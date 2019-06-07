 У Москві поліція затримує учасників акції в підтримку журналіста-розслідувача Голунова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дождь.

Серед затриманих - муніципальний депутат і журналіст Ілля Азар, журналісти "Нової газети" Павло Канигін і Вікторія Івлєва, письменник Віктор Шендерович, головний редактор самвидаву "Батенька, та ви трансформер" Григорій Туманов, колишній заступник головного редактора "Медузи", медіадиректор Sports.ru Олександр Поліванов, колишній головний редактор сайту Дождя і екс-співробітник "Медузи" Андрій Борзенко, літературний критик Ганна Наринська.

Нагадуємо, журналіста Івана Голунова затримали вдень 6 червня. Проти нього порушено справу про замах на збут наркотиків у великих розмірах. Журналіст стверджує, що наркотики йому підкинули. Після затримання Голунова побили і не дозволили викликати швидку допомогу.

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Голунов відомий як журналіст, що спеціалізується на розслідуваннях зловживань столичної мерії. Він писав, зокрема, про роботу департаменту ЖКГ московської мерії, про витрати на новорічне оформлення Москви, про вивезення московського сміття і розподіл похоронного ринку.

Останнє розслідування Голунова, опубліковане в травні, було присвячене "чорним кредиторам" - мікрофінансовим організаціям, які обманом захоплюють житло боржників. Перед своїм затриманням журналіст готував текст про роботу ринку ритуальних послуг у Москві.