 Саакашвілі підтвердив, що відмовився від пропозиції очолити партію УДАР

Про це він заявив у прямій трансляції на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Саакашвілі, прийняти рішення йому допомогли коментарі в соцмережі.

"Було багато тисяч коментарів на моє відео, і я вас почув. Незважаючи на те, що я вважаю, що Віталій Кличко зробив мені дуже гідну пропозицію, нам на цей союз іти не варто, тому що є у нас чітка ідеологія, чітке розуміння, є у нас чіткі принципи... ми ніколи не йшли на якісь компроміси на шкоду своїм принципам. Абсолютна більшість людей, які до нас зайшли через Фейсбук, сказали, що для них це був би компроміс із приводу принципів. Тому, звісно, ми на це не підемо", - заявив Саакашвілі.

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Він також додав, що повернувся в Україну не для того, щоб шукати посади чи бути в політиці будь-яку ціну, а щоб допомагати країні розвиватися і змінюватися на краще.

Саакашвілі ще раз подякував Кличкові за пропозицію, а також запевнив, що для нього думка прихильників важливіша.

Нагадаємо, 4 червня лідер партії УДАР Віталій Кличко запропонував Міхеілу Саакашвілі пост голови політсили.

Наступного дня Саакашвілі звернувся до своїх прихильників з проханням допомогти з прийняттям рішення.

28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської ОДА прибув до Києва 29 травня.