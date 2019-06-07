 Я буду першим номером у списку. Наш список вас здивує, - Вакарчук

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це єдиний номер, який я можу вам назвати офіційно. Інші номери ще не вирішені. Це саме зараз відбувається. Я буду першим номером у списку", - сказав він

Лідер "Голосу" запевнив, що старих облич у списку партії не буде.

"По багатомандатному округу - побачите. Наш список вас здивує. В хорошому сенсі", - сказав Вакарчук.

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