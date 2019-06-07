EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  592  27
Все про:Бахматюк (43) Ukrlandfarming (27) Укрлендфармінг (32)

 Тваринництво буде прибутковим за участі держави — "Укрлендфармінг" Бахматюка

Канадська технологія вільного випасу великої рогатої худоби, дозволяє вивести галузь тваринництва на новий якісний рівень розвитку.

Про це кажуть фахівці "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка, представили на найбільшій українській агропромисловій виставці АГРО 2019 племінних бичків і телиць, повідомляє Обозреватель.

В компанії утримується 37 тисяч голів худоби молочного напрямку і більше шести з половиною тисяч голів м’ясного напрямку. Результат вільного випасу та спеціального раціону — екологічно чисте м'ясо та рекордні надої.

В племінному напрямку фермери покладаються на дві породи великої рогатої худоби - абердино-ангузька та українська м’ясна. Останню вивели в Україні за рахунок складного чотирипородного схрещування. Для решти чистопородних видів м’ясної худоби генетичний матеріал завозиться з закордону, бо вітчизняна селекція зараз знаходиться в стагнації і потребує державної підтримки, констатують в "Укрлендфармінг".

Читайте також: Група компаній "Укрлендфармінг" виділила майже 100 тис. грн на допомогу постраждалим від пожеж і на ремонт пожежної техніки в селах Івано-Франківської, Полтавської та Чернігівської областей

В жодній країні світу тваринництво не існує самостійно. Дотуються різні напрямки: виробництво кілограму продукції – молока, м’яса, поголів’я. Дотується кормова група, вирощування, каже заступник генерального директора "Укрлендфармінг" Василь Лобода.

Весь сектор тваринництва одного з лідерів утримання великої рогатої худоби забезпечив роботою більше 4 тисяч українців. Також в "Укрлендфармінг" опікуються підготовкою нових, висококваліфікованих кадрів. За для цього фахівці компанії співпрацюють з професійними училищами та вищими навчальними закладами, допомагаючи здійснювати підготовку, наближену до потреб бізнесу. Також аграрії допомагають вишам матеріальною базою, яка необхідна для навчання, залучають студентів до практики на базі різних підрозділів.

Новина публікується на правах реклами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131240
 
 
 Топ коментарі
 
Так у нас государство уже пять лет непосредственно животноводством занимается: раскармливает всякое порошенко, коболево, гройсмано, луценко и остальных животных...
 показати весь коментар
 
Наскільки знаю, принаймні в українській Донецькій області - села. Дярєвєнь (з ізбами та завалінками) нєтутя. Щодо ОРДЛО - я хз.
 показати весь коментар
 
Колись у нас був колгосп "Дружба". У нього було 950 га землі. Так от на тих 950 вирощували 300-350 га цукрових буряків, 400-450 га зернові (пшениця, кукурудза....), інше то були кормові культури. Утримували дійне стадо до 100 голів, на м'ясо 300-350 голів ВРХ, свиней до 1000 голів.

Сьогодні 2-3 головні культури - кукурудза, соняшник, ріпак. Тваринництва нема. В селі 90% населення пенсіонери - доживають віка. Роботи мало, бо все заточено під зорав, посіяв, зібрав, продав.Землю доять безпощадно - мінералка, хімія, безвідвальна обробка землі. Чорнозем перетворили на бетон.
А ви хочете молока, м'яса. Їжте гормони.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так у нас государство уже пять лет непосредственно животноводством занимается: раскармливает всякое порошенко, коболево, гройсмано, луценко и остальных животных...
 показати весь коментар
 
 
Кто у нас не дотируется? Шахты дотируются, сельское хозяйство дотируются, пенсионеры дотируются и т.д. Откуда деньги в государстве беруться?
 показати весь коментар
 
кредиты МВФ. долг то с каждым годом растет
 показати весь коментар
 
Так держава й повинна стимулювати, контролювати й кредитувати, але без Бахматюків, Косюків і всілякіх інших свинарчуків.
 показати весь коментар
 
 
Смотря какое государство. Лично мне не нужно такое, что в бизнес лезет (во всех смыслах)
 показати весь коментар
 
І зараз держава годує велику рогату худобу: Зеленського, Коломойсбкого, Богдана...
 показати весь коментар
 
 
Что за страна? Чем больше миллиардер, тем больше из бюджета заграбастать хочет
 показати весь коментар
 
 
У Бахматюка проблем нема, для чого йому дотації? Дотації дають малим підприємствам, а великим давати нічого, хіба кредити - або збанкрутують, або випливуть.
 показати весь коментар
 
 
Якщо корова типу Бахматюка виросла - її доять, а не годують. Вона вже доросла і здатна сама прогодуватися. Державі потрібно багато підприємств, а не Бахматюк.
 показати весь коментар
 
Коров в деревнях нет. А молока хоть залейся. Из чего то молоко ? Из чего те яйца ? )) Из того,чего вы все в окорочка превратились. Особенно бабы.Окорочка на комбикормах ))
 показати весь коментар
 
Наскільки знаю, принаймні в українській Донецькій області - села. Дярєвєнь (з ізбами та завалінками) нєтутя. Щодо ОРДЛО - я хз.
 показати весь коментар
 
 
Не знаю як у тебе в дєрєвнях, а тій місцині де я живу в селах немає хати, в якій би не було хоча б одної, одної, Карл, корови... А в моєї молочниці їх цілих шість.
 показати весь коментар
 
 
брехня...За 25 лет поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось в 6,4 раза, с 25,2 млн до 3,9 млн голов. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики
 показати весь коментар
 
А, то ти знаєш скіки корів у сусідки моєї молочниці?
 показати весь коментар
 
Колись у нас був колгосп "Дружба". У нього було 950 га землі. Так от на тих 950 вирощували 300-350 га цукрових буряків, 400-450 га зернові (пшениця, кукурудза....), інше то були кормові культури. Утримували дійне стадо до 100 голів, на м'ясо 300-350 голів ВРХ, свиней до 1000 голів.

Сьогодні 2-3 головні культури - кукурудза, соняшник, ріпак. Тваринництва нема. В селі 90% населення пенсіонери - доживають віка. Роботи мало, бо все заточено під зорав, посіяв, зібрав, продав.Землю доять безпощадно - мінералка, хімія, безвідвальна обробка землі. Чорнозем перетворили на бетон.
А ви хочете молока, м'яса. Їжте гормони.
 показати весь коментар
 
 
херсонська обл - аналогично. лесополосы -вырубают, орошение порезано на металлолом . выращивают в основном рапс , подсолнечник, пшеница., которая даже не перерабатывается, а как сырье уходит на экспорт. ферм практически нет от слова совсем. в селе еще 5 лет назад было 3 стада по 100 голов, в прошлом году одно стадо на 120 голов, в этом году осталось 80 коров. молоковоз приезжает и покупают молоко по 5 грн. (!!!) . думаю через год ничего не останется. . украинцы уже отвыкли от настоящих молочных продуктов. сейчас 80 % бодяга из порошка. скоро все такое будет...
 показати весь коментар
 
 
Ребята смотрите шире - во- первых это пиар ,а во-вторых если выгорит вырвать денежек у государства
 показати весь коментар
 
Дивлюсь цього злодія бахматюка тут і далі піарять.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоТваринництво буде прибутковим за участі держави — "Укрлендфармінг" Бахматюка
 
 
 
 
 
 вгору