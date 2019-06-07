 Інформація про повну заборону застосування зброї ЗСУ - інформаційне вкидання для посилення панічних настроїв, - заява 30-ї омбр

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби бригади в Facebook.

"Просторами глобальної мережі шириться інформація про повну заборону застосування зброї Збройними Силами України. Подібні інформаційні вкиди слугують інструментом для посилення панічних настроїв серед небайдужої частини українців до долі України. Тому, в свою чергу, хочемо запевнити всіх, що підрозділи бригади знаходяться у повній бойовій готовності та дають негайну й адекватну відсіч агресору у разі застосування ворогом зброї. В того, хто знає командування та бійців 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, враховуючи і ворога, не виникне сумнівів щодо прийняття нами адекватних рішень по застосуванню озброєння в разі загрози мирному населенню та життю і здоров'ю наших військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

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"Ми, як всі Збройні Сили України, аполітичні та у своїх діях керуємося військовою присягою, законом України, мінськими домовленостями, міжнародним гуманітарним правом та честю українського воїна-захисника. Ми, як і решта українців, прагнемо миру та закінчення війни. Проте наше найголовніше завдання - не мир за будь-яку ціну, наше завдання - захист нашого народу та припинення російської інтервенції на українській землі!!!" - резюмували в бригаді.

Як повідомлялося раніше, 6 червня збройні формування РФ 16 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння БМП, ПТРК, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Загинули бійці полку НГУ "Азова" Дмитро Пругло (Круглий), йому було 28 років, а також 23-річний Максим Олексюк (Максон).