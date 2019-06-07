 Інформація про повну заборону застосування зброї ЗСУ - інформаційне вкидання для посилення панічних настроїв, - заява 30-ї омбр

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби бригади в Facebook.
"Просторами глобальної мережі шириться інформація про повну заборону застосування зброї Збройними Силами України. Подібні інформаційні вкиди слугують інструментом для посилення панічних настроїв серед небайдужої частини українців до долі України. Тому, в свою чергу, хочемо запевнити всіх, що підрозділи бригади знаходяться у повній бойовій готовності та дають негайну й адекватну відсіч агресору у разі застосування ворогом зброї. В того, хто знає командування та бійців 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, враховуючи і ворога, не виникне сумнівів щодо прийняття нами адекватних рішень по застосуванню озброєння в разі загрози мирному населенню та життю і здоров'ю наших військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
"Ми, як всі Збройні Сили України, аполітичні та у своїх діях керуємося військовою присягою, законом України, мінськими домовленостями, міжнародним гуманітарним правом та честю українського воїна-захисника. Ми, як і решта українців, прагнемо миру та закінчення війни. Проте наше найголовніше завдання - не мир за будь-яку ціну, наше завдання - захист нашого народу та припинення російської інтервенції на українській землі!!!" - резюмували в бригаді.
Як повідомлялося раніше, 6 червня збройні формування РФ 16 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння БМП, ПТРК, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.
Загинули бійці полку НГУ "Азова" Дмитро Пругло (Круглий), йому було 28 років, а також 23-річний Максим Олексюк (Максон).
Они "неравнодушные и у них паника" - вроде сходится.
Трошки не зручної правди для фанатів новообраного президента.
З троьх абсолютно різних джерел, яким я довіряю стало відомо наступне. Насправді, 4 - 200-х, 10 - 300-х результат прямого попадання в бліндаж ствольного 152-го калібру.
Але, переміщення цієї батареї фіксували та відстлідковували три дні, і було декілька реальних можливостей її знищити.
Та з Києва була дана категорична команда - не стріляти, оскільки це може негативно вплинути на переговори в Мінську.
А тепер живіть з цим ...
Житимуть щасливо. І настільки довго, наскільки їм дозволять небайдужі - або *****, тут вже хто встигне раніш...
А пацанов не вернешь..... И батарею долго отслеживали, но приказа уничтожить не было.....
А тут запретили отвечать на шестой год войны, когда иллюзий уже никаких нет...
Кучма: "Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл громадських об'єктів - шкіл, дитячих садків."
https://www.president.gov.ua/news/upershe-zasidannya-robochih-grup-tkg-projshli-konstruktivno-55781
"Мы, как все Вооруженные Силы Украины, аполитичны и в своих действиях руководствуемся военной присягой, законом Украины, минскими договоренностями, международным гуманитарным правом и честью украинского воина-защитника...Однако наша главная задача - не мир любой ценой, наша задача - прекращение российской интервенции на украинской земле!!!" - резюмировали в бригаде.Источник: https://censor.net.ua/n3131228