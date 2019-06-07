 Від початку доби 7 червня загинуло два наші воїни, четверо поранені, сім дістали бойові травми. Ворог 12 разів порушував перемир'я із застосуванням артилерії, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, така інформація була озвучена на вечірньому брифінгу прес-центру Об'єднаних сил.
У повідомленні сказано: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил, із них:
- тричі в районі села Павлопіль, з напрямку населеного пункту Українське - з крупнокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів;
- двічі в районі населеного пункту Новогригорівка, з напрямку населеного пункту Майорова - з крупнокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Мар'їнки, з боку напрямку населеного пункту Трудовська - зі стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Гнутове, з напрямку населеного пункту Верхньошироківське - зі стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Водяне, з напряму Азов - зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази обстріляв позицій Об'єднаних сил:
- в районі населеного пункту Новолуганське з напрямку населеного пункту Калінінське з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм;
- поблизу села Зайцеве з напрямку населеного пункту Гольмовський зі станкових протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
Двічі поблизу населеного пункту Травневе, - з озброєння БМП, АГС, СПГ, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї з напрямку населеного пункту Гольмовський.
Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинуло, ще четверо дістали поранення, семеро військовослужбовців дістали бойові травми. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".
Але ж ви - виборці Зеленського? Невже всім вам - 73% не гидко від усього цього, невже ви не відчуваєте в цей день своєї відповідальності за забрані життя?
Думайте!
Узеленского рассчитывали, что в случае скандала по поводу "не стрелять" и "снятия блохады", Данилыч все возьмет на себя.
Но это же Данилыч - "Я лишь озвучил то что мне говорил Зассыканский".
Удачно Кучма в Минске *********** подставил.:D
По мнению Парубия, президент должен скорректировать свою позицию и иметь уважение к украинским воинам, которые, рискуя своей жизнью, каждый день защищают украинскую независимость. "Капитуляции мы не допустим",- добавил Парубий.
Если Зеленский публично не дезавуирует заявления Кучмы, это означает, что он стал на путь государственной измены
- что нужно говорить в Минске?
Об этом пишут уже со всех сторон..., те кто на нуле, те кто в теме, Луценко и то вынужден открыть дело...
Билецкий прямо об этом заявлет.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1137011052552564736
25%_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל 🇮🇱 🇺🇦 🇺🇸 🇪🇺 🇬🇧 @herooftheday10 1 ч.1 час назад
Билецкий - Зеленский через Хомчака отдал приказ 1,5 недели назад не стрелять в ответ, по возможности...
Это что за херня??
Почему Билецкий про это 1,5 недели молчал?
Ясно - что после такого приказа орки пошли в атаку и начали убивать украинцев!
Зачем нужен Украине такой президент??
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1137011052552564736
Исходя из всего вышесказанного можно с высокой долей вероятности утверждать, что т.н. "дорожная карта " относительно прекращения огня на Донбассе разрабатывается и реализуется по директивному указанию высшего руководства РФ и в ее интересах. Основная цель - снятие европейских санкций с РФ наложенных за агрессию на Донбассе.
Трошки не зручної правди для фанатів новообраного президента.
З троьх абсолютно різних джерел, яким я довіряю стало відомо наступне. Насправді, 4 - 200-х, 10 - 300-х результат прямого попадання в бліндаж ствольного 152-го калібру.
Але, переміщення цієї батареї фіксували та відстлідковували три дні, і було декілька реальних можливостей її знищити.
Та з Києва була дана категорична команда - не стріляти, оскільки це може негативно вплинути на переговори в Мінську.
А тепер живіть з цим ....
здебіл, прокинься - сьогодні твоє зєбєня поновило наказ на відкриття вогню у відповідь просити дозволу у штабі.
"Это военное преступление в который раз демонстрирует, что любые договоренности с Россией и ее марионетками "Л/ДНР" ничего не стоят. Этим извергам неизвестны понятия воинской чести и достоинства. Хотим заверить и поставить перед фактом весь мир - мы отомстим за гибель наших побратимов во сто крат", - говорится в сообщении подразделения Азов Источник: https://censor.net.ua/p3131140
Мы освободили Славянск, Краматорск, Мариуполь - треть Донбасса..
А когда дошли до Иловайска, кацапы внаглую ввели в Украину свои войска
И до сих пор кацапские войска не дают продвинуться дальше, но и мы не даем им продвигаться на Киев
Мы за 5 лет нарастили военную мощь и сейчас уже можем выбить оттуда и кацапскую гибридную армию, но и ***** подвел к нашим границам свои войска угрожая в случае наступления полномасштабной войной.
Ты думаешь что это всё договорняк чтобы зрботать?
Это гибридная война по захвату всей Украины.
Одужання пораненим
Горіть у пеклі москалі!
Что за устные приказы, что за бред.
- Оверлорд, это Кило-2. Подтверждаю множественные контакты на 12. Запрашиваю огонь на подавление. Over.
- Роджер это, Кило-2. Подождите, сейчас напечатаю приказ и отнесу полковнику, чтобы печать поставил... Фак, где эта секретутка, мать её?!