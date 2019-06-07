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Все про:авіакатастрофа (305) Київ (6134) літак (692) ДСНС (1889)

 У Києві літак Ан-2 здійснив аварійну посадку на воду, - ДСНС (оновлено). ФОТОрепортаж

У Києві співробітники ДСНС врятували трьох членів екіпажу літака, що здійснив аварійну посадку на воду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДСНС.

У Києві літак Ан-2 здійснив аварійну посадку на воду, - ДСНС (оновлено) 01

7 червня о 15:38 в ДСНС надійшло повідомлення про аварію літака за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Бударіна, 11.

О 15:55, після прибуття на місце події пожежно-рятувального підрозділу було встановлено, що літак зазнав аварії і впав в одне з озер рибгоспу "Нивки". На борту судна було 3 осіб. Літак перебував на поверхні озера на відстані 100 м від берега.

У Києві літак Ан-2 здійснив аварійну посадку на воду, - ДСНС (оновлено) 02

Одному з учасників аварії вдалося самостійно вибратися з літака і дістатися до берега ще до прибуття на місце співробітників служби порятунку. Він зумів сповістити про аварію свідків і передати інформацію в службу 101.

У Києві літак Ан-2 здійснив аварійну посадку на воду, - ДСНС (оновлено) 03
У Києві літак Ан-2 здійснив аварійну посадку на воду, - ДСНС (оновлено) 04
У Києві літак Ан-2 здійснив аварійну посадку на воду, - ДСНС (оновлено) 05

Двох інших потерпілих водолази ДСНС деблокували з літака і доставили до берега за допомогою надувного човна і водолазно-рятувального обладнання. Всіх потерпілих передано працівникам медичної допомоги і госпіталізовано.

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У Києві літак Ан-2 здійснив аварійну посадку на воду, - ДСНС (оновлено) 06
У Києві літак Ан-2 здійснив аварійну посадку на воду, - ДСНС (оновлено) 07
У Києві літак Ан-2 здійснив аварійну посадку на воду, - ДСНС (оновлено) 08
У Києві літак Ан-2 здійснив аварійну посадку на воду, - ДСНС (оновлено) 09

У Києві літак Ан-2 здійснив аварійну посадку на воду, - ДСНС (оновлено) 10

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131247
 
 
 Топ коментарі
 
В нас 14 поранених на сьогодні.
Хтось пояснить що відбувається і чому ?
Зеля точно заборонив стріляти або не дає боєприпасів.
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Бойцы Азова заявили, что был запрет.
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А это заявления подонка кучмы с подаси фигляра Зе так работают. Еучма о бизнесе зчтька пинчука беспокоится,а сцикливый, тупой но воровитый фигляр Зе и его шобла "новых рыл", о своем кармане.
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В нас 14 поранених на сьогодні.
Хтось пояснить що відбувається і чому ?
Зеля точно заборонив стріляти або не дає ***********.
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За это им и платят с Липецка, либо из Кремля.
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А это заявления подонка кучмы с подаси фигляра Зе так работают. Еучма о бизнесе зчтька пинчука беспокоится,а сцикливый, тупой но воровитый фигляр Зе и его шобла "новых рыл", о своем кармане.
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за 2 недели "при вазелине" - погибло больше, чем за 2 месяца при Порохе..
Билецкий пишет что "жесткий приказ не стрелять" от Хомчака - еще с прошлой недели прошел.
Причем речь именно от САУ крупного калибра.. и птур. Поэтому боевики как хотят - так и обстреливают из 152мм...200мм, зная что ничего дальше 10-12км и больше 100мм - НЕ прилетит..
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Бутусов же писал, что в мае потери у ополченцев в 4 раза больше. Теперь идет ответка.
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пішов на путіна, мокшанська мерзото
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хіба я винна, що ти тупенький..
бо лише в уяві ватяної інфузорії туфельки пуйтін ні при чому.
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Зеля не ефрейтор что бы приказы отдавать, он никто)
Командование должно быть как при ПАПе.
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к сожалению,он верховный главнокомандующий...и определяет военную политику страны.
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Рядовой, даже без ефрейтора, вот это ГЛАВКОМ У Києві літак Ан-2 здійснив аварійну посадку на воду, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4829
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Он даже не рядовой!Безголовый и случайный.Трижды уклонист от призыва на службу.
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Ksenia VB - вже як півтора тиждні є наказ від зеленої соплі до Хомчака... про не застосування у відповід вогнепальної зброї
https://twitter.com/herooftheday10/status/1137011052552564736
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кацап, тебя зачем санитары отвязали..?)
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ник "Лариса" и прочие зебилы..
зацените своего однодумца - сергей садовский, так сказать. Оно тоже голосовало за вазелина.
И так же как и вы - ненавидит всё "за Пороха". Вы - в одной команде, у вас общего - на 100%...
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Нет ***** нет расеи , нет мародера - нет Украины .
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ти б тунця з рота випхав, кацапе, й горілки менше жлуктив
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О, наш аэроплан оказался легче воды, не то, что кацапский с лизой-дохтором и как там этих скотов? хором имени кого-то...
Тяжесть грехов, она сильно добавляет веса...
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Самолет находился на поверхности озера на расстоянии 100 м. от берега. -- НУ РАЗВЕ ШО ОТ БЕРЕГА ФОТОКОРРА. ТО ШО ДРУГОЙ БЕРЕГ МЕТРАХ В 20 ОТ СИЛЫ
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ХОРОШО ЧТО ВСЕ ЖИВЫ.
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ДО БЕРЕГА НА ЗАДНЕМ ПЛАНЕ ЯВНО НЕ 100 М. ЭТО ОЧЕВИДНО И МОЖНО ПРИКИНУТЬ ПО ГАБАРИТАМ САМОЛЁТА. НЕ БОЛЕЕ 20М.

У Києві літак Ан-2 здійснив аварійну посадку на воду, - ДСНС (оновлено) - Цензор.НЕТ 3996
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Ан-2 на спині тому, що в нього шасі не прибираються, ось він і зробив сальто через двигун при посадці на воду!
Це проблема всіх планерів в яких не прибираються шасі!
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Как говаривал медведь Балу из мультфильма "Чудеса на виражах":
" - Самолет разбился, никто не убился"
И это добрая новина.
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Антонов - хорошее было производство пол-века назад.
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Экипаж АН-2 - 2 человека. Спасли "3 члена экипажа". Там стюардесса была?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ Києві літак Ан-2 здійснив аварійну посадку на воду, - ДСНС (оновлено). ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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