 Саакашвілі підтвердив, що відмовився від пропозиції очолити партію УДАР

Про це він заявив у прямій трансляції на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами Саакашвілі, прийняти рішення йому допомогли коментарі в соцмережі.
"Було багато тисяч коментарів на моє відео, і я вас почув. Незважаючи на те, що я вважаю, що Віталій Кличко зробив мені дуже гідну пропозицію, нам на цей союз іти не варто, тому що є у нас чітка ідеологія, чітке розуміння, є у нас чіткі принципи... ми ніколи не йшли на якісь компроміси на шкоду своїм принципам. Абсолютна більшість людей, які до нас зайшли через Фейсбук, сказали, що для них це був би компроміс із приводу принципів. Тому, звісно, ми на це не підемо", - заявив Саакашвілі.
Він також додав, що повернувся в Україну не для того, щоб шукати посади чи бути в політиці будь-яку ціну, а щоб допомагати країні розвиватися і змінюватися на краще.
Саакашвілі ще раз подякував Кличкові за пропозицію, а також запевнив, що для нього думка прихильників важливіша.
Нагадаємо, 4 червня лідер партії УДАР Віталій Кличко запропонував Міхеілу Саакашвілі пост голови політсили.
Наступного дня Саакашвілі звернувся до своїх прихильників з проханням допомогти з прийняттям рішення.
28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.
Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської ОДА прибув до Києва 29 травня.
а свалка и тебя ждет.нет пока ни одного,ни нищего,ни короля,который избежал бы ее .
Memento mori,самонадеянный
У них давняя дружба, все может быть...
Как по мне - так лучше "галстук жрать", чем в оборонке мародерствовать. В то время, как маленькие украинцы свои детские копилки на ВСУ вытрясали.
Какая досада.....
Давай Михо.., бросай свои понты и открывай уже свою шашлычницу в Киеве...
Я приду... - чесслово...
А грузинам, которых я знаю много лет, с которыми дружу, пью вино...., и которые в Грузию ездят почти каждый год..., которые женились на украинках и до сих пор ездят с флагами Украины в машинах, хотя многие их уже поснимали...
Их не много (всего 2-е).., но интеллигентные люди доложу я вам...
Жаль не реально это...
Не больно...
яка від них користь ?
щоб ви нарешті вдома опинились
то сходи до логопеда.
влаштовує відповідь ?
- это было условие допуска его в Украину...
а сегодня в стране кошерная власть...
У мене до нього чимало питань (і по Грузії, і по Україні), але якраз тут все було віддано до нього.