 ГПУ порушила три справи після закликів заборонити вогонь на Донбасі і відновити торговельні відносини з ОРДЛО, - Луценко. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні.
Він зазначив, що відкрито три кримінальні провадження про підготовку до фінансування тероризму, про підготовку до перешкоджання діяльності Збройних сил України в особливий період та за фактом державної зради - після закликів заборонити вогонь на Донбасі і відновити торговельні відносини з терористичними організаціями.
"Сьогодні я особисто зареєстрував у реєстрі досудових розслідувань резонансну справу: за фактом про підготовку до фінансування тероризму, тобто дій, скоєних із метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи, вчинені за попередньою змовою групою осіб - це для тих, хто вважає, що можна відновити торговельні відносини з терористичними організаціями, які захопили українське майно, державну або приватну власність, збирають нібито податки, а ми будемо з ними торгувати, беручи на себе відповідальність за чотири мільярди боргів ОРДЛО з електроенергії і води", - сказав Луценко у своїй відеозаяві.
"Ще одна справа - за фактом підготовки до перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період проведення антитерористичної операції. І ще одна справа: за фактом державної зради, тобто дії, умисно скоєної громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Це фактові справи", - зазначив генпрокурор.
"Всім реваншистам і всім капітулянтам: всі, хто спробує гратися з українським законом, отримає гідну відповідь - "Закон один для всіх. Перемога буде за нами", - додав він.
Почему медведчук, бойко шуфрич не сидят?
Почему не отменили роттердам+?
Почему продажа яндексу "сватов" не торговля на крови?
Почему у вас резиновая совесть...
Давай ордер на арест Зе, его прихлебателя Кучму и Пинчука! Пусть кукарекают в СИЗО!
Пусть порвёт свои бумажечки так же, как порвал бумажки Портнова.
Президент України Петро Порошенко запропонував в односторонньому порядку припинити вогонь у Східній Україні в рамках мирного плану президента, покликаного покласти край багатомісячному конфлікту в регіоні.
ЗМІ наводять слова Порошенка, що припинення вогню дасть можливість членам незаконних збрйоних вормувань роззброїтися, а тим, хто хоче залишити країну, - зробити це.
«Зі свого боку ми запропонуємо амністію для тих, хто складе зброю, і тих, хто не вчиняв тяжких злочинів. Зі свого боку я запропоную коридор для того, щоб російські найманці мали можливість залишити без зброї територію нашої країни», - зазначив Порошенко.
За словами президента, ключовим елементом мирного плану є внесення проекту змін до Конституції з глибокою децентралізацією влади.
«Ми очікуємо, що в дуже стислі терміни підтримку цього мирного плану продемонструють багато учасників цієї ситуації. Ми очікуємо, що буде звільнено заручників, негайно буде звільнено захоплені будівлі, ми очікуємо, що гарантіями безпеки жителів Донбасу скористається велика кількість людей цього регіону», - наголосив глава держави.
«Ключовим елементом цього плану є перекриття держкордону. Існують величезні ризики, що припиненням вогню скористаються злочинці», - сказав президент.
За його словами, на сьогоднішній день мирний план президента передбачає 14 політичних кроків, які будуть оприлюднені найближчими днями.
А теперь скажи зебенин телепузик,где Порошенко ЗАПРЕТИЛ давать ответку!
За словами президента, триває підготовка до реалізації цього мирного плану.
Ключевое слово *триває підготовка до реалізації цього мирного плану*.
И еще зебил, Порошенко хоть объяснял, что хочет, а зеБЕня вообще ничего не говорит!
УКРАЇНА
Порошенко запропонував одностороннє припинення вогню на Сході країни
18 Червень, 2014
Голос Америки
18 ЧЕРВНЯ 2014!!!!! року!!! Мразина ти кондомівська!!!! Шоб тебе "фаскало" довіку!!!
Возбуди еще уголовку по Бпканову за незаконное присвоение звания и Бог простит тее все !
Молодец ! У тебя есть ....
Так, что в скором будущем коломойский про дефолт в Украине, будет рассказывать в какой-нибудь тюрьме США!
А так да,закон о незаконном обогащении очень даже нужен, зеБЕнины назначенцы уже скрывают свои декларации, поэтому чем быстрее, тем лучше, что бы побыстрее разогнать эту всю зеленую шоблу!
Уже поставил свои *новые лица*) ну-ну)) правда ж?))
При угрозе жизни нужно было отвечать.
Прес-служба Генерального штабу України на своїй сторінці у «Facebook» дала роз'яснення наказу Муженка.
«Українські військові дійсно мають наказ не відповідати на провокаційні обстріли бойовиків. Але вони не будуть спокійно спостерігати, якщо ворог атакуватиме наші позиції.
У разі загрози життю військовослужбовців, вони, як і раніше, мають право відкривати вогонь у відповідь. Рішення про відкриття вогню приймає безпосередній командир, який бачить ситуацію на місці», - йдеться у повідомленні.
У Генштабі пояснюють, що провокаційний обстріл - це коли ворог веде неприцільний вогонь у бік позицій українських військових. Під «загрозою життю» передбачається прицільний вогонь чи наближення диверсійно-розвідувальних груп до українських позицій.
Не хотите разобраться с чего это Зеленский решил стать адвокатом кацапов и заявил, что вчерашний обстрел лугандонцы совершили абсолютно самостоятельно, выйдя из повиновения кацапов.
На основании чего Зеленский сделал такой вывод и заявление?
07.06.19 17:20Информация о полном запрете применения оружия ВСУ - информационный вброс для усиления панических настроений, - заявление 30-й ОМБР
Але ж ви - виборці Зеленського? Невже всім вам - 73% не гидко від усього цього, невже ви не відчуваєте в цей день своєї відповідальності за забрані життя?
Думайте!