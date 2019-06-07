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Все про:хабар (2629) Збірна України (93) СБУ (4390) тренер (19)

 Головний тренер збірної України з підводного спорту попалася на хабарі 20 тис. грн за введення спортсменів до складу команди, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ затримали на хабарі головного тренера Національної збірної команди України з підводного спорту і підводної діяльності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Головний тренер збірної України з підводного спорту попалася на хабарі 20 тис. грн за введення спортсменів до складу команди, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що службовиця, яка також є співробітницею державної установи "Укрспортзабезпечення" Міністерства молоді та спорту України, вимагала 20 тисяч гривень від тренера однієї з приватних ДЮСШ. За цю суму зловмисниця обіцяла безперешкодну участь його вихованців у чемпіонаті Європи з плавання в ластах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті начальника Управління Держрибагентства затримали на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали тренера збірної в Києві під час одержання усієї суми хабара.

Головний тренер збірної України з підводного спорту попалася на хабарі 20 тис. грн за введення спортсменів до складу команди, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітники Черкаської митниці за 5 місяців отримали 200 тис. дол. хабарів на махінаціях із розмитненням автомобілів, - СБУ

Головний тренер збірної України з підводного спорту попалася на хабарі 20 тис. грн за введення спортсменів до складу команди, - СБУ 03

Зараз вирішується питання про оголошення затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, і обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131235
 
   
 Топ коментарі
 
на нарасиюшке - то? да как-то пох..
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А знаєте чому? Тому що вона не вкаже, кому нагору заносила, бо хоче після цієї справи повернутися на цю посаду, чи їй подібну, і знає до кого звертатися.
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Фи, как мелко... Обидно, что посадят ее, а не какое-то мерзкое, вонючее, гнилое, барыжное порошенко и.т.п.
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А знаєте чому? Тому що вона не вкаже, кому нагору заносила, бо хоче після цієї справи повернутися на цю посаду, чи їй подібну, і знає до кого звертатися.
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А что ГЛАВКОМ не объявит на всю Украину, "ВЗЯТОК БОЛЬШЕ НЕТ", или сам такой?
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ни одной взятки мимо себя не пропускают - молодцы сбу!
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Кто в этой сраной недостране не берёт взятки?Мёртвые?
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Вот отсюда и результаты сборной. Во всех видах спорта. Талантам нет места в большом спорте в Украине. Хотя, не удивлюсь, что и таланты вынуждены платить.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїГоловний тренер збірної України з підводного спорту попалася на хабарі 20 тис. грн за введення спортсменів до складу команди, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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