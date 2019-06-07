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Все про:Зеленський (1633) Путін (8931)

 Путін не привітав Зеленського з обранням, тому що той "називає нас ворогами"

Президент держави-агресора Володимир Путін заявив, що не став вітати главу України Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента через риторику останнього.

Про це він сказав під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На запитання модератора, чому він не привітав Зеленського з обранням, Путін відповів: "Розумієте, він досі продовжує певну риторику, називає нас ворогами, агресорами. Він якось повинен визначитися в тому, чого він хоче добитися, що він хоче зробити".

"Ми не відмовляємося від контактів, будемо працювати", - запевнив Путін.

На зауваження про те, що Зеленський переміг на виборах з "величезним рейтингом", і чому Путін не хоче зустрітися з ним без умов, президент РФ зауважив: "Я хіба відмовлявся? Мені ніхто не пропонував".

"Я не знаю цієї людини. Сподіваюся, ми колись познайомимося. Судячи з усього, він хороший фахівець у тій сфері, в якій досі працював - він хороший актор. Я говорю серйозно", - сказав Путін під оплески в залі.

"Одна річ - когось грати, а інша річ - бути кимось. Для того, щоб грати, потрібен талант, це точно, і один із цих талантів - це талант перевтілення. Ти через кожні 10 хвилин можеш міняти амплуа: принц і жебрак. там і там потрібно бути переконливим", - вважає Путін.

За його словами, щоб займатися державними справами, потрібні "інші якості".

"Потрібен досвід, знання, потрібно вміти визначити основні проблеми та побачити їх, знайти інструменти вирішення цих проблем, вміти зібрати дієздатних людей в одну команду", - заявив президент РФ.

За словами Путіна, важливо пояснювати мільйонам людей мотиви своєї поведінки, мати мужність і характер брати відповідальність за наслідки від цих рішень.

"Я не кажу, що у пана Зеленського немає цих якостей, вони цілком можуть бути. Досвіду може не вистачати, але це справа наживна ... Він поки що себе ніяк не проявив, а те, що ми бачимо, це суперечливі висловлювання: в ході передвиборної кампанії - одне, після виборів - інше. Поживемо-побачимо", - сказав Путін.

При цьому, підкреслив Путін, він не говорить, що Зеленський своїми висловлюваннями "все зіпсував".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131261
 
 
 Топ коментарі
 
Все отчетливее видно, что хло топит за рошена. Они полностью договорились по разделу Украины и совместно валят Зеленского, торпедируя мирный процесс. Медведчуку - Юго-Восток, порошенке - запад и центр на выборах. Такой план видится. гниды хотят опять поделить Украину!
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Ага, так воно і видно із статті, а ше фуйло прихований прихильник Бандери.
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Зебілами тільки й лишається в конвульсіях таке божевілля писати та лайкати.
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Еще год правления ЗЕтуранчекса и Украины не будет.
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*****.... какой он, мягко говоря, ограниченный. Да у него коэффициент интеллекта элементарного существа о двух ногах и руках.
Да он не выдержит ни одной 10-минутки с оппонентом с "острым умом"!
*****... звиздец)))))) - вот это лидер))))
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Петрусе конечно далеко до маститого империалиста,срок у него маленький всего 5 лет,не то ,что у *****
Но играет он неплохо и подыгрывает ***** точь в точь
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Доброго вечора , Україно без порошенка.
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- Они называли меня пятнистой лягушкой?
- Да! Да! Лягушкой! И ещё земляным червяком!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПутін не привітав Зеленського з обранням, тому що той "називає нас ворогами"
 
 
 
 
 
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