 ГПУ порушила три справи після закликів заборонити вогонь на Донбасі і відновити торговельні відносини з ОРДЛО, - Луценко. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні.

Він зазначив, що відкрито три кримінальні провадження про підготовку до фінансування тероризму, про підготовку до перешкоджання діяльності Збройних сил України в особливий період та за фактом державної зради - після закликів заборонити вогонь на Донбасі і відновити торговельні відносини з терористичними організаціями.

"Сьогодні я особисто зареєстрував у реєстрі досудових розслідувань резонансну справу: за фактом про підготовку до фінансування тероризму, тобто дій, скоєних із метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи, вчинені за попередньою змовою групою осіб - це для тих, хто вважає, що можна відновити торговельні відносини з терористичними організаціями, які захопили українське майно, державну або приватну власність, збирають нібито податки, а ми будемо з ними торгувати, беручи на себе відповідальність за чотири мільярди боргів ОРДЛО з електроенергії і води", - сказав Луценко у своїй відеозаяві.

"Ще одна справа - за фактом підготовки до перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період проведення антитерористичної операції. І ще одна справа: за фактом державної зради, тобто дії, умисно скоєної громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Це фактові справи", - зазначив генпрокурор.

"Всім реваншистам і всім капітулянтам: всі, хто спробує гратися з українським законом, отримає гідну відповідь - "Закон один для всіх. Перемога буде за нами", - додав він.