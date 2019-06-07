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Все про:Кличко (586) Саакашвілі Міхеіл (1247) УДАР (10)

 Саакашвілі підтвердив, що відмовився від пропозиції очолити партію УДАР

Екс-президент Грузії, колишній глава Одеської обласної адміністрації Міхеіл Саакашвілі відмовився від пропозиції мера Києва Віталія Кличка йти на парламентські вибори у списках політичної партії УДАР.

Про це він заявив у прямій трансляції на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Саакашвілі, прийняти рішення йому допомогли коментарі в соцмережі.

"Було багато тисяч коментарів на моє відео, і я вас почув. Незважаючи на те, що я вважаю, що Віталій Кличко зробив мені дуже гідну пропозицію, нам на цей союз іти не варто, тому що є у нас чітка ідеологія, чітке розуміння, є у нас чіткі принципи... ми ніколи не йшли на якісь компроміси на шкоду своїм принципам. Абсолютна більшість людей, які до нас зайшли через Фейсбук, сказали, що для них це був би компроміс із приводу принципів. Тому, звісно, ми на це не підемо", - заявив Саакашвілі.

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Він також додав, що повернувся в Україну не для того, щоб шукати посади чи бути в політиці будь-яку ціну, а щоб допомагати країні розвиватися і змінюватися на краще.

Саакашвілі ще раз подякував Кличкові за пропозицію, а також запевнив, що для нього думка прихильників важливіша.

Нагадаємо, 4 червня лідер партії УДАР Віталій Кличко запропонував Міхеілу Саакашвілі пост голови політсили.

Наступного дня Саакашвілі звернувся до своїх прихильників з проханням допомогти з прийняттям рішення.

28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської ОДА прибув до Києва 29 травня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131233
 
 
 Топ коментарі
 
А ха ха, зато пеця не токсичен, шо даже грося и педалик с ним срать в обном дворе не хотят. Да соя?😷
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Зачем он вообще связывался с Кличко? Тот порохобот чистой воды, да еще куча вопросов к нему нехороших относительно его деятельности на посту мэра.
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Да ктож поставит на проигравших)))
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токсичен михуэль...никто с ним дружить не будет Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР - Цензор.НЕТ 7441.то виталик прикалывался
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А ха ха, зато пеця не токсичен, шо даже грося и педалик с ним срать в обном дворе не хотят. Да соя?😷
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а это мы осенью увидим...по результатам выборов Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР - Цензор.НЕТ 4338
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Гыг, сколько сейчас букмекеры на Петю принимают - думаю вложиться в обновленную БПП
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ты в луку вкладывайся...а то неровен час,станете белорусским округом.
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а куда тебя осенью выбирать будут? на свалку разве шо.
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я никуда не баллотируюсь...
а свалка и тебя ждет.нет пока ни одного,ни нищего,ни короля,который избежал бы ее Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР - Цензор.НЕТ 3454.
Memento mori,самонадеянный
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Лучше три меньших кучи гамна, чем одна большая! Вони меньше и шансы на успех на выборах - больше!
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Сейчас бы идти в партию к чуваку у которого братик кум шуфрича.
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Нашо він тут здався... Чи нам клоунів не вистачає..
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Ты намекаешь на бабулю?
У них давняя дружба, все может быть...
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самый главный бездельник в мире, михо как ты галстук жрал видели все когда рашкостан поднял авиацию и Гори артой обстрелял, какой удар ехай нах..й
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Ресурсы Грузии и РФ несопоставимы
Как по мне - так лучше "галстук жрать", чем в оборонке мародерствовать. В то время, как маленькие украинцы свои детские копилки на ВСУ вытрясали.
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простите что? я галстук не жрал а стрелял из всего что было под рукой, ресурсы ********* и Украины тоже несопоставимы
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не,любитель порохоботов и снигирей жареных
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давай без срача я высказал свое мнение а ты начал оскорблять
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и Зезюли не берут.... Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР - Цензор.НЕТ 5997
Какая досада.....
Давай Михо.., бросай свои понты и открывай уже свою шашлычницу в Киеве...
Я приду... - чесслово...
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Странный ты. Вроде бы нормальный. Веришь каким то грузинам,которые про Михаила плохо говорят. Так про него и порохоботы с ахметовым и каламойским,путиным тоже не в восторге.
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Игорь Хирскл - не каким то.....,

А грузинам, которых я знаю много лет, с которыми дружу, пью вино...., и которые в Грузию ездят почти каждый год..., которые женились на украинках и до сих пор ездят с флагами Украины в машинах, хотя многие их уже поснимали...
Их не много (всего 2-е).., но интеллигентные люди доложу я вам...
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Передай что они козлы, оба
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Zu Docs - эх..., как бы устроить что бы ты сам передал?..

Жаль не реально это...
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Дураков много, а я один. На всех меня не хватит.
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Я тоже знал одного грузина.Живет в Донецке. И ненавидит его. Любит ахметова и днр. Мне ему верить ?
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Кидалы хотели подставить,но Михаил их раскусил. И правильно. Они и Свободу выкинули,когда она им не нужной стала.
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Миша если читаешь коментарии на цензор.да, то договаривайся со Славиком. Должно получится
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славик конечно лох...но не до такой же степени Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР - Цензор.НЕТ 2145.шоб демонстративно подбирать никому не нужный мотлох
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Этот лох заберет у сои тех кто голосовали против Зеленского но не за пецю во втором туре😷
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Это Славик заберет голоса тех, кто голосовал не за Зе-беню, а против Порошенко. Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР - Цензор.НЕТ 8690
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И у Зеленского часть заберет. Понятно что у него не будет 73%. Гдето в районе 32, как в первом туре. А у пеци если будет 5%, то очень хорошо
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У Пети будет порядка тех процентов, которые у него были после 1 тура. И даже больше скорее всего. Некоторые прозреют до выборов от того, что Зе-беня творит сейчас.
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Мячты мячты, соя у пеци не будет админ ресурса. Это уже половина. Большинство голосовавших за пецю Западная Украина. И аккурат Славик из Львова. Так шо пеця если и наберет 5% то это хорошо. А те кто не захотят за Зеленского, то там чтото переподет Славику, чтото жопоблоку чтото куму *****, но точно что не пеце😷
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Прозреют величие Барыги? Ахахах... Однажды барыга - всегда барыга
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не забере , а збере і віддасть Баризі через блокування (утворення спільного блоку).
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Почему бы ему не поехать домой в Грузию ?
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там его благодарные, реформированные земляки зарежут...
Не больно...
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Туда низзя, там его суддя с приговором ждёт, того самого суда, который Михо сделал эталоном для зе-билов. Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР - Цензор.НЕТ 1217
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Ложечки - нашлись, а осадок - остался Скажи мне, кто твой друг, Микаил, и все сразу станет ясно! ТЬФУ!
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Пускай лучше шаурму продаёт, отбоя от клиентов не будет. Может и по 200-300 гривен с селфи спокойно продавать. И рейтинг будет расти и общение с народом и деньги капают. Никакой конъюнктуры и жизнь в радость. Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР - Цензор.НЕТ 7680
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Мишико не связывайся с шелупонью раскручивай свою партию Даже если тебе нельзя пока избираться пусть твои люди пройдут Иначе барыги и рыги разорвут Украину в клочья
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може досить вже тих партій ?
яка від них користь ?
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У нее один вариант- засунуть пустую голову в толстую задницу пороха
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в мене є кращий варіант - засунути вас і ваших лайкарів в путінську корму.
щоб ви нарешті вдома опинились Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР - Цензор.НЕТ 1725
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Ти не знаєш українських націоналістів ?
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в тебе заікання ?
то сходи до логопеда.
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просто не хочу з тобою спілкуватись.
влаштовує відповідь ?
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Краще бути чукчів ніж лізательніцей барижной дупи
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я так і знала що ти путіну корму обереш
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Я, говорит, за националистов. Спрашиваю, за кого именно... а в ответ тишина...точнее, порохоботский помёт...
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Зачем он вообще связывался с Кличко? Тот порохобот чистой воды, да еще куча вопросов к нему нехороших относительно его деятельности на посту мэра.
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Долго не был в Киеве. Вот люди ему и рассказали о подвигах Виталика.
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Теперь Рада не светит удару. Украинцам повезло.
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Красавчик. Мой политик.
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черговий копняк для соєвого Хряка - коли Кличко 1й номер в БПП запрошує Міхо до своєї недопартії ... Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР - Цензор.НЕТ 6004
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Беня запретил Сааке, в парламентских выборах участвовать
- это было условие допуска его в Украину...
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А Ахметов никому ничего не запрещает, или разрешает? А то все страшный Беня да Беня!
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Ахметка , мог разрешать или запрещать только до 2014 года...
а сегодня в стране кошерная власть...
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блин саак чуть не вступил в дерьмо..... таки чуйка у него есть....
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Саакашвили стал токсичен в мире после того как ВВС показала док. фильм про последнюю войну в Грузии. Там очень убедительно доказано, что Саакашвили подыграл Путину и отдал часть своей территории. Президентов, которые отдают часть своей территории никто не любит.
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Він нічого не віддав, Тбілісі не контролював ані Пд. Осетію, ані Абхазію року так із 1992...

У мене до нього чимало питань (і по Грузії, і по Україні), але якраз тут все було віддано до нього.
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Модлодец Михо, не замазал себя с тугодумом клячком
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Миша , как всегда молодец . я не сомневался в его правильном выборе .
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фир хотел продолжить раскладывать яйца по разным корзинам
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСаакашвілі підтвердив, що відмовився від пропозиції очолити партію УДАР
 
 
 
 
 
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