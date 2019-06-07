 Тваринництво буде прибутковим за участі держави — "Укрлендфармінг" Бахматюка

Про це кажуть фахівці "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка, представили на найбільшій українській агропромисловій виставці АГРО 2019 племінних бичків і телиць, повідомляє Обозреватель.

В компанії утримується 37 тисяч голів худоби молочного напрямку і більше шести з половиною тисяч голів м’ясного напрямку. Результат вільного випасу та спеціального раціону — екологічно чисте м'ясо та рекордні надої.

В племінному напрямку фермери покладаються на дві породи великої рогатої худоби - абердино-ангузька та українська м’ясна. Останню вивели в Україні за рахунок складного чотирипородного схрещування. Для решти чистопородних видів м’ясної худоби генетичний матеріал завозиться з закордону, бо вітчизняна селекція зараз знаходиться в стагнації і потребує державної підтримки, констатують в "Укрлендфармінг".

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В жодній країні світу тваринництво не існує самостійно. Дотуються різні напрямки: виробництво кілограму продукції – молока, м’яса, поголів’я. Дотується кормова група, вирощування, каже заступник генерального директора "Укрлендфармінг" Василь Лобода.

Весь сектор тваринництва одного з лідерів утримання великої рогатої худоби забезпечив роботою більше 4 тисяч українців. Також в "Укрлендфармінг" опікуються підготовкою нових, висококваліфікованих кадрів. За для цього фахівці компанії співпрацюють з професійними училищами та вищими навчальними закладами, допомагаючи здійснювати підготовку, наближену до потреб бізнесу. Також аграрії допомагають вишам матеріальною базою, яка необхідна для навчання, залучають студентів до практики на базі різних підрозділів.

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