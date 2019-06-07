 На посадах командирів взводу, роти і батальйону терористів є виключно офіцери збройних сил РФ, - Луценко у відповіді Зеленському

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні.
"Останніми днями мені просто не дають спати кілька повідомлень наших представників у Мінську, а тепер вже і з владних кабінетів про зовсім іншу реакцію до цих подій. Сьогодні я з подивом дізнався, що, виявляється, росіяни втратили якийсь контроль над терористичними угрупованнями в Луганській і Донецькій області. Це не так. Досить взяти один із цих урядових білих телефонів, зателефонувати керівникові головного управління розвідки Міністерства оборони і дізнатися, що на посадах від командирів взводу, роти, батальйону і вище перебувають виключно офіцери збройних сил РФ. Наш ГУР знає їх поіменно. Все це давно відомо всім, хто справді займається Збройними силами України. Говорити про те, що це якісь сепаратисти, які виходять з-під контролю РФ - не правда. Ще більше обурення у мене викликає пропозиція представників української сторони в Тристоронній контактній групі заборонити вогонь у бік противника", - заявив Луценко.
Також Луценко повідомив, що зареєстрував у реєстрі досудових розслідувань три кримінальні провадження про підготовку до фінансування тероризму, про підготовку до перешкоджання діяльності Збройних сил України в особливий період та за фактом державної зради - після закликів заборонити вогонь на Донбасі і відновити торговельні відносини з терористичними організаціями.
Як повідомлялося раніше, в ніч на 7 червня, в результаті прицільного обстрілу з артилерії 122 мм і мінометів 120 мм позицій спецпідрозділу "Азов" поблизу населеного пункту Новолуганське на Світлодарській дузі загинули двоє бійців з позивними Круглий і Максон. Ще 8 українських воїнів дістали поранення і травми.
Зі свого боку, як повідомила раніше прес-служба глави держави, Президент України Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського в Донецькій області та інших населених пунктів в ніч на 7 червня, в результаті яких двоє українських військових загинули, а вісім були поранені, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.
Рассия пять лет уже заявляет, что "не контролирует боевиков", а еще, что "не имеет к ним никакого отношения".
Видео.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1137011052552564736
Для всех времён и народов!
Але ж ви - виборці Зеленського? Невже всім вам - 73% не гидко від усього цього, невже ви не відчуваєте в цей день своєї відповідальності за забрані життя?
Думайте!
- Страус может зарыться в песок по самые яйца, а если на них наступить, то и на поезде не удерешь!
погибли на этой войне защищая Украину.
Вот мне кажется Странным, что мирный посыл кучмы и зекоманды настолько активировал мордор и сепаров, когда должно быть ровно наоборот. Больше похоже на провокацию по договрнякам с прошлой властью - война это ж как мать родна
А кто сказал, что контроль потеряли над взводами, ротами и выше? Они может над отделениями контроль потеряли, вот местные сепаратисты - командиры отделений и шмаляют почем зря, пронюхав из какого-то инсайда, что в РФ над ними контроль потерялся ...
В общем, Юра, не умничай! Главный камадывач зря трындеть не будет!
Фрнад ними контроль потерян
А ще і закон не підписаний, напевно і не підпише.
****Загинули бійці Азову, а він знаючи про наказ "головнокомандувача" нічого не сказав, не зробив у відповідь(Білецький). А ще відправив пікетувати своїх відморозків Порошенка, а не Зе та Хомчака.-
це з постів українців! СТОПУДОВА ПРАВДА!!! ЗА ЩО, ЗА ЧИЇМ НАКАЗОМ ВБИВАЮТЬ наших ДІТЕЙ????? ВІДПОВІДАЙ , Зєлєнський!!!!!!!!!!!
барига також багато чого наговорив за п'ять років. І - що?
Неужели все забыли, что на фронте ВСЕГДА обострение перед встречами в Минске были, вот и сейчас.
А для тех, кто разгоняет зраду напомню что есть такое понятие, как ирония. Вот у ватников оно напрочь отшибленное, теперь и порохоботов отшибло?
Зе прямо сказал - а ну-ка путя, приструни своих придурков на Донбассе, они у тебя распоясались. Всё он правильно сказал.