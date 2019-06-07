 У Києві літак Ан-2 здійснив аварійну посадку на воду, - ДСНС (оновлено). ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДСНС.
7 червня о 15:38 в ДСНС надійшло повідомлення про аварію літака за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Бударіна, 11.
О 15:55, після прибуття на місце події пожежно-рятувального підрозділу було встановлено, що літак зазнав аварії і впав в одне з озер рибгоспу "Нивки". На борту судна було 3 осіб. Літак перебував на поверхні озера на відстані 100 м від берега.
Одному з учасників аварії вдалося самостійно вибратися з літака і дістатися до берега ще до прибуття на місце співробітників служби порятунку. Він зумів сповістити про аварію свідків і передати інформацію в службу 101.
Двох інших потерпілих водолази ДСНС деблокували з літака і доставили до берега за допомогою надувного човна і водолазно-рятувального обладнання. Всіх потерпілих передано працівникам медичної допомоги і госпіталізовано.
Хтось пояснить що відбувається і чому ?
Зеля точно заборонив стріляти або не дає ***********.
Билецкий пишет что "жесткий приказ не стрелять" от Хомчака - еще с прошлой недели прошел.
Причем речь именно от САУ крупного калибра.. и птур. Поэтому боевики как хотят - так и обстреливают из 152мм...200мм, зная что ничего дальше 10-12км и больше 100мм - НЕ прилетит..
бо лише в уяві ватяної інфузорії туфельки пуйтін ні при чому.
Командование должно быть как при ПАПе.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1137011052552564736
зацените своего однодумца - сергей садовский, так сказать. Оно тоже голосовало за вазелина.
И так же как и вы - ненавидит всё "за Пороха". Вы - в одной команде, у вас общего - на 100%...
Ви - справжні герої
Тяжесть грехов, она сильно добавляет веса...
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ХОРОШО ЧТО ВСЕ ЖИВЫ.
Це проблема всіх планерів в яких не прибираються шасі!
" - Самолет разбился, никто не убился"
И это добрая новина.