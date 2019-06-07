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Все про:Вакарчук (93) Голос партія (15)

 Я буду першим номером у списку. Наш список вас здивує, - Вакарчук

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук очолить список цієї політичної сили на виборах до Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це єдиний номер, який я можу вам назвати офіційно. Інші номери ще не вирішені. Це саме зараз відбувається. Я буду першим номером у списку", - сказав він

Лідер "Голосу" запевнив, що старих облич у списку партії не буде.

"По багатомандатному округу - побачите. Наш список вас здивує. В хорошому сенсі", - сказав Вакарчук.

Читайте також: Вакарчук: Ми будемо торгуватися, проводити переговори, але не продавати політичні рішення

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131255
 
   
 Топ коментарі
 
Наш список вас удивит. В хорошем смысле", - сказал Вакарчук.Источник: https://censor.net.ua/n3131255

После пианиста Зю нас уже ничем не удивить Славик...
Но попытайся...
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Славко мог бы стать настоящим новым лицом и рейтинговым политиком вроде Зеленского, но здорово зашкварился со своим "голосуйте не по приколу". Теперь выступает на концертах со своим новым хитом "Я продався без бою"
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Демократичні сили ідуть кожен сам по собі і програють. Патамушта кожен гетьман. Ось ви всі ніхрена не вмієте, а я вмію.
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А кто с демократов выйдет в Раду?
Походу только Порох и то там 20 человек максимум получится, а больше никого и нет.
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БПП перетвориться на ПДП. Партію демоКрадів *****.
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Очеь хорошо, потому что каждая безупречная личность в списке Вакарчука, это новая Украина. Страшно даже подумать, что в Раду зайдёт большая половина Рыгов, включая порошенковское крыло - эти люди идут во власть только для сохранения статус-кво и неважно под ватными гаслами или украинскими
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Все эти мрази лезут через мажоритарку.Как с этим бороться ,ну нужны рецепты и предложения от Украинцев.
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в ЗеКо-Манде нашли решение! от 500 тыс до 2 млн.долларов за место и "мрази" становятся "новыми лицами" Я буду первым номером в списке. Наш список вас удивит, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 6937
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Какая боль,какя боль аргентина ямайка 10 ноль))))))))))))))))))
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Если количество скобок превышает 1-2, то у чувака истерика.
чем больше скобок - тем больше истерика. Давно известный факт Я буду першим номером у списку. Наш список вас здивує, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 3205
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Мне на мнение мордвы по..й)))Это на вашем языке.))
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Мы любим Украину и боремся за нее независимо от того,кто заехал на банковую,но кацапню это бесит.У них разрыв мозга,как это не бендеровцы вступились за Украину,а те у кого родственики в параше.Разрыв полный)))
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шо то мало для "новых" лиц - там, суммы гораздо внушительнее)
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ПРОГОЛОСУЮ ЗА ТУ партію,котра зобовяжеться ліквідувати мажоритарку і імплементувати результати референдуму 2000 року про 300 депутатів по 150 депутатів у кожній палаті. Я буду першим номером у списку. Наш список вас здивує, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 2262
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У нас демокоратия ,благодаря Украинцам.Голосуйте за кого угодно.Вам это право предоставлено.
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ви запитали як побороти мажоритарку?
я відповів.
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Я буду первым номером в списке. Наш список вас удивит, - Вакарчук

ну
2-м будет барабанщик
3-м- басгитарист-
4 - сологитара
5-ну и прадюсера вазьмут типа на пиар партии

Ау-у, где нормальные люди на укртерритории??

где где - в польше давно, евросаюз там строят

и успешно

а в укртерритории почва непадхадящая - отравлена карупцыей.
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Святославе- мій голос за тебе.

p.s. але ж і спросимо потім. не підведи
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Почему он молчит про киборга шараскина?
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свиносявка кого то хочет удивить?
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Проект Пинчука для отбора голосов у Зеленского
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Так, так, вони пасуться на одному лохторальному полі
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маладєц кацапсіна. всав ще картинку як міхо жує краватку
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уже первым номером удивил, дальше раскрывать нет нужды, все итак на полу от смеха и прикола Я буду першим номером у списку. Наш список вас здивує, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 9844
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Что не так с Кличко?
Не ждите принцев на коне, бо их не будет
Более-менее норм и не сепар, для Украины это уже *******.

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і,головне,у нього вбивчі аргументи..
Зліва і справа Я буду першим номером у списку. Наш список вас здивує, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 3205 Я буду першим номером у списку. Наш список вас здивує, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 274
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Потрохоботы нас новыми свинарчуками и кононенками собираются удивить,а может ну вас нахрен?
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Знаємо, знаємо хто ти є манкурте

https://www.facebook.com/PinchuchyiSon/videos/165671817444518/?app=fbl
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Вижу что созрел,но уже и перезрел
Так бывает ,когда нет четкой позиции
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Голос такой противный у Вакарчука как вы можете его слушать.
Мне аж рыгаты хочется.
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***** не будешь?,
один уже зуб давал - и с зубом и падаль...
еще раз - ***** не будешь?
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тебе - кацапененок..

а шо абиделся?
так и скажи - я тебе еще ****** напинаю Я буду першим номером у списку. Наш список вас здивує, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 1929
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ты как был в кацапской заднице так всегда и будешь....
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ща долны быть картинки от ордловца, если тока модер ему не сделал харакири ....
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на куски не разорвись от злости - я тебя собирать не буду
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Я на вас не злюсь....вы на работе))))Нищеброды служите параше)))
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тобик - мне так по винту злишься ты или нет - ты собачик, себе представить не можешь.... Я буду першим номером у списку. Наш список вас здивує, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5530
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а на меня то чего?
ето же нe Украина на кацапию напала a кацапия на Украину....странные вы там все на мойке - простых вещей не замечаете....
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чего флаг сразу поменял? - ссыканул, маладой развевающийся? Я буду першим номером у списку. Наш список вас здивує, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 808
алех у нас даже не кацап - он гордый папугай - ардловец
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в лифте не ездишь? - а и правильно - здоровые ноги и голова на месте
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говорят он человек не ахти а один сказал емким украинским словом нікчема.....
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НАДІЯ ПОМИРАЄ ОСТАННЬОЮ. Якщо сам Білецький заявив , що Зє схильний до зради національних інтересів України, то найкращий вихід, хоча б і херовий, та не зрадник Вакарчук.
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для того,шобы петь ртом первый номер не обязателен
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для зебилов если человек не поддерживал Клована он автоматом становиться порохоботом,не взирая на то кто этот человек и каких высот он добилься в жизни
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модераторы,есть работка,баньте этого *******
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как там у вас на расии дела с зарплатой обстоят,говорят что 15-20 тищь за счастье )
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Побільше партій хороших і різних на користь об'єднаним ригам, для розвалу держави.

Дебіли, ***.
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Тем более ,что рыги и БПП в одной упряжке!!!)))
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Ну що порохоботи Дякуємо далі? Неля Штепа, яка вручала хліб-сіль бойовику Стрєлкову що захопив Слов'янськ, замість того аби гріти шконку на зоні, йде в нардепи, на пару з кумом Путіна. Давайте, не соромтесь.

Я буду першим номером у списку. Наш список вас здивує, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 7740
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===Эксперт отметил, что певец начал играть на стороне Порошенко еще тогда, когда сам отказался участвовать в президентских выборах, хотя немалая часть украинцев хотела бы видеть его во главе страны.
«Со стороны это выглядит так, будто у него была личная договоренность с Порошенко, либо со своими спонсорами: олигархами Виктором Пинчуком и Михаилом Фридманом», - пояснил Вакаров.

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20190407/1023243435.html===
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гнида. иди пой свои гнусявые песенки. ЧМО.
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Я на тебя не обижаюсь. Ты имбецил, тебе положено бесплатное лечение.
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В Донбассе с ВСУ воюют военнослужащие РФ с техникой РФ, глист.
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А вот в твоей голове никто не воюет. Там война давно закончилась. Окончательным поражением серого вещества.
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Я буду першим номером у списку. Наш список вас здивує, - Вакарчук

невже.. Я буду першим номером у списку. Наш список вас здивує, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8698?
Винник
Олег Скрипка
Іво Бобул
Таліта Кум.... Я буду першим номером у списку. Наш список вас здивує, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8698
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Вакарчук - ліберал, який буде продовжувати політику Порошенка - Гройсмана. Буде знищувати економіку та соціальну систему. Олігархи дурять людей, підсовуючи їм різні політичні проекти. Насправді, немає ніякої різниці між Порошенком, Яценюком, Вакарчуком чи Зеленським.
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эх...Славко....и че ты не пошел в президенты....этой зеленкой бы сейчас и не пахло....
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баран ты сява - все шо можно было за Украину - ты просрав,
Украина воюе - ты отпуск взяв на рик?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯ буду першим номером у списку. Наш список вас здивує, - Вакарчук
 
 
 
 
 
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