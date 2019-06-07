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Все про:Зеленський (1633) Луценко (2406) найманці РФ (795)

 На посадах командирів взводу, роти і батальйону терористів є виключно офіцери збройних сил РФ, - Луценко у відповіді Зеленському

У відповідь на заяву президента Володимира Зеленського про те, що Росія втратила контроль над найманцями в окупованому Донбасі, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що там на посадах командирів взводу, роти і батальйону перебувають виключно офіцери збройних сил РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні.

"Останніми днями мені просто не дають спати кілька повідомлень наших представників у Мінську, а тепер вже і з владних кабінетів про зовсім іншу реакцію до цих подій. Сьогодні я з подивом дізнався, що, виявляється, росіяни втратили якийсь контроль над терористичними угрупованнями в Луганській і Донецькій області. Це не так. Досить взяти один із цих урядових білих телефонів, зателефонувати керівникові головного управління розвідки Міністерства оборони і дізнатися, що на посадах від командирів взводу, роти, батальйону і вище перебувають виключно офіцери збройних сил РФ. Наш ГУР знає їх поіменно. Все це давно відомо всім, хто справді займається Збройними силами України. Говорити про те, що це якісь сепаратисти, які виходять з-під контролю РФ - не правда. Ще більше обурення у мене викликає пропозиція представників української сторони в Тристоронній контактній групі заборонити вогонь у бік противника", - заявив Луценко.

Також Луценко повідомив, що зареєстрував у реєстрі досудових розслідувань три кримінальні провадження про підготовку до фінансування тероризму, про підготовку до перешкоджання діяльності Збройних сил України в особливий період та за фактом державної зради - після закликів заборонити вогонь на Донбасі і відновити торговельні відносини з терористичними організаціями.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 7 червня, в результаті прицільного обстрілу з артилерії 122 мм і мінометів 120 мм позицій спецпідрозділу "Азов" поблизу населеного пункту Новолуганське на Світлодарській дузі загинули двоє бійців з позивними Круглий і Максон. Ще 8 українських воїнів дістали поранення і травми.

Зі свого боку, як повідомила раніше прес-служба глави держави, Президент України Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського в Донецькій області та інших населених пунктів в ніч на 7 червня, в результаті яких двоє українських військових загинули, а вісім були поранені, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Закликаю розвідку розповісти керівництву країни про тотальний контроль РФ на Донбасі, - Порошенко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131236
 
   
 Топ коментарі
 
Заява Зеленського про те що РФ не контролює сепарів- пряма державна зрада. Це рівнозначно визнанню війни громадянською.
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Убогий отмазыватель Зели, что на сайте преЗЕдента так и написано: "ответ Рассии"?
Рассия пять лет уже заявляет, что "не контролирует боевиков", а еще, что "не имеет к ним никакого отношения".
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Билецкий - Хомчак по приказу Зеленского отдал приказ 1,5 недели назад не стрелять в ответ, по возможности... Это что за херня?? Почему Билецкий про это 1,5 недели молчал? Ясно - что после такого приказа орки пошли в атаку и начали убивать украинцев! Зачем нужен Украине такой президент??
Видео.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1137011052552564736
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Пис"ец. Знать о подобном приказе и бегать с фаерами за Порохом. Ох и удак...
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Билецкий и его армянские жены, поддержали Зеленского и топили против Пороха, поэтому он так же виноват в смерти солдат как и президент.
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"Как только вражеская батарея обнаружила себя огнем, объединенными силами было немедленно применено огневые средства поражения в ответ. Подчеркиваем, что огонь русских оккупантов не остается безнаказанным", - заявил Сырский.
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ЗеБени, эти погибшие - не только на совести преЗедента, но и на вашей! И учтите, снаряды и бомбы не выбирают, если что.
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По большому счёту и на военных лежит ответственность.. Ладно, лопоухие гражданские. Здоровенные взрослые мужики, что дети и не понимали чем, в первую очередь для них самих, закончится дезертир в роли главкома. Они оставили предателя у себя за спиной и враг не задумываясь нанёс удар в спину. Чтоб смеяться последним, нужно стрелять первым. Это правило написано кровью.
Для всех времён и народов!
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Алекс, мы все виноваты в появлении ЗеБени.кто больше, кто меньше. И отвечать будем все, и получать будем все. Увы, жизнь жестокая вещь.
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Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать "кто тут?"(с)
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Кто нибудь объясните мне, точное попадание в блиндаж это потеря контроля или установление точного контроля над работой артиллерии?
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З наши головнокомандуючим вже давно все ясно - уклоніст і палкий пошановувач «русского мира». Готовий стояти на колінах перед ворогами, але ніколи не схиле коліно, коли проваджатимуть в останню путь наших героїв, котрих сьогодні він сам і вбиває.

Але ж ви - виборці Зеленського? Невже всім вам - 73% не гидко від усього цього, невже ви не відчуваєте в цей день своєї відповідальності за забрані життя?

Думайте!
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Зеля, лепить с кацапов контролирующих миротворцев - это не членом по роялю гэпать, будут последствия.
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- Страус может зарыться головой в песок, снести яйцо, крупнее куриного, и догнать поезд. Вовочка! Повтори, что я сказала!
- Страус может зарыться в песок по самые яйца, а если на них наступить, то и на поезде не удерешь! На посадах командирів взводу, роти і батальйону терористів є виключно офіцери збройних сил РФ, - Луценко у відповіді Зеленському - Цензор.НЕТ 1222
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югик пускай расскажет о вышках бойка ( кацуб), о колобове, тимонькине и других...это было бы интереснее..все его тянет в политику))
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Если из Киева был дан приказ не мтрелять в ответ на обстрелы наших ВСУ - это одно. Если прямого приказа небыло и с нашей стороны был ответный огонь - то это война такая как она есть и наши воины
погибли на этой войне защищая Украину.
Вот мне кажется Странным, что мирный посыл кучмы и зекоманды настолько активировал мордор и сепаров, когда должно быть ровно наоборот. Больше похоже на провокацию по договрнякам с прошлой властью - война это ж как мать родна
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Они просто узнали что приказ не стрелять есть и оборзели
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Странно Украина может наростить огонь за счет артилелии других бригад . Не верю что москали ввяжутся по полной. Боятся.
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Сон Луценко в летнюю ночь. За пять минут до пробужления
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" ... позвонить руководителю главного управления разведки Министерства обороны и узнать, что на должностях от командиров взвода, роты, батальона и выше находятся исключительно офицеры вооруженных сил РФ."

А кто сказал, что контроль потеряли над взводами, ротами и выше? Они может над отделениями контроль потеряли, вот местные сепаратисты - командиры отделений и шмаляют почем зря, пронюхав из какого-то инсайда, что в РФ над ними контроль потерялся ...
В общем, Юра, не умничай! Главный камадывач зря трындеть не будет!

Фрнад ними контроль потерян
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Фрнад ними контроль потерян - это глюк какой-то
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Кто нибудь в курсе какое примерное соотношение местных боевиков и приезжих в рядах ЛДНР? А то в плен попадают местные почти всегда я так понимаю большинство там все таки они...
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Ну, можно посчитать . Во взводе примерно 30 человек, один командир. В батальоне примерно 300 штыков, один командир.
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А правда что ты самый главный на этом ресурсе сепаратист! Я не раз читал посты здесь на цензоре с обвинениями на тебя
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Это во времена Порошенко меня обвиняли(облыжно). Но время(и выбор украинского народа) доказало мою правоту.
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Местных 90% и более. По пленным определяется соотношение.
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про потерю уонтроля над лугандоновскими войсками зеле наверное розвидныкы доложили? даже знаю кто - семочка и шифер.....
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Це вже другий привід для запуску процедури імпічменту Зе-"гіганта".
А ще і закон не підписаний, напевно і не підпише.
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Ты Луценко **...лан, почему ты Бойка, Татькова , Юрца Енакиевского с Медведчуком на кичу не закрыл, потому что ты очкастое гавно никчемное и теперь на с**е колготки рвёшь за Украину мистер очевидность?Ты имя своё просрал бездарно и в патриота играть т**е уже позно
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***Зі слів Білого Вождя Зеленський, через Хомчака віддав наказ не відкривати вогонь НАВІТЬ У ВІДПОВІДЬ. Значить Кучма мав аналогічні директиви для ТКГ. Тому кров на руках Верховного головнокомандувача.
****Загинули бійці Азову, а він знаючи про наказ "головнокомандувача" нічого не сказав, не зробив у відповідь(Білецький). А ще відправив пікетувати своїх відморозків Порошенка, а не Зе та Хомчака.-
це з постів українців! СТОПУДОВА ПРАВДА!!! ЗА ЩО, ЗА ЧИЇМ НАКАЗОМ ВБИВАЮТЬ наших ДІТЕЙ????? ВІДПОВІДАЙ , Зєлєнський!!!!!!!!!!!
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пять лет пэдро втирал нам про сепаров, боевиков, террористов, повставнцев ...через пять лет "зоркий сокол" заметил рашистских офицеров в руководстве... где ты был пэдро пять лет когда втирал про сепаров, боевиков, террористов, повставнцев..?... за то что ты пять лет рашистские войска называл сепары, боевики, террорисы, повставнцы, войну АТО или ООС надо завести пять уголовных дел ...шестое дело завести на шестерку юрика-кружку, за то что эти дела не завел...
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А где хвалёная контрбатарейная установка, Петя с собой забрал?
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Ну якщо луцик сказав.................. На посадах командирів взводу, роти і батальйону терористів є виключно офіцери збройних сил РФ, - Луценко у відповіді Зеленському - Цензор.НЕТ 5921
барига також багато чого наговорив за п'ять років. І - що?
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Ох и вонища по всему интернету... про то, что Зе не так сказал, как раньше По говорил.
Неужели все забыли, что на фронте ВСЕГДА обострение перед встречами в Минске были, вот и сейчас.
А для тех, кто разгоняет зраду напомню что есть такое понятие, как ирония. Вот у ватников оно напрочь отшибленное, теперь и порохоботов отшибло?
Зе прямо сказал - а ну-ка путя, приструни своих придурков на Донбассе, они у тебя распоясались. Всё он правильно сказал.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа посадах командирів взводу, роти і батальйону терористів є виключно офіцери збройних сил РФ, - Луценко у відповіді Зеленському
 
 
 
 
 
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