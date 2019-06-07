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Все про:обстріл (5196) операція Об'єднаних сил (1246)

 Від початку доби 7 червня загинуло два наші воїни, четверо поранені, сім дістали бойові травми. Ворог 12 разів порушував перемир'я із застосуванням артилерії, - штаб ООС

Від початку доби ворог дванадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм, а також з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, така інформація була озвучена на  вечірньому брифінгу прес-центру Об'єднаних сил.

У повідомленні сказано: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил, із них:

  • тричі в районі села Павлопіль, з напрямку населеного пункту Українське - з крупнокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів;
  • двічі в районі населеного пункту Новогригорівка, з напрямку населеного пункту Майорова - з крупнокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів;
  • поблизу Мар'їнки, з боку напрямку населеного пункту Трудовська - зі стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Гнутове, з напрямку населеного пункту Верхньошироківське - зі стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Водяне, з напряму Азов - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази обстріляв позицій Об'єднаних сил:

  • в районі населеного пункту Новолуганське з напрямку населеного пункту Калінінське з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм;
  • поблизу села Зайцеве з напрямку населеного пункту Гольмовський зі станкових протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

Двічі поблизу населеного пункту Травневе, - з озброєння БМП, АГС, СПГ, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї з напрямку населеного пункту Гольмовський.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинуло, ще четверо дістали поранення, семеро військовослужбовців дістали бойові травми. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131258
 
 
 Топ коментарі
 
З наши головнокомандуючим вже давно все ясно - уклоніст і палкий пошановувач «русского мира». Готовий стояти на колінах перед ворогами, але ніколи не схиле коліно, коли проваджатимуть в останню путь наших героїв, котрих сьогодні він сам і вбиває.

Але ж ви - виборці Зеленського? Невже всім вам - 73% не гидко від усього цього, невже ви не відчуваєте в цей день своєї відповідальності за забрані життя?

Думайте!
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Публичная порка призЕдента
Узеленского рассчитывали, что в случае скандала по поводу "не стрелять" и "снятия блохады", Данилыч все возьмет на себя.
Но это же Данилыч - "Я лишь озвучил то что мне говорил Зассыканский".
Удачно Кучма в Минске припиздента подставил.:D
По мнению Парубия, президент должен скорректировать свою позицию и иметь уважение к украинским воинам, которые, рискуя своей жизнью, каждый день защищают украинскую независимость. "Капитуляции мы не допустим",- добавил Парубий.
Если Зеленский публично не дезавуирует заявления Кучмы, это означает, что он стал на путь государственной измены
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да,видимо это правда о приказе командования ответный огонь не открывать(((
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З наши головнокомандуючим вже давно все ясно - уклоніст і палкий пошановувач «русского мира». Готовий стояти на колінах перед ворогами, але ніколи не схиле коліно, коли проваджатимуть в останню путь наших героїв, котрих сьогодні він сам і вбиває.

Але ж ви - виборці Зеленського? Невже всім вам - 73% не гидко від усього цього, невже ви не відчуваєте в цей день своєї відповідальності за забрані життя?

Думайте!
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Публичная порка призЕдента
Узеленского рассчитывали, что в случае скандала по поводу "не стрелять" и "снятия блохады", Данилыч все возьмет на себя.
Но это же Данилыч - "Я лишь озвучил то что мне говорил Зассыканский".
Удачно Кучма в Минске *********** подставил.:D
По мнению Парубия, президент должен скорректировать свою позицию и иметь уважение к украинским воинам, которые, рискуя своей жизнью, каждый день защищают украинскую независимость. "Капитуляции мы не допустим",- добавил Парубий.
Если Зеленский публично не дезавуирует заявления Кучмы, это означает, что он стал на путь государственной измены
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Неправильная постановка вопроса -- должны стрелять не в ответ а наносить упреждающие удары по местам скопления и огневым точкам кацапорылых ублюдков !!! Есть для этого все оружие опыт -- меньше слушать штабных продажных крыс глушить вату в пепел !!! Беречь наших ребят !!!
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да,видимо это правда о приказе командования ответный огонь не открывать(((
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Такого приказа нет и никогда не было, это разгоняют порохоботы которым выгодно обострение на фронте "А вот при Порошенко стреляли меньше".
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у зебилов ТОЖЕ орали с месяц назад что "никаких референдумов о мире с рашкой"... С начала суток 7 июня погибло два наших воина, четверо ранены, семь получили боевые травмы. Враг 12 раз нарушал перемирие, с применением артиллерии, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1661
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Ага и это порохоботы инструктировали Кучму
- что нужно говорить в Минске?
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Alex Rozhenko - такой приказ (возможно устный, или настоятельное пожелание) есть...

Об этом пишут уже со всех сторон..., те кто на нуле, те кто в теме, Луценко и то вынужден открыть дело...
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Або Зеленський забере назад свій наказ не стріляти, або стріляти будуть по АП.
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Букову:А таки пора. Так, для профилактики, вправить мозги. Я сегодня был в одном селе, возле нашего обл. центра. Так там список висит в сельраде, участников АТО - почти 40 человек, военных и МВД. В списке - 3 погибших (один мой ученик, 95-ка), 1 герой Украины, живой. Пока ждал человека нужного, разговорился с местными. Настроение в свете последних событий на фронте - как ты написал либо "сказала дитинi - звiльняйся негайно". Заехал на кладбище, ребята рядом лежат, лето 2014 года и начало 15, посидел, а в голове мыслишка " а теперь что?"
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заговорил, когда погибли Азовцы...

С начала суток 7 июня погибло два наших воина, четверо ранены, семь получили боевые травмы. Враг 12 раз нарушал перемирие, с применением артиллерии, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9794 25%_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל 🇮🇱 🇺🇦 🇺🇸 🇪🇺 🇬🇧‏ @herooftheday10 1 ч.1 час назад
Билецкий - Зеленский через Хомчака отдал приказ 1,5 недели назад не стрелять в ответ, по возможности...
Это что за херня??
Почему Билецкий про это 1,5 недели молчал?
Ясно - что после такого приказа орки пошли в атаку и начали убивать украинцев!
Зачем нужен Украине такой президент??

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1137011052552564736



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Лео, в моем городе кругом плакаты предвыборные с Билецким появились. Поэтому и загоаорил резко. Подозреваю, он - "Савченко номр 2" . ну не верю я ему, хоть тресни.
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Кошевой- Лысый -Жэка - " Слабая сторона Зеленского - он читает комментарии в фэйсбук" из интервью семейству Гордон. Когда ж ему тогда бедному с войной разбираться...
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"Не стрелять !" О роли Пинчука в этой истории. https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_7.html

Исходя из всего вышесказанного можно с высокой долей вероятности утверждать, что т.н. "дорожная карта " относительно прекращения огня на Донбассе разрабатывается и реализуется по директивному указанию высшего руководства РФ и в ее интересах. Основная цель - снятие европейских санкций с РФ наложенных за агрессию на Донбассе.
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Прямо наоборот - чем больше парашенцы стреляют, тем больше санкций заработают.
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Представитель украинской аналитической группы InformNapalm Михаил Макарук пишет что потери от попадания в блиндаж на самом деле больше.
Трошки не зручної правди для фанатів новообраного президента.
З троьх абсолютно різних джерел, яким я довіряю стало відомо наступне. Насправді, 4 - 200-х, 10 - 300-х результат прямого попадання в бліндаж ствольного 152-го калібру.
Але, переміщення цієї батареї фіксували та відстлідковували три дні, і було декілька реальних можливостей її знищити.
Та з Києва була дана категорична команда - не стріляти, оскільки це може негативно вплинути на переговори в Мінську.
А тепер живіть з цим ....
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Пора підтягувати артилерію до передової, котра була відведена згідно "мирного плану " сивочолого гетьмана та використовувати її згідно потреб, в тому числі - і на випередження по виявленим цілям орків.. Пора закривати КПП на лінії розмежування з орками на довгий термін після кожного обстрілу - нехай даунбасітів годує окупаційна влада.. Потрібно розпосчинати перекривати постачання води, електроенергії і газу в ордло - розпочати можна саме з лоханська.. Потрібно розпочати будівництво мереж і об'єктів постачання енергоресурсів, щоб не залежати від терористів ордло.. Невже за п'ять років війни не могли налагодити водопостачання Маріуполя.. Розумію, що зараз робиться все можливе як кацапами так і прихильниками корумпованого петі , щоб максимально ускладнити ситуацію як для України так і для новообраного Президента України..
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коли вона була відведена, хворе, к 2015 році?
здебіл, прокинься - сьогодні твоє зєбєня поновило наказ на відкриття вогню у відповідь просити дозволу у штабі.
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Посилання на наказ Президента України Володимира Зеленського можеш надати? Якщо ні - то ти звичайний брехливий петін плазун..
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Номер приказа есть,ато в Украинской армии про этот приказ не знают.
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Дивно що на Цензорі 0 статтей про перемоги нашої збірної U-20 і виходу в півфінал на Чемпіонаті Світу Ю-20.
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Сегодня сводки о потерях как в самые горячие дни начало войны с парашей

"Это военное преступление в который раз демонстрирует, что любые договоренности с Россией и ее марионетками "Л/ДНР" ничего не стоят. Этим извергам неизвестны понятия воинской чести и достоинства. Хотим заверить и поставить перед фактом весь мир - мы отомстим за гибель наших побратимов во сто крат", - говорится в сообщении подразделения Азов Источник: https://censor.net.ua/p3131140
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К сожалению создается впечатление что у этого конфликта есть только военный путь решения проблемы, жить мирно никто не хочет
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Гибнут наши парни, отцы, сыновья, внуки, а внучок гниды кучмы того, что озаботился с Зе бизнесом своего зятька-олигарха пинчука, сашок франчук, в свои 19 лет не в ВСУ, в окопе, а в оккупированном Крыму с дружбанами на ворованное у нпрода дедом и мамой с отчимом жирует.Ну естестаенно дед за то, что бы наши в ответ не стреляли. А внучок видать к службе не придатный, энурезом страдает. Как и наш новый харант. Тот что Конституцией подтерся и офшор имеет.
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Как только прозвучало мнение о том, что ответного огня не открывать, сразу же, как по мановению волшебной палочки, резко увеличились потери ВСУ. Причем на той стороне они так же волшебно исчезли. Совпадение? (Ранее сводки были примерно такие - в ЗСУ один поранений; знищено двох оккупантів-найманців російсько-террористичних військ, три оккупанта зазнали поранень. Причем в соцсетях бойцы ВСУ сообщают - отвечаем по полной программе). (К сведению - в позиционной войне потери сторон конфликта примерно равны).
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Так вся эта война так и идет с переменным успехом, сначала одним дают бить других потом наоборот не давая при этом ни одной стороне взять верх окончательно, кто то однозначно очень хорошо зарабатывает на этой мясорубке и заканчивать с ней не собирается.
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Не неси пурги
Мы освободили Славянск, Краматорск, Мариуполь - треть Донбасса..
А когда дошли до Иловайска, кацапы внаглую ввели в Украину свои войска
И до сих пор кацапские войска не дают продвинуться дальше, но и мы не даем им продвигаться на Киев
Мы за 5 лет нарастили военную мощь и сейчас уже можем выбить оттуда и кацапскую гибридную армию, но и ***** подвел к нашим границам свои войска угрожая в случае наступления полномасштабной войной.
Ты думаешь что это всё договорняк чтобы зрботать?
Это гибридная война по захвату всей Украины.
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Знаешь как говорят- *плохому танцору всегда что то мешает* или кто то...
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Если наши отвечают только автоматами на артилерийские обстрелы, то и потери теперь такие. ЗЕ-наполеон ведь в Минске, через своего представителя заявил, что ответной стрельбы не будет.
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Если так продолжится то Зеленский уже в этом году введет военное положение, не засцыт и не будет 5 лет дурака валять как *****.
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Царство небесне.
Одужання пораненим
Горіть у пеклі москалі!
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Не стрелять.. вот тебе и не ************ зеленая. Эти смерти на совести этой сопли.
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Хорошо бы увидеть этот самый приказ " не стрелять". Что, трудно отскринить и выложить? А то как с Крымом, кто-то приказал прекратить военное сопротивление и выводить войска, а кто именно - не понятно. (Ну, в принципе, понятно, что Турчинов, но сейчас-то кто именно?)
Что за устные приказы, что за бред.
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Ты не в офисе, где бумажки со стола на стол с приказами перекладывают. На фронте запросили поддержку артилерией, а в штабе отказали.
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Пока будет невнятное мычание, что кто-то где-то кому-то отказал, так и будут гибнуть солдаты. Кто этот предатель из штаба? Почему не под трибуналом? Что за отмазки....
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нічого не заборонили. Просто поновили попередній наказ - перш ніж відкривати вогонь, запитувати дозволу у штабі. А штаб не дозволяє.
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Где этот приказ? Можно увидеть? Кто эта мразь, что его подписала?
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А всі воєнні накази спочатку оформлюють і нотаріально завірюють, перш ніж виконувати? Серйозно?
- Оверлорд, это Кило-2. Подтверждаю множественные контакты на 12. Запрашиваю огонь на подавление. Over.
- Роджер это, Кило-2. Подождите, сейчас напечатаю приказ и отнесу полковнику, чтобы печать поставил... Фак, где эта секретутка, мать её?!
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Открою секрет, все приказы должны быть напечатаны и подписаны, и храниться в сейфах в такой специальной папочке.
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Теперь дело за нашими дипами. Минские, на которых так настаиваит Европа , таки накрылся медным тазом. Нужнл организовать встречу с послами, разширить информационное пространство, атоковать ОБСЕ и ООН - главное сейчас не замыкать всё в пределах частной разборки.
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Отлично! Чем больше потерь тем быстрее армия будет деморализована Тем быстрее украина капитулирует и тем быстрее 73% смогут приступить к любой русской забюаве - лепке петухов их говна!
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Ой чуйка будет военный переворот с такими командующими
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Чоловіче Зазєля , будь чоловіком і не падай в істерику дригаючи ногами . Обісрався зєлєбєня то ти хоч не репетуй .
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"Это военное преступление в который раз демонстрирует, что любые договоренности с Россией и ее марионетками "Л/ДНР" ничего не стоят. Этим извергам неизвестны понятия воинской чести и достоинства. Хотим заверить и поставить перед фактом весь мир - мы отомстим за гибель наших побратимов во сто крат", - говорится в сообщении подразделения Азов Источник: https://censor.net.ua/p3131140
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Хлопчик, цитата взагалі-то про лугандонц і лаптів. НАВІЩО ти її липиш вже по сотому разу???
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Зайди на официальный сайт полка Азов вот там хвилю возмущения и прощитаешь
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Співчуття родинам полеглих Героїв України!!! ((( смерть расіянським окупантам!!!! горіть у пеклі маскавіти кляті!!!!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби 7 червня загинуло два наші воїни, четверо поранені, сім дістали бойові травми. Ворог 12 разів порушував перемир'я із застосуванням артилерії, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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