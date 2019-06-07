 На посадах командирів взводу, роти і батальйону терористів перебувають виключно офіцери збройних сил РФ, - Луценко у відповіді Зеленському

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні.
"Останніми днями мені просто не дають спати кілька повідомлень наших представників у Мінську, а тепер вже і з владних кабінетів про зовсім іншу реакцію до цих подій. Сьогодні я з подивом дізнався, що, виявляється, росіяни втратили якийсь контроль над терористичними угрупованнями в Луганській і Донецькій області. Це не так. Досить взяти один із цих урядових білих телефонів, зателефонувати керівникові головного управління розвідки Міністерства оборони і дізнатися, що на посадах від командирів взводу, роти, батальйону і вище перебувають виключно офіцери збройних сил РФ. Наш ГУР знає їх поіменно. Все це давно відомо всім, хто справді займається Збройними силами України. Говорити про те, що це якісь сепаратисти, які виходять з-під контролю РФ - не правда. Ще більше обурення у мене викликає пропозиція представників української сторони в Тристоронній контактній групі заборонити вогонь у бік противника", - заявив Луценко.
Також Луценко повідомив, що зареєстрував у реєстрі досудових розслідувань три кримінальні провадження про підготовку до фінансування тероризму, про підготовку до перешкоджання діяльності Збройних сил України в особливий період та за фактом державної зради - після закликів заборонити вогонь на Донбасі і відновити торговельні відносини з терористичними організаціями.
Як повідомлялося раніше, в ніч на 7 червня, в результаті прицільного обстрілу з артилерії 122 мм і мінометів 120 мм позицій спецпідрозділу "Азов" поблизу населеного пункту Новолуганське на Світлодарській дузі загинули двоє бійців з позивними Круглий і Максон. Ще 8 українських воїнів дістали поранення і травми.
Зі свого боку, як повідомила раніше прес-служба глави держави, Президент України Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського в Донецькій області та інших населених пунктів в ніч на 7 червня, в результаті яких двоє українських військових загинули, а вісім були поранені, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.
Путин не хочет того, что хочет избиратель Зеленского https://lb.ua/news/2019/06/07/428967_hochet_putin.html …
Вже і політики висловилися, і командувач ООС слово сказав, і волонтери, і військові, а зе-головком - мовчиииить і його зе-зграя ... і зе-менделька ніц не пише і не коментує зе-боса свого і шефіри, і богдани, і апаршини ...
Это тебе не "Квартал", где ЛЯПНУЛ УЙНЮ и ее через пять минут забыли.
Тут за каждое СЛОВО, за каждую ЗАПЯТУЮ - надо ОТВЕЧАТЬ!
А не в данные собственной Разведки и СБУ.
Рассия пять лет уже заявляет, что "не контролирует боевиков", а еще, что "не имеет к ним никакого отношения".
Убогий, ты понимаешь значение слова "верните"?
Для всех времён и народов!
"В соответствии с распоряжением начальника Генштаба, главнокомандующего, командующего ОС и командиров бригад разрешается самостоятельно применять технику и вооружение в случае угрозы жизни или потери территории. После этого не проводятся какие-либо карательные мероприятия, разборки, поскольку от этого зависит жизнь и здоровье наших военнослужащих, от этого зависит, в том числе, моральный климат в тех коллективах, которые выполняют боевые задачи". Об этом заявил заместитель командующего ООС, руководитель группы безопасности Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования на Донбассе генерал-майор Богдан Бондарь.
Але ж ви - виборці Зеленського? Невже всім вам - 73% не гидко від усього цього, невже ви не відчуваєте в цей день своєї відповідальності за забрані життя?
Думайте!
- Страус может зарыться в песок по самые яйца, а если на них наступить, то и на поезде не удерешь!
погибли на этой войне защищая Украину.
Вот мне кажется Странным, что мирный посыл кучмы и зекоманды настолько активировал мордор и сепаров, когда должно быть ровно наоборот. Больше похоже на провокацию по договрнякам с прошлой властью - война это ж как мать родна
А кто сказал, что контроль потеряли над взводами, ротами и выше? Они может над отделениями контроль потеряли, вот местные сепаратисты - командиры отделений и шмаляют почем зря, пронюхав из какого-то инсайда, что в РФ над ними контроль потерялся ...
В общем, Юра, не умничай! Главный камадывач зря трындеть не будет!
Фрнад ними контроль потерян
120-мм миномет не зря называется "ПОЛКОВОЙ миномет"! Потому, что его никто на отделения и даже на взводы НЕ распределяет.
Ну а с другой стороны ... мало ли что у тебя такой small brain, зато может у тебя big soul ...
Украина демократическая страна, поэтому и такие организмы в ней тоже имеют право на существование
Убогий, судя по всему, в тот момент когда я демобилизовался, твой папа еще мутной каплей висел на конце у твоего деда
"Судя по всему" ты откосил от армии, как и твой ЗЕ-през. Или максимум перекантовался в стройбате на перекопке огорода полкана.
А ще і закон не підписаний, напевно і не підпише.
****Загинули бійці Азову, а він знаючи про наказ "головнокомандувача" нічого не сказав, не зробив у відповідь(Білецький). А ще відправив пікетувати своїх відморозків Порошенка, а не Зе та Хомчака.-
це з постів українців! СТОПУДОВА ПРАВДА!!! ЗА ЩО, ЗА ЧИЇМ НАКАЗОМ ВБИВАЮТЬ наших ДІТЕЙ????? ВІДПОВІДАЙ , Зєлєнський!!!!!!!!!!!
барига також багато чого наговорив за п'ять років. І - що?
Неужели все забыли, что на фронте ВСЕГДА обострение перед встречами в Минске были, вот и сейчас.
А для тех, кто разгоняет зраду напомню что есть такое понятие, как ирония. Вот у ватников оно напрочь отшибленное, теперь и порохоботов отшибло?
Зе прямо сказал - а ну-ка путя, приструни своих придурков на Донбассе, они у тебя распоясались. Всё он правильно сказал.
конкретный