин" избивающих марш за традиционные ценности.
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О! Надо будет посмотреть, поприкалываться. Толпы овуляшек, БГМнутых с хоругвами, глубоко травмированных нацжон и прочего люмпена выйдут поорать про семейные ценности. ))))))
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоМарш за сімейні цінності відбудеться в Києві 8 червня
 
 
 
 
 
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