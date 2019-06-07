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Все про:Одеська область (1002) прокуратура (1766) електронне декларування (599)

 Депутат Одеської міськради не вніс до декларації понад 2 млн грн доходів від банківських вкладів і нерухомість

Прокуратура повідомила депутату про підозру в декларуванні недостовірної інформації.

Прокуратура Одеської області почала досудове розслідування в кримінальному провадженні за ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу відомства.

За даними прокурорів, депутат міськради не вніс у декларацію отримання доходу від банківських вкладів на суму понад 2 мільйони гривень, а також нерухомість.

Покаранням за декларування недостовірної інформації може бути штраф у сумі від 42 500 до 51 000 грн, громадські роботи на строк від 150 до 240 годин або позбавлення волі на строк до 2 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131249
 
 
 Топ коментарі
 
Для того, чтобы обвинять в этом зеленского- сначала спросите у себя, кто убил статью о незаконном обогащении , и почему Луценко работает все там же, а не уходит , освободив место человеку новой команды,
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Теперь можно подавать заявку в партию "слуга Бабломойского" и на выборы в Раду. Благо шо лохторат заведомо готов голосовать за любого кто там будет не глядя.
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Для того, чтобы обвинять в этом зеленского- сначала спросите у себя, кто убил статью о незаконном обогащении , и почему Луценко работает все там же, а не уходит , освободив место человеку новой команды,
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Прискіпалися. Такі дрібниці. Невже шановна людина повинна памятити про сотні тисяч гривень процентів із злощасних 2 лімонів?
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Ну забув, ну звеняйте!. про мелочишку забув, ну с кем не бывает! Погрозите пальчиком и хорош всякую ерунду писать в новостях.. Просто забув про накалядованное...
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Теперь можно подавать заявку в партию "слуга Бабломойского" и на выборы в Раду. Благо шо лохторат заведомо готов голосовать за любого кто там будет не глядя.
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Они все в 'доверяй делам', которая объедининяется с бойкой. Пэте с Юрой привет ! Которые не посадили ни труханова , ни бойку, где последний в деле про одноименные вышки из обвиняемых дивным образом переквалифицировался в свидетели .
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Так вот Зекловун и посадит, какие проблемы. Он же не Петья правда?? Щас всех и посадит не переживай...с Бабломойского как раз и начнёт. У нас же там конец эпохи олигархата и кумовства, забыла разве??
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Даже не буду уточнять, кто бы это мог быть. Там в любого пальцем тыкни- и попадёшь в цель.
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ну подумаешь...
это вы свою нычку под простынями чуть ли на каждую банкноту в номер помните...
а там...ну как ему бедолаге все эти мелочи запомнить))))
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"Депутат Одесского горсовета не внес в декларацию более 2 млн грн. доходов от банковских вкладов и недвижимость" - если депутат Одесского горсовета украл более 2 млн грн., по сколько же воруют депутаты Верховного совета?
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не то главное, а то, шо он согласовал со святым оффшором
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДепутат Одеської міськради не вніс до декларації понад 2 млн грн доходів від банківських вкладів і нерухомість
 
 
 
 
 
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