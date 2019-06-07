 Я буду першим номером у списку. Наш список вас здивує, - Вакарчук

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Це єдиний номер, який я можу вам назвати офіційно. Інші номери ще не вирішені. Це саме зараз відбувається. Я буду першим номером у списку", - сказав він
Лідер "Голосу" запевнив, що старих облич у списку партії не буде.
"По багатомандатному округу - побачите. Наш список вас здивує. В хорошому сенсі", - сказав Вакарчук.
Походу только Порох и то там 20 человек максимум получится, а больше никого и нет.
чем больше скобок - тем больше истерика. Давно известный факт
я відповів.
ну
2-м будет барабанщик
3-м- басгитарист-
4 - сологитара
5-ну и прадюсера вазьмут типа на пиар партии
Ау-у, где нормальные люди на укртерритории??
где где - в польше давно, евросаюз там строят
и успешно
а в укртерритории почва непадхадящая - отравлена карупцыей.
p.s. але ж і спросимо потім. не підведи
Не ждите принцев на коне, бо их не будет
Более-менее норм и не сепар, для Украины это уже *******.
Зліва і справа
https://www.facebook.com/PinchuchyiSon/videos/165671817444518/?app=fbl
Так бывает ,когда нет четкой позиции
Мне аж рыгаты хочется.
один уже зуб давал - и с зубом и падаль...
еще раз - ***** не будешь?
а шо абиделся?
так и скажи - я тебе еще ****** напинаю
ето же нe Украина на кацапию напала a кацапия на Украину....странные вы там все на мойке - простых вещей не замечаете....
алех у нас даже не кацап - он гордый папугай - ардловец
Дебіли, ***.
«Со стороны это выглядит так, будто у него была личная договоренность с Порошенко, либо со своими спонсорами: олигархами Виктором Пинчуком и Михаилом Фридманом», - пояснил Вакаров.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20190407/1023243435.html===
невже.. ?
Винник
Олег Скрипка
Іво Бобул
Таліта Кум....
Украина воюе - ты отпуск взяв на рик?